Andrew Korybk

Japans Platz in der US-geführten China-Containment-Koalition ist als Folge der unerwarteten sino-indischen Annäherung gestiegen. Zuvor wollten die USA, dass Indien eine komplementäre Rolle spielt, daher steht Japan nun an der Spitze dieser Bemühungen.

Putins hochrangiger Mitarbeiter Nikolai Patrushev gab Anfang September, zum 80. Jahrestag der einseitigen Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg, ein Interview an Arguments and Facts über Japan, das es nach der Ernennung seines neuen ultra-nationalistischen Ministerpräsidenten wichtiger denn je ist, bekannter zu machen. Er begann damit, alle daran zu erinnern, dass „Tokio einen offenen Rassismus eifrig kultivierte, der in seiner Absurdität und Unmenschlichkeit den deutschen Nationalsozialismus übertraf. Und die Souveränität anderer Länder wurde dort als leere Phrase betrachtet.“

Patrushev ging dann auf den gescheiterten geopolitischen Plan des kaiserlichen Japans ein, das Japanische Meer zu einem Binnenmeer zu machen und sogar Kamtschatka zu erobern, um „auch das Ochotskische Meer in ungeteiltem Besitz zu nehmen“. Er bewertete, dass Japans derzeitige Kampagne für “ ‚Gerechtigkeit‘ in der Frage der sogenannten ‚Nördlichen Territorien'“ nur eine Tarnung für einen ähnlichen Plan ist, die Kontrolle über neue marine (Meeresfrüchte und Mineralien) Ressourcen zu erlangen. Patrushev warnte dementsprechend, dass Japan plant, neue Ansprüche auf russisches Seegebiet geltend zu machen.

Der aufkommende Trend, das kaiserliche Japan als „Opfer“ sowjetischer Aggression im Jahr 1945 fehlzudarstellen, obwohl die Alliierten im Voraus vereinbart hatten, dass die UdSSR drei Monate nach der Niederlage der Nazis die mandschurische Front eröffnen würde, soll diesen Ansprüchen falsche Legitimität verleihen. Diese Bedrohung sollte nicht heruntergespielt werden, warnte Patrushev, da Japans „Selbstverteidigungsstreitkräfte“ de facto als nationale Streitkräfte fungieren, von der NATO unterstützt werden und „systematisch eine leistungsstarke und ultramoderne U-Boot-Flotte aufbauen“.

Seinen Worten zufolge ist „Japan heute eine der mächtigsten Seemächte der Welt. Seine Flotte ist in der Lage, fast jede Aufgabe selbst in entlegenen Gebieten der Weltmeere zu lösen. Die japanische Marine arbeitet eng mit der NATO-Flotte zusammen und kann jederzeit in westliche Koalitionsformate integriert werden.“ Noch besorgniserregender sind Japans nukleare Durchbruchfähigkeiten: „Es ist in der Lage, in wenigen Jahren seinen eigenen Atomsprengkopf und die dazugehörigen Trägermittel zu entwickeln“, wenn die Entscheidung dazu getroffen wird, so Patrushev.

Dennoch sollten diese Bedrohungen auch nicht übertrieben werden, da Russland „seine Verteidigungspotenziale im Fernen Osten ausbaut und seine Seemacht im Pazifischen Ozean stärkt“, was bedeutet, dass es mehr als in der Lage ist, sich gegen Japan zu verteidigen. Vielmehr „liegt die Bedrohung nicht so sehr in den Zerstörern und Raketen, sondern in der Tatsache, dass das nationale Bewusstsein der Japaner sich vom Pazifismus zum wilden Revanchismus verschiebt“, was er auf eine langjährige „aggressive Propaganda“-Kampagne zurückführte.

Der Zweck ist, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, die Risiken zu akzeptieren, die damit verbunden sind, dass Japan US-Interessen in der Region durch den „Squad“ (diese beiden, Australien und die Philippinen) aktiver vorantreibt, der als Kern von AUKUS+ vorgesehen ist, dem von den USA gewünschten NATO-ähnlichen regionalen Analogon. Japans Platz in der US-geführten China-Containment-Koalition ist als Folge der unerwarteten sino-indischen Annäherung gestiegen. Zuvor wollten die USA, dass Indien eine komplementäre Rolle spielt, daher steht Japan nun an der Spitze dieser Bemühungen.

Der Trend geht dahin, dass sich der Schwerpunkt des Neuen Kalten Krieges von der Eindämmung Russlands in Europa durch die US-geführte NATO zur Eindämmung Chinas in Asien durch den US-geführten AUKUS+ verlagert, während die TRIPP-Korridore den westlichen Einfluss in das eurasische Kernland einbringen, um beide Seiten in Schwierigkeiten zu bringen. Indiens pakistanischer Rivale ist ebenfalls bereit, eine unterstützende Rolle an der zentralasiatischen Front zu spielen, wenn Spannungen mit den Taliban nachlassen. Alles in allem sind Polen, Japan, die Türkei und möglicherweise Pakistan jetzt die wichtigsten Verbündeten der USA bei der Eindämmung von Russland, Indien und China, und das ist nicht zu übersehen.