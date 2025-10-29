Thierry Meyssan

Während die Propaganda der tiefen Staaten die öffentliche Meinung davon überzeugt, dass Russland ‚schlecht‘ ist, werden vor unseren Augen Armeen auf den Krieg vorbereitet. Der Generalstabschef der französischen Armee, General Pierre Schill, hat soeben vor der Nationalversammlung angekündigt, dass er den nächsten Krieg gegen Russland vorbereite. Der stellvertretende polnische Ministerpräsident kündigte dagegen an, dass er das Präsidentenflugzeug von Wladimir Putin abfangen werde. Allein gegen all seine Verbündeten versucht Donald Trump, den Weltfrieden zu wahren.

Die Konfrontation zwischen Präsident Donald Trump und der Koalition der tiefen Staaten von Großbritannien, USA, Israel und der Ukraine dürfte sich auf den Fernen Osten ausweiten. In Japan hat Sanae Takaichi dank ihres Bündnisses mit der Innovationspartei, die ihre kriegerische Sichtweise teilt, gerade eine LDP-Regierung gebildet.

Ferner Osten

Obwohl Premierministerin Takaichi die erste Japanerin in diesem Amt ist, ist sie dennoch eine Verfechterin des „japanischen Imperialismus“ der Shōwa-Ära. Gleich nach ihrer Amtseinführung kündigte sie ihren Wunsch an, die Nationale Verteidigungsstrategie (NDS), das Defence Enhancement Programme (DPP) und die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) neu zu schreiben. Diese Texte