Italienische Forscher stellen bei Jungen im Teenageralter nach scheinbar vollständiger Genesung einen Rückfall der Myokarditis durch den Covid-Impfstoff fest

Alex Berenson

Die mRNA-Spritzen sind das Geschenk, das immer wieder gemacht wird. Im besten Fall werden wir viele Jugendliche und junge Erwachsene für eine lange, lange Zeit auf Herzschäden überwachen.

Zwei Jugendliche, die nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff Covid an einer Herzmuskelentzündung erkrankt waren und sich danach scheinbar erholt hatten, erlitten Monate später einen Rückfall, wie italienische Forscher berichten.

Beide Teenager zeigten Anzeichen neuer Herzschäden durch die Rückfälle, einschließlich hoher Konzentrationen von Proteinen aus geschädigtem Herzmuskel. Computertomografien zeigten bei einem Jungen neue Läsionen in der Herzwand, und er musste fast zwei Wochen im Krankenhaus bleiben.

Die Forscher konnten nicht feststellen, warum die Jungen 8 bis 12 Monate nach der ersten Herzmuskelentzündung einen Rückfall erlitten. Sie forderten eine strengere Überwachung aller Personen, bei denen eine mRNA-bedingte Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde, und mehr Forschung, um festzustellen, ob bei jungen Menschen, die an dieser Krankheit leiden, in Zukunft schwere Komplikationen auftreten könnten.

Der Ende Mai in der Fachzeitschrift Vaccine: X veröffentlichte Fallbericht scheint der erste zu sein, der zeigt, dass mRNA-Impfstoffe wiederkehrende Herzmuskelentzündungen oder Entzündungen des Herzens verursachen können. Die Gesundheitsbehörden und die Medien, die seit 2021 die kardialen Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen herunterspielen, haben dies jedoch ignoriert.

Myokarditis hat viele Ursachen, darunter eine Virusinfektion und eine mRNA-Covid-Impfung.

Sie wird häufig diagnostiziert, wenn Menschen mit Schmerzen in der Brust in die Notaufnahme kommen, kann aber auch ohne Symptome auftreten und zu Herzschäden führen, die auf Herz-Scans oder in Bluttests deutlich zu erkennen sind, aber keine Schmerzen oder Fieber verursachen.

Studien haben gezeigt, dass eine Myokarditis, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert, bei bis zu 1 von 3.000 Jungen oder jungen erwachsenen Männern auftreten kann, die eine Covid-Impfung erhalten, wobei das Risiko nach der zweiten Dosis am höchsten ist. Viele Studien zeigen, dass die Spritze von Moderna, die mehr mRNA enthält als die von Pfizer, ein höheres Risiko aufweist.

Der eigentliche Grund dafür, dass die mRNAs eine Myokarditis verursachen – und warum es anscheinend vor allem junge Männer trifft – bleibt ein Rätsel.

Forscher haben viele verschiedene Mechanismen vorgeschlagen, darunter eine direkte Schädigung durch das Spike-Protein, das der Körper durch die mRNA-Schüsse bildet, Antikörper des Immunsystems, die fälschlicherweise das Herzgewebe anstelle der Spikes angreifen, oder eine allgemeinere Überreaktion des Immunsystems. Bislang haben sie sich noch nicht auf eine eindeutige Antwort geeinigt.

–

(Rückfallende Myokarditis. Das ist nicht gut, oder?)

Rezidivierende Myokarditis nach anfänglicher Erholung von der COVID-19-Impfung bei zwei männlichen Jugendlichen – Fallberichte Quelle

In den Jahren 2021 und 2022 propagierten Gesundheitsexperten sowie Schulen und Universitäten – vorwiegend in den Vereinigten Staaten – die mRNA-Covid-Impfung für Jugendliche und junge Erwachsene, die genau genommen kein Covid-Risiko aufwiesen.

Als der Zusammenhang zwischen den mRNAs und der Herzmuskelentzündung immer deutlicher wurde, spielten sie die Risiken herunter und bezeichneten sie als mild und vorübergehend.

Studien aus Südkorea, Katar und der Gerichtsmedizin in Tokio haben jedoch bewiesen, dass mRNA-Myokarditis tödlich sein kann und in diesen Ländern zu Dutzenden von plötzlichen Todesfällen bei jungen Erwachsenen geführt hat. Der Zusammenhang mit den Todesfällen wurde im Allgemeinen erst nach Autopsien oder der Überprüfung von Krankenakten von Todesfällen entdeckt, die innerhalb von Tagen oder Wochen nach der Impfung eingetreten waren.

In den Vereinigten Staaten und den meisten anderen Ländern, in denen mRNA-Impfstoffe eingesetzt werden, wurden keine ähnlichen Untersuchungen durchgeführt, so dass die Gesamtzahl der Todesfälle durch Myokarditis nach der Impfung ein Rätsel bleibt.

–

(Alles war gut. Bis es das nicht mehr war.)

Ein weiteres Rätsel ist die Langzeitprognose von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine leichte oder schwere Herzmuskelentzündung erlitten haben.

Einige Studien haben Veränderungen der Herzfunktion bis zu einem Jahr nach der Verletzung gezeigt, aber die Kardiologen sind sich nicht einig, ob die Vernarbung, die auf den CT-Scans zu sehen ist, stark genug ist, um langfristige Auswirkungen zu haben.

Allerdings kann das Herz nach einer Verletzung keinen Muskel nachwachsen lassen.

Daher ist die Möglichkeit, dass die mRNAs wiederholte Entzündungsschübe oder Narbenbildung verursachen könnten, so besorgniserregend.