Trump: US-Städte sollen als „gutes Trainingsgelände“ für das Kriegsministerium dienen

Schlafwandelt Amerika in die Tyrannei?

von Leo Hohmann

Krieg ist Frieden. Unwissenheit ist Stärke. Freiheit ist Sklaverei.

Das orwellsche Gaslighting läuft in den letzten Wochen auf Hochtouren.

Wir haben für den „Friedenspräsidenten“ gestimmt, aber wir bekamen den „Kriegpräsidenten“.

Er benannte das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium um, und seitdem scheint es, als wolle er nur noch über Krieg reden.

Krieg gegen Venezuela ist unmittelbar bevorstehend – unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung.

Krieg mit Russland ist unmittelbar bevorstehend, weil Trump der Ukraine grünes Licht gegeben hat, US-Langstreckenraketen tief ins russische Territorium abzufeuern. Das ist ein Kriegsakt, und Putin weiß, dass diese Angriffe ohne die westlichen Regierungen nicht möglich wären – nicht nur, weil sie die Raketen liefern, sondern auch wegen der Zieldaten und Geheimdienstinformationen. Jedes Mal, wenn eine Rakete von der Ukraine nach Russland fliegt, wird es von den Russen als Kompliment an Amerika und Europa gesehen.

Eine weitere Runde des Israel-Iran-Krieges mit amerikanischer Unterstützung Israels scheint ebenfalls unmittelbar bevorzustehen.

Doch hier ist das beunruhigendste von allem: Präsident Trump warnte die ranghöchsten Militärs des Landes am Dienstag, dass sie in einen „Krieg“ mit US-Bürgern verwickelt werden könnten.

Es ist schwer, die Folgen zu überschätzen, falls Trump die rechtlichen Kämpfe gewinnt, die sich abzeichnen, um zu verhindern, dass die Bundesregierung das Militär gegen das eigene Volk einsetzt.

Wollen wir wirklich Soldaten, die darauf trainiert sind, ausländische Feinde zu töten, zur Überwachung amerikanischer Straßen einsetzen? Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen militärischem Training und Polizeitraining. Wir stehen kurz davor herauszufinden, ob sie die Kluft überbrücken können. Alle möglichen albtraumhaften Risiken stehen auf dem Spiel.

In seiner Ansprache vor über 800 hochrangigen Generälen und Admiralen am Dienstag sagte Trump:

„Was sie aus San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles gemacht haben – das sind sehr unsichere Orte, und wir werden sie nacheinander in Ordnung bringen. Das ist auch ein Krieg. Ein Krieg von innen.“

Militärische Befehlshaber sollten amerikanische Städte als „Trainingsgelände“ nutzen, fuhr der Präsident fort.

Die Los Angeles Times berichtet, dass „Trumps Worte sofortigen Widerstand provozierten. Oregon hat bereits eine rechtliche Anfechtung eingereicht, und Experten äußerten Bedenken, dass das, was der Präsident beschreibt, gegen das Gesetz verstößt.“

Larry Johnson, ein ehemaliger CIA-Analyst, schloss sich dem pensionierten Lt. Col. Daniel Davis an, um über die Gefahren zu sprechen, wenn Trump US-Militärkräfte in US-Städte entsendet: „Ich erkläre ausdrücklich den tiefgreifenden Unterschied, basierend auf persönlicher Erfahrung, zwischen einer militärischen Denkweise und einer polizeilichen Denkweise“, sagte Johnson. Sie diskutierten auch über das Treffen am Dienstag in Quantico, Virginia, bei dem 850 US-Generäle und Admirale, die aus aller Welt angereist waren, persönlich erscheinen mussten. Was war der wahre Grund für dieses Treffen?

„Die Art und Weise, wie das Militär ein Problem betrachtet, unterscheidet sich stark von der Art und Weise, wie die Polizei ein Problem betrachtet“, stellte Johnson fest.

Hier ist der größte Unterschied: Wenn Polizisten auf Widerstand stoßen, sind sie darauf trainiert, die Situation zu deeskalieren. Wenn das Militär auf Widerstand stößt, ist es darauf trainiert, zu eskalieren. „Du sagst nicht: Hey, böser Mann, würdest du bitte dein Gewehr niederlegen und lass uns reden?“

US-Militärpolizeieinheiten haben zumindest eine gewisse Ausbildung in Polizeiarbeit und Deeskalation erhalten, aber das sind nicht hauptsächlich die Einheiten, die Trump in die Städte schicken will.

Johnson fügte hinzu: „Trump enthüllt, dass er glaubt, es sei großartiges Training, Soldaten, deren Aufgabe es ist zu töten, zu zerstören und einen Gegner zu dominieren, in Städte zu schicken? Das muss eine der dümmsten Sachen sein, die er je gesagt hat.“

Hegseth selbst sagte: „Wir sind dafür da, Menschen zu töten und Sachen kaputt zu machen.“

So arbeiten städtische Polizisten nicht.

„Es ist eine völlig andere Denkweise“, sagte Johnson. „Und wir haben es (kürzlich) demonstriert, als wir die drei Boote sprengten, die Venezuela verließen… Nur weil jemand etwas tut, selbst wenn es illegal ist, bedeutet das nicht, dass du das Recht hast, Gewalt anzuwenden, um ihn zu töten.“

Es gibt auch das Risiko, Militärtruppen und -fahrzeuge in amerikanischen Städten zu normalisieren.

Und vergessen wir nicht diesen aufrührerischen Post, den Trump letzten Monat auf seinem Truth-Social-Account machte.

Ein KI-generiertes Bild, das ihn selbst als neuen Sheriff der Stadt zeigt – mit einer in Flammen stehenden Stadt im Hintergrund – und das mit dem neu benannten Department of WAR verknüpft wurde, war für eines gedacht und nur für eines: die Spaltung zwischen Rechts und Links in diesem Land noch weiter anzuheizen.

„Daraus eine militärische Konfrontation zu machen, birgt das Risiko, dass sich das in etwas sehr Dunkles und Hässliches verwandelt“, sagte Johnson. „Wir haben bereits mehrere unserer Bürgerrechte verloren, insbesondere das Recht auf Privatsphäre, bei dem die Regierung uns nach Belieben ausspionieren kann.“