Die „Ampel“ gehört ins Guinness-Buch-der-Rekorde

Von Peter Haisenko

Noch nie gab es in der BRD eine Regierung, die so viele rekordverdächtige Marken gesetzt hat. Allerdings sind das alles Rekorde im negativen Sinn.

Ich habe schon darüber berichtet, wie sich das ZDF mit einer „Politischen Stimmungslage“ die Umfrageergebnisse zurecht biegt. In dem Sinn, wie die ZDF-Redakteure die Welt gern hätten. Siehe hier. So sollte man vorsichtig sein mit dem, was aus dieser Quelle kommt. Allerdings erhalten Meldungen des ZDF eine besondere Bedeutung, wenn sie für die „Ampel“ unangenehm sind. Ich denke, da kann man für veröffentlichte Negativergebnisse noch eine Verdoppelung annehmen, um der Wahrheit näher zu kommen. Betrachten wir mit diesem Gedanken im Hinterkopf die „Bewertung der zehn wichtigsten Politiker auf einer Skala von (-) 5 bis (+) 5. Beurteilung nach Sympathie und Leistung. („Was halten Sie von?“)“ So also die Überschrift auf Seite 166 des ZDFtext. Alles kleiner Null ist schlecht.

Das beste Ergebnis kann tatsächlich ein Mitglied der Ampel erzielen: