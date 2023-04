Die anstehende ukrainische Frühjahrsoffensive wurde von den USA geplant

Die von allen Seiten erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine wurde mit Hilfe der USA geplant. Hier geht es um die Frage, warum die Offensive kriegsentscheidend sein dürfte und warum Kiew nun unter großen Erfolgsdruck steht.

Schon nach der letzten Offensive der Ukraine im Spätsommer 2022, in deren Zuge sie Teile der Gebiete von Cherson und Charkow eingenommen hat, wurde in Washington stolz verkündet, dass die Planung der Offensive federführend von Offizieren der USA und Großbritanniens geplant wurde, was die beiden Länder de facto zu Kriegsparteien macht. Sogar die Waffenlieferungen an Kiew wurden auf diese Pläne abgestimmt.

Die USA helfen und drängen

Das wiederholt sich nun, denn der Direktor der US Air National Guard, Generalleutnant Michael Loh, hat Anfang März auf dem Symposium der Air and Space Forces Association in Colorado vor Journalisten erklärt, US-Piloten stünden während des Konflikts mit Russland in ständigem Kontakt mit ihren ukrainischen Kollegen und berieten sie in Fragen der Einsatztaktik und der Verwendung von Waffen aus US-Produktion.

Mitte März mahnte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Ukraine, die Offensive so schnell wie möglich zu beginnen: