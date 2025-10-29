Eine Nation im Krieg

Von Philip Giraldi

Der „Friedenspräsident“ zieht es vor, sich viele Feinde zu schaffen.

Wir befinden uns nun im neunten Monat der Präsidentschaft von Donald Trump, und der Weg in die Zukunft scheint ziemlich klar zu sein. Es gibt einen untragbaren Pentagon-Haushalt in Höhe von einer Billion Dollar, der ein neu benanntes Kriegsministerium unterstützt, und Washington ist in Konflikte verwickelt, die in Europa, Asien, Südamerika und Afrika eskalieren könnten. Wenn es möglich wäre, einen kriegerischen Zwischenfall in der Nähe oder in der Antarktis zu inszenieren, würde diese zweifellos ebenfalls zum Ziel werden, so wie derzeit die Arktisregion in Fantasien um Grönland und Kanada eine Rolle spielt. Trump hat sogar die Gespräche mit dem befreundeten Nachbarland Kanada über Handelsbeziehungen wegen einer Anzeige, die ihm nicht gefiel, eingestellt und wird zweifellos bald über eine Invasion diskutieren. Und vergessen wir nicht den Konflikt hierzulande, wo Trump regelmäßig das Aufstandsgesetz zitiert und damit seine Absicht signalisiert, den bereits bestehenden Einsatz des Militärs zur Durchsetzung von Strafverfolgungsmaßnahmen in den Bundesstaaten und Städten Amerikas auszuweiten, was nach dem Posse Comitatus Act rechtlich fragwürdig ist.

Die größte Ironie dabei ist, dass all diese Konflikte unnötig waren, da sie Länder und ganze geografische Regionen betreffen, die in keiner Weise eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten oder deren einst als lebenswichtig bezeichnete Interessen darstellen, außer insofern, als diese Interessen grob und, wie man sagen könnte, kriminell falsch dargestellt wurden. Das erleben wir gerade, wenn scheinbar Fischer von US-Streitkräften ermordet werden, die in den internationalen Gewässern der Karibik und des Pazifischen Ozeans stationiert sind. Nach dem jüngsten Vorfall, bei dem ein kolumbianisches Schiff versenkt und zwei Besatzungsmitglieder im Pazifik getötet wurden, verurteilte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro das Verbrechen und wurde daraufhin von Trump als „Gangster“ bezeichnet, der einmal mehr sein diplomatisches Geschick unter Beweis stellte. Trump hat auch gewarnt, dass der Krieg gegen „Narkoterroristen” sich durchaus vom Meer auf das „Land” in den betroffenen Ländern verlagern könnte, was bedeutet, dass diese Länder mit der Absicht eines Regimewechsels angegriffen werden könnten.

Russland, das nun wieder als Gegner betrachtet wird, sieht sich erneut mit Sanktionen gegen seine Energieunternehmen konfrontiert, obwohl es respektable und klar definierte nationale Sicherheitsinteressen hat, die Trump nicht versteht. Und es gibt auch Berichte, die möglicherweise mit Trumps anhaltender Fehde mit dem Wall Street Journal (WSJ) am Mittwoch in Verbindung stehen, als er die Zeitung wegen eines „FAKE NEWS”-Berichts kritisierte, wonach die Trump-Regierung „eine wichtige Beschränkung” gegenüber der Ukraine aufgehoben habe, sodass diese nun Langstrecken-Tomahawk-Raketen gegen Russland einsetzen könne. Das WSJ berichtete, dass die Zustimmung Trumps den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stärken würde, der natürlich Jude ist und auch von Israel so stark unterstützt wird, dass Selenskyj gesagt hat, „wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, wird die Ukraine ein ‚großes Israel‘ sein“. Die neuen Raketen aus Washington würden, wenn der Bericht zutrifft, dazu dienen, „die Angriffe auf Ziele in Russland zu verstärken“ und zusätzlichen Druck auf den russischen Diktator Wladimir Putin auszuüben, damit er dem von Washington geforderten Waffenstillstand zustimmt. Die Raketen seien der Ukraine von ihren „westlichen Verbündeten“ zur Verfügung gestellt worden. Da die USA bei der Zielerfassung und dem Abschuss der Raketen eine Rolle spielen müssten, würde dieser Schritt die USA direkt in den Krieg hineinziehen.

Der Iran hat hingegen die USA nie bedroht, und Venezuela und Kolumbien sind derzeit keine Feinde, außer in den wahnsinnigen Köpfen von Trump und seinem Kabinett. Die USA haben keine Befugnis, die Palästinenser in Gaza „auszulöschen“, wie Trump kürzlich angedroht hat, sollte die Hamas seinen Befehlen nicht Folge leisten – eine Drohung, die besonders abscheulich ist, da sie als „Geschenk“ an das bösartigste Land der Welt, Israel, dargestellt wird. Während eines Besuchs in Israel am Dienstag wiederholte Vizepräsident JD Vance die Warnung, dass die Hamas „ausgelöscht“ würde, wenn sie nicht mit dem Waffenstillstand kooperieren würde – in Anlehnung an eine ähnliche Drohung von Trump, der zuvor ebenfalls „schnelle, heftige und brutale Gewalt“ versprochen hatte.

Stattdessen spiegeln die Kriege, die angezettelt werden, den Wunsch des obersten Führers Amerikas wider, als harter Kerl zu erscheinen, der behauptet, dass die Vereinigten Staaten von Rechts wegen die Welt dominieren sollten, und das trotz seiner eigenen persönlichen Geschichte als Wehrdienstverweigerer, als er während des Vietnamkriegs an der Reihe war, für sein Land in einer zugegebenermaßen schlechten Sache zu kämpfen. Anscheinend wird es von einigen mittlerweile als das angesehen, was die amerikanische Öffentlichkeit von einem Präsidenten erwartet, wenn man mit der Faust in der Luft droht, dabei eine grimmige Miene aufsetzt und Kritiker mit der Macht und den Ressourcen der Bundesregierung bestraft. Zumindest sehen das Donald Trump und seine Clowns so, da ihnen offenbar jegliches Gefühl für die Würde fehlt, die von einem amerikanischen Präsidenten erwartet wird. Oh, und nebenbei muss die schmeichlerische Claque regelmäßig Lobeshymnen auf den souveränen Führer singen, der sich nun selbst als den wohl drittgrößten Präsidenten bezeichnet, den dieses Land nach Washington und Lincoln je hatte, indem sie ihm sagt, was für ein Genie und großartiger Mann er ist.

Diejenigen von uns, die der überschwänglichen Verehrung des großen Chefs skeptisch gegenüberstehen, sehen einen Mann, der nicht einmal einen Satz richtig formulieren kann. Und in Mitarbeiterversammlungen im Weißen Haus kann er sich oft nicht an den Namen der Person erinnern, die neben ihm sitzt oder steht, aber das macht nichts, denn wenn man darauf aus ist, ganze Länder zu zerstören, spielen Details keine Rolle. Da Trump in Wirklichkeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des jüdischen Staates Israel und seiner jüdischen Milliardärsspender ist, was auf dasselbe hinausläuft, wird die Rattenlinie aus Tel Aviv/Jerusalem, die auch zunehmend die US-Medien kontrolliert, die Unstimmigkeiten vertuschen. Sie wird auch die Geschichten unter den Tisch kehren, die die Größe des Weißen Hauses unter Trump schmälern würden, einschließlich des im Bau befindlichen prächtigen Ballsaals, der Platz für bis zu 1.000 Gläubige bieten wird. Schade um die Zerstörung des Ostflügels des Weißen Hauses, die jedoch durch den geplanten „Trump-ful“-Gedenkbogen direkt unterhalb des Potomac vom Trump Center for the Performing Arts ausgeglichen werden soll. Im Kongress liegt außerdem ein Gesetzentwurf vor, der die Finanzierung der Hinzufügung einer Skulptur von Trumps prächtigen Kopf und strengem Gesicht zum Mount Rushmore Memorial in South Dakota neben George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt vorsieht.

Trumps totales Engagement für Israel und seine vollständige Unterwerfung unter Premierminister Benjamin Netanjahu, den er als großen Kriegshelden beschreibt, genau wie sich selbst, bedeutet, dass es kaum etwas gibt, was aus dem Weißen Haus kommt, das nicht die Zustimmung Tel Avivs hat. Es gibt sicherlich bizarre Anekdoten, die man fast jedes Mal erzählen könnte, wenn Trump den Mund aufmacht, aber die Geschichten über die Regierung durch Idioten sind manchmal aufgrund ihrer schieren Sinnlosigkeit schwer zu verstehen. Wenn es noch Hoffnung gibt, dass die Vereinigten Staaten irgendwie ein sinkendes Schiff sind, das sich eines Tages wieder aufrichten könnte, ist es vielleicht am besten, einfach davon auszugehen, dass das wirklich kriminelle Verhalten aus Israel kommt, wie der betrügerische „Trump-Friedensplan” für Gaza, der derzeit vorgebracht wird, um den israelischen Interessen an der Schaffung eines Palästinas ohne Palästinenser zu dienen. Die beiden wichtigsten Unterhändler Trumps, der Immobilienmagnat Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner, geben vor, unparteiisch zu sein, aber beide sind glühende Zionisten, die erklärt haben, dass in Gaza kein Völkermord stattfindet – eine Einschätzung, der neunzig Prozent der Weltbevölkerung widersprechen würden. Es ist kein Zufall, dass die beiden wahrscheinlich Milliarden mit dem Wiederaufbau Gazas verdienen und es in das Trump Riviera Resort verwandeln werden. Palästinenser sind natürlich nicht zugelassen, und nach den neuesten Informationen der „Friedensplaner“ soll der Wiederaufbau Gazas nur in dem Teil des Gazastreifens stattfinden, der von der israelischen Armee besetzt ist.

Eine meiner Lieblingsgeschichten handelt jedoch vom Friedensnobelpreis, einer kuriosen Geschichte, in der sowohl Donald Trump als auch Israel eine Rolle spielen. Die überraschende Preisträgerin Maria Machado ist eine Gegnerin der aktuellen Regierung unter Nicolas Maduro, gegen den sich die USA (und Trump persönlich) seit einem gescheiterten Putsch im Mai 2020 stellen, der möglicherweise von der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA organisiert und unterstützt wurde. Als Folge des Drucks aus Washington hat Maduro die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen. Er ist auch ein ausgesprochener Kritiker des Verhaltens Israels in Gaza. Machado hat eine Gelegenheit erkannt, umfangreiche Unterstützung aus dem Ausland zu erhalten, und lobt daher Trump und fordert sowohl die Vereinigten Staaten als auch Israel auf, in ihrem Land zu intervenieren und die Regierung zu stürzen, um sie vermutlich durch sie selbst zu ersetzen. Hat der bevorstehende Krieg mit Venezuela, der vermutlich viele Menschenleben kosten wird, also in irgendeiner Weise mit Trump und Israel zu tun? Aber sicher!

Noch besser als Machado ist der jüngste Trump’sche Unsinn in Bezug auf Argentinien, der die US-Steuerzahler Unmengen an Geld kosten wird und amerikanische Rancher dazu veranlasst, lautstark zu beklagen, dass ihre Existenzgrundlage ruiniert wird. Wie der Kontrollmechanismus Israels funktioniert, lässt sich gut am Beispiel von Trumps Interaktion mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei veranschaulichen. Milei hat seine tiefe Bewunderung für Trump und den Staat Israel zum Ausdruck gebracht, was eine Voraussetzung dafür ist, den amerikanischen Steuerzahler zu berauben, eine Fingerfertigkeit, in der Israel und sein Stamm besonders gut sind. Das Beste daran ist, dass der groß angelegte Diebstahl unter dem Schutz des „Congressional Antisemitism Awareness Act” durchgeführt wird, der erklärt, dass Kritik an Israel durch „Antisemitismus” motiviert und daher ein „Hassverbrechen” ist.

Milei war in letzter Zeit in den Nachrichten, weil Trump ihm eine 20-Milliarden-Dollar-„Swap-Line”-Rettungsaktion als Darlehen mit der argentinischen Zentralbank gewährt hat, bei der das US-Finanzministerium Dollar gegen Pesos tauschen wird, um den Peso und den Kreditmarkt des Landes zu stützen. Trump hat außerdem die Einfuhr von 80.000 Tonnen billigem argentinischem Rindfleisch gefordert, um die Preise in den USA zu senken – ein Schritt, gegen den amerikanische Landwirte protestieren, die Berichten zufolge aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und der steigenden Preise zu kämpfen haben.

Milei stammt aus einer italienischen Familie und wurde römisch-katholisch erzogen, aber er hat Beziehungen zur großen argentinischen jüdischen Gemeinde und auch zum Staat Israel gepflegt, den er offiziell besucht hat, wo er an der Klagemauer gebetet und seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat. Er hat sich auch mit Benjamin Netanjahu getroffen und Berichten zufolge seinen Wunsch geäußert, zum Judentum zu konvertieren, aber einer Quelle zufolge hat er diese Möglichkeit verschoben, als er zum Präsidenten gewählt wurde, da er am jüdischen Sabbat, an dem keine Arbeit verrichtet werden darf, im Amt sein musste. Dennoch gilt seine Beziehung zu Juden und Israel als äußerst stark, und er rühmt sich, dass sein Land Israels bester Freund in Lateinamerika sei. Das ist eine für Lateinamerika eher ungewöhnliche Position, die Donald Trump, der möglicherweise selbst zum Judentum konvertiert ist und eine Tochter hat, die dies getan hat, sehr respektiert. Also bekommt Milei das Geld aus den Vereinigten Staaten!

Es ist interessant festzustellen, dass fast jedes Mal, wenn man einen Aspekt der US-Außenpolitik betrachtet, einschließlich Donald Trumps Neigung, zu Gewaltandrohungen zu greifen, die regelmäßig zu Kriegen führen, der Staat Israel zur Sprache kommt. Umfragen zeigen, dass sich die amerikanische Öffentlichkeit zunehmend der Dominanz Israels im Weißen Haus bewusst wird, unabhängig davon, ob dort Joe Biden oder Donald Trump residiert. Es ist höchste Zeit für eine gründliche Säuberung in der 1600 Pennsylvania Avenue, die über den Bau eines neuen vergoldeten Ballsaals hinausgeht, um das Haus des Volkes dem Volk zurückzugeben und die zionistischen Israel-First-Gauner hinauszuwerfen, damit sie nie wieder zurückkehren. Hoffen wir, dass die Revolution zur Wiederherstellung der Verfassung und der Bill of Rights und zur Beendigung sowohl der Kriege als auch der Verbindung zu Israel bald kommt, bevor es zu spät ist!