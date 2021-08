Die am meisten geimpften Länder der Welt werden von der CDC als riskant für Reisen eingestuft

12 der 13 am meisten geimpften Länder der Welt werden von der CDC als riskant für Reisen eingestuft

Das US-amerikanische CDC (Center for Disease Control and Prevention) hat am 2. August seine Liste der risikoreichsten Reiseländer aufgrund der zunehmenden Fälle des Virus (COVID-19) aktualisiert. Interessant ist, dass 12 der 13 Länder, die auf der Johns Hopkins-Liste der am meisten geimpften Länder stehen, von der CDC derzeit als „hohes“ oder „sehr hohes“ COVID-19-Reiserisiko eingestuft werden.

CDC sagte: „Vermeiden Sie Reisen in diese Länder. Wenn Sie in diese Länder reisen müssen, vergewissern Sie sich vor der Reise, dass Sie vollständig geimpft sind“.

Nach Angaben der Johns Hopkins University weisen diese Risikoländer jedoch hohe Impfraten auf.

Laut CDC sind diese Länder mit einem „sehr hohen“ Risiko für Reisen behaftet: Malta, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Seychellen, Chile, Uruguay, Bahrain und die Mongolei, um nur einige zu nennen.

Auf dieser Liste steht Malta an erster Stelle der Länder mit den meisten Impfungen, da 77,07 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind 72,08 % der Bevölkerung vollständig geimpft.

Auf den Seychellen sind es 70,22 %, und in den südamerikanischen Ländern Chile und Uruguay sind 65,10 % bzw. 65,26 % der Bevölkerung vollständig geimpft.

Andere Länder, die von der CDC als sehr riskant für Reisen eingestuft wurden, sind Bahrain im Nahen Osten mit 64,66 % der Bevölkerung, die geimpft sind, und die Mongolei mit 61,78 %.

Was die Länder mit hohem“ Reiserisiko anbelangt, so fanden wir fünf von ihnen unter den am meisten geimpften Ländern, wie Island mit 70 %, Katar mit 62,58 % und Belgien, Kanada und Israel mit 60 % der Bevölkerung, die vollständig mit dem experimentellen Impfstoff geimpft sind.

Das einzige Land unter den „Top 13“ der am meisten geimpften Länder, das nicht zu den risikoreichsten Reiseländern gehört, sondern als risikoarm eingestuft wird, ist Singapur, in dem 62,44 % der Bevölkerung geimpft sind.

Die CDC hat 5 Risikostufen festgelegt: sehr hoch, hoch, mäßig, niedrig und unbekannt.

Infektionsspitzen bei Geimpften

In einer am Freitag, den 30. Juli, von der CDC veröffentlichten Studie über den COVID-19-Ausbruch in Massachusetts wurde festgestellt, dass 74 % der Neuinfektionen unter der geimpften Bevölkerung auftraten.

In der Studie, die Anfang Juli 469 COVID-19-Fälle im Ferienort Cape Cod, Massachusetts, untersuchte, wurde berichtet, dass 74 % der Fälle bei „vollständig geimpften Personen“ auftraten.

Das heißt, vier von fünf Krankenhauspatienten waren vollständig geimpft, und im Durchschnitt hatten die Geimpften ihre zwei Dosen erst 86 Tage vor der Infektion erhalten.

Aus der Studie ging hervor, dass Laboruntersuchungen ergaben, dass 90 % aller Infektionen in der Touristenstadt mit der Delta-Variante des Coronavirus einhergingen, und diese Studie wurde zur Rechtfertigung der neuen Maskeraden herangezogen, obwohl sie geimpft waren.

Der Bericht untermauert das Argument, dass die Coronavirus-Impfstoffe unwirksam sind, obwohl die CDC und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darauf bestehen, dass die Impfung wirksam gegen „schwere Erkrankungen und Todesfälle“ schützt.

Die Behörden drängen zunehmend darauf, dass die Bevölkerung geimpft wird, verschweigen aber, dass die Impfstoffe nur für Notfälle zugelassen wurden, dass sie experimentell sind und dass Menschen nach der Verabreichung schwere Nebenwirkungen bis hin zum Tod erleiden können.