Ein Blick darauf, wer hinter der eskalierenden gefälschten „Graswurzel“-Kampagne zur Absetzung von RFK Jr. steckt

Bürokraten und Karriere-Gesundheitsbeamte – angeführt vom gefeuerten EcoHealth Alliance-Chef Peter Daszak, Ph.D., der vor allem für seine Rolle bei der Unterdrückung der COVID-19-Laborleck-Theorie bekannt ist – orchestrieren eine Kampagne, um US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. als Gefahr für die öffentliche Gesundheit darzustellen. Ihr koordinierter Vorstoß zeigt, wie „Graswurzel“-Aktionen instrumentalisiert werden können, um das Establishment-Narrativ zu bewahren.

Zusammenfassung

Fabrizierte „Graswurzel“-Kampagne : Eine scheinbar breite Koalition von Wissenschafts- und Public-Health-Organisationen (teilweise neu gegründet) hat eine konzertierte Kampagne gestartet, um die Entfernung von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zu erzwingen – einschließlich mehrerer Petitionen, offener Briefe und eines geplanten Protestmarsches in Washington. Während sie als spontaner Aufstand besorgter Experten und Bürger präsentiert wird, zeigt die Beweislage, dass diese Bewegung eine sorgfältig orchestrierte Aktion von Establishment-Insidern ist.

Eine „Graswurzel“-Revolte – oder eine choreografierte Show?

Oberflächlich betrachtet sieht die Bewegung, die Kennedys Rücktritt als US-Gesundheitsminister erzwingen will, aus wie ein breit angelegter Aufschrei der wissenschaftlichen und öffentlichen Gesundheitsgemeinschaft.

Anfang September veröffentlichten über 1.000 aktuelle und ehemalige HHS-Mitarbeiter – inzwischen auf 6.370 Unterzeichner angewachsen – einen offenen Brief, in dem sie Kennedy inständig baten, „zugunsten der Gesundheit der Nation“ zurückzutreten.

Ungefähr zur gleichen Zeit begannen zahlreiche Petitionen online zu zirkulieren, und eine Koalition von medizinischen Organisationen kündigte einen Protestmarsch auf Washington an, um Kennedys Entfernung zu fordern.

Diese Flut von Aktivitäten projiziert ein Bild eines weitverbreiteten, organischen Backlashs gegen RFK Jr.s Amtszeit beim HHS. Immerhin gehören zu den Unterzeichnern Karriere-Wissenschaftler und sogar prominente Figuren wie Nobelpreis-trägende Forscher.

Bis Oktober beanspruchte die Kampagne, über 100.000 Petitionenunterschriften für Kennedys Absetzung gesammelt zu haben – eine Zahl, die in Pressemitteilungen und Medienberichten amplifiziert wurde, um eine Massenbewegung zu suggerieren. Am 5. November plant dieses Bündnis, den „Marsch für Gesundheit & Wissenschaft“ zu veranstalten, um Kisten mit Petitionen vor laufenden Fernsehkameras dem Kapitol zu übergeben.

Aber nicht alles ist, wie es scheint. Untersuchungen zeigen, dass dieser angebliche Graswurzel-Aufschwung in Wirklichkeit eine streng koordinierte Operation ist – Astroturfing in großem Maßstab.

Mehrere Interessengruppen, Nonprofits und sogar Regierungsinsider haben sich zusammengeschlossen, um die Anti-RFK Jr.-Kampagne zu choreografieren. Sie haben ausgeklügelte PR-Taktiken übernommen (sogar Stunts mit Gummiente-„Quack-O-Grammen“, die dem Kongress in einer Verspottung Kennedys übergeben wurden), um den Anschein von spontaner populärer Empörung zu erzeugen.

In Wahrheit haben die Hauptorganisatoren der Kampagne langjährige Verbindungen zu genau den Institutionen und Machtzentren, die von RFK Jr.s Reformagenda bedroht sind.

Dieser Artikel lüftet den Vorhang der „Remove RFK Jr.“-Bewegung und verfolgt die verschachtelte Struktur der dahinterstehenden Organisationen und Akteure. Wir finden ein Who-is-Who von Pandemie-Ära-Beamten, Pharmaindustrie-Stellvertretern und Wissenschaftsbürokraten – viele verstrickt in die COVID-19-Reaktions-Fiaskos, die Kennedy offen kritisiert hat –, die sich nun unter wohlklingenden Banner („Save HHS“, „Stand Up for Science“, „Physicians for a Healthy Democracy“ usw.) mobilisieren.

Wir beleuchten auch die zentrale Rolle von Daszak, vielleicht die kurioseste Figur, um einen Kreuzzug für „wissenschaftliche Integrität“ anzuführen, angesichts seiner Vorgeschichte. Letztlich macht die Beweislage deutlich, dass dies kein wohlwollender Aufstand unparteiischer Staatsbediensteter ist, sondern eine strategische Kampagne des umkämpften öffentlichen Gesundheitsestablishments, um einen politischen Außenseiter zu vertreiben, der ihre Macht herausfordert.

2. Die Astroturf-Allianz: Inside der Koalition zum „Rettet HHS“

Der Antrieb, RFK Jr. zu entthronen, wird von einem Labyrinth von Organisationen durchgeführt, die sich als unabhängige, besorgte Gruppen präsentieren. In Wirklichkeit bilden sie ein engmaschiges Bündnis.

Im Zentrum davon steht eine neue Initiative namens „Marsch für Gesundheit & Wissenschaft“, die sich selbst als „breite Koalition von Gruppen aus dem Gesundheitswesen, der öffentlichen Gesundheit und wissenschaftlichen Gemeinschaften“ beschreibt. Diese Koalition koordiniert den Marsch am 5. November und die Zusammenlegung mehrerer Petitionen.

Laut den eigenen Materialien der Gruppe wurden nicht weniger als sieben Petitionen parallel von verschiedenen Partnerorganisationen lanciert – alle münden in die gleiche Forderung: Kennedy als Sekretär zu entfernen. Diese Petitionen wurden vorbereitet von: Stand Up for Science, Physicians for a Healthy Democracy, Nurses for America, Free Speech for the People, MoveOn, dem Committee to Protect Health Care und dem Science Accountability Institute.

Jede Petition zielte auf ein leicht unterschiedliches Publikum oder einen anderen Winkel ab (zum Beispiel ist eine eine formelle Bürgerpetition an den Kongress, Kennedy zu impeachen, eine andere ist eine Change.org-Petition, die als „Petition für ein gesundes Amerika“ von Gesundheitsfachkräften unterzeichnet wird, usw.), aber alle waren darauf abgestimmt, innerhalb von Wochen nacheinander zu starten. Die klare Absicht war, eine Druckwelle von allen Seiten zu fabrizieren.

Wenn man dem Geld und der Führung dieser Gruppen folgt, verschwimmen die Grenzen zwischen ihnen schnell. Stand Up for Science (SUFS) zum Beispiel ist eine 501(c)(4)-Interessenvertretung, gegründet von Colette Delawalla, einer Wissenschaftsaktivistin, die Bekanntheit erlangte, indem sie sich gegen die Wissenschaftskürzungen der Trump-Regierung aussprach.

SUFS leitete die hochtheatralische „Impeach RFK Jr.“-Petitionsaktion – komplett mit der Übergabe von über tausend „Quack-O-Gram“-Gummienten an Kongressbüros als Publicity-Stunt.

SUFS gibt an, dass ihre Graswurzel-Freiwilligen und eine Person in einem riesigen Entenkostüm Gesetzgeber besucht haben, um Kennedys Amtsenthebung zu fordern, und schreibt diesem Druck sogar zu, dass ein Kongressmitglied Amtsenthebungsartikel gegen RFK Jr. entworfen hat.

In Wirklichkeit ist SUFS weniger ein spontaner Graswurzel-Aufstand als eine professionelle Kampagnenorganisation – sie hat ein Regierungsbeziehungsteam, führt Spendenaktionen durch und koordiniert eng mit Washingtoner Insidern (belegt durch diese sofortige Reaktion von mindestens einem Abgeordneten). Es ist Aktivismus, sicherlich, aber schlau orchestrierter Aktivismus, nicht einfach eine organische Welle von Mitarbeiterunmut.

Eine weitere einen Monat alte Pop-up-Entität ist das Science Accountability Institute (SAI) – ein Name, der so klingt, als wäre es eine nüchterne akademische Körperschaft. Tatsächlich ist SAI im Wesentlichen ein Projekt des Accountability Journalism Institute (AJI), einer Nonprofit-Medienorganisation. AJIs Mission ist ausdrücklich, „geteilte Realität“ zu unterstützen und das zu bekämpfen, was es als Desinformation ansieht, insbesondere im öffentlichen Gesundheitswesen.

Es betreibt eine Redaktion namens Important Context, die mit Mainstream-Medien (wie Rolling Stone) zusammengearbeitet hat, um Hetzartikel über Impfskeptiker und Kritiker von Behörden zu veröffentlichen.

Das SAI scheint der Aktivistenzweig von AJI zu sein, der gegründet wurde, um der neuen HHS-Führung zu begegnen – es ist bemerkenswert, dass SAI finanziell vom Mutterfonds von AJI gesponsert wird und nicht unabhängig existiert.

Die Website des Marschs für Gesundheit & Wissenschaft räumt offen ein, dass eine der sieben Anti-RFK Jr.-Petitionen „vorbereitet von … dem Scientific Advisory Board des Accountability Journalism Institute“ wurde. Mit anderen Worten, das sehr von diesem Medieninstitut zusammengestellte Expertengremium unternahm den ungewöhnlichen Schritt, kollektiv eine Petition zur Entfernung eines amtierenden Kabinettsmitglieds zu verfassen.

Wer sitzt in diesem Scientific Advisory Board? Eine Liste bekannter Wissenschaftler und Ärzte – fast alle, die während der Pandemie lautstarke Verteidiger des biomedizinischen Establishments waren.

Die Mitglieder des Gremiums umfassen Figuren wie Angela Rasmussen, Ph.D., (Virologin, die in sozialen Medien prominent Lab-Leak-Ideen widerlegte), Dr. David H. Gorski (ein bekannter Online-Anti-„Quacksalberei“-Kreuzzügler), Dr. Natalia Solenkova (Intensivmedizinerin, bekannt dafür, COVID-19-„Desinformation“ auf Twitter zu bekämpfen) und Dr. Peter Hotez, der Impfstoffentwickler, der sich öffentlich mit RFK Jr. über Debatten stritt und kürzlich erklärte, die NATO solle einbezogen werden, um mit der Sicherheitsbedrohung umzugehen, die „Impfgegner“ darstellen. Bezeichnenderweise ist auch Daszak als Mitglied dieses Beirats aufgeführt. (Mehr zu Daszak gleich.)

Diese Personen leihen ihre Glaubwürdigkeit den Bemühungen von AJI/SAI; tatsächlich wurde die Change.org-Petition „Petition for a Healthy America“ ausdrücklich unter der Flagge von „Accountability Journalism Institute: Scientific Advisory Board“ organisiert, und sie zog die Unterschriften von mindestens sechs Nobelpreisträgern in Medizin sowie Hunderten von nationalen Akademiewissenschaftlern an.

Die Teilnahme solcher Koryphäen geschah nicht zufällig – sie spiegelt eine hochrangige, koordinierte Anstrengung wider, um Establishment-Glaubwürdigkeit für die Anti-Kennedy-Sache zu sammeln.

Unterdessen scheint „Physicians for a Healthy Democracy“ eine Ad-hoc-Gruppe zu sein, die gegründet wurde, um Ärzten eine Stimme in der Kampagne zu geben – wahrscheinlich eine Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachkräften in Behörden und externen Aktivisten. Die Seite zeigt die Kundgebung „No Kings“ vom 18. Oktober und die anstehende Kundgebung am 5. November zur Forderung von RFK Jr.s Absetzung als ihre einzigen beiden Veranstaltungen.

Ihre Petition überschnitt sich mit der Petition der AJI-Wissenschaftler. Nurses for America stimmte ähnlich mit der Botschaftführung großer Pflegegewerkschaften überein. Tatsächlich forderte die größte Pflegegewerkschaft der Nation, National Nurses United (NNU), öffentlich RFK Jr.s Entfernung.

Das tat auch die American Public Health Association (APHA) – kaum eine radikale Graswurzel-Organisation, sondern eher der führende Berufsverband für öffentliche Gesundheitsbeamte. Sowohl APHA als auch NNU werden als unterstützende Organisationen für den Marsch am 5. November aufgeführt.

Wenn man all diese Entitäten kartiert, entsteht ein unverkennbares Bild: Dies ist das öffentliche Gesundheitsestablishment, das zurückschlägt, indem es seine Netzwerke aktiviert. Staatsbedienstete, akademische Wissenschaftler, Big-Pharma-verbundene Interessengruppen, Nonprofit-Medieneinflussnehmer und (Astroturf-Pop-up-Websites/Organisationen) arbeiten Hand in Hand.

Die Website des Marschs für Gesundheit & Wissenschaft hebt sogar die Unterstützung durch etablierte Institutionen wie die American Public Health Association und Physicians for Social Responsibility neben neueren Aktivistikgruppen hervor. Was als breite, von der Basis getragene Koalition verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine klassische Zweckallianz, die den Status quo aufrechterhält.

Es als „Astroturf“ zu bezeichnen, bedeutet nicht, dass die Teilnehmer keine echten Überzeugungen haben – viele lehnen RFK Jr.s Politik wahrscheinlich aufrichtig ab. Aber die gleichzeitige Konvergenz von Petitionen, Briefen, Medien-Talking Points und Kundgebungen weist auf eine von oben koordinierte Aktion hin.

Es ist, als ob ein kleiner Kriegsraum beschlossen hätte: „Aktiviert Operation Save HHS.“ Das Ergebnis: mehrere Fronten (Mitarbeiter, Ärzte, Patienten, Wissenschaftler usw.), die alle im Einklang starten, um eine Echokammer des Konsenses zu schaffen: Kennedy ist eine Gefahr und muss gehen.

Das Muster ist unverkennbar – und es ist nicht neu. Wie ich in meiner Untersuchung vom Dezember 2024 aufdeckte, „What the Nobel Laureates Aren’t Saying: The Real Reason They Oppose RFK Jr.“, kam die Eröffnungssalve dieser Einflusskampagne von oben: 77 Nobelpreisträger, viele mit tiefen pharmazeutischen und biotechnologischen Verbindungen, verurteilten öffentlich Kennedys Nominierung in dem, was wie eine akademische Petition erschien, aber als Industrieschild fungierte.

Innerhalb von Wochen wurde der Druck von oben von unten verstärkt. In „EXPOSED: Soros-Funded PAC’s Misleading Campaign and Unverified 17 K ‚Doctors‘ Against RFK Jr.’s Nomination“ verfolgte ich, wie Arabella-verbundene Durchleitungsfonds wie die Sixteen Thirty und Hopewell Funds – große Finanziers des Center for Countering Digital Hate – die fabrizierte „17.000 Ärzte“-Petition des Committee to Protect Health Care finanzierten.

Diese beiden Operationen – der Nobelbrief von oben und die Soros-finanzierten PAC-Petitionen von unten – legten das Gerüst für das, was zur Hybridkriegsphase werden würde: eine synchronisierte PR-, Medien- und Lobbying-Offensive, die durch das BIO-Memo vom April und seine nachgelagerten Partner ausgeführt wurde. Dieselben Finanziers, PR-Berater und Nachrichtennetzwerke wechselten einfach den Briefkopf.

Peter Daszak: Vom COVID-Vertuschung zur „Bekämpfung von Desinformation“

Unter all den Figuren, die diese Kampagne antreiben, ist vielleicht keine so paradox – oder entscheidend – wie Daszak. Einst ein wenig bekannter Zoologe und Präsident der Nonprofit-Organisation EcoHealth Alliance, wurde Daszak während der COVID-19-Pandemie weltweit berüchtigt.

In einer nun öffentlichen Aussage, die in den Verfahren der National Academies zur Entwicklung von MCMs für Coronaviren festgehalten wurde, beschrieb Daszak offen die Notwendigkeit, Medien-Hype zu nutzen, um die Finanzierungsbasis und das Investorinteresse an der Impfstoffforschung aufrechtzuerhalten:

„Um die Finanzierungsbasis über die Krise hinaus aufrechtzuerhalten, müssen wir das öffentliche Verständnis für die Notwendigkeit von MCMs wie einem Pan-Influenza- oder Pan-Coronavirus-Impfstoff erhöhen.“

„Ein Schlüsseltreiber sind die Medien, und die Wirtschaft folgt dem Hype. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Themen zu gelangen. Investoren werden reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses Profit sehen.“

Diese enthüllende Passage zeigt, dass Daszak öffentliche Angst und Medienverstärkung nicht als Nebenprodukte von Krisen sah, sondern als strategische Werkzeuge, um Kapital und politischen Schwung zu generieren. Es wirft ein Licht darauf, warum er jetzt Nachrichtenkampagnen gegen Figuren wie RFK Jr. anführt: um dasselbe profitgetriebene System zu schützen, das er einst mitgestaltete.

Er war ein Chefarchitekt des Lancet-Briefs vom Februar 2020, der die Lab-Leak-Hypothese als „Verschwörungstheorie“ verurteilte und die Debatte über den Ursprung des Virus effektiv unterband.

Dieser Brief löste später einen Skandal aus, als bekannt wurde, dass Daszak nicht offengelegte Interessenkonflikte hatte – seine Organisation hatte Forschungen am Wuhan Institute of Virology finanziert, genau dem Labor, das unter Verdacht stand.

E-Mails zeigten, dass er die Lancet-Erklärung hinter den Kulissen orchestrierte, andere Wissenschaftler rekrutierte und sogar vorschlug, sie sollten „ihre Beteiligung maskieren“, um eine Illusion unabhängigen Konsenses zu schaffen.

Kurz gesagt, Daszak hat eine dokumentierte Geschichte der Manipulation wissenschaftlicher Diskurse und der Verschleierung seiner Hand, um institutionelle Interessen zu schützen.

Schneller Vorlauf ins Jahr 2025: Daszaks Vermögen hat eine scharfe Talfahrt genommen. Unter der Prüfung des Kongresses und unerbittlicher Kritik von Befürwortern der Lab-Leak-Theorie (eine Kohorte, die RFK Jr. einschließt, der Beamte offen einer COVID-19-Vertuschung beschuldigt hat), wurde Daszak eine politische Belastung.

Im Januar 2025 – während der Übergangsphase, bevor die neue Regierung ihr Amt antrat – feuerte EcoHealth Alliance Daszak abrupt als ihren Präsidenten, beugte sich dem Druck und hoffte, die Organisation zu retten.

Nur Tage später schnitt das HHS unter der abtretenden Regierung alle EcoHealth-Finanzierungen ab und sperrte die Organisation für fünf Jahre. Es war ein dramatischer Sturz von der Gnade: Daszak ging von einem weltreisenden Pandemie-Experten (ein Mitglied der National Academy of Medicine und Berater der Weltgesundheitsorganisation) zu einer Sündenbock-Figur, die im Wesentlichen von US-Forschungsgeldern ausgeschlossen war.

Für einen Mann wie Daszak, der tief in das Narrativ des wohlwollenden wissenschaftlichen Establishments investiert ist, wäre der Aufstieg von RFK Jr. – einem prominenten Lab-Leak-Befürworter und Impfkritiker – zum HHS-Chef undenkbar gewesen.

Doch nach der Wahl 2024 geschah genau das: Eine neue Präsidentschaft brachte Kennedy ins Kabinett. Es ist daher nicht überraschend, dass Daszak jetzt als führender Agitator gegen RFK Jr. aufgetaucht ist. Befreit von seinen offiziellen Pflichten, hat er sich einer moralischen (und persönlichen) Mission verschrieben, die „Wissenschaft“ vor Kennedy zu „retten“.

Daszaks Beteiligung an der Absetzungskampagne ist sowohl öffentlich als auch hinter den Kulissen. Öffentlich hat er auf sozialen Medien gegen RFK Jr. gewettert und ihn als „wissenschaftsfeindliche“ Bedrohung dargestellt.

In einem spitzen Beitrag, der auf eine HHS-Richtlinienänderung bei Kinderimpfungen reagierte, spottete Daszak, dass „zumindest [Kennedy] in seiner unverhohlenen Anti-Wissenschafts-Kampagne völlig vorhersehbar ist“ und kritisierte Kennedys Aktionen, um „die Politik zu Impfungen für Kinder zu kippen“. Er hat Nachrichten über jeden kontroversen Schritt des HHS unter RFK Jr. verstärkt und versucht, Empörung unter Wissenschaftlern weltweit zu schüren.

„Wenn Sie außerhalb der USA leben und ungläubig den Kopf schütteln über die US-öffentliche Gesundheit“, schrieb Daszak in einer anderen Nachricht, „zeigen Sie bitte Solidarität und unterschreiben Sie … [die Petition]“.

Effektiv ist er ein globaler Organisator gegen RFK Jr. geworden und fordert nicht nur Amerikaner, sondern die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft auf, Kennedy zu verurteilen.

Hinter den Kulissen sitzt Daszak im strategischen Kern der Koalition. Wie erwähnt, ist er Mitglied des Scientific Advisory Board des Accountability Journalism Institute, das eine der Schlüsselpetitionen verfasste.

Es ist schwer vorstellbar, dass Daszak – angesichts seines Profils – nur ein passiver Name auf dieser Liste ist. Wahrscheinlicher ist, dass er maßgeblich daran beteiligt war, seine Kollegen zu versammeln, um diese Haltung einzunehmen.

Daszaks langjährige Mitarbeiterin, Dr. Angela Rasmussen (ebenfalls im Beirat), und andere in diesem Kreis waren alle lautstark über das, was sie als gefährliche Auswirkung von RFK Jr. auf Impfbemühungen und Pandemievorsorge sehen. Kurz gesagt, Daszak liefert die intellektuelle Führung und die mobilisierende Schlagkraft für den Backlash des wissenschaftlichen Establishments.

Betrachten Sie die Botschaft der Koalition: Die Petitionen und Briefe lesen sich, als wären sie aus Daszaks eigenen Talking Points gezogen. Die Change.org-Petition des AJI-Beirats verbringt Absätze damit, zu detaillieren, wie RFK Jr. „aggressiv die Konsensansicht der wissenschaftlichen Gemeinschaft missachtete“, „Experten … ohne Grundlage feuerte“, „kritische Forschung defundierte“ und „Desinformation über öffentliche Gesundheit verbreitete“.

Sie verlinkt sogar Kennedys Rhetorik mit einem gewalttätigen Vorfall – indem sie feststellt, dass eine impfgeschädigte Person provoziert wurde, im Hauptquartier der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta das Feuer zu eröffnen und einen Wachmann zu töten. Dies beschuldigt im Wesentlichen RFK Jr., inländischen Terrorismus gegen Wissenschaftler anzustiften.

Es ist genau die Art apokalyptischer Sprache, die man von jemandem mit Daszaks Perspektive erwarten würde, der Lab-Leak-Theoretiker mit rechtsextremen Extremisten gleichgesetzt hat.

Tatsächlich warf Daszak in der World Socialist-Website, die ihn sympathisierend interviewte, die Prüfung seiner Arbeit als „faschistisch geführte Hexenjagd“ dar und warnte, dass Trump und Kennedy eine „Kampagne gegen Wissenschaft und Wissenschaftler“ anführten.

Jetzt, im Jahr 2025, erscheinen dieselben Phrasen – „Krieg gegen die Wissenschaft“, „Trump-Regimes Angriff auf die Wissenschaft“ – in den Materialien der March for Health & Science-Koalition. Die Fingerabdrücke von Daszaks Narrativ sind überall in dieser Bewegung.

Kritiker weisen auf die Ironie hin: Daszak positioniert sich selbst als Hüter der wissenschaftlichen Integrität, um RFK Jr. zu entthronen, kommt vielen absurd vor. Dies ist derselbe Mann, der heimlich eine Lancet-Erklärung formte, um die Debatte über den COVID-19-Ursprung „zum Schweigen zu bringen“, und damit arguably wissenschaftliche Integrität im großen Maßstab untergrub. Er versäumte es auch berüchtigterweise, in diesem Brief offenzulegen, dass er finanzielle Verbindungen zum Wuhan-Labor hatte – ein schwerwiegender Verstoß gegen Transparenz.

Angesichts dessen, dass RFK Jr. ein lautstarker Kritiker solcher Interessenkonflikte in Pandemie-Entscheidungen war, kann Daszaks Kreuzzug gegen ihn als höchst persönlich angesehen werden.

Kennedys Drängen auf Untersuchungen von Behörden wie den National Institutes of Health (NIH) – und ihrer Finanzierung risikoreicher Forschung – droht direkt aufzudecken, was mit EcoHealths Projekten geschah.

Indem er die Charge anführt, RFK Jr. als „ungeeignet“ zu brandmarken und ihn entfernen zu lassen, verteidigen Daszak und seine Verbündeten nicht nur ihre wissenschaftliche Weltanschauung, sondern schirmen sich vielleicht auch vor den Reformen und Offenlegungen ab, die Kennedy innerhalb des HHS befürworten könnte.

Mit anderen Worten, der Kampf gegen RFK Jr. ist auch ein Kampf um Selbsterhaltung für diejenigen wie Daszak, die am meisten zu verlieren haben, wenn der Status quo in der öffentlichen Gesundheit umgestoßen wird.

Taktiken der Täuschung: Wie man einen „Staatsfeind“ zu Fall bringt

Die Anti-RFK Jr.-Koalition hat ein volles Arsenal politischer und PR-Taktiken eingesetzt, um ihr Ziel zu erreichen. Das Verständnis dieser Taktiken unterstreicht, wie fabriziert diese „Volksrevolte“ wirklich ist.

Eine eklatante Strategie ist die Vervielfachung der Botschaft durch unzählige Stimmen – der klassische Choreffekt im öffentlichen Diskurs. Durch die Initiierung von sieben Petitionen über verschiedene Gruppen stellten die Organisatoren sicher, dass Nachrichtenschlagzeilen sagen konnten: „Petitionen (Plural) schießen überall aus dem Boden, um RFK Jr. zu entfernen.“

In Wirklichkeit steckte ein relativ kleiner Zirkel von Organisatoren hinter allen. Aber Gelegenheitsbeobachter sehen Quantität – zahlreiche Gruppen, Zehntausende von Unterschriften jeweils – und nehmen einen breiten Graswurzel-Aufschwung an.

Ebenso gab der offene Brief der HHS-Mitarbeiter den Eindruck, dass sogar Kennedys eigene Belegschaft massenhaft gegen ihn gewendet hatte. Es wurde sicherlich so in der Medienberichterstattung dargestellt.

ABC News brachte eine Schlagzeile: „Mehr als 1.000 aktuelle, ehemalige HHS-Mitarbeiter unterzeichnen Brief, der RFK Jr. zum Rücktritt auffordert.“ Der Artikel zitierte die düstere Sprache des Briefes über Kennedy, der „die Gesundheit der Nation gefährdet“, und bemerkte, dass er formell an wichtige Kongressausschüsse gesandt worden war. Was ABC nicht untersuchte, war, wer diesen beispiellosen Akt bürokratischen Dissens koordinierte.

Die „Save HHS“-Kampagnen-Website zeigt, dass der anfängliche Brief (mit 750 Unterzeichnern) bereits am 20. August zirkulierte und dass aktuelle HHS-Mitarbeiter ermutigt wurden, ihn in ihrer „persönlichen Zeit“ zu unterzeichnen. Der Zeitpunkt und die Ähnlichkeit der Themen deuten auf eine enge Ausrichtung mit den externen Petitionen hin.

Tatsächlich fordert der Schlussappell des Save HHS-Briefs ausdrücklich andere Organisationen auf, „Solidarität zu zeigen“ und listet die Petitionen von AJIs Wissenschaftsbeirat, Stand Up for Science, APHA, Nurses United, Doctors for America usw. als Mitbemühungen auf.

Kurz gesagt, das Innenspiel (Mitarbeiterbrief) und das Außenspiel (öffentliche Petitionen) waren zwei Seiten derselben Medaille – ein koordinierter Zangenangriff, um sowohl internen als auch externen Druck auf Kennedy zu erzeugen.

Eine weitere Taktik: emotionale und moralische Rahmung. Die Koalition hat RFK Jr. nicht nur als falsch, sondern als dringende moralische Bedrohung gerahmt, was sich mit Medienverbündeten in dieser Operation überschneidet, die, wie die Nation, so weit gegangen sind, ihn als „American Psycho“ zu charakterisieren.

Die March for Health & Science-Koalition wählte die Webdomain „911forhealthandscience.org“, die einen 9-1-1-Notfall beschwört – kaum subtil. Ihre Homepage erklärt: „Das Trump-Regime hat der Wissenschaft den Krieg erklärt … Bekämpfen Sie Desinformation und die Zerstörung der amerikanischen öffentlichen Gesundheit.“

Diese Untergangsrhetorik soll die Entfernung von RFK Jr. als eine Rettungsmission auf Leben und Tod für das Land darstellen. In den Materialien von Stand Up for Science bezeichnen sie die aktuelle Regierung explizit als „faschistisches Regime“ und argumentieren, dass Spott eine nützliche Taktik gegen faschistische Regime sei.

Indem sie RFK Jr.s Politik mit Faschismus und Zerstörung gleichsetzen, suchen sie, außergewöhnliche Maßnahmen gegen ihn moralisch zu rechtfertigen.

Dies schließt Dinge ein wie die Ermutigung von Staatsbediensteten, sich im Wesentlichen gegen ihren eigenen Agenturchef zu rebellieren – etwas, das in anderen Kontexten als Verstoß gegen den öffentlichen Dienst Loyalität oder sogar Insubordination gesehen werden könnte.

Dennoch, indem sie eine höhere moralische Pflicht beschworen („unser Eid verpflichtet uns, uns zu äußern, wenn das amerikanische Volk gefährdet wird“, erklärt der HHS-Brief), gaben die Organisatoren Mitarbeitern Deckung, diesen Schritt zu tun.

Wir sollten auch den Einsatz von politischem Theater beachten: Der Marsch am 5. November selbst ist unmittelbar nach der jährlichen APHA-Konferenzkundgebung terminiert, um eine bereite Menge von öffentlichen Gesundheits-Teilnehmern in Washington, D.C. zu gewährleisten. Die Marsch-Organisatoren ermutigen Teilnehmer, weiße Laborkittel oder Scrubs zu tragen – ein visuelles, das designed ist, um „das sind die Experten“ an alle Medienkameras zu telegraphieren.

Die Koalition verspricht eine Pressekonferenz am Kapitol mit der Übergabe der Petitionen, zweifellos flankiert von Ärzten und Wissenschaftlern als fotogene Requisiten. Dies ist geschickte Bühnenschauspielerei, um die Nachrichtenwirkung zu maximieren. Darüber hinaus schaffen sie durch das Sammeln aller Petitionenunterschriften zur gleichzeitigen Präsentation eine große Zahlen-Schlagzeile („Über 100.000 Unterschriften fordern Kennedys Entfernung“).

In Wirklichkeit kamen diese Unterschriften aus verschiedenen Quellen – einige von MoveOns allgemeiner progressiver Basis, einige von medizinischen Fachkräften über ihre Gesellschaften usw. – und sicherlich mit erheblicher Überschneidung (Menschen, die mehrere Petitionen unterzeichnen). Aber kollektiv präsentiert, vergrößert es die Wahrnehmung öffentlicher Empörung.

Schließlich hat die Koalition befreundete Medien und politische Verbündete eingesetzt. Es ist bezeichnend, dass innerhalb derselben Woche des Petitionstarts prominente demokratische Gesetzgeber den Ruf aufnahmen. Kongressabgeordnete Rosa DeLauro (D-Conn.), ranghöchstes Mitglied des House Appropriations Committee, gab eine Erklärung heraus, in der sie forderte, RFK Jr. zu feuern, weil er „die öffentliche Gesundheit ernsthaft untergräbt“.

Laut dem Stand Up for Science-Blog begann mindestens ein Repräsentant, Amtsenthebungsartikel im Haus zu entwerfen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass diese Beamten nach Lobbyarbeit hinter den Kulissen durch einige der Kampagnenorganisatoren (das SUFS-„Regierungsbeziehungsteam“ vermutlich) hervortraten.

Die Medienberichterstattung war auch generell unkritisch und behandelte die Wissenschaftlerrevolte als legitim. Diese sympathische Berichterstattung ist nicht überraschend, da AJI/Important Context mit Mainstream-Medien zusammengearbeitet hat und viele Wissenschaftsjournalisten die Antipathie des Establishments gegenüber RFK Jr.s Ansichten teilen.

Im Wesentlichen ist die Anti-Kennedy-Koalition nicht nur eine Versammlung empörter Profis – es ist eine Public-Relations-Kampagne, die die gesamte Maschinerie der Interessenvertretung einsetzt: Petitionen, Kundgebungen, Stunts, Statements, Pressemitteilungen, Medienkontakte und legislative Lobbyarbeit.

Warum sie kämpfen – und warum es wichtig ist

Letztendlich muss man fragen: Warum ziehen diese Gruppen alle Register, um RFK Jr. zu Fall zu bringen? Die Heftigkeit dieser Astroturf-Kampagne ist an sich aufschlussreich. RFK Jr. kam als Reformer und Disruptor ins HHS – jemand, der darauf abzielte, Korruption aufzudecken, aufgeblähte Gesundheitsbehörden zu überholen und heilige Kühe herauszufordern (von Impfstoffpolitik bis Big-Pharma-Einfluss).

In kurzer Zeit brachte er tatsächlich die Dinge ins Wanken: Er feuerte Top-CDC-Beamte, ersetzte den Impfstoffbeirat durch Stimmen außerhalb der orthodoxen Schar, stoppte mRNA-Impfstoffforschungsfinanzierung und forderte Überprüfungen langjähriger Programme.

Für seine Unterstützer erfüllten diese Schritte sein Versprechen, „America Healthy Again“ zu machen, indem sie Transparenz wiederherstellten und potenzielle Gesundheitsrisiken ansprachen, die ignoriert worden waren.

Aber für die etablierte öffentliche Gesundheitsbürokratie waren diese Aktionen Ketzerei – sogar eine existenzielle Bedrohung. Milliarden von Dollar an Forschungsstipendien, pharmazeutischen Verträgen und institutionellem Prestige waren plötzlich auf dem Hackklotz.

Die koordinierte Anstrengung, RFK Jr. zu entthronen, ist im Kern eine Verteidigung der alten Ordnung. Das biomedizinische Establishment – Agenturchefs, Karriere-Wissenschaftler, pharmafinanzierte NGOs und ihre Medienverbündeten – hatte sich daran gewöhnt, Macht ohne externe Einmischung oder Rechenschaftspflicht auszuüben.

Während der erklärten COVID-19-Pandemie genoss dieses Establishment vielleicht beispiellose Autorität über öffentliche Politik und Diskurs, wenn auch auf Kosten seiner Glaubwürdigkeit (nach Lockdowns, Mandaten und Nachrichten-Kehrtwenden traf das Vertrauen in öffentliche Gesundheitsbeamte einen historischen Tiefstand).

Sie brachten Amerikaner, einschließlich „Desinformation Dozen“-Mitglied RFK Jr., zum Schweigen, verleumdeten und deplatformten sie mit Straflosigkeit und vertuschten die Wahrheit über die Schäden, die mit den mRNA-Injektionen verbunden sind. Kennedys Aufstieg symbolisierte den Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in diese Experten.

Anstatt sich mit der Substanz von Kennedys Kritik zu befassen (zum Beispiel die chronische Krankheitsepidemie, Impfstoffsicherheitsüberwachungsprobleme, regulatorische Gefangennahme bei der FDA und CDC), wählte das Establishment, den Boten zu zerschlagen.

Es ist einfacher, vielleicht, „Desinformationsnotstand – entfernt die Quelle“ zu erklären, als darüber nachzudenken, warum so viele Amerikaner der CDC oder den NIH nicht mehr vertrauen.

Doch genau diese Überreaktion validiert viele von RFK Jr.s Warnungen. Er hat lange über „Astroturfer“ und „Söldnerwissenschaftler“ gesprochen, die eingesetzt werden, um unbequeme Wahrheiten zu vertuschen. Jetzt sind sie hier – eine wahre „Bio-Memo-Coup“-Crew, die versucht, was im Wesentlichen ein bürokratischer Putsch gegen einen amtierenden Beamten ist, hauptsächlich weil sie mit seiner Politik nicht einverstanden sind und seinen Einfluss fürchten.

Die moralische Rechtschaffenheit, mit der sie handeln („ihre lebensrettende Arbeit verunglimpfen“, „das öffentliche Vertrauen … steht auf dem Spiel“, sagen die Briefe über Kennedy), kann nicht verbergen, dass dies ein Machtkampf ist, kein rein prinzipieller Stand.

Wenn öffentliche Gesundheitsführer wirklich die Öffentlichkeit auf ihrer Seite hätten, würden sie dann sieben Petitionen, einen PR-Marsch und eine kleine Armee von PR-Profis in Entenkostümen benötigen, um ihren Punkt zu machen? Die fabrizierte Natur der Revolte legt nahe, dass sie wissen, dass es ihnen an echter populärer Unterstützung mangelt, also muss sie konstruiert werden.

Am Ende wird das, was mit dieser Kampagne geschieht, tiefgreifende Implikationen haben. Wenn ein eingefleischtes Netzwerk RFK Jr. effektiv vertreiben kann – jemanden, der speziell gewählt/ernannt wurde, um sie herauszufordern – würde es signalisieren, dass der bürokratische Staat sogar hochrangigen politischen Wandel außer Kraft setzen kann, indem er seine Allianzen aktiviert.

Andererseits, wenn die Öffentlichkeit das Astroturf durchschaut und sich hinter Kennedy versammelt, wird es ein massiver Schlag für die Glaubwürdigkeit der selbsternannten Verteidiger von „Wissenschaft und Demokratie“ sein.

So oder so ist die Schlacht lehrreich: Sie hat die aufwändige Maschinerie aufgedeckt, die einflussreiche Interessen einsetzen können, um „Graswurzel“-Konsens zu simulieren.

Für Unterstützer von RFK Jr. ist dies ein Moment, standhaft zu bleiben. Die Heftigkeit des Widerstands gegen ihn ist in gewisser Weise ein Beweis für die Wirkung seiner Handlungen. Mächtige Leute mobilisieren nicht so gegen triviale oder ineffektive Figuren. Sie werfen alles auf Kennedy, weil er einen Unterschied macht – Politik zurückrollt, die sie entwarfen, Daten aufdeckt, die sie lieber verborgen halten würden, und Stimmen ermächtigt, die sie zu zensieren versuchten.

Dies geht nicht nur um den Job eines Mannes; es geht um die zukünftige Richtung der amerikanischen Gesundheitspolitik und ob sie von einem Geist offener Debatte und individueller Rechte geleitet wird oder unter dem Daumen einer technokratischen Elite bleibt, die keinen Widerspruch duldet.

Während diese orchestrierte „Erhebung“ sich entfaltet, sollten Amerikaner ein skeptisches Auge behalten. Das nächste Mal, wenn Sie hören, dass „alle Experten zustimmen“ oder dass „Graswurzel-Unterstützer“ etwas fordern, das unheimlich mit Establishment-Interessen übereinstimmt, erinnern Sie sich an die Saga der Kampagne gegen RFK Jr.

Was wie Menschenkraft aussieht, könnte wohl eine Illusion sein, die von denen an der Macht geschaffen wurde. Und diejenigen, die am lautesten über „Desinformation“ und „Wissenschaft“ schreien, könnten diejenigen sein, die am verzweifeltsten verhindern wollen, dass ihre eigene Desinformation ans Licht kommt, und wissenschaftliche Fragen zum Schweigen bringen, die sie unbequem finden.

Im Kampf zwischen Kennedy und dem biomedizinischen Establishment ist eines klar: Die Längen, zu denen seine Gegner gegangen sind, um öffentliche Empörung zu simulieren, bestätigen nur, dass er sie sehr, sehr beunruhigt.

Und vielleicht, für die Gesundheit unserer konstitutionellen Republik, ist das ein gutes Zeichen. Die Menschen verdienen echte Graswurzelführung, nicht Astroturf. Indem wir ein Licht auf diesen gefälschten „Graswurzel“-Putschversuch werfen, können wir diejenigen – wie RFK Jr. – besser unterstützen, die wirklich bereit sind, für das größere Wohl zu opfern, und sicherstellen, dass die Zukunft der öffentlichen Gesundheit von echtem öffentlichem Vertrauen und Transparenz getrieben wird, nicht von fabrizierter Zustimmung.