Liebes Amerika, macht euch bereit für das, was kommt, wenn die Normalos aufwachen!

Von Tyler Durden

Normalos erwachen!

„Der Westen kann generell keine Diplomatie betreiben, er kann seine Städte und Länder nur in den Ruin treiben, seine High-Tech-Projekte scheitern fast immer, seine Infrastruktur bröckelt, seine Wirtschaft bröckelt, und alle öffentlichen Maßnahmen scheinen den zivilisatorischen Selbstmord als Endziel zu haben.“ Gaius Baltar

Sogenannte Normalos könnten in diesem Monat der genehmigten geistigen Trägheit darüber nachdenken, ob die gewaltigen Anstrengungen, Nachrichten aller Art und über alles zu unterdrücken, die wahren Tendenzen unseres eigensinnigen Landes verschleiert haben – was sie dazu bringt, sich zu fragen, ob es überhaupt möglich ist, in einer so abnormen Zeit und an einem so abnormen Ort ein Normalo zu sein.

Welche Nachrichten werden unterdrückt?

Dass die USA mehr als pleite sind. Dass das Volk vergiftet wurde, offenbar mit Absicht. Dass das Gespenst „Joe Biden“ unser Land verraten hat. Dass der Krieg, den wir in der Ukraine absichtlich und ohne guten Grund begonnen haben, kurz davor ist, verloren zu gehen, und damit auch unser Ansehen in der Welt. Dass in unserer Regierung tatsächlich ein krimineller Organismus wie der „Blob“ sein Unwesen treibt, der für die erstaunliche Abnormität verantwortlich ist, die uns überflutet.

Aber das ist jetzt egal… geh einfach Barbie schauen. Nimm ein Muschelbrötchen, ein Bad im Meer, noch eine Margarita…. Der September wird früh genug da sein.

Schließlich führt die offizielle Perversion des Geldes – vor allem, wenn man sich wahnsinnig viel davon leiht, ohne die Absicht, es jemals zurückzuzahlen – zu dem unglücklichen Umstand, dass das Geld verschwindet, bis niemand mehr Geld hat. Und so verwandelt sich die Pleite der Regierung in ein ganzes Land voller Pleitegeier. Viele Banken gehen ebenfalls pleite. Selbst die Überflieger, die Dinge gehortet haben, die angeblich Geld darstellen, gehen pleite. Dann hat niemand mehr die Mittel, etwas zu kaufen. Unternehmen, die nichts mehr verkaufen können, hören auf, Unternehmen zu sein. Nach einer Weile hat keine Tätigkeit mehr einen Sinn, außer in der Erde zu wühlen, um etwas Nahrung anzubauen, oder sie von denen zu stehlen, die sie angebaut haben. Bis dahin kann man kaum noch von einer Gesellschaft sprechen.

Im September werden wir eine Vorstellung davon haben, wohin das alles führen wird. Der Anleihemarkt wackelt, weil die Regierung nicht aufhören kann, ihre Ausgaben zu erhöhen. Amerika gibt immer mehr Anleihen aus, um sich immer mehr Geld zu leihen, aber für die Anleihekäufer (auch bekannt als Kreditgeber) der Welt sieht das, was früher als praktisch risikofrei galt, jetzt wie eine schlechte Wette aus. Der Kaufanreiz, der so genannte Zinssatz, muss also steigen. Aber wenn der Zinssatz steigt, sinkt der Barwert der bestehenden Anleihen (wer will schon die älteren Anleihen, wenn die neueren mehr einbringen?)

Die Inhaber von Anleihen sind hauptsächlich große Institutionen: Banken, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds (andere Länder). Sie legen ihre großen Bestände in Anleihen an, weil sie in normalen Zeiten sichere und verlässliche Anlagen sind. Aber dies sind anormale Zeiten. Wenn der Wert ihrer Anleihen stark sinkt, sinkt auch der Wert ihrer Reserven. Und wenn diese Reserven im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten der Institute (was sie schulden) zu stark sinken, gehen die Institute bankrott. Wenn das passiert, verlieren die Menschen, die an diesen Instituten beteiligt sind, auch ihr Geld und müssen schließlich Aktien und anderes Eigentum verkaufen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Das sieht dann aus wie das, was wir einen „Crash“ nennen. Das wird die Aufmerksamkeit der Normalos erregen.

Wie sieht es mit der Vergiftung Amerikas aus? Seit Elon Musk Twitter (jetzt „X“) gekauft hat, hat die App ein verstärktes Immunsystem gegen die Zensur entwickelt, die vom FBI, der CIA, dem DHS und dem Weißen Haus angestrebt wird. Twitter ist wieder ein beliebtes Medium für den Informationsaustausch, in dem Nachrichten heutzutage ziemlich frei fließen. Sogar Nachrichten über frühere Zensur und Löschung dringen nach außen – und das mit interessanten Möglichkeiten für Konsequenzen.

Die vielen mutigen Ärzte, die die „Impfstoff“-Geschichte in Frage gestellt haben, werden jetzt gehört. Andere unternehmerische Analysten auf Twitter – z. B. Edward Dowd, The Unity Project, „The Ethical Skeptic“, „Chief Nerd“ – veröffentlichen regelmäßig Daten und Grafiken, die Amerika und dem Rest der Welt zeigen, wie viel Schaden die mRNA-Impfungen Millionen von Menschen zugefügt haben, wie viele dadurch behindert und getötet wurden. Bis September könnte das Bewusstsein über das, was getan wurde, und das psychopathische Ausmaß der offiziellen Lügen darüber die Schwelle überschreiten, ab der jeder Bescheid weiß und das große Verbrechen aufgedeckt wird. Erwarten Sie eine grundlegende Änderung der amerikanischen politischen Einstellung.

Es gibt sicherlich genug öffentlich sichtbare Beweise, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen „Joe Biden“ einzuleiten. Das Verfahren scheint angesichts der traditionellen Trägheit des Kongresses nur langsam voranzukommen, aber die Dynamik nimmt zu, da all diese anderen nationalen Fiaskos aufgrund der miserablen Führung der Exekutive auf eine kritische Situation zusteuern. Diese Beweise zeigen, dass die Familie Biden in ein internationales Erpressungsschema verwickelt war, um mit „JBs“ Einfluss hausieren zu gehen, als er Vizepräsident war. Das ist Bestechung, und genau dieses Wort findet sich in der kurzen Passage unserer Verfassung, die die Gründe für die Entlassung eines hohen Beamten beschreibt.

Das House Oversight Committee von Repräsentant Comer hat bereits umfangreiche Berichte über verdächtige Aktivitäten auf den Bankkonten der Familie Biden ausgegraben und hat weitere Informationen versprochen, einschließlich Informationen über versteckte Offshore-Konten. Jim Jordans vorläufige Amtsenthebungsuntersuchung hat ihre erste Zeugenliste erstellt, die den zwielichtigen „JB“-Helfer Michael Carpenter und den schlüpfrigen Trump-„Whistleblower“, den CIA-Agenten Eric Ciaramella, umfasst – der Herrn Trump im Wesentlichen beschuldigt hat, genau die kürzlich aufgedeckten Bestechungsverbrechen der Biden-Familie untersuchen zu wollen, eine beißende Ironie. Wenn das Amtsenthebungsverfahren in diesem Herbst ernsthaft in Gang kommt, wird „Joe Biden“ wohl zurücktreten und Frau Harris der Leitung des Schattenpräsidenten Barack Obama überlassen. Das allein wird schon zu einer eigenen Krise führen.

Unser Land hat sein Prestige und seine Schätze – aber nicht unser Blut, zumindest noch nicht – in den absurden Stellvertreterkrieg in der Ukraine gesteckt und dabei jedes Element völlig falsch eingeschätzt. Die Russophobie so vieler Blob-Beamter wurde durch ihre eigenen unehrlichen Bemühungen verstärkt, Russland für alle selbst geschaffenen Übel unseres eigenen nationalen Lebens verantwortlich zu machen. Das schmutzige Geheimnis des Ukraine-Krieges ist, dass wir die Ereignisse nicht mehr unter Kontrolle haben. Die Russen werden die Dinge dort regeln, und dieses arme Land wird in seine traditionelle Einflusssphäre zurückgedrängt werden und kein Unruhestifter mehr sein. Ich bezweifle, dass unsere Marionette, Herr Zelensky, bis Halloween an der Macht sein wird. Die NATO wird aufhören zu existieren, und jede Nation in Europa wird dann damit zu kämpfen haben, ihr eigenes souveränes Hickhack zu regeln, ohne dass viel von einer industriellen Wirtschaft übrig bleibt. Erwarten Sie den Sturz von Regierungen.

Genießen Sie in der Zwischenzeit die Muschelbrötchen, die Brandung, die Corndogs auf dem Jahrmarkt und all die anderen Segnungen des trüben Augusts. Ruht euch aus für das, was kommt, wenn die Normalos erwachen!

***