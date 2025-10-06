UK: Nach der Verpflichtende digitale ID kommt jetzt wie viele Softdrinks du trinken darfst

Kostenlose Nachfüllungen bestimmter Limonaden sind jetzt verboten.

Peter Imanuelsen

Wenn man denkt, dass die Clown-Welt nicht noch absurder werden kann – wird sie es doch.

Die britische Regierung kontrolliert jetzt, was du essen darfst.

Supermärkte und Geschäfte in England dürfen keine „Kauf eins, bekomme eins gratis“-Angebote mehr für bestimmte Lebensmittel machen – darunter Snacks, Süßigkeiten, Kuchen, Eis und Pizza. Alles, was die Regierung als „ungesund“ einstuft.

Und auch Restaurants und Cafés dürfen in England keine kostenlosen Nachfüllungen von Coca-Cola oder anderen zuckerhaltigen Softdrinks mehr anbieten.

Natürlich heißt es, diese Maßnahmen seien notwendig, um die Fettleibigkeitsrate im Land zu senken.

Sicher – jeder weiß, dass zu viel Zucker und Junkfood nicht gesund sind. Aber dass der Staat jetzt anfängt zu diktieren, was Menschen essen und trinken dürfen, ist einfach dystopisch.

Sie haben buchstäblich kostenlose Nachfüllungen verboten. Das ist grotesk.

Dieses Verbot tritt nur kurz nach der Ankündigung der Regierung in Kraft, dass eine digitale ID Pflicht wird.

Ja – Menschen werden vom Arbeiten ausgeschlossen, wenn sie keine digitale ID besitzen.

Eine Petition, die forderte, die Pläne für die digitale ID zu stoppen, erhielt fast 3 Millionen Unterschriften. Doch die Regierung ignorierte die Bedenken der Bevölkerung komplett.

Es klingt fast so, als könnten Menschen bald nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen, wenn sie kein „Zeichen“ besitzen…

Was kommt als Nächstes?

Ein Sozialkredit-System, das überwacht, wie viele Coca-Colas du im Monat gekauft hast – und wenn du dein Limit überschreitest, wird deine digitale ID rot, und du darfst nicht mehr fliegen?

So wie es aussieht, werden gerade die Grundlagen für ein autoritäres Kontrollsystem geschaffen – und das in atemberaubendem Tempo.

Bereits jetzt werden in Großbritannien über 12.000 Menschen pro Jahr verhaftet, wegen dem, was sie in den sozialen Medien posten. Prediger werden auf der Straße verhaftet, weil sie aus der Bibel vorlesen.

Man hätte nie gedacht, dass so etwas in einem westlichen Land im Jahr 2025 passieren könnte.

Doch genau das geschieht – und die Mainstream-Medien ignorieren es nicht nur, sie scheinen diese Agenda sogar zu unterstützen.