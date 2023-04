Es ist nun offiziell: Robert F. Kennedy, Jr. kandidiert 2024 für das Amt des Präsidenten

Team Kennedy wird am 19. April in Boston die Kampagne starten.

Von JOHN LEAKE

In den vergangenen drei Jahren war Robert F. Kennedy, Jr. eine der stärksten Stimmen Amerikas bei der Verteidigung unserer verfassungsmäßigen Republik gegen Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Politiker, die eine Notstandsmacht ausüben. In einer Reihe mitreißender Reden, die an die berühmte Rede seines Vaters an der Universität von Kapstadt im Jahr 1966 erinnern, hat RFK, Jr. dargelegt, warum wir niemals zulassen sollten, dass unsere Verfassung von fehlbaren Männern, die versprechen, uns zu schützen, gefährdet wird. Heute, am 5. April 2023, hat er bei der Bundeswahlkommission seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bei den Wahlen 2024 eingereicht.

Herr Kennedy war bereits dreißig Jahre, bevor dies in Mode kam, ein Umweltaktivist. Jahrzehntelang setzte er sich als Anwalt für den Schutz der Natur vor den Verschmutzern aus der Industrie ein. Besonders beunruhigt hat ihn die Verschmutzung unserer Wasserwege wie des Hudson River mit gefährlichen Abfällen, darunter Quecksilber. Im Jahr 2005 machte er sich Sorgen über eine Quecksilberverbindung, die als Konservierungsmittel in Kinderimpfstoffen verwendet wird, was ihn dazu veranlasste, die Sicherheit von Impfstoffen im Allgemeinen gründlich zu untersuchen. Besonders alarmierend fand er, dass der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 den Impfstoffherstellern Immunität von jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung für durch ihre Produkte verursachte Verletzungen oder Todesfälle gewährt.

In Ermangelung einer gesetzlichen Haftung erkannte er, dass die einzige Möglichkeit, das Verhalten der Hersteller zu regulieren, die Kontrolle durch eine öffentliche Person ist, und da sich keine andere Person des öffentlichen Lebens dafür einsetzte, übernahm er selbst die Verantwortung. Keine gute Tat bleibt ungesühnt, wie das Sprichwort sagt. Herrn Kennedys kritisches Hinterfragen der Impfstoffhersteller (die Milliarden verdienen, aber keine Produkthaftung tragen) wurde nicht mit einer Debatte beantwortet, sondern mit bissigen, persönlichen Angriffen und dem Vorwurf, ein Verschwörungstheoretiker zu sein. Diese Angriffe implizieren, dass es niemand wagen sollte, die Sicherheit von Impfstoffen auch nur infrage zu stellen.

Im Jahr 2021 veröffentlichte er sein Buch The Real Anthony Fauci, in dem er akribisch die Korruption, Vetternwirtschaft und den Machtmissbrauch auflistet, die im biopharmazeutischen Komplex grassieren, in dem Dr. Fauci eine Schlüsselrolle gespielt hat. Jede Aussage in Herrn Kennedys Buch ist mit einem Zitat von Primärquellen belegt, darunter Dokumente von Bundesbehörden, von Fachleuten geprüfte medizinische Literatur und öffentliche Aufzeichnungen. Jeder Leser kann diese Quellen leicht auswerten. Die Kindle-Ausgabe enthält Hyperlinks zu den Dokumenten.

Der neunundsechzigjährige Kennedy studierte am Harvard College und an der London School of Economics und schloss sein Studium in Harvard 1976 mit einem Bachelor of Arts in amerikanischer Geschichte und Literatur ab. Anschließend erwarb er einen Juris Doctor an der University of Virginia und einen Master of Laws an der Pace University.

Ich bin überzeugt, dass selbst Republikaner und überzeugte Donald-Trump-Anhänger dieses bedeutsame Ereignis begrüßen sollten. Herr Kennedy hat wiederholt bewiesen, dass er sich für den Erhalt der US-Verfassung und des amerikanischen Lebensstils einsetzt, den sie stützt. Mehr als jede andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mit Ambitionen auf das Präsidentenamt hat er dafür gekämpft, den einzelnen amerikanischen Bürger vor Bundesgesetzen und anderen staatlichen Übergriffen zu schützen. Er ist möglicherweise der einzige klassische Madison-Liberale, der der Demokratischen Partei angehört. Gegen den republikanischen Kandidaten im Jahr 2024 wäre Herr Kennedy ein ehrenwerter und würdiger Gegner.

Die Leser dieses Substack werden ermutigt, sich auf seiner TEAM KENNEDY-Website zu registrieren, auf der in Kürze die Einzelheiten zu seiner Wahlkampfauftaktveranstaltung am 19. April in Boston bekannt gegeben werden.