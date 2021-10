Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran könnte das Gesicht des Nahen Ostens verändern

Uriel Araujo, Forscher mit Schwerpunkt auf internationalen und ethnischen Konflikten.

Am 20. Oktober traf der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud in Riad (Saudi-Arabien) mit dem Sondergesandten Washingtons für den Iran, Robert Malley, zusammen, um die Frage der Atomgespräche mit dem Iran zu erörtern. Außerdem wurden gemeinsame Maßnahmen zur Unterbindung der iranischen Unterstützung für Gruppen, die angeblich die regionale Sicherheit bedrohen, erörtert. Prinz Faisal warnte letzte Woche vor der „gefährlichen Beschleunigung“ der iranischen Nuklearaktivitäten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, sagte, die laufenden Gespräche mit Saudi-Arabien über die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen seien „herzlich“ und fänden „in einer freundlichen und positiven Atmosphäre“ statt. Dieser offensichtliche Gegensatz zeigt die Komplexität der derzeitigen Situation.

Eine weitere positive Entwicklung ist, dass die Republik Iran in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit der Einstellung des bilateralen Handels im vergangenen Jahr ihre Ausfuhren in das Königreich wieder aufgenommen hat. Im letzten iranischen Steuerjahr, das am 20. März 2021 endete, waren die Handelsaktivitäten zwischen den beiden Ländern auf Null zurückgegangen. Die Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien haben sich damit eindeutig erwärmt. Die Spannungen bleiben jedoch bestehen.

Der Iran und das Königreich Saudi-Arabien führen schon seit langem einen Stellvertreterkonflikt, der oft als kalter Krieg im Nahen Osten bezeichnet wird. Obwohl dies bis vor kurzem noch undenkbar war, haben Verhandlungen stattgefunden – Ende September fand eine vierte Gesprächsrunde statt – und viele erwarten eine baldige Ankündigung der Normalisierung. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, erklärte Anfang des Monats, dass diese Gespräche, die im April im Geheimen aufgenommen wurden, in die richtige Richtung gingen, aber bisher von beiden Seiten geheim gehalten wurden.

Ein iranischer Handelsbeamter hat kürzlich erklärt, dass es in Saudi-Arabien für iranische Geschäftsleute Handelsmöglichkeiten geben könnte. Die Agentur France Press zitierte einen ungenannten französischen Diplomaten mit den Worten, Riad wolle den fünfjährigen Streit wirklich beenden, und beide Seiten hätten sich möglicherweise bereits auf die Wiedereröffnung ihrer Konsularbüros geeinigt.

Die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden 2016 abgebrochen, als einige iranische Milizionäre die saudische Botschaft in Teheran stürmten. Dies wiederum war eine Reaktion auf die saudische Hinrichtung von Scheich Nimr al-Nimr, einem prominenten schiitischen Aktivisten.

Hier gibt es einen wichtigen religiösen Aspekt: Saudi-Arabien wird oft als die führende sunnitische Macht angesehen, während der Iran der führende schiitische Akteur ist. Interessanterweise haben sich viele islamische Nationen im Nahen Osten außenpolitisch auf eine dieser beiden Mächte entsprechend dieser religiösen Kluft ausgerichtet. Syrien beispielsweise hat keine schiitische Mehrheit, wird aber von Präsident Bashar al-Assad (einem Mitglied einer heterodoxen schiitischen Sekte) regiert, der im Kampf gegen überwiegend sunnitische Rebellen auf schiitische Milizen – darunter die vom Iran unterstützte Hisbollah – zählt. Aus diesem Grund erscheint die Rivalität zwischen Teheran und Riad manchmal fast unverzichtbar zu sein.

In den vergangenen zwei Jahren haben beide Länder jedoch einige Schritte zur Verbesserung ihrer Beziehungen unternommen, wenn auch nur langsam.

Jetzt wird die Rückkehr zum Abkommen von 2015 – dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPA) – diskutiert. Saudi-Arabien hatte den JCPA kritisiert, weil er das Problem des iranischen Raketenprogramms und seiner Stellvertreter in der Region nicht ansprach. Im Jahr 2018 zog sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump aus diesem Abkommen zurück und verhängte daraufhin erneut harte Sanktionen gegen Teheran. Riad unterstützte Trumps Entscheidung. Danach nahm der Iran seine Urananreicherung wieder auf. Joe Biden hat seinerseits signalisiert, dass er mit dem Iran über eine Rückkehr zur Einhaltung des Abkommens von 2015 verhandeln möchte.

In der Zwischenzeit haben sich die USA bei ihren Bemühungen, China entgegenzuwirken, auf Ostasien konzentriert. Die Quad und sogar AUKUS sind gute Beispiele für eine solche Verlagerung. Eine weitere überraschende Entwicklung war die Entscheidung Washingtons bezüglich seiner Haltung gegenüber den vom Iran unterstützten Houthis – es betrachtet sie nicht mehr als terroristische Organisation. Biden setzte auch die Waffenverkäufe an Saudi-Arabien aus. Einige Experten spekulierten sogar, dass diese Schritte eine Botschaft an Teheran waren, die den guten Willen Washingtons zu Verhandlungen über das iranische Atomprogramm signalisierte.

Für die europäischen Mächte und die USA war und ist die Schifffahrt im Golf von größter strategischer Bedeutung – sie ist für den Öltransport unverzichtbar, so dass jeder Konflikt in der Region, der die Freiheit der Schifffahrt bedroht, ein Eingreifen der USA erforderlich machen würde. Aus amerikanischer Sicht wäre daher eine (wenn auch angespannte) saudi-iranische „Machtteilung“ in der Region höchst willkommen.

Die saudische Annäherung an den Iran ist auch weitgehend auf eine Reihe kleiner iranischer Siege zurückzuführen. Ob in Syrien, im Libanon oder in Palästina, Teheran hat heute mehr politischen Einfluss in der Levante und im Ausland als Riad. Außerdem ist die saudische Position im Jemen geschwächt. Dem Königreich ist es einfach nicht gelungen, die vom Iran unterstützten Houthis zu besiegen.

Die Auswirkungen einer saudi-iranischen Annäherung sind atemberaubend. Wenn in einem solchen Szenario der Rest der arabischen Welt Riad folgen würde, würde dies das Gesicht des Nahen Ostens verändern. Es handelt sich jedoch um eine komplexe Gleichung. Das Abraham-Abkommen selbst wurde zu einem großen Teil durch die Bemühungen Saudi-Arabiens ermöglicht, seine arabischen Partner in der Region zu ermutigen und ihnen sozusagen grünes Licht zu geben. Das saudische Königreich wird vom Iran so wahrgenommen, als würde es in der Region auf Israels Geheiß handeln, und der Iran wird von Israel als die größte Bedrohung angesehen, der es gegenübersteht. Das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern.

Man kann jedoch mit gegenseitigen Zugeständnissen in einer Reihe von Punkten rechnen. Dies würde sich in eine Reihe pragmatischer außenpolitischer Schritte Saudi-Arabiens einreihen, wie die Verbesserung der Beziehungen zur Türkei, die Aufhebung des Embargos gegen Katar und sogar einige Gesten des guten Willens gegenüber Syrien. Was den Iran anbelangt, so würde es Riad sicherlich begrüßen, wenn Teheran seinen Einfluss auf die Houthis zum Nutzen Saudi-Arabiens geltend machen würde. Im Gegenzug könnte das Königreich der Islamischen Republik anbieten, die Wiederbelebung des Atomabkommens zu akzeptieren und vielleicht sogar einen Kompromiss in Bezug auf eine künftige politische Rolle der Houthis in einem befriedeten Jemen einzugehen.

Obwohl die Gespräche zwischen Iran und Saudi-Arabien das Potenzial für eine künftige Annäherung haben, wäre es angesichts der Spannungen und des jahrzehntelangen gegenseitigen Misstrauens zu optimistisch oder gar naiv, auf eine schnelle und einfache Versöhnung zu hoffen.

Schließlich kommt man auch nicht umhin, die westliche Heuchelei in Bezug auf das iranische Atomprogramm zu bemerken. Am 4. August 2020 berichtete das Wall Street Journal, dass westliche Behörden über die nukleare Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und China besorgt sind, die mit dem Bau einer Anlage zur Gewinnung von sogenanntem Yellowcake aus Uranerz zusammenhängt – einer wichtigen Zutat für Kernreaktoren und auch für Atomwaffen. Diese Tatsache wird jedoch selten diskutiert.