Führender Wissenschaftler: „Nanotechnologie bei Geimpften und Ungeimpften nachgewiesen

Laut dem Mediziner Charles Morgan, einem ehemaligen CIA-Agenten und Berater des US-Militärs für neurologische Wissenschaften, wurde Nanotechnologie im Blut von geimpften und ungeimpften Menschen nachgewiesen.

Dr. Morgan sprach 2018 vor Kadetten in West Point über den aktuellen Stand der Technik. Er informierte die Kadetten über Experimente aus dem Jahr 2013, bei denen Menschen neuronale Implantate eingesetzt wurden, mit denen sie Armprothesen durch ihre Gedanken steuern konnten. Er berichtete auch von Experimenten, bei denen eine Person die Hände einer anderen Person kontrollieren konnte, indem sie einfach eine EEG-Mütze trug. Bei diesen Experimenten waren die Teilnehmer in der Lage, Informationen von einem Verstand auf den anderen zu übertragen. Auch Erinnerungen können mit dieser Technologie leicht gelöscht werden.

Discernreport.com berichtet: Dr. Morgan gibt zu, dass sie über die Technologie verfügen, eine einzelne Person anzusprechen, und sie an der Fähigkeit arbeiten, die Erinnerungen einer beliebigen Person zu löschen. Vor fünf Jahren bestand die größte Herausforderung darin, eine Schnittstelle zum Hippocampus zu schaffen, ohne physische Drähte verwenden zu müssen. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe für die Verwendung der experimentellen COVID-Spritzen.

Mithilfe der Dunkelfeldmikroskopie hat Dr. Ana Maria Mihalcea sehr detailliert erfasst, was in der wissenschaftlichen Literatur als effiziente Technologien beschrieben wird, die es heute gibt. Technologien wie die Quantum Dots.

Quantum Dots sind Nanotechnologien mit der Fähigkeit, Strukturen im Blut zu organisieren, zu betreiben, zu kommunizieren und aufzubauen. Sie tun dies mit einer einstellbaren Fotolumineszenz, die so programmiert werden kann, dass sie durch optische Kommunikation verschiedene Aufgaben diktiert. Die Beschreibungen und Bilder in der wissenschaftlichen Literatur im Vergleich zu dem, was Mihalcea mit seinem Dunkelfeldmikroskop gesehen hat, sind identisch. Man sieht die Quantenpunkte in verschiedenen Farben aufblitzen, die als künstliche Intelligenz die Selbstorganisation um sie herum steuern. Im Blut bilden sich Bläschen, die als Baustellen dienen. Innerhalb dieser Bläschen ordnen die Quantenpunkte die verschiedenen Materialien zur Selbstorganisation an.

Diese Technologien finden sich sowohl im Blut von geimpften als auch von ungeimpften Menschen. Je nachdem, welche Materialien vorhanden sind, werden sie von den Quantum Dots zur Selbstorganisation angeregt. Die COVID-Impfstoffe sind voll von seltenen und schweren Metallen, aus denen sich alle möglichen Nanotechnologien herstellen lassen. Aber es scheint, dass fast jeder mit einer Form von Nanotechnologie infiziert ist. Nach Angaben verschiedener Forscherteams scheint das Blut aller Menschen die Materialien zu enthalten, die für die Herstellung der Filamente und Gitter dieser Technologie benötigt werden. Scheinbar gesunde Blutproben wurden durch Anlegen von nur 10 Milliampere Strom für zwei Stunden vollständig umgewandelt. Und es sieht so aus, als wären wir von den Chemtrails infiziert worden.

Die Morgellons-Krankheit wurde erstmals 2002 beschrieben. Sie tritt auf, wenn synthetische Fasern oder Fäden im Körper eines Menschen wachsen. Seit Jahrzehnten wird vermutet, dass diese Krankheit durch Chemtrails verbreitet wird. Unter dem Mikroskop scheinen es die gleichen Fäden zu sein, die man heute als Blutgerinnsel bezeichnet. Und das, was in Fachzeitschriften als selbstorganisierende Hydrogele bezeichnet wird. Laut Dane Wiggington von Geoengineering watch dot org werden überall auf der Welt Nanopartikel versprüht.

Die gute Nachricht ist, dass die Forschung von Dr. Mihalcea ein Heilmittel gefunden hat. Das Eisen im infizierten Blut wurde in einen 3-Plus-Zustand oxidiert. Durch die Einnahme von Antioxidantien können diese Blutgerinnsel aufgelöst werden. Sie fand heraus, dass eine EDTA-Chelat-Therapie infiziertes Blut innerhalb von 3 Tagen auflöst. Auch eine Megadosis Vitamin C wirkt.