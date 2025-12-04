Die Alzheimer-Lüge, die den großen Pharmaunternehmen Milliarden einbrachte

Von The Vigilant Fox

Dieser Bericht deckt die wahren Ursachen von Alzheimer auf – und zeigt Ihnen kostengünstige Behandlungsmöglichkeiten auf, die Sie stattdessen in Betracht ziehen sollten.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Erinnern Sie sich an Aduhelm? Das war das 56.000 Dollar pro Jahr teure Alzheimer-Medikament von Biogen, das nicht einmal wirkte.

Schlimmer noch, es verursachte bei Patienten Hirnschwellungen, Hirnblutungen und plötzliche Stürze – und die FDA hat es trotzdem zugelassen.

Aber die Wahrheit ist, dass man keine tiefen Taschen braucht, um Alzheimer zu behandeln. Man muss sich nur ansehen, was die großen Pharmaunternehmen nicht zu Geld machen können.

Dieser Bericht deckt die wahren Ursachen von Alzheimer auf – und die günstigen Behandlungsmöglichkeiten, die Sie stattdessen in Betracht ziehen sollten.

Remember Aduhelm? It was Biogen’s $56,000/year Alzheimer’s drug that didn’t even work.



Worse, it caused brain swelling, brain bleeding, and sudden falls in patients—and the FDA approved it anyway.



But the truth is, you don’t need deep pockets to treat Alzheimer’s. You just need… pic.twitter.com/6r8MBILzkN — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 30, 2025

Die moderne Medizin ist süchtig nach dem biochemischen Krankheitsmodell, weil es eine Pipeline für teure, patentierbare Medikamente schafft und Patienten und ihre Familien oft im Unklaren lässt, anstatt ihnen Macht und Kontrolle zu geben.

Es geht nicht darum, die Ursachen zu finden. Es geht darum, etwas zu finden, das man in Rechnung stellen kann.

Deshalb behandelt die Industrie Alzheimer seit Jahrzehnten wie ein „chemisches Ungleichgewicht” im Gehirn, das durch Amyloid-Plaques verursacht wird – obwohl Hunderte von Studien, die sich mit Amyloid befassten, gescheitert sind.

Je mehr die Theorie zusammenbrach, desto mehr verstärkte das System seine Bemühungen. Genau wie bei Cholesterin und Herzerkrankungen hielt die Medizinindustrie lange nach ihrem Scheitern an dem gescheiterten Modell fest.

Die Amyloid-Hypothese war nicht aufzuhalten. Milliarden flossen hinein. Forscher, die sie in Frage stellten, wurden an den Rand gedrängt.

Kritiker nannten sie „Amyloid-Mafia”, weil keine alternative Sichtweise finanziert oder auch nur in Betracht gezogen wurde.

Unterdessen fanden echte Wissenschaftler tiefere Ursachen für Alzheimer. Dinge wie chronische Entzündungen, Stoffwechselstörungen und den Zusammenbruch der Mitochondrien.

Aber diese Entdeckungen fanden nie Beachtung, weil sie nicht zu Blockbuster-Medikamenten führten.

Das gesamte Fachgebiet konzentrierte sich auf eine Theorie, die niemals zur Heilung der Krankheit führen würde, aber unendlich viel Forschungsgeld generieren konnte.

Bis 2006 geriet die Amyloid-Hypothese in Schwierigkeiten. Die gescheiterten Studien und widersprüchlichen Beweise häuften sich und konnten nicht länger ignoriert werden. Anstatt Fehler einzugestehen, änderte die medizinische Fachwelt ihren Standpunkt.

Sie behauptete, das wirkliche Problem sei ein toxisches Oligomer namens Aβ*56.

Ein Artikel in Nature verkündete, dass sie den entscheidenden Beweis gefunden hätten. Er wurde zu einer der meistzitierten Alzheimer-Studien aller Zeiten. Die Autoren wurden zu Stars. Die Pharmaindustrie investierte erneut Milliarden in die Suche nach einem neuen chemischen Bösewicht.

Das Fachgebiet war gerettet! Aber es gab keine Wahrheit, nur ein praktisches neues Molekül, das dazu diente, Forschungsgelder zu rechtfertigen.

Es war ein Skandal epischen Ausmaßes.

Ein Neurowissenschaftler, der 2021 Daten zu einem experimentellen Medikament überprüfte, bemerkte verdächtige Western Blots. Als er etwas genauer hinschaute, fand er mehrere Alzheimer-Studien voller manipulierten Bildern, die alle auf denselben Autor der berühmten Studie aus dem Jahr 2006 zurückzuführen waren.

Also recherchierte er weiter. Und was er aufdeckte, war verblüffend!

Mindestens 20 betrügerische Artikel standen in Verbindung mit diesem Forscher, 10 davon betrafen direkt das Molekül, auf dem die gesamte Amyloid-Theorie nun beruhte.

Der „Meisterbeweis” dieses Forschungsgebiets basierte auf vollständig gefälschten Daten.

Lassen Sie das auf sich wirken.

Das NIH wurde Anfang 2022 informiert. Und wissen Sie was?

Sie haben nichts unternommen.

Tatsächlich haben sie sogar noch Schlimmeres getan – sie haben dem verdächtigen Forscher einige Monate später eine Förderung in Höhe von 764.792 Dollar gewährt.

Erst 2024 wurde die Veröffentlichung schließlich zurückgezogen, und selbst dann beharrten die Autoren darauf, dass der Betrug ihre Schlussfolgerungen nicht geändert habe.

Milliarden von Dollar und zwei Jahrzehnte Forschung, angetrieben durch manipulierte Bilder – und die etablierten Institutionen verteidigen diese Theorie noch heute.

Was für ein Witz.

Warum verteidigen sie ein widerlegtes Modell? Warum vertreten sie weiterhin eine Hypothese, die auf manipulierten Daten basiert?

Weil die Amyloidforschung Hunderte von Milliarden Dollar wert ist – durch Medikamente, Studien, Fördermittel und Erstattungen durch die Krankenversicherung. Sieben Millionen Alzheimer-Patienten stellen eine enorme Einnahmequelle dar.

Und da es keine Heilung gibt, wird die Zahl der Kunden mit zunehmendem Alter der Bevölkerung weiter steigen.

Wenn die Amyloid-Theorie zusammenbricht, bricht auch die gesamte damit verbundene Finanzarchitektur zusammen. Also treibt das System weiter voran – ungeachtet von Betrug, Misserfolgen oder menschlichen Kosten.

Und der Durchschnittsbürger vertraut weiterhin diesem System.

Die großen Pharmaunternehmen entwickelten schließlich monoklonale Antikörper, die Amyloid aus dem Gehirn entfernten. Die FDA bezeichnete dies als Durchbruch. Die Investoren feierten. Die Schlagzeilen verkündeten, dass es Hoffnung gebe.

Nur gab es da ein Problem. Ein großes Problem. Die Entfernung von Amyloid half niemandem.

Das erste Medikament, Aduhelm, verbesserte die kognitiven Fähigkeiten nicht. Überhaupt nicht.

Tatsächlich stimmte ein Beratungsgremium der FDA mit 10:0 gegen die Zulassung und bezeichnete es als Katastrophe.

Aber die FDA genehmigte es trotzdem. Drei Berater traten aus Protest zurück und bezeichneten es als die schlechteste Entscheidung in der modernen Geschichte!

Warum war es so schlimm?Sehen Sie sich nur diese Nebenwirkungen an:

• Hirnschwellung

• Hirnblutung

• Migräne

• Delirium

• Plötzliche Stürze

• Gefährliche Infusionsreaktionen

Bis zu 41 % der Patienten litten unter schwerwiegenden Hirnkomplikationen.

Und es kostet unverschämte 56.000 Dollar pro Jahr.

Der Kongress leitete sogar eine Untersuchung ein. Aber die FDA gab dennoch grünes Licht – und genehmigte sogar stillschweigend die nächsten beiden monoklonalen Antikörper, trotz ähnlich schwacher Ergebnisse und ähnlich hoher Risiken.

Denn es geht nicht um eine Heilung.

Die neuen Medikamente verursachten Hirnblutungen … aber das war noch nicht einmal das Beunruhigendste daran.

Das zweite und dritte Medikament waren nicht viel besser.

Sie verursachten immer noch massive Hirnschwellungen und Blutungen, nur in etwas geringeren Prozentsätzen.

Und ihre „Vorteile” waren so gering – sie verlangsamten den Rückgang um einen Bruchteil eines Punktes auf einer Skala, auf der Patienten 1–2 Punkte benötigen, damit sie und ihre Familien überhaupt etwas bemerken.

Trotz aggressiver Vermarktung und der Unterstützung durch die FDA lehnte der Markt diese Medikamente letztendlich ab. Aduhelm erzielte nur 5 Millionen Dollar Umsatz, bevor es vom Markt genommen wurde. Die Ersatzprodukte verkauften sich mäßig, konnten aber nie die hohen Erwartungen erfüllen.

Warum? Weil die Menschen schnell merkten, dass sie nicht wirkten. Hoffnungsvolle Familien sahen keine Verbesserung. Ärzte auch nicht. Die Risiken überwogen die Vorteile, und glücklicherweise begannen die Menschen, dies zu erkennen.

Und dennoch hält das System an dem gleichen Modell fest – obwohl sich die Hinweise verdichten, dass Amyloid möglicherweise schützend und nicht schädlich ist.

Sie haben richtig gelesen. Amyloid könnte tatsächlich eine schützende Funktion haben.

Eines der wenigen erfolgreichen Alzheimer-Protokolle, RECODE, betrachtet Amyloid als Versuch des Gehirns, sich vor metabolischen und entzündlichen Schäden zu schützen. Eine Entfernung könnte daher die zugrunde liegende Erkrankung verschlimmern.

Dies erklärt, warum Medikamente zur Entfernung von Amyloid so viel Schaden anrichten.

Sie könnten dem Gehirn gewissermaßen die Pflaster abreißen und dabei die tieferen Wunden freilegen und ignorieren.

Therapien, die tatsächlich helfen (und nicht unerschwinglich sind), werden weiterhin völlig ignoriert.

Eine Studie mit MCTs aus Kokosnussöl zeigte, dass sich 80 % der Patienten nach sechsmonatiger Anwendung verbesserten oder stabilisierten. Das ist besser als jedes derzeit verfügbare Amyloid-Medikament.

Patienten auf der ganzen Welt berichten von ähnlichen Vorteilen, einfach nur durch die Zugabe von Kokosnussöl zu ihrer täglichen Ernährung! Keine Nebenwirkungen. Keine Hirnblutungen. Und natürlich kein Preis von 30.000 Dollar.

Und dann gibt es noch DMSO.

Es ist eine der bemerkenswertesten und am meisten unterdrückten Verbindungen in der Medizingeschichte. DMSO ist dafür bekannt, Hirnverletzungen zu heilen, Entzündungen zu reduzieren, sterbende Neuronen zu retten und das Gedächtnis zu verbessern. Seit Jahrzehnten gibt es Studien, die die Vorteile von DMSO bei Demenz belegen.

Menschen, die es zu Hause selbst anwenden, berichten von Verbesserungen, die laut Schulmedizin unmöglich sind. Dazu gehören die Wiederherstellung der Sprache, verbesserte kognitive Fähigkeiten, die Rückkehr der Persönlichkeit, weniger Sonnenuntergangsphänomene und sogar die Wiederherstellung der Mobilität.

All das dank DMSO.

Sehen Sie sich nur einige dieser Kommentare an:

Nichts, was Big Pharma verkauft, kommt auch nur annähernd an die Wirkung von DMSO heran. Warten Sie, bis Sie die Daten sehen.

Dutzende Tierstudien zeigen, dass DMSO das Gedächtnis schützt, den Tod von Nervenzellen verhindert, die Lernfähigkeit wiederherstellt, Entzündungen im Gehirn rückgängig macht und die Alzheimer-ähnliche Degeneration stoppt.

Studien am Menschen bestätigen all dies.

Eine sichere und kostengünstige Verbindung verbessert die Kommunikation, verringert Orientierungslosigkeit, verbessert den Schlaf, erhöht die Klarheit, beschleunigt die Genesung von strokeähnlichen Symptomen und verbessert die Motorik.

Großartig!

Diese Studien gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber sie wurden ignoriert, nicht weil es nichts zu patentieren gab. Es gab keine Möglichkeit, davon zu profitieren.

Denn darum geht es letztendlich.

Die Geschichte von Alzheimer ist eigentlich eine Geschichte über die amerikanische Medizin. Wir haben kein Heilmittel, nicht weil die Krankheit zu komplex ist, sondern weil das System nicht darauf ausgelegt ist, irgendetwas zu heilen.

Es ist darauf ausgelegt, Ihre Symptome zu behandeln und gleichzeitig davon zu profitieren.

Solange wir uns nicht von profitorientierten Strukturen lösen und uns auf eine Medizin konzentrieren, die die Ursachen bekämpft, werden wir den Kampf gegen chronische Krankheiten weiterhin verlieren.

Glücklicherweise sind wir diesem notwendigen Wandel heute näher denn je.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben wir die Chance, das Monopol zu brechen.

MAHA hat das Potenzial, die nationale Gesundheitspolitik neu zu gestalten.

Unabhängige Medien haben die Gatekeeper-Funktion zunichte gemacht, die diese gescheiterten Modelle jahrelang geschützt hat.

Millionen von Menschen beschäftigen sich nun mit Naturheilverfahren, Ursachendiagnostik und erschwinglichen Behandlungen, die vom System ignoriert wurden. Viele davon zum ersten Mal.

Die Tür ist offen, aber sie wird nicht lange offen bleiben. Wenn wir diese Chance verpassen, kehren wir in eine Welt zurück, in der Betrug, schlechte Wissenschaft und milliardenschwere Medikamente die nationale Gesundheitsversorgung bestimmen.

Wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, mit kognitivem Verfall konfrontiert sind, ist dieser Bericht eine unverzichtbare Lektüre. Er erklärt den vollständigen Zusammenbruch des Amyloid-Modells, den Betrug, über den niemand sprechen will, die wahren Mechanismen hinter Alzheimer und die natürlichen Therapien, die tatsächlich helfen.

Dieser Thread kratzt nur an der Oberfläche – der vollständige Artikel ist einer der wichtigsten Texte, die Sie jemals über Alzheimer lesen werden.