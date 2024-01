Wie der Jemen die US-Hegemonie in Westasien blockiert

Die neue US-geführte Koalition im Roten Meer wird es schwer haben, die Seeblockade des Jemen gegen Israel zu überwinden, da die im Inland hergestellten und preiswerten Drohnen und Raketen der Ansarallah die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen haben.

Angesichts der erneuten Konzentration auf die jemenitische De-facto-Regierung unter Führung der Ansarallah und ihrer bewaffneten Kräfte ist es an der Zeit, die Houthis nicht länger nur als “Rebellengruppe” oder nicht staatlichen Akteur zu bezeichnen.

Seit Beginn des Krieges der von Saudi-Arabien angeführten Koalition gegen die Ansarallah im Jahr 2015 hat sich die jemenitische Widerstandsbewegung in eine beeindruckende militärische Kraft verwandelt, die nicht nur Saudi-Arabien gedemütigt hat, sondern nun auch Israels völkermörderische Aktionen im Gazastreifen sowie die überlegene Feuerkraft und die Ressourcen der US-Marine in der weltweit wichtigsten Wasserstraße herausfordert.

Wirtschaftliche Folgen der jemenitischen Marineoperationen

Als Reaktion auf die beispiellose Gewalt Israels gegen den Gazastreifen, bei der mehr als 20.000 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, getötet wurden, kündigten die von der Ansarallah geführten jemenitischen Streitkräfte am 14. November an, jedes mit Israel in Verbindung stehende Schiff anzugreifen, das die strategisch wichtige Straße von Bab al-Mandab im Roten Meer passiert. Diese wichtige Wasserstraße dient als Tor zum Suezkanal, durch den täglich etwa 10 Prozent des Welthandels und 8,8 Millionen Barrel Öl fließen.

Am 9. Dezember kündigte die Ansarallah an, sie werde ihre Operationen weiter ausweiten und jedes Schiff im Roten Meer auf dem Weg nach Israel angreifen, unabhängig von dessen Nationalität. “Wenn der Gazastreifen nicht die benötigten Lebensmittel und Medikamente erhält, werden alle Schiffe im Roten Meer auf dem Weg zu israelischen Häfen unabhängig von ihrer Nationalität zur Zielscheibe unserer Streitkräfte”, erklärte ein Sprecher der Ansarallah-Streitkräfte in einer Erklärung.

Bislang hat die Ansarallah neun Schiffe erfolgreich mit Drohnen und Raketen angegriffen und konnte nach offiziellen Angaben ein Schiff mit israelischer Beteiligung im Roten Meer beschlagnahmen. Diese Operationen haben die größten internationalen Schifffahrtsunternehmen, darunter CMA CGM und MSC sowie die Ölriesen BP und Evergreen, dazu veranlasst, ihre nach Europa fahrenden Schiffe um das Horn von Afrika herum zu leiten, was die Fahrt um 13.000 km verlängert und erhebliche Treibstoffkosten verursacht.

Verspätungen, Transitzeiten und Versicherungsgebühren für die kommerzielle Schifffahrt sind in die Höhe geschnellt und drohen, weltweit eine Inflation auszulösen. Dies ist besonders besorgniserregend für Israel, das bereits mit den wirtschaftlichen Auswirkungen seines längsten und tödlichsten Konflikts mit dem palästinensischen Widerstand in der Geschichte zu kämpfen hat.

Ferner hat die Ansarallah mehrere Raketen- und Drohnenangriffe auf Israels südliche Hafenstadt Eilat gestartet, wodurch der kommerzielle Schiffsverkehr um 85 Prozent zurückgegangen ist.

Die Störung im Roten Meer untergräbt unmittelbar ein Schlüsselelement der Nationalen Sicherheitsstrategie 2022 des Weißen Hauses, in der es unmissverständlich heißt, dass die USA keiner Nation erlauben werden, “die Freiheit der Schifffahrt durch die Wasserstraßen des Nahen Ostens, einschließlich der Straße von Hormuz und des Bab al-Mandab, zu gefährden.”

Koalition der Unwilligen

Als Reaktion auf die Operationen von Sanaa erklärte Außenminister Lloyd Austin am 18. Dezember die Bildung einer Marinekoalition mit dem Namen Operation Prosperity Guardian, zu der rund 20 Länder aufgerufen wurden, um die jemenitischen Angriffe abzuwehren und die sichere Durchfahrt von Schiffen durch das Rote Meer zu gewährleisten.

Austin kündigte an, dass der neuen maritimen Koalition unter anderem Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen, die Niederlande, die Seychellen und Bahrain angehören würden.

Map of the US-led Combined Maritime Forces (CMF) in West Asia and North Africa.

Als Reaktion auf diese Ankündigung schwor das Politbüro der Ansarallah, Mohammed al-Bukhaiti, dass die jemenitischen Streitkräfte nicht nachgeben würden:

Der Jemen erwartet die Bildung der historisch schmutzigsten Koalition, um den historisch heiligsten Kampf zu führen. Wie werden die Länder, die sich beeilt haben, eine internationale Koalition gegen Jemen zu bilden, um die Täter des israelischen Völkermords zu schützen, wahrgenommen werden?

Minister Austin und der Berater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, haben sich schnell blamiert. Kurz nach der Ankündigung der Koalition lehnten die wichtigsten US-Verbündeten Saudi-Arabien und Ägypten ihre Teilnahme ab. Die europäischen Verbündeten Dänemark, Holland und Norwegen leisteten nur minimale Unterstützung und entsandten lediglich eine Handvoll Marineoffiziere.

Frankreich erklärte sich zur Teilnahme bereit, weigerte sich jedoch, zusätzliche Schiffe in die Region zu entsenden oder sein bestehendes Schiff dort unter US-Kommando zu stellen. Italien und Spanien wiesen Behauptungen über ihre Beteiligung zurück, und acht Länder blieben anonym, was Zweifel an ihrer Existenz aufkommen ließ.

Die Ansarallah hat damit einen weiteren Pfeiler der Nationalen Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses zerstört, die darauf abzielt, “die regionale Integration durch den Aufbau politischer, wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Verbindungen zwischen und unter den US-Partnern zu fördern, unter anderem durch integrierte Luft- und Seeverteidigungsstrukturen.”

Revolutionen in der Seekriegsführung

Das Pentagon plant die Verteidigung von Handelsschiffen mithilfe von Raketenabwehrsystemen auf US-amerikanischen und verbündeten Marineträgern, die in der Region stationiert sind.

Doch die Supermacht, die jetzt weitgehend auf sich allein gestellt ist, verfügt nicht über die militärischen Kapazitäten, um Angriffe aus dem vom Krieg zerrissenen Jemen, dem ärmsten Land Westasiens, abzuwehren.

Das liegt daran, dass die USA auf teure und schwer herzustellende Abfangraketen angewiesen sind, um die preiswerten und massenhaft produzierten Drohnen und Raketen der Ansarallah zu bekämpfen.

Austin machte seine Ankündigung kurz nachdem der Zerstörer USS Carney an nur einem Tag, dem 16. Dezember, 14 Einweg-Angriffsdrohnen abgefangen hatte.

Die Operation schien ein Erfolg zu sein, aber Politico berichtete schnell, dass laut drei Beamten des US-Verteidigungsministeriums die Kosten für die Abwehr solcher Angriffe “ein wachsendes Problem darstellen”.

Die von der USS Carney eingesetzten SM-2-Raketen kosten jeweils etwa 2,1 Millionen Dollar, während die Einweg-Angriffsdrohnen der Ansarallah nur 2.000 Dollar pro Stück kosten.

Das bedeutet, dass die USA für den Abschuss der Drohnen im Wert von 28.000 Dollar am 16. Dezember an nur einem Tag mindestens 28 Millionen Dollar ausgegeben haben.

Die Ansarallah hat inzwischen mehr als 100 Drohnen- und Raketenangriffe auf zehn Handelsschiffe aus 35 Ländern gestartet, was bedeutet, dass allein die Kosten für die US-Abfangraketen 200 Millionen Dollar überschritten haben.

Doch die Kosten sind nicht die einzige Einschränkung. Wenn Ansarallah diese Strategie fortsetzt, werden die US-Streitkräfte ihre Abfangraketenvorräte, die nicht nur in Westasien, sondern auch in Ostasien benötigt werden, schnell aufbrauchen.

Wie Fortis Analysis feststellte, verfügen die USA über acht Lenkwaffenkreuzer und -zerstörer, die im Mittelmeer und im Roten Meer im Einsatz sind und insgesamt 800 SM-2- und SM-6-Abfangraketen zur Schiffsabwehr mit sich führen. Fortis Analysis stellt ferner fest, dass die Produktion dieser Raketen nur langsam vorankommt, was bedeutet, dass die Bestände an Abfangraketen in den USA bei einer laufenden Kampagne gegen die Ansarallah schnell auf ein gefährlich niedriges Niveau sinken werden. Inzwischen kann der US-Waffenhersteller Raytheon jährlich weniger als 50 SM-2- und weniger als 200 SM-6-Raketen herstellen.

Wenn diese Bestände abgebaut werden, ist die US-Marine nicht nur im Roten Meer und im Mittelmeer verwundbar, wo auch Russland aktiv ist, sondern auch im Pazifik, wo China mit seinen Hyperschallraketen und ballistischen Raketen eine erhebliche Bedrohung darstellt.

Fortis Analysis schließt mit der Feststellung, dass die Rechnung umso schlechter aufgeht, je länger die Ansarallah ihre Angriffe auf kommerzielle Einrichtungen, die US-Marine und verbündete Seestreitkräfte fortsetzt”. Mit Lieferketten werden Kriege gewonnen – und wir verlieren diesen wichtigen Bereich”.

Und Ansarallah hat noch keinen Drohnenschwarmangriff versucht, der die US-Schiffe zwingen würde, Dutzende von ankommenden Bedrohungen auf einmal abzuwehren.

“Ein Schwarm könnte die Fähigkeiten eines einzelnen Kriegsschiffs überfordern, aber was noch wichtiger ist, er könnte bedeuten, dass Waffen an ihnen vorbeikommen und Handelsschiffe treffen”, so Salvatore Mercogliano, ein Marineexperte und Professor an der Campbell University in North Carolina.

Außerdem stünden die US-Kriegsschiffe vor der Frage, wie sie ihren Raketenbestand auffüllen könnten.

USS John Finn und USS Porter Raketenkapazität

“Der einzige Ort, an dem Waffen nachgeladen werden können, ist Dschibuti (ein US-Stützpunkt am Horn von Afrika), und das ist nahe am Geschehen”, sagte er.

Andere Experten vermuten, dass die Schiffe entweder ins Mittelmeer fahren würden, um von den US-Stützpunkten in Italien und Griechenland aus nachzuladen, oder auf die Golfinsel Bahrain, wo sich die Naval Support Activity befindet und das US Naval Forces Central Command und die United States Fifth Fleet beheimatet sind.

Der “große Gleichmacher

Abdulghani al-Iryani, ein leitender Forscher am Sanaa Center for Strategic Studies, beschrieb die Situation im Jemen als einen Fall, in dem Technologie als “großer Gleichmacher” fungiert.

“Ihre F-15, die Millionen von Dollar kostet, bedeutet nichts, weil ich meine Drohne habe, die ein paar tausend Dollar kostet und genauso viel Schaden anrichtet”, sagte er der New York Times.

Während das US-Militär erfolgreich teure, technologisch komplexe Waffensysteme wie die F-15-Kampfflugzeuge herstellt, die der Rüstungsindustrie ausgezeichnete Gewinne bescheren, ist es nicht in der Lage, genügend Waffen zu produzieren, um echte Kriege auf der anderen Seite der Welt zu führen und zu gewinnen, wo die Lieferketten noch kritischer werden.

Im Jemen stehen die USA vor dem gleichen Problem wie in ihrem Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland, der nach fast zwei Jahren, wie US-Beamte einräumen, nahezu verloren ist.

Moskau verfügt über die industrielle Basis und die Lieferketten, um Hunderttausende der kostengünstigen, rudimentären 152-mm-Artilleriegeschosse zu produzieren – zwei Millionen pro Jahr -, die für den Erfolg in einem mehrjährigen Zermürbungskrieg benötigt werden, der größtenteils in Schützengräben ausgetragen wird. Die USA haben das ganz einfach nicht. Washingtons kriegsindustrieller Komplex stellt derzeit bestenfalls 288.000 Geschosse pro Jahr her und will bis zum Jahr 2028 eine Million Geschosse produzieren, was immer noch nur die Hälfte der russischen Produktionskapazität ist.

Hinzu kommt, dass eine russische 152-mm-Artilleriepatrone nach Angaben westlicher Experten 600 Dollar kostet, während ein westliches Land 5.000 bis 6.000 Dollar für die Herstellung einer vergleichbaren 155-mm-Artilleriegranate ausgeben muss.

Eintritt in den Iran

Die Sicherheitslage wird sich für die USA nur verschlechtern, wenn der Iran zur Unterstützung der Ansarallah in den Konflikt eintritt, wofür es bereits erste Anzeichen gibt.

Am 23. Dezember beschuldigten die USA den Iran zum ersten Mal seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen offen, Handelsschiffe ins Visier genommen zu haben, indem sie behaupteten, ein japanisches Chemikalientankschiff vor der indischen Küste sei von einer “aus dem Iran abgefeuerten” Drohne beschossen worden.

Am selben Tag bestritt Teheran die Anschuldigungen, drohte aber mit der erzwungenen Schließung anderer wichtiger Schifffahrtswege, falls Israel seine Kriegsverbrechen in Gaza nicht einstelle.

“Bei einer Fortsetzung dieser Verbrechen müssen Amerika und seine Verbündeten mit dem Entstehen neuer Widerstandskräfte und der Schließung anderer Wasserstraßen rechnen”, warnte Mohammad Reza Naqdi, ein Beamter des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) im Iran.

Zur Erinnerung: Der Iran verfügt über das größte und vielfältigste Raketenarsenal in Westasien mit Tausenden von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, von denen einige in der Lage sind, Israel zu treffen.

Am 24. Dezember gab der Iran bekannt, dass seine Marine über “voll intelligente” Marschflugkörper verfügt, darunter einer mit einer Reichweite von 1.000 km, der während der Fahrt das Ziel wechseln kann, und ein anderer mit einer Reichweite von 100 km, der auf Kriegsschiffen installiert werden kann.

Da die US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte bereits unter dem Druck der Achse des Widerstands im Libanon, in Syrien, im Irak, in Palästina und nun auch im Jemen stehen, ist das mögliche Eingreifen des Iran in den Konflikt für Washington noch bedrohlicher, insbesondere in einem Wahljahr.

Völkermord als Außenpolitik

Wie weit sind Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und Jake Sullivan bereit zu gehen, um Israels anhaltendes Gemetzel im Gaza-Streifen zu unterstützen?

Das Engagement des Trios für militärische Hilfspakete für Israel und die Ukraine trotz drohender Schuldenprobleme wirft Fragen über ihre Prioritäten auf.

Die potenzielle Gefährdung der Sicherheit der US-Marine im Pazifischen Ozean könnte eine baldige Neubewertung der Situation erzwingen. Damit bleibt den USA die Option einer direkten militärischen Intervention im Jemen, ein Vorgehen, das eigene ethische und geopolitische Konsequenzen hat.

Angesichts der Schwierigkeit, die Ansarallah aus einer defensiven Haltung heraus zu bekämpfen, fordern zumindest einige Mitglieder des nationalen Sicherheitsapparats der USA, dass die US-Streitkräfte in die Offensive gehen und den Jemen direkt angreifen.

Am 28. Dezember argumentierten die ehemaligen Vizeadmiräle Mark I. Fox und John W. Miller, dass die Fähigkeit des Iran und der Ansarallah, diese Angriffe durchzuführen, nur dann “abgeschreckt und beeinträchtigt” werden könne, wenn man die für die Durchführung dieser Angriffe verantwortlichen Kräfte im Jemen angreife, “wozu bisher niemand bereit war”.

Jemen selbst hat gerade einen achtjährigen, von den USA unterstützten Krieg gegen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hinter sich, der zur schlimmsten humanitären Krise der Welt geführt hat. Beide Golfstaaten setzten US-Bomben ein, um Zehntausende von Jemeniten zu töten, und verhängten eine Blockade und Belagerung, die zu Hunderttausenden von zusätzlichen Todesfällen durch Hunger und Krankheiten führte.

Laut Jeffrey Bachman von der American University führten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eine “Kampagne des Völkermords durch einen synchronisierten Angriff auf alle Aspekte des Lebens im Jemen” durch, die “nur durch die Komplizenschaft der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs möglich war”. Und dennoch ging die Ansarallah aus diesem Konflikt militärisch gestärkt hervor.

Wenn die Unterstützung der USA für zwei Völkermorde in der arabischen Welt nicht ausreicht, dann ist vielleicht der dritte der beste Beweis.