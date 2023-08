Googles neuer Plan zur Sperrung des Internets

Es nutzt seine Monopolstellung, um die Interaktion zwischen Browsern und Websites zu kontrollieren.

Aufgrund seines mittlerweile stark angeschlagenen Rufs im Hinblick auf Datenschutz und Online-Freiheiten im Allgemeinen wird jeder Vorschlag von Google, der auf eine Veränderung des Internets abzielt, besonders genau unter die Lupe genommen.

Diesmal hat der Internetgigant die Idee einer API namens Web Environment Integrity (WEI) vorgestellt, die als Mittel zur Verbesserung der Browsersicherheit erklärt und gerechtfertigt wird. Dies soll dadurch erreicht werden, dass eine Website vom Nutzer ein Token erhält, das anschließend von einem Prüfer bestätigt wird.

Google geht davon aus, dass WEI – eine Idee, die im letzten Monat in Form eines Spezifikationsentwurfs formalisiert wurde – die Sicherheit verbessert, indem es die Feststellung ermöglicht, ob ein Browser „vertrauenswürdig“ ist, d.h. nicht manipuliert wurde, während er eine Verbindung zu einem Server herstellt – und zwar über eine dritte Partei.

Zum Beispiel über einen Google-Dienst wie Google Play. Oder andere Unternehmen wie Apple und Microsoft – und das ist so ziemlich alles, was auf dieser Liste steht.

Wenn das alles verwirrend klingt, sollten Sie es sich so vorstellen: Web Environment Integrity ist ein Vorschlag von Google, der sicherstellen soll, dass Webbrowser (die Programme, mit denen Sie im Internet surfen) echt sind und nicht für unlautere Zwecke manipuliert werden. Stellen Sie sich das wie einen Türsteher in einem Club vor, der die Ausweise kontrolliert, um sicherzustellen, dass jeder der ist, für den er sich ausgibt.

Bei Spielen: Wenn Sie ein Online-Spiel spielen, stellt WEI sicher, dass niemand betrügt, indem er einen modifizierten Browser verwendet, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Für soziale Medien und Websites: WEI hilft sicherzustellen, dass Likes und Beiträge von echten Menschen stammen und nicht von automatisierten Bots, die sich als Menschen ausgeben.

Für Verlage und Werbetreibende: Es wird sichergestellt, dass Inhalte und Werbung echten Menschen angezeigt werden und nicht nur Computerprogrammen, die sich als Nutzer ausgeben.

Es gibt jedoch Bedenken, dass dies zu einer Situation führen könnte, in der nur bestimmte zugelassene Browser von Websites akzeptiert werden, was die Wahlmöglichkeiten der Nutzer einschränken und verschiedene andere Fragen aufwerfen könnte, z. B. in Bezug auf den Datenschutz, das Vertrauen in Google und rechtliche Erwägungen.

Vereinfacht ausgedrückt ist die WEI wie ein Sicherheitscheck für Ihren Browser, der sicherstellt, dass er die Regeln einhält, aber einige Leute sind besorgt darüber, wie sie umgesetzt werden könnte und was sie für die Zukunft des Internets bedeuten könnte.

Das Grundprinzip – die Stärkung des Vertrauens im Internet – ist in den Augen der Kritiker gefährdet, weil es von einem Unternehmen kommt, dem viele Internetnutzer nicht mehr vertrauen.

Obwohl die Entwickler von WEI bestreiten, dass dies ein Anwendungsfall wäre, behaupten die Gegner der API, dass sie, um zu funktionieren, einen tiefen Zugang zu den Nutzerdaten benötigt, die dann, wenn Google sich dazu entschließt, für eindeutige Fingerabdrücke missbraucht werden könnten.

Es überrascht nicht, dass Browser-Entwickler, die mit Googles dominantem Chrome konkurrieren wollen – wie Brave, Mozilla und Vivaldi – den Vorschlag bereits abgelehnt haben und davor warnen, dass WEI ein weiterer Weg ist, auf dem Google selbst und nicht die Webnutzer von den Änderungen profitieren würden – insbesondere durch noch mehr Kontrolle auf Kosten der Nutzer.

Berichten zufolge ist WEI nicht mehr nur ein Vorschlag (wenn auch noch in Arbeit), sondern wird in Chromium getestet (insbesondere in der Rendering-Engine Blink). Chromium ist der Open-Source-Browser, auf dem Chrome und viele andere Browser basieren.

Ein offensichtliches Problem, das hier auftritt, ist, dass, wenn es als Webstandard akzeptiert wird, dies bedeutet, dass Websites in der Lage sein werden, Browser-Clients abzulehnen, deren „Integrität“ nicht auf diese Weise genehmigt wurde. Das bedeutet, dass jeder neue Browser bei dem Versuch, in einem bereits hart umkämpften und von Google dominierten Umfeld zu konkurrieren, weiter ins Hintertreffen geraten würde.

Und eine der Befürchtungen – dass das Blockieren von Werbung durch die vorgeschlagene Spezifikation noch schwieriger würde – scheint angesichts der früheren Maßnahmen von Google zur Unterdrückung dieser Art von Software und der Tatsache, dass Google ein „Werbeunternehmen mit angeschlossener Suchmaschine“ ist, wie einige Kritiker zu sagen pflegen, plausibel.

Google sagt, dass das Problem, das mit WEI gelöst werden soll, „betrügerische Webumgebungen“ sind – und das würde von allem reichen, was als Manipulation in sozialen Medien angesehen wird, bis zu Betrug in Webspielen und vielem mehr dazwischen.

Der Arbeitsentwurf leidet jedoch unter einigen typischen und oft offensichtlich absichtlichen Google-Krankheiten, die im gesamten Ökosystem der Produkte und Dienste des Tech-Juggernauts auftreten: vorwiegend eine vage Sprache bei heiklen Themen.

So heißt es in dem Entwurf, dass WEI entwickelt wurde, um eine „Anti-Missbrauchs“-Lösung zu bieten – aber es wird nicht klar definiert, was als „Missbrauch“ durchgehen würde und was nicht.

In einem Blogeintrag kündigte Brave – einer der Chromium-basierten Browser – seine strikte Ablehnung von WEI an und erklärte, dass dieser Browser WEI nicht implementieren werde.

Brave kritisierte Google dafür, dass es die Kontrolle der Nutzer darüber, wie sie mit dem Internet interagieren, weiter untergrabe, und erklärte, dass WEI „die Macht weg von den Nutzern und hin zu den großen Websites verlagern würde, einschließlich der Websites, die Google selbst betreibt“.

Und während all dies geschieht, weisen einige Berichte darauf hin, dass ein anderes großes Technologieunternehmen, Apple, bereits ein Webzertifikat einführt, das vom Konzept her praktisch identisch ist – ohne dass viele Menschen es überhaupt bemerken.

Benutzer von MacOS 13, iOS 16 und Safari kommen bereits in den „Genuss“ von Apples Version von WEI, bekannt als Private Access Tokens. Derzeit wird dies nicht als so schädlich angesehen wie die Google-Variante – da Apples Browser bei Weitem nicht so weitverbreitet ist wie Chrome – aber das Potenzial ist aufgrund der zugrundeliegenden Technologie vorhanden.

Das Konzept der Zertifizierung selbst wird von einigen Beobachtern als wettbewerbsfeindlich kritisiert, da es nicht nur Browser, sondern auch Betriebssysteme vom Internet ausschließen könnte.

All dies erinnert an die Zeit, als Google versuchte, allen die sogenannten Accelerated Mobile Pages aufzuzwingen.

Wir schrieben das Jahr 2015 und Google wollte etwas einführen, von dem es glaubte, dass es die Art und Weise, wie die Welt das Internet auf mobilen Geräten erlebt, verändern würde: AMP.

Oberflächlich betrachtet war AMP die Rettung für Ungeduldige, ein Mittel, mit dem Webinhalte blitzschnell auf Smartphones geladen werden konnten. Die Ingenieure stießen auf ihre Innovation an und waren überzeugt, dass sie die digitale Welt verbessern würde.

Doch als sich die Nachricht von AMP über die Grenzen des Google-Campus hinaus verbreitete, begannen sich Wellen der Besorgnis zu bilden.

Stirnrunzeln machte sich breit, als klar wurde, dass die Verlage die spezifischen Richtlinien von Google befolgen mussten, um von der Geschwindigkeit von AMP profitieren zu können. Die Menschen begannen, die Schatten der Kontrolle zu sehen, die ein Technologiegigant über das offene Web warf – eine Geschichte, die ihnen unheimlich vertraut vorkam.

Das AMP-Framework verlangte von Webentwicklern die Einhaltung spezifischer, von Google festgelegter Richtlinien, was Bedenken über den Einfluss des Unternehmens auf die offenen Standards des Internets aufkommen ließ. Dies schürte Befürchtungen, dass Google eine unangemessene Kontrolle darüber ausübt, wie Inhalte erstellt und angezeigt werden sollten, ähnlich den Bedenken, die durch die Möglichkeit von WEI ausgelöst wurden, die von Websites akzeptierten Browsertypen einzuschränken.

Googles Vorliebe für AMP-aktivierte Seiten in seinen Suchergebnissen hat bei den Verlegern Besorgnis ausgelöst. Die Tatsache, dass AMP-Seiten an prominenter Stelle in den Suchergebnissen erscheinen, nährte die Befürchtung, dass die Verleger auf subtile Weise gezwungen würden, die Standards von Google zu übernehmen. Dies wurde von einigen als ein Schritt angesehen, der diejenigen, die sich nicht an die Standards halten, an den Rand drängen könnte, was die Befürchtung widerspiegelt, dass neue Akteure behindert werden könnten, die auch von der WEI geäußert wurde.

Der AMP-Rahmen verlangte von Webentwicklern die Einhaltung spezifischer, von Google festgelegter Richtlinien, was Bedenken hinsichtlich des Einflusses des Unternehmens auf die offenen Standards des Internets aufkommen ließ. Dies schürte Befürchtungen, dass Google eine unangemessene Kontrolle darüber ausüben könnte, wie Inhalte erstellt und angezeigt werden sollten, ähnlich den Bedenken, die durch WEI aufgekommen waren, weil es die von Websites akzeptierten Browsertypen einschränken könnte.

Auswirkungen auf SEO und Suchrankings:

Die Tatsache, dass Google AMP-fähige Seiten in seinen Suchergebnissen bevorzugt, hat bei den Verlegern Bedenken hervorgerufen. Die Tatsache, dass AMP-Seiten an prominenter Stelle in den Suchergebnissen erscheinen, hat Befürchtungen geweckt, dass Verleger auf subtile Weise gezwungen werden, die Standards von Google zu übernehmen. Dies wurde von einigen als ein Schritt angesehen, der diejenigen, die sich nicht an die Standards halten, an den Rand drängen könnte, was die Befürchtung widerspiegelt, dass neue Akteure behindert werden könnten, die auch von WEI geäußert wurde.

Auswirkungen auf den Datenschutz:

Der Bedarf von AMP an spezifischen Tracking- und Analysewerkzeugen hat Fragen zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer aufgeworfen. Kritiker argumentierten, dass Google dadurch mehr Zugang zu Nutzerdaten und -verhalten erhalte, was die wachsende Besorgnis über das Eindringen von Big Tech in das Privatleben verstärke. In ähnlicher Weise warf das Trackingund Zertifizierungspotenzial von WEI Fragen darüber auf, wie Nutzerinformationen verwendet oder missbraucht werden könnten.

Einige Entwickler waren der Ansicht, dass die AMP-Regeln Kreativität und Innovation ersticken, da sie eine einheitliche Art der Seitenerstellung vorschreiben. Dies spiegelte die Befürchtung wider, dass WEI die Entwicklung neuer Browser einschränken und die Weblandschaft möglicherweise homogenisieren könnte.

Obwohl sie sich im technischen Detail unterscheiden, haben sowohl AMP als auch WEI Debatten ausgelöst, die über die rein technische Innovation hinausgehen. In beiden Fällen hat Googles Versuch, bestimmte Aspekte des Webs neu zu definieren, vielschichtige Bedenken in Bezug auf Kontrolle, Datenschutz, Offenheit und die weiterreichenden Auswirkungen auf das digitale Ökosystem hervorgerufen.

Die Geschichte von AMP dient als historische Parallele, um die Komplexität und die Herausforderungen zu veranschaulichen, die entstehen, wenn ein Technologiegigant versucht, die grundlegende Funktionsweise des Webs zu verändern.