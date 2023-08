Die Anklageerhebung gegen einen Präsidenten ist eine neue Entwicklung in Amerikas Niedergang: Wie es dazu kam

Paul Craig Roberts

Am vergangenen Donnerstag habe ich erklärt, warum die Anklagen gegen Präsident Trump aus politischen und propagandistischen Gründen frei erfunden sind. Heute werde ich die Frage beantworten, wie es möglich ist, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten mehrfach wegen seines Verhaltens im Amt angeklagt wird.

Ein Präsident der Vereinigten Staaten ist von einem juristischen Team umgeben. Es ist nicht möglich, dass ein Präsident gegen mehrere Gesetze verstößt. Normalerweise wären solche falschen Anschuldigungen, wie sie gegen Trump erhoben werden, nicht möglich. Nicht nur, dass in der Geschichte der USA noch nie ein Präsident angeklagt wurde, auch die politische Partei, die er vertritt, würde aufbegehren und auf die Absurdität und den politischen Charakter der Anklage hinweisen. Die anklagende Partei würde mit Kritik und Bloßstellung überhäuft.

Nicht so im Fall Trump. Und warum nicht? Wie ich schon 2016 schrieb, hatte Trump keine Ahnung von Washington. Er warf den herrschenden Mächten den Fehdehandschuh hin, hatte aber keine Ahnung, wen er ernennen sollte, um seine Herausforderung zu unterstützen, und wurde schnell von seinen Feinden des Establishments besetzt.

Nehmen wir Trumps gewählten Vizepräsidenten Mike Pence. Am 1. August erklärte Pence, dass Trump ihn über die Verfassung stelle und er deshalb niemals Präsident werden könne.

Was meint Pence, wenn er sagt, Trump habe sich über die Verfassung gestellt? Er meint, dass Trump den offensichtlichen Wahlbetrug angefochten hat, durch den seine Wiederwahl gestohlen wurde.

Nehmen wir an, dass die Wahl nicht gestohlen wurde, sondern dass Trump von den Behauptungen vieler Experten und den von ihnen vorgelegten Beweisen, dass die Wahl gestohlen wurde, überzeugt oder beeinflusst war, so wie ich es bin, und dass er nicht aus dem Amt gejagt werden wollte, bevor die Behauptungen untersucht werden konnten. Aber Pence weigerte sich, die Bestätigung der Wahl zu verhindern, bevor sie überprüft werden konnte. Pence hat dem herrschenden Establishment gedient und Trump aus dem Amt gejagt, bevor er wusste, ob die Wahl ehrlich war. Es sei daran erinnert, dass trotz der eindeutigen Beweise, die von vielen unabhängigen Experten in zahlreichen Foren vorgelegt wurden, nichts unternommen wurde, um die von ihnen vorgelegten Informationen zu überprüfen. In dem Moment, in dem Biden zum Sieger erklärt wurde, begann die Presse den endlosen Refrain: „Es gab keinen Wahlbetrug“.

Die Vertuschungspropaganda siegte. Und natürlich wollte Pence nicht, dass jemand die Wahrheit herausfindet, indem er die Bestätigung einer Wahl verzögert, die eindeutig gestohlen war. Daran gibt es wirklich keinen Zweifel.

Nehmen wir Trumps Generalstaatsanwalt, die Figur des Establishments, William Barr. Eine der wichtigsten Funktionen eines US-Generalstaatsanwalts ist es, die Regierung auf der richtigen Seite all der Gesetze, Verträge, Vereinbarungen und all der anderen Dinge zu halten, die zu Peinlichkeiten führen können. In den letzten Jahren, und vielleicht schon immer, haben die Generalstaatsanwälte die Präsidenten vor den Folgen illegaler Handlungen geschützt, wie zum Beispiel George W. Bushs und Obamas illegale Kriege im Nahen Osten und in Nordafrika, die auf inszeniertem Betrug und Lügen gegenüber der Öffentlichkeit, den Verbündeten und den Vereinten Nationen beruhten. Heute sehen wir, wie der Generalstaatsanwalt sowohl Präsident Biden als auch seinen Sohn vor bekannten Verbrechen schützt, die eindeutig bewiesen sind. Aber kein Wort vom Justizministerium, den Staatsanwälten oder den Anwälten.

So diente der Verräter Barr dem Präsidenten, der ihn zum Generalstaatsanwalt ernannte. Am 3. August sagte Barr, ein Mitglied des Establishments, dass die Anschuldigungen gegen Trump „legitim“ seien, aber dass Trumps Behauptung, er habe das Recht auf freie Meinungsäußerung, um zu sagen, dass seine Wiederwahl gestohlen worden sei, „nicht gültig“ sei.

Mit anderen Worten: Trump hat gegen ein unbekanntes Gesetz verstoßen, das, wenn es existierte, verfassungswidrig wäre, weil er die ungeprüfte Stimmenauszählung angefochten hat, auf der Grundlage der Beweise vieler Experten, dass seine Wiederwahl gestohlen wurde. Worin besteht dieses angebliche Gesetz? Wie kann man auf der Grundlage eines nicht existierenden Gesetzes Anklage erheben?

Versuchen Sie sich das Ausmaß des Knebels vorzustellen, der einem Präsidenten der Vereinigten Staaten in den Mund gelegt wird.

Nehmen wir den von Präsident Trump ernannten Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Als Trump Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater ernannte, wusste ich mit Sicherheit, dass Trump ein wehrloses Kind im Wald war. Trump hat keinen schlimmeren Feind als die Neokonservativen, von denen Bolton der schlimmste ist. Als Trump erklärte, eines seiner Hauptziele sei die „Normalisierung der Beziehungen zu Russland“, wandten sich die Neokonservativen und der gesamte Militär- und Sicherheitskomplex gegen ihn und betrachteten ihn als Todfeind. Hier erklärte Trump das Ende des neokonservativen Traums von der Weltherrschaft und das Ende des Feindstatus Russlands, was das Budget und die Macht des amerikanischen Militär- und Sicherheitskomplexes schmälern würde. Die CIA, die NSA, das FBI, das US-Militär und die Neokonservativen sowie ihre Think Tanks und Publikationen haben sich sofort daran gemacht, Donald Trump zu vernichten.

John Bolton sagt, Trump sei in autoritäre Führer und Herrschaft verliebt, Trump werde die Verteidigungsausgaben kürzen und damit die Fähigkeit der Neokonservativen schwächen, überall auf der Welt Krieg zu führen.

Ich stimme Bolton zu, dass Trump nicht weiß, wie er die Ziele der herrschenden Elite erreichen kann, und er die Ziele der Elite nicht gut erreichen würde. Aber aus meiner Sicht, die sich grundlegend von der Boltons unterscheidet, sind nicht die Ziele der Elite wichtig. Wichtig ist, dass die massiven Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten in den USA gestoppt und bestraft werden, wenn Amerika wieder ein freies Land werden und bleiben soll. Amerika zu verteidigen bedeutet, die amerikanische Verfassung zu verteidigen. Es bedeutet nicht, den Profiten mächtiger Wirtschaftsinteressen, den Woke-Ideologien der Universitäten, der Demokratischen Partei und der Intellektuellen oder der Kriegstreiberei der Neokonservativen zu dienen. Es ist nur gut, dass Trump diesen Agenden, die die Vereinigten Staaten und das amerikanische Volk zerstören, ein Ende setzt.

Wenn die Leute sagen, Trump sei als Präsident ungeeignet, dann verstehen sie nicht, warum. Der Grund, warum Trump ungeeignet ist, liegt darin, dass er nicht den Hintergrund hat, um Freund und Feind zu unterscheiden. Die zwei Freunde, die er hatte, wurden schnell aus seiner Regierung vertrieben, die schließlich nur noch aus dem Washingtoner Establishment bestand.

Und jetzt, in seiner prekären Lage, wird er von seinen eigenen Mitarbeitern bösartig verurteilt. Trumps Amtszeit war wie die eines Marshals an der Westgrenze, der einen Gesetzlosen festnehmen will, indem er die Bande des Gesetzlosen zu Hilfsmarshals ernennt.

Trump hat die Feinde, die er vernichten wollte, in seine Regierung berufen.

Es scheint, dass das amerikanische Volk, die Mehrheit der tatsächlichen Wähler, hinter Trump steht, aber mit der Zeit könnte es der Propaganda gegen ihn erliegen. Die Rinos (Republikaner nur dem Namen nach) arbeiten hart an ihrem Thema „Wir müssen weitermachen“. Aber wenn er wiedergewählt wird, bezweifle ich, dass er Präsident werden kann. Er hat zu viel gesehen und erlebt. Die Korruption von allem, was Amerika war, ist viel schlimmer, als Trump sich vorstellen kann oder als das amerikanische Volk weiß. Wenn Trump wieder an die Macht kommt und klug genug ist, nur Leute zu ernennen, die die Erosion Amerikas verstehen und den Willen haben, für die Wiederherstellung unserer Rechte und unseres Landes zu kämpfen, wird das herrschende Establishment rebellieren.

Biden und Obama haben das US-Militär in eine korrupte Woke-Organisation verwandelt. Das US-Militär ist die letzte Organisation, die kommen wird, um Amerika zu verteidigen, oder anders gesagt, es wird kommen, um „Woke America“ zu verteidigen, aber nicht, um die traditionellen amerikanischen Werte und die US-Verfassung zu verteidigen.

Die nächsten Wahlen werden darüber entscheiden, ob Amerika eine Zukunft hat.