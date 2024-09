Der Kreml hat nach Berichten, wonach die Regierung Biden in Kürze Fernangriffe der kiewer Streitkräfte auf russisches Territorium mit von den USA gelieferten Waffen genehmigen könnte, weitere Warnungen ausgesprochen.

Sowohl das Vereinigte Königreich als auch Kanada sind mit an Bord, wie wir bereits berichteten, und der britische Premierminister Ken Starmer besucht Washington, wo er sich direkt an Biden wendet, damit dieser der dringenden Bitte Zelenskys, alle Beschränkungen für westliche Waffen aufzuheben, nachkommt.

Die New York Times vermutet jedoch, dass die Vernunft in diesem Punkt überwiegt. “Präsident Bidens Beratungen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer über die Frage, ob die Ukraine Russland mit westlichen Langstreckenwaffen angreifen darf, waren ein neuerlicher Beweis dafür, dass der Präsident nach wie vor große Angst davor hat, einen gefährlichen, größeren Konflikt auszulösen“, schreibt die Zeitung.

Hoffen wir, dass dies der Fall ist, denn dies ist der wohl gefährlichste Moment und Entscheidungspunkt des bisherigen Krieges. Die Führung des Pentagons hat kürzlich betont, dass die Erlaubnis für Langstreckenangriffe strategisch wenig an dem Schlachtfeld ändern wird, auf dem Russland in der Ostukraine kontinuierlich an Einfluss gewonnen hat.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, bekräftigte am Freitag die Warnungen des Kremls und erklärte gegenüber dem Sender Rossiya 24, er befürchte, dass die amerikanische Führung und die Bevölkerung einer “Illusion” unterliegen.

Er sagte, sie scheinen zu glauben, dass “wenn es einen Konflikt gibt, dieser nicht auf das Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika übergreifen wird”.

Antonow betonte weiter, dass sich die Amerikaner nicht vor einem Atomkrieg verstecken können, wenn das Undenkbare geschieht. “Ich versuche ständig, ihnen die These zu vermitteln, dass die Amerikaner nicht in der Lage sein werden, den Krieg hinter den Wassern des Ozeans auszusitzen. Dieser Krieg wird alle betreffen, deshalb sagen wir ständig: Spielt nicht mit dieser Rhetorik”, sagte Antonow laut der Übersetzung der staatlichen Medien.

Was den Besuch des britischen Premierministers Starmer in Washington anbelangt, so hatte das Wall Street Journal zuvor berichtet, dass “die endgültige Entscheidung über Storm Shadow zwar von der britischen Regierung getroffen wird, britische Beamte aber die Regierung Biden bitten werden, sich einzubringen, da einige Komponenten der Raketen in den USA hergestellt werden”.

Nach den Worten des NSC-Sprechers John Kirby vom Freitagnachmittag hat sich die Politik Washingtons jedoch nicht geändert, und der Ukraine wurde noch keine Genehmigung erteilt.

Bisher haben die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen Ziele in ganz Russland ins Visier genommen, aber die Entfesselung von Raketen beispielsweise im Gebiet der Oblast Moskau würde den Krieg auf eine ganz neue Stufe heben.

Präsident Putin hat gewarnt, dass Russland zu diesem Zeitpunkt keinen Unterschied zwischen den ukrainischen Streitkräften und ihren NATO-Lieferanten machen würde. Es wird keine Rolle spielen, wer den Abzug betätigt.