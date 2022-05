Die Alarmglocken der mRNA-Impfstoffe läuten immer lauter

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Omikron steigt in hochgeimpften Staaten stark an; Daten aus Vermont zeigen, dass die Geimpften nun mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Krankenhausaufenthalt benötigen als die Ungeimpften

Vermont ist so europäisch wie nur wenige amerikanische Bundesstaaten: überwiegend weiß, langsam wachsend und linksorientiert. Es hat sogar einen sozialistischen Senator.

Auch bei der Covid-Impfung weist Vermont europäische Werte auf. Etwa 90 Prozent der Erwachsenen über 30 in Vermont sind geimpft. Die meisten von ihnen sind geimpft – darunter etwa 85 Prozent der Erwachsenen über 65.

Dennoch ist in Vermont nun der zweite große Omikron-Ausbruch innerhalb von fünf Monaten zu verzeichnen. Seit Ende März ist die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte auf den zweithöchsten Stand aller Zeiten in diesem Bundesstaat gestiegen und liegt damit nur noch hinter dem ersten Omikron-Spitzenwert. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation ist sogar noch stärker gestiegen.

Covid-Krankenhausaufenthalte in Vermont (da Vermont so klein ist, entsprechen 100 Krankenhausaufenthalte im gesamten Bundesstaat etwa 53.000 in den Vereinigten Staaten):

Der Anstieg tritt fast ausschließlich bei geimpften Personen auf.

Jede Woche meldet Vermont Daten über Krankenhausaufenthalte nach Impfstatus. In den letzten Wochen haben sie eine bemerkenswerte Veränderung gezeigt.

Im Frühjahr und Sommer 2021, dem glücklichen Impftal, wurden landesweit fast keine geimpften Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Nur eine Handvoll erkrankte sogar an Covid.

Während der Delta-Welle im Herbst 2021 und der ersten Omikronwelle im Dezember und Januar stiegen die Krankenhauseinweisungen sowohl bei den Ungeimpften als auch bei den Geimpften sprunghaft an und erreichten ein Verhältnis von etwa 50/50. Da aber so viele Menschen geimpft waren, hatten die Geimpften immer noch ein viel geringeres Risiko pro Person.

Jetzt nicht mehr.

Im März, als die erste Omikronwelle endete, gingen die Krankenhauseinweisungen sowohl bei ungeimpften als auch bei geimpften Personen stark zurück. Doch seit dem erneuten Auftreten von Omikron im April wurden fast fünfmal so viele geimpfte Personen ins Krankenhaus eingeliefert.

Selbst wenn man die relative Bevölkerungsgröße berücksichtigt, wurden geimpfte Menschen häufiger ins Krankenhaus eingeliefert als ungeimpfte, wie staatliche Daten zeigen. (Diese Zahlen berücksichtigen weder das Alter noch den relativen Gesundheitszustand der Geimpften).

Quelle

In den ersten beiden Jahren der Anwendung von Covid gab es in Vermont relativ wenige Todesfälle, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass Vermont, wie die meisten anderen Bundesstaaten, auf den Covid-Todeslisten weit unten steht. Andere nordöstliche Bundesstaaten, insbesondere Massachusetts an der südlichen Grenze von Vermont und New York im Westen, schnitten wesentlich schlechter ab.

Aber alle diese Staaten haben sehr hohe Impfraten. Und die Unterschiede zwischen ihnen sind fast verschwunden. Die neue Omikronwelle hat sie alle hart getroffen.

In Massachusetts steigen die Fälle so schnell an, dass die Anhänger des Team Apocalypse in den Medien geradezu um neue Maskenvorschriften betteln.

Auch die Sterberaten steigen, obwohl der Anstieg der Infektionen so schnell erfolgte, dass sie noch nicht aufgeholt haben. Und wie der Winteranstieg gezeigt hat, ist Omikron für Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen weniger gefährlich als frühere Varianten (eine kürzlich durchgeführte Studie, die das Gegenteil beweisen sollte, war äußerst fehlerhaft, da sie die Umstellung auf Covid-Tests zu Hause nicht richtig berücksichtigte).

Dennoch kann Omikron bei denselben Gruppen, die für frühere Covid-Varianten anfällig waren, erheblichen Schaden anrichten – insbesondere bei Menschen über 75 Jahren und krankhaft fettleibigen Menschen. Die Gesamtmortalität stieg im Dezember und Januar sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa während der ersten Omicron-Welle sprunghaft an.

–

Besonders besorgniserregend an der jüngsten Omikronwelle – nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit – ist jedoch, dass sie hoch geimpfte Staaten und Länder viel stärker zu treffen scheint als weniger geimpfte Gebiete.

In diesem Schaubild der New York Times weisen rötlichere Staaten und Nationen höhere Infektionsraten auf; grünere Staaten und Nationen haben höhere Impfraten. Die Korrelation ist so offensichtlich, dass sie sowohl auf staatlicher als auch auf nationaler Ebene deutlich sichtbar ist, ohne dass eine komplexe Regressionsanalyse erforderlich ist.

Weder die geografische Lage noch die Saisonabhängigkeit oder frühere Infektionsraten scheinen eine Rolle zu spielen – die Post-Impf-Epidemie breitet sich von Taiwan über Australien und Italien bis nach Vermont aus. In den Ländern, in denen keine mRNA-Impfstoffe verwendet wurden, ist Sars-Cov-2 inzwischen so gut wie verschwunden – sie folgen dem natürlichen Verlauf anderer Atemwegsepidemien, die selten länger als ein oder höchstens zwei Jahre dauerten.

Was kommt also als nächstes? Das ist fast unmöglich zu wissen, denn die Antwort hängt sowohl davon ab, ob die mRNA-Impfungen die Entwicklung einer langfristigen Immunität nach der Infektion verzögern, als auch davon, wie virulent die nächste Variante sein könnte.

Im Moment haben die Bürger und Politiker in den hochgeimpften Ländern richtigerweise entschieden, dass sie mit diesem Ausmaß an Todesfällen und Krankenhausaufenthalten durch das Coronavirus leben können – nicht, dass irgendjemand eine Wahl hätte, da alle Bekämpfungsmaßnahmen inzwischen völlig versagt haben.

Aber die Warnzeichen sind real und global, egal wie sehr die Medien, das öffentliche Gesundheitswesen und die Politiker, die mehr als eine Milliarde Menschen zu den mRNA-Impfstoffen überredet oder gezwungen haben, sie ignorieren wollen.