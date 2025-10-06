Die amerikanische Lage spitzt sich zu, während Israels achte Front entflammt

Putin kann mit Trumps „Janus-Schizophrenie“ leben – während russische Streitkräfte an allen wichtigen Kriegsschauplätzen vorrücken.

Die zweite Phase von Trumps „Abgabe“ des Ukraine-Krieges an die Europäer wurde klar in seinem Truth-Social-Beitrag vom 23. September dargelegt. In der ersten Phase der Übergabe zog sich Trump als primärer Lieferant von Rüstungsgütern für Kiew zurück und deutete an, dass Europa von nun an praktisch alles bezahlen müsse – mit Waffen, die bei US-Herstellern gekauft werden.

Natürlich weiß Trump, dass Europa finanziell „bankrott“ ist. Es hat nicht das Geld, sich selbst zu finanzieren, geschweige denn einen großen Krieg. Er rieb dann noch Salz in diese fiskalische Wunde, indem er die NATO-Staaten herausforderte, als Erste bereit zu sein, alle russischen Energieträger zu sanktionieren. Das wird natürlich ebenfalls nicht passieren. Das wäre Wahnsinn.

In diesem neuesten Truth-Social-Beitrag treibt Trump die Keith-Kellogg-Linie auf ihr reductio ad absurdum. „Die Ukraine, mit Unterstützung der EU, kann das Land [Ukraine] in seine ursprüngliche Form zurückerobern – Russland wie einen ‚Papier­tiger‘ aussehen lassen… und wer weiß, vielleicht noch weiter als das!“

Sicher – Kiew bis vor die Haustür Moskaus vorrücken? Zieh an meinem anderen Bein, Mr. Trump. Natürlich trollt er Kellogg und die Europäer.

Dann, nach Trumps Treffen mit Selenskyj, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich bei den Vereinten Nationen, wurde ein Entwurf einer Resolution des UN-Sicherheitsrates vorgeschlagen, der die unverwässerte Forderung Europas und der Koalition der Willigen nach russischer Kapitulation widerspiegelte. Trump ließ US-Beamte aktiv an der Diskussion über die Resolution teilnehmen – stimmte sie aber dann im letzten Moment mit seinem Veto nieder.

Auf diese verschlungene Weise gelingt es Trump somit – wie dem Janus – in zwei Richtungen zugleich zu blicken: Einerseits steht er hundertprozentig hinter der Ukraine, preist den „Großen Geist“ der Ukraine und übernimmt die Kellogg-Linie, dass Putin in großen Schwierigkeiten sei. Andererseits verpflichtet sich Trump dagegen „nicht, die Möglichkeit von Friedensgesprächen einzuschränken noch zuzulassen, dass die Spannungen weiter eskalieren“.

Putin kann mit Trumps „Janus-Schizophrenie“ leben – während russische Kräfte an allen wichtigen Fronten vorrücken. Die Quintessenz ist, dass das Weiße Haus signalisiert hat, dass es nicht an einem Krieg mit Russland interessiert ist. Das ist offensichtlich. Es braut sich ohnehin ein besorgniserregenderer Krieg innerhalb der USA zusammen.

Dieser Krieg ist Israels achter Front – so hat Netanjahu kürzlich zu verkünden begonnen. Die achte Front ist in Amerika. Und sie besteht genau deshalb, weil Amerika die Weltmedien dominiert.

Der sogenannte „regelbasierte Ordnung“-Fahrplan (falls er jemals über die Narrative hinaus wirklich existiert hat) wurde von Israel zerrissen – sehr absichtlich und eiskalt.

Tom Barrack, Trumps langjähriger Freund und Gesandter für den Nahen Osten – gefragt, was das US-Endspiel für die Region sei – wischte das Gerede über „Frieden“ glatt beiseite: „Wenn wir von Frieden sprechen, ist das eine Illusion“, sagte Barrack. „Es hat nie Frieden gegeben. [Manche] Leute sagen vielleicht, nun, sie kämpfen über Grenzen und Grenzverläufe. [Aber das ist] nicht, worum es geht. Eine Grenze oder ein Grenzverlauf ist [lediglich] die Währung einer Verhandlung“. Er fuhr fort: „Das Endergebnis ist, dass jemand Dominanz will, was bedeutet, dass jemand nachgeben muss. In diesem Teil der Welt … gibt es kein arabisches Wort für nachgeben. Sie können sich nicht vorstellen, nachzugeben …“.

Krieg ohne Grenzen; ohne Regeln; ohne Recht – und besonders ohne ethische Grenzen – wird zur Voraussetzung, um die völlige Unterwerfung aller Opposition zu erreichen.

Netanjahus ehemaliger Sicherheitsberater Meir Ben-Shabbat schrieb zusammen mit Asher Fredman im September in Foreign Affairs und bestätigte: „Israel hält sich nicht länger an rote Linien, die seine Nachbarn glaubten, es würde nie überschreiten. Israel wird keinem Führer feindlicher Gruppen Immunität gewähren, egal welchen politischen Titel oder Standort er innehat“. Wenn Ben-Shabbat „feindlich“ schreibt, ist das ein Euphemismus für „nicht konform“.

Diese neue Doktrin zielt auf israelische „Dominanz“ – und dafür müssen andere logischerweise „nachgeben“, beharrt Barrack. Israels Minister für Strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, hat angedeutet, dass eine „Unterwerfung“, die ausreichen würde, Israel „vollständig sicher“ fühlen zu lassen, nur durch ein muslimisch-arabisches Bewusstsein erreicht würde, das durch eine völlige „Deradikalisierung“ geschwärzt wurde.

Netanjahus Vorstellung von der „achten Front“ leitet sich also aus der Annahme ab, dass volle jüdische Dominanz (wie US-Gesandter Barrack skizziert) auch eine gewisse Dominanz in Amerika erfordert. Israel kann diese Dominanz nicht allein erreichen – es benötigt die bedingungslose Unterstützung Amerikas, die den Fluss von Geld, Rüstungsgütern und operativer Unterstützung aufrechterhält.

Bis vor kurzem wurde diese vorbehaltlose Unterstützung dadurch erreicht, dass ultra-reiche jüdische Milliardäre amerikanische Politiker und Influencer „kauften“ – und die Mainstream-Medien direkt aufkauften. Allerdings hat der Aufstieg alternativer Medien als Hauptnachrichtenquelle für Amerikaner die Kalkulation verändert und bei der jüdischen Milliardärsklasse Wellen der Angst ausgelöst.

Die Ermordung von Charlie Kirk erfolgte im Zuge mehrfacher Drucksituationen auf Kirk, die aus jüdischen Milliardären resultierten, besorgt darüber, dass die Schlüsseljugendkohorte Amerikas sich gegen Israel wendet, wie Max Blumenthal dargelegt hat. Der Konflikt mit Kirks großen jüdischen Spendern legte die größere Frage ihrer Dominanz in der US-Influencer-Politik offen. Die daraus entstandene Kontroverse hat zu einer All-Out-Anstrengung pro-israelischer Milliardäre geführt, die Kontrolle über alternative US-Medien zu erlangen, insbesondere TikTok. (Alle US-sozialen Plattformen neigen algorithmisch zu Israel, während TikTok das nicht tut. Die pro-israelischen Milliardäre, die TikTok kaufen wollen, bestehen darauf, dass dessen Algorithmus „umtrainiert“ werden muss).

„[Was Zionisten] entgegentreten“, behauptet Blumenthal, „ist eine politische Tsunami-Welle [politischer Neuorientierung] in den Vereinigten Staaten, und sie haben keine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Und deshalb haben einige dieser zionistischen Geldmänner im Gefolge von Kirks Tod und in den Tagen davor eine komplette Übernahmekampagne der US-Medien gestartet. Es ist wie ein Vollangriff in den Vereinigten Staaten. Netanjahu hatte im Gebiet einen Sieben-Front-Krieg geführt, und nun ist die Vereinigten Staaten die achte Front geworden. Und sie wollen verhindern, dass sich jemand irgendwo im digitalen Online-Ökosystem äußern kann, indem sie einfach alles kaufen“.

Nur wenige unter den milliardenschweren Spendern, die Kirks Organisation TPU.S.A unterstützten, haben mehr getan als Robert Shillman, um die zugrunde liegende Natur des Krieges der achten Front deutlich zu machen: „Mit diesem Stift und meinem Scheckbuch liefere ich die Munition!“, proklamierte der Milliardär dem Applaus zufolge während eines Gala-Abends der rechtspopulistischen Zionist Organization of America (ZoA) im Jahr 2021.

„Ich schwinge den Stift, um Organisationen wie die ZoA an der Front dieser Schlacht Munition [Spenden] zu liefern – die Feinde Israels und des jüdischen Volkes bekämpfen und gegen Islamisten verteidigen, die Israel zerstören wollen, und radikale linke Judenhaßer, die das jüdische Volk zerstören wollen“.

Wie liest sich diese Affäre hinsichtlich des Drucks auf Trump, den Krieg in der Ukraine gegen Russland fortzuführen? Was verbindet immens reiche jüdische Spender, klassische US-Russophobe und das europäische Establishment in der gemeinsamen Sache, Trump zu einem harten Kurs gegen Russland zu drängen? Die Antwort ist, dass Spender und die pro-israelischen Eliten in den USA und Europa ein gemeinsames Interesse daran haben, Russland beschäftigt zu halten (und, aus ihrer Sicht, zu schwächen) durch den Konflikt in der Ukraine. Ihre besondere Sorge gilt der Aussicht auf einen Krieg im Nahen Osten. Sie wollen nicht sehen, dass Russland oder China direkt Unterstützung für den Iran leisten, sollte dieser militärisch angegriffen werden. Diese Eliten fürchten um die Zukunft Israels, besonders wenn Iran durch BRICS-Verbündete gestärkt würde. Sie ziehen es vor, Russland in Schach zu halten, damit es nicht wieder als Akteur im Nahen Osten auftaucht – etwas, das die Ambitionen jüdisch/israelischer Vorherrschaft in der Region bremsen könnte.

Erinnere dich, dass 1992 der damalige Unterstaatssekretär des Verteidigungsministeriums Paul Wolfowitz, Verfasser der sogenannten Wolfowitz-Doktrin, erklärte, dass mit dem Abzug der Sowjets aus dem Nahen Osten die USA zur unangefochtenen Supermacht in der Region geworden seien und ihre globale Agenda verfolgen könnten. Wolfowitz hob den Abzug Russlands als entscheidenden Faktor hervor, um die US-Hegemonie über den Nahen Osten zu erreichen.

Erinnere dich auch daran, dass im Gefolge der E3-Sanktionen-„Snapback“-Invocation am 28. August Russland und China gemeinsame Erklärungen unterzeichneten, in denen sie die E3-Verfahrensabstimmung als „illegal und verfahrensrechtlich fehlerhaft“ verurteilten. In gewisser Hinsicht bietet dies die Grundlage für Russland und China, künftige unter dem Snapback-Mechanismus verhängte Sanktionen gegen Iran zu ignorieren. Es ist das erste Mal, dass Russland und China den UN-Sicherheitsrat direkt herausgefordert und implizit angezeigt haben, dass sie etwaige Snapback-Sanktionen ignorieren werden.

Aus einer anderen Perspektive betrachtet könnte die gemeinsame Verurteilung des Snapback jedoch die Tür für eine „Rückkehr in die Region“ durch Russland (und China) öffnen, indem sie im Falle eines Angriffs militärische Unterstützung für Iran leisten würden – sollte dieser von Israel, den USA oder beiden angegriffen werden.

Da Russland derzeit voll in der Ukraine engagiert ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass es im Falle eines Angriffs direkt Unterstützung für Iran leisten will (Russland ist äußerst wachsam gegenüber der Gefahr der Überdehnung). Sollte der Ukraine-Krieg jedoch beendet sein, könnte es Russland weniger Skrupel haben, direkt zu intervenieren, um Iran zu unterstützen. Dasselbe würde für China gelten, falls der Ukraine-Konflikt zu einem Ergebnis gekommen wäre.

Das Letzte, was das Triumvirat aus jüdisch-zionistischen Einflussnehmern, den US-Russland-Falken und den europäischen pro-israelischen Eliten will, ist, dass Russland „wieder im Nahen Osten präsent“ ist. Das wäre für sie ein Alptraum.

Als US-Gesandter Tom Barrack gefragt wurde, ob Israel die Notwendigkeit eines weiteren „entscheidenden Schlages“ gegen Iran sehe, antwortete er:

„Es [scheint], als näherten sie sich einer Lösung des gesamten Problems – was Gaza ist – richtig? Ich würde mir vorstellen, dass einfach Gaza unter Kontrolle zu bekommen, und die Hisbollah unter Kontrolle zu bringen und die Huthis unter Kontrolle zu bringen, nicht fruchtbar ist – wenn man das Iran-Regime nicht unter Kontrolle bringt. Ich habe keine Informationen darüber, was sie tun werden, aber ich würde das nicht ausschließen … Wir müssen die Köpfe dieser Schlangen abschneiden und den Geldfluss absägen. Das ist der einzige Weg, wie man Hisbollah stoppen wird“.

Also ist das unerwartete Schießen auf Charlie Kirk zu einem entscheidenden Zeitpunkt in Netanjahus regionaler Dominanzstrategie geschehen – und hebt die bereits schwankende Unterstützung für Israel unter einer Kohorte junger Amerikaner hervor.

Die Ermordung Kirks hat nebenbei auch die nächste Phase des lange brodelnden Kulturkrieges in den USA freigesetzt. Kirks Ermordung ist bereits so bedeutend geworden wie jede in der jüngeren amerikanischen Geschichte.

Wenn Robert Shillmans Worte an sein jüdisches Publikum, die „Konfrontation von Feinden Israels und des jüdischen Volkes – Verteidigung gegen Islamisten, die Israel zerstören wollen, und radikale linke Judenhasser, die das jüdische Volk zerstören wollen“ befürworteten, nicht schon eine klare und breite Kriegserklärung gewesen wären, dann höre Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, der die Menge beim Charlie-Kirk-Gedenkgottesdienst ansprach – zu großem Applaus der 100.000 Anwesenden:

„Das Licht wird die Dunkelheit besiegen. Wir werden über die Mächte der Bosheit und des Bösen siegen. Sie können sich nicht vorstellen, was sie erweckt haben. Sie können sich das Heer nicht ausmalen, das in uns allen entstanden ist. Denn wir stehen für das, was gut ist, was tugendhaft ist, was edel ist. Und an diejenigen, die versuchen, Gewalt gegen uns anzustiften, diejenigen, die versuchen, Hass gegen uns zu schüren: Was habt ihr? Ihr habt nichts. Ihr seid Bosheit, Neid, Hass. Ihr seid nichts. Ihr könnt nichts hervorbringen. Wir sind diejenigen, die aufbauen, die schaffen, die die Menschheit erheben“.