Haben die USA ihren „großen Rückzug“ angetreten?

Zu Beginn dieser Kolumne muss ich zugeben, dass „Biden“ (Anmerkung: Wenn ich in Anführungszeichen stehe, beziehe ich mich auf das „Kollektiv Biden“, nicht auf den offensichtlich senilen Mann) mich überrascht hat: Es scheint, dass meine persönliche Faustregel über US-Präsidenten (jeder ist noch schlimmer als sein Vorgänger) im Fall von „Biden“ nicht unbedingt zutrifft. Das heißt nicht, dass „Biden“ meine Faustregel nicht doch noch bestätigen wird, sondern nur, dass das, was ich im Moment sehe, nicht das ist, was ich befürchtet oder erwartet habe.

Anfangs war ich der Meinung, dass meine Regel immer noch gilt. Die totale Verblödung der USA in Alaska, als Blinken die Chinesen offenbar für aufgeweckte, kastrierte Leibeigene hielt und schnell herausfand, wie sehr er sich geirrt hatte.

Aber dann war da noch das Treffen mit Putin, das viele überrascht hat, mich eingeschlossen. Zunächst schlossen sich die meisten russischen Beobachter einer der beiden Gruppen an, was die Aussichten für diesen Gipfel angeht:

Dieser Gipfel wird nie stattfinden, es gibt nichts zu besprechen, Biden ist senil, seine Verwaltung ist voll mit eingefleischten Russophoben und außerdem sind die (US-)Amerikaner sowieso „nicht absprachefähig“ (недоговороспособные), was soll das also? Wenn der Gipfel stattfindet, wird er ein umfassender Misserfolg sein. Bestenfalls ein Wortgefecht oder ein Austausch von Beleidigungen.

Beides hat nicht stattgefunden. Um ehrlich zu sein, wissen wir immer noch nicht wirklich, was passiert ist. Alles, was wir haben, sind einige vage Absichtserklärungen und formulierte fromme Absichten. Und selbst diese waren minimalistisch! Nach dem Gipfel teilten sich die meisten russischen Beobachter wiederum in zwei Lager:

„Biden“ hat das Handtuch geworfen und aufgegeben. Russland hat diese Runde gewonnen. Hurra!

„Biden“ hat nur seine Taktik geändert, und nun könnte die neue Haltung der USA noch aggressiver und feindseliger werden. Russland steht ein großer Anstieg der antirussischen Provokationen bevor. Alarm!

Ich denke, dass beide Darstellungen eine wahrscheinlich viel komplexere und nuanciertere Realität grob vereinfachen. Mit anderen Worten: „Biden“ hat viele, wenn nicht sogar die meisten Russen überrascht. Das ist an sich schon sehr interessant (weder Bush, noch Obama, noch Trump haben die Russen – die über sie alle Bescheid wussten – jemals in irgendeiner Weise überrascht).

Meine ganz persönliche Vermutung ist, dass derzeit innerhalb der herrschenden Klasse der USA ein sehr ernsthafter Machtkampf stattfindet. Darüber hinaus geht es bei diesem ernsthaften Machtkampf nicht um Grundprinzipien oder gar eine Strategie – es ist ein reiner Taktikstreit.

Wir müssen uns eine alte Binsenweisheit über Ergebnisse vor Augen halten: John F. Kennedy sagte einmal: „Der Sieg hat hundert Väter, aber die Niederlage ist ein Waisenkind“, und er hatte recht. Wenn eine Gruppe die Macht an sich reißt und ihre Interessen effektiv durchsetzt, ist alles gut, und alle sind damit beschäftigt, das sprichwörtliche Schlaraffenland zu genießen. Aber wenn diese Gruppe eine Reihe von demütigenden Niederlagen erleidet, beginnt eine typische Kaskade von Ereignissen:

Schuldzuweisung: Jeder gibt jedem anderen die Schuld (aber nie sich selbst)

Rückblickende Weisheit: „Wenn ich das Sagen gehabt hätte, wäre das nicht passiert!“

Machtkämpfe um die schnell schrumpfende Kriegsbeute

Zusammenbruch des zentralisierten Autoritäts-/Entscheidungszentrums

Entstehung von Untergruppen, die sich gegenseitig um ihre Unterinteressen bekämpfen

Mit anderen Worten: Nach vielen Jahren extrem schwacher Präsidialverwaltungen (seit Clinton, imho) ist es kaum eine Überraschung, dass es zu internen Kämpfen kommt (übrigens in beiden Parteien). Vielmehr sollte man ein scheinbar chaotisches Bündel unkoordinierter oder sogar widersprüchlicher Politiken erwarten. Und genau das ist es, was wir seit 1993 beobachten können, und diese Dynamik hat sich mit jedem Jahr weiter verschärft.)

Es erübrigt sich zu sagen, dass das Hauptergebnis solcher durch Niederlagen verursachten Machtkämpfe die Schwächung aller beteiligten Gruppen ist, unabhängig von ihren Zielen und ihrer Politik. Manche mögen dies für eine positive Entwicklung halten, aber ich bin mir da nicht so sicher (siehe unten).

Dennoch gibt es einige Beobachtungen, die hilfreich sein könnten, um zumindest (indirekt) zu erkennen, wer die wichtigsten Gruppen sind, die sich gegenseitig bekämpfen.

Die hartgesottenen, wirklich verrückten Russophobiker sind immer noch da, vor allem in den US-Medien, die weniger „Biden“ als vielmehr einer Art Kabale von „Verrückten im Keller“ zu dienen scheinen. Neben den alten Medien gibt es eine wachsende Zahl von US/NATO/UK-Militärs, die vor Drohungen, Warnungen, Beschwerden und Beleidigungen gegen Putin und Russland nur so strotzen. Dies ist wichtig, denn:

Die Medien der „Zone A“ haben die sehr realen Risiken eines Krieges mit Russland, China und dem Iran umfassend und sehr effektiv verschwiegen. Und wenn dies erwähnt wurde, betonten die Pressevertreter stets, dass die USA über das „beste Militär in der Geschichte der Galaxis“ verfügen und dass Uncle Sam jeden, den er will, „fertigmachen“ wird. Würden die Menschen in den USA über den wahren Sachverhalt informiert, würden sie ausflippen und verlangen, dass dieser Weg zum Krieg sofort aufgegeben und durch einen sinnvollen Dialog ersetzt wird. Die Behörden der USA, der NATO und des Vereinigten Königreichs haben sich selbst in eine Ecke geredet, in der sie nur noch zwei Möglichkeiten haben: Sie können das tun, was die USA immer tun, nämlich „den Sieg erklären und abziehen“, oder sie können Russland zwingen, seine Grenzen zu Lande, in der Luft und zur See zu schützen, und damit eine große militärische Demütigung durch Russland hinnehmen.

Um die Wahrheit zu sagen, haben britische und US-amerikanische Offizielle während der jüngsten Marineübungen viele Drohungen und Versprechungen gemacht, um die russischen Warnungen zu ignorieren, aber am Ende haben sie still und leise gepackt und sind gegangen. Eine kluge Entscheidung, aber es muss für sie sehr demütigend gewesen sein, was an sich schon sehr gefährlich ist.

Wie viele dieser Erklärungen/Drohungen wurden tatsächlich mit Bidens Zustimmung abgegeben? Ich weiß es nicht. Aber mir sind keine Verweise, Degradierungen oder andere Maßnahmen bekannt, die gegen die Verrückten ergriffen wurden, die zu einem Krieg gegen Russland, China oder den Iran aufrufen. Das heißt nicht, dass es nicht passiert ist, sondern nur, dass es nicht publik gemacht wurde. Ich habe jedoch das Gefühl, dass selbst wenn „Biden“ gegen diese Art von gefährlichem Säbelrasseln Einspruch erhoben hätte, „er“ zu schwach ist, um etwas dagegen zu unternehmen. Es ist durchaus möglich, dass „Biden“ allmählich die Kontrolle über seine eigene Verwaltung verliert.

Seitenleiste

Kürzlich habe ich mich köstlich amüsiert, als ich hörte, wie NATO-Marineangehörige sagten, die Russen hätten „Imitationsangriffe“ auf NATO-Schiffe durchgeführt, indem sie sie mehrmals überflogen. Offensichtlich glauben diese Leute ernsthaft, dass Schwerkraftbomben die wichtigste/einzige Bedrohung durch die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und die Küstenverteidigung darstellen, die in Wirklichkeit Schiffe der USA, des Vereinigten Königreichs und der NATO versenken können, ohne sich ihnen jemals zu nähern oder auch nur in ihre Radarreichweite zu kommen. Ganz zu schweigen von den 6-7 extrem leisen und schwer bewaffneten modernen diesel-elektrischen U-Booten der Schwarzmeerflotte. Ich zweifle zwar nicht an der „Vielfalt“ dieser NATO-Marinebesatzungen, aber ich habe jetzt große Zweifel an ihrer grundlegenden Kompetenz.

Es wird in Zukunft noch viele weitere NATO-Übungen im Schwarzen Meer geben. Das Gleiche gilt für Operationen der USN vor der chinesischen, iranischen oder DVRK-Küste. Diese (stets brisante) Kombination aus Ignoranz, Arroganz und Inkompetenz könnte zu einem großen Krieg führen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass die unheilbar wahnhafte britische Regierung (unterstützt von den Briten, die immer noch Phantomschmerzen über ihr verlorenes Reich haben, und natürlich von der weitgehend irrelevanten 3B+PU-Bande) etwas wirklich Dummes tun könnte (sagen wir, so etwas) und einen Krieg mit der DVRK, Russland, China oder dem Iran auslösen würde, und dann müssten die USA eingreifen, um eine britische Marine zu verteidigen/zu retten, die größtenteils ein Witz ist (zumindest nach russischen oder chinesischen Maßstäben). Das Hauptproblem dabei ist, dass die USN ebenfalls in einem furchtbaren Zustand ist und gegen russische und chinesische Abstandswaffen nicht konkurrieren kann (das meine ich wörtlich, es gibt derzeit keine Verteidigung gegen manövrierfähige Hyperschallraketen! Die einzige Ausnahme wäre die russische S-500). Die beiden letztgenannten Nationen haben sich übrigens schon seit vielen Jahren zu einem informellen und inoffiziellen Militärbündnis zusammengeschlossen.

Aber auch auf der Gegenseite gibt es deeskalierende Entwicklungen. Zuallererst scheint „Biden“ das „ukrainische Dossier“ an die Deutschen „verhökert“ und Onkel Shmuel die Hände in Unschuld gewaschen zu haben. Wenn dem so ist, war das ein sehr geschickter und kluger Schachzug (etwas, das wir seit Jahrzehnten von keiner Regierung erlebt haben!). Ich empfehle diese Übersetzung eines höchst interessanten Artikels des wohl besten Ukraine-Spezialisten Rostislav Ishchenko.

Ishchenko geht auf eine Menge interessanter Details ein und erklärt, was „Biden“ offenbar gerade getan hat. Ehrlich gesagt, haben die Deutschen diesen Schlamassel redlich verdient, und sie werden noch lange, möglicherweise Jahrzehnte, mit den Folgen dieses Desasters zu kämpfen haben. Die Deutschen stecken in der Tat fest: Sie wollen der große europäische Anführer sein? Sollen sie doch. Schließlich haben die EU-Politiker, allen voran Deutschland, alles getan, um das zu schaffen, was heute oft als Land 404″ bezeichnet wird – ein schwarzes Loch im Herzen des europäischen Kontinents. Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht in der EU? Gut, dann sollen die Deutschen (und der Rest der EU) für den eventuellen Wiederaufbau der Ukraine (oder der Nachfolgestaaten, die aus dem Zerfall des Landes resultieren) bezahlen! Russland kann diese Rechnung einfach nicht bezahlen, China wird es ganz sicher nicht tun (vor allem, nachdem es von den Ukrainern mehrmals betrogen wurde), und die USA haben absolut keinen Grund, dies zu tun. Ich würde sogar behaupten, dass die herrschende Klasse der USA das Chaos (sozial, wirtschaftlich, politisch, kulturell usw.) in Europa als höchst wünschenswert ansieht, da es 1) die EU als Konkurrenten schwächt, 2) eine – wenn auch heuchlerische und falsche – „starke US-Präsenz“ in Europa rechtfertigt und 3) der NATO eine (wenn auch falsche, fehlgeleitete und sogar unmoralische) Existenzberechtigung gibt.

Die USA sind vor den Folgen (Einwanderer, Gewalt, Extremismus usw.) der ukrainischen Katastrophe durch die Entfernung, den Atlantik und ein viel stärkeres Militär (zumindest im Vergleich zu allen anderen NATO-Mitgliedern) geschützt. Die USA können Geld drucken, wie sie wollen, und haben keinerlei Interessen an der (sterbenden) Ukraine. Wenn Ishchenko Recht hat, und ich stimme ihm zu, dann gibt es jemanden (möglicherweise eine Gruppe von Personen), der viel schlauer ist als irgendjemand in der Trump-Administration und der herausgefunden hat, dass die von den Nazis besetzte Ukraine ein deutsches/EU-Problem sein sollte und nicht eines für die USA.

Es gibt natürlich auch die pessimistische Analyse: Die USA sind überall auf dem Rückzug, aber nur aus den folgenden Gründen:

Umgruppieren, reorganisieren, Zeit gewinnen, um eine kohärente Strategie zu entwickeln

Jeden Gegner einzeln ins Visier nehmen und Prioritäten setzen (divide et impera zumindest!)

Neu analysieren, neu planen, neu entwerfen, neu entwickeln, neu ausbilden, neu ausrüsten und so ziemlich alles in den US-Streitkräften neu testen (die seit Jahrzehnten nicht mehr von einer rationalen Streitkräfteplanung geprägt wurden)

Diejenigen, die an die Theorie des strategischen Rückzugs glauben (ich persönlich schließe diese Version nicht aus, aber ich sehe – noch – nicht genug Beweise, um sie zu unterstützen), fügen typischerweise hinzu, dass „die USA Afghanistan nur verlassen haben, um es den Taliban/al-Qaida zu überlassen und sie gegen den „weichen Unterbauch Russlands“ zu entfesseln“. Nun, das ist völliger Unsinn, schon allein deshalb, weil Russland keine gemeinsame Grenze mit Afghanistan hat.

Natürlich beunruhigt das, was sich derzeit in Afghanistan abspielt, alle Führer der Region, einschließlich der Führer von Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Iran. Aber zufälligerweise haben die Russen intensive Konsultationen mit all diesen regionalen Mächten geführt. Und nicht nur das: Russland hat bereits Streitkräfte in der Region stationiert (einschließlich des Stützpunkts 201 in Tadschikistan), die es (zumindest bisher) ohne Proteste seitens des Imperiums erheblich verstärkt hat. Schließlich befinden sich ganz Zentralasien, der Kaukasus und sogar der Nahe Osten in Reichweite zahlreicher Typen russischer Langstrecken-Abstandswaffen. Offensichtlich wissen die Taliban das, denn sie haben sich große Mühe gegeben, allen ihren Nachbarn zu versprechen, dass der (nun unvermeidliche) Regimewechsel in Kabul für niemanden eine Bedrohung darstellen wird. Können wir ihnen trauen? Nein, natürlich nicht. Aber können wir ihnen vertrauen, dass sie klug genug sind, um zu erkennen, dass sie zwar derzeit die größte Macht in Afghanistan sind, aber nicht einmal annähernd das Zeug haben, einen Krieg gegen einen der Nachbarn Afghanistans zu führen? Ja, ich denke, das können wir. Nach vielen Jahren des Kampfes und nachdem die Taliban bereits einen Teil von Kabul kontrolliert haben, werden sie endlich ihre Ziele erreichen und die wahren, offiziellen Führer Afghanistans werden. Sollten sie versuchen, einen ihrer Nachbarn anzugreifen oder zu destabilisieren, würden sie als allererstes Kabul verlieren und jede Chance, als rechtmäßige Regierung Afghanistans akzeptiert zu werden. Denken Sie daran, dass weder Russland noch der Iran wie die USA in Afghanistan einmarschieren müssen, um die Taliban anzugreifen; sie können Stellvertreter einsetzen und verfügen über die Art von Waffensystemen und Abschussrampen, vor denen sich die Taliban nicht schützen können. Nicht zuletzt wissen die Taliban, wie die Russen und Iraner in Syrien gekämpft haben, und sie werden nicht wollen, dass in Afghanistan etwas Ähnliches passiert.

Außerdem ist Russlands „weicher Unterleib“ ein Konzept aus dem 19. Im 21. Jahrhundert würden nur die am wenigsten informierten und am wenigsten kompetenten Menschen ein solches Konzept verwenden. Und nur jemand, der keine Ahnung von den tatsächlichen militärischen Fähigkeiten der südlichen und zentralen Militärbezirke Russlands hat, kann so einen dummen und veralteten Begriff ernsthaft in den Mund nehmen. Außerdem können die Afghanen zwar hervorragende Guerillakämpfer sein (aber entgegen dem weit verbreiteten Mythos nicht immer!), aber sie können keine Offensivoperationen mit kombinierten Waffen durchführen, während Russland und der Iran dies können. Auch hier gilt: Ich sage niemals nie, vor allem nicht, wenn Takfiris im Spiel sind, aber ich glaube nicht, dass die Taliban irgendjemanden angreifen werden, schon gar nicht russische oder iranische Verbündete in der Region.

Um auf Bidens“ großen Rückzug zurückzukommen: Wenn Biden“ klug genug ist, Deutschland die Ukraine anzuhängen, ist er wahrscheinlich zu klug, um die US-Außenpolitik gegenüber Russland auf die Sache mit dem weichen Unterbauch“ zu stützen. Was all die „Feuer und Schwefel“-Kriegsdrohungen gegen Russland angeht, so beeindrucken sie niemanden, denn die Russen, die Chinesen und die Iraner wissen, dass ein selbstbewusstes und mächtiges Land es nicht nötig hat, irgendjemandem zu drohen, und sei es nur, weil die tatsächlichen Fähigkeiten dieser Länder für sich genommen eine sehr aussagekräftige „Bedrohung“ darstellen. Aber wenn eine ehemalige Supermacht schwach, verwirrt und verängstigt ist, wird sie viele brüllende Erklärungen darüber abgeben, wie sie bei Bedarf den gesamten Planeten besiegen kann (schließlich ist das US-Militär „das beste Militär in der Geschichte der Galaxis“! Wenn Sie das bezweifeln, hören Sie sich einfach Toby Keith an). Mit anderen Worten: Während im Westen Drohungen ein Instrument der Außenpolitik sind, werden sie in Russland und im übrigen Asien unweigerlich als Zeichen der Schwäche, des Zweifels und sogar der Angst angesehen.

Hinzu kommt eine lange Liste von Waffensystemen, Beschaffungsplänen und „Verteidigungs“-Geldern, die zurückgezogen wurden, darunter die (wirklich schrecklichen) LCS und F-35. Es stimmt zwar, dass die USA nach und nach fantastisch teure Waffensysteme und -plattformen ausmustern, die zudem mehr oder weniger nutzlos waren, doch zeigt dies, dass man zumindest zugeben kann, dass all das Gerede über superdoofe US-Superwaffen nur Gerede war und dass das US-Militär in Wirklichkeit nicht in der Lage ist, die Art von erstklassigen, qualitativ hochwertigen Systemen zu produzieren, die es in der Vergangenheit in großen Mengen hergestellt hat (Arleigh Burke, F-15, Jumbo 747, Willys Jeep, F-16, A-10, Los Angeles SSN, KH-Satelliten usw.). Aus diesem Grund ist die F-15X als „Ergänzung“ zur F-35 gedacht (an sich ein sehr kluger Schachzug!).

Ein solches Eingeständnis, selbst wenn es indirekt und nur logisch angedeutet ist, könnte von einer Reife oder einem Mut von „Biden“ zeugen, die seine Vorgänger nicht hatten.

Könnte es sein, dass die Leute im Pentagon, die die Realität der Situation kennen (siehe hier einen sehr guten Artikel von Moon of Alabama darüber), herausgefunden haben, dass Clinton, Bush, Obama und Trump das Imperium weit übermäßig ausgedehnt haben und sie sich nun neu gruppieren und „alles neu machen“ müssen, um eine nachhaltigere „Verteidigungs“-Position zu erreichen?

Könnte es sein, dass „Biden“ das liefern wird, was Trump versprochen hat, nämlich die nutzlosen (und nicht zu gewinnenden!) Kriege zu beenden, sich nicht mehr so sehr um die quälende EU zu kümmern, stillschweigend zu akzeptieren, dass Russland nicht die Absicht (und nicht die Notwendigkeit!) hat, irgendjemanden anzugreifen, und sich auf die größte nicht-militärische Bedrohung da draußen zu konzentrieren: China. Mag sein.

Soweit ich weiß, haben viele (alle?) Simulationen – von RAND und dem US-Militär – und Kommandostabsübungen gezeigt, dass die USA sowohl gegen Russland als auch gegen China schwer verlieren würden. Könnte es sein, dass „Biden“ Russland und China auf die lange Bank schieben und sich zuerst mit dem Iran befassen will? Die jüngsten Nachrichten an der US/Israel-gegen-Iran-Front sind, gelinde gesagt, nicht gut.

Ich glaube immer noch, dass die USA nach der Ermordung von General Suleimani und den iranischen Vergeltungsschlägen die Idee eines direkten Angriffs auf den Iran aufgegeben zu haben scheinen. Schließlich hat Trump nicht nur zugelassen, dass das „mächtigste Militär in der Geschichte der Galaxis“ durch die äußerst präzisen iranischen Raketenschläge gedemütigt und – aus gutem Grund – ernsthaft verängstigt wurde, sondern die ganze Welt wurde Zeuge dieser Demütigung. Warum sollte sich „Biden“ nach dieser Katastrophe zu einem Angriff entschließen?

Könnte „Biden“ noch dümmer sein als Trump? Ich bezweifle das sehr. Außerdem waren sowohl Trump als auch Biden gleichermaßen der Israel-Lobby unterworfen, so dass ich niemals nie sagen würde, zumal alles, was Israel tun muss, um die USA zu einem Angriff auf den Iran zu zwingen, darin besteht, zuerst anzugreifen und dann jede iranische Reaktion als einen geplanten „Völkermord an 6 Millionen Juden“ (was sonst?) darzustellen, aber dieses Mal in Israel und durch die Iraner (die vielleicht sogar Gas einsetzen, wer weiß?). Bei diesen Worten werden sowohl die GOP als auch die Demokraten aufhorchen und sofort losstürmen, um Amerikas wertvollsten und geliebten „Verbündeten“ zu retten (in Wirklichkeit natürlich seinen Kolonialherren und Oberherrn). In Bezug auf Israel können wir nur traurig feststellen, dass es wirklich keinen Unterschied macht, ob die Demokraten oder die Republikaner (meistens sowieso RINOs) im Weißen Haus sitzen.

Was bleibt uns also?

Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher.

Ich denke, dass es sehr starke, wenn auch nur indirekte, Anzeichen dafür gibt, dass in der „Biden“-Administration ernsthafte Auseinandersetzungen stattfinden, und es gibt auch starke, wenn auch nur indirekte, Anzeichen dafür, dass die militärische Haltung der Vereinigten Staaten einer umfassenden Überholung der US-Streitkräfte unterzogen werden könnte.

Falls dies zutrifft, und das ist ein großes „falls“, ist dies weder eine gute noch eine schlechte Nachricht.

Aber es könnte eine wichtige Nachricht sein.

Und warum?

Weil der derzeitige Rückzug der USA an den meisten Fronten objektiv betrachtet die „weiche Landung“ (Übergang vom Imperium zum „normalen“ Land) sein könnte, auf die viele Trump-Wähler gehofft haben. Vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, könnte es sich um einen chaotischen Rückzug handeln, der darauf hindeutet, dass der US-Staat zerbröckelt und die Dinge dringend „vereinfachen“ muss, um zu überleben, was zu heftigen Fraktionskämpfen führt (zumindest ein auf „US-Studien“ spezialisierter russischer Beobachter, Dmitrii Drobnitskii, glaubt, dass dies der Fall ist: siehe den Originalartikel hier und seine maschinelle Übersetzung hier). Schließlich könnte der Verfall des US-Staates bereits so weit fortgeschritten sein, dass wir ihn als zutiefst dysfunktional und im Grunde kollabierend/zusammengebrochen betrachten können. Die erste Option (sanfte Landung) ist unwahrscheinlich, aber höchst wünschenswert. Die zweite Option (chaosbedingter Rückzug) ist wahrscheinlicher, aber weit weniger wünschenswert, da es sich nur um einen einzigen Schritt zurück handelt, um dann wieder mehrere Schritte vorwärts zu machen. Die letzte Option (zutiefst dysfunktional und im Grunde kollabierend/zusammengebrochen) ist leider die wahrscheinlichste und bei weitem gefährlichste.

Zum einen machen die Optionen 2 und 3 das Handeln der USA sehr unberechenbar und damit potenziell extrem gefährlich. Ein unvorhersehbares Chaos kann sich auch schnell zu einem großen Krieg oder sogar zu mehreren großen Kriegen ausweiten, so dass die potenzielle Gefahr hier sehr real ist (auch wenn in Zone A nicht darüber berichtet wird). Das wiederum bedeutet, dass Russland, China, der Iran, die DVRK, Venezuela oder Kuba auf der Hut sein müssen und auf alles vorbereitet sein müssen, auch auf das Undenkbare (was in einem totalen Chaos oft der Fall ist).

Die Tatsache, dass die USA einen „großen Rückzug“ eingeleitet haben, ist unbestreitbar. Aber die wahren Gründe dafür und ihre Auswirkungen bleiben, zumindest für mich, ziemlich unklar.

Abschließend möchte ich Sie, die Leser, um Ihre Meinung bitten: Glauben Sie, dass sich die USA derzeit in einer „Schrumpfungsphase“ befinden? Wenn ja, glauben Sie, dass dies nur ein kurzfristiges Phänomen ist, oder wird dieser Rückzug weitergehen und wenn ja, wie weit?