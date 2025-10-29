Von Edward Slavsquat

Es liegt mir fern, einem angesehenen Experten wie Scott Ritter zu widersprechen

Es war ein Morgen wie jeder andere. Ich sprang aus dem Bett, eilte zu meinem Computer und öffnete YouTube. Mein Körper begann vor Vorfreude und Aufregung zu kribbeln.

Wie viele Siege hatte es gegeben, während ich schlief? Zwei? Vielleicht fünf?

Die Mainstream-Medien betreiben eine Verschwörung des Schweigens, um mich daran zu hindern, all die verschiedenen Arten zu erfahren, auf die ich ständig gewinne. Glücklicherweise gibt es ein paar gute Männer – Männer, die Silberbarren im Internet verkaufen –, die mutig genug sind, den Pessimismus der beobachtbaren Realität zu durchschauen und immer, egal was passiert, den Sieg zu verkünden:

Hallo zusammen! Hier ist Richter Andrew Napolitano mit „Judging Freedom“. Heute ist Montag, der 13. Oktober 2025. Scott Ritter wird gleich zu uns kommen und über den Sieg der Palästinenser sprechen. Das würden Sie natürlich nicht wissen, wenn Sie heute früh Präsident Trump oder Premierminister Netanjahu zugehört hätten.

Scott Ritter wollte über „den Sieg der Palästinenser“ sprechen? Das war selbst für einen erfahrenen Sieger wie mich zu viel.

Ich begann laut zu schreien:

UM GOTTES WILLEN, STOPPT DEN LIVESTREAM.

ZIEHT DEN STECKER, RICHTER.

ICH KAUFE IHRE SILBERBARREN, WENN SIE DIE SENDUNG BEENDEN, ANDREW.

BRECHEN SIE AB, ICH BITTE SIE!

Aber es war zu spät. Luft strömte durch Ritters Kehlkopf, seine Stimmbänder begannen zu vibrieren. Mit seiner Zunge, seinen Lippen und Zähnen formte Ritter Laute zu Wörtern, Wörter zu Sätzen, Sätze zu beeindruckender geistiger Akrobatik:

Ich denke, was alle vergessen, ist, dass die grundlegenden Bedingungen dieses Abkommens dieselben sind, die die Hamas seit dem 7. Oktober fordert. Und nun werden diese Bedingungen erfüllt. Das ist ein Sieg für die Hamas. Die Medien können es drehen und wenden, wie sie wollen, Trump kann es drehen und wenden, wie er will, Netanjahu kann es drehen und wenden, wie er will. Aber wir dürfen nie vergessen, dass Benjamin Netanjahu ein Mann ist, der gesagt hat, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben wird, und dass er der Chef einer Regierung ist, die gesagt hat, dass es keinen Gazastreifen geben wird. Dies ist ein Präsident, der davon gesprochen hat, den Gazastreifen zu entvölkern. Und nichts davon geschieht. Was passiert ist, ist, dass es einen Gefangenenaustausch gab, etwas, das die Hamas gefordert hat. Es gab einen Rückzug Israels, etwas, das die Hamas gefordert hat, und einen Weg zu einem palästinensischen Staat, etwas, das die Hamas gefordert hat. Die Hamas hat also einen strategischen Sieg errungen.

Ich weiß, dass ich viele meiner Leser verärgern und vor den Kopf stoßen werde, wenn ich das sage, aber: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Scott Ritter hier voll und ganz zustimme.

Zugegeben, Ritter ist ein ehemaliger Marine und ein angesehener Experte, während ich ein Blogger bin, der sich weigert, einen richtigen Job anzunehmen. Aber bitte geben Sie mir die Chance, meine Gedanken zu erklären, so hartnäckig und falsch sie auch sein mögen.

Ich stelle mir einen dreistufigen Ansatz vor, um Ritters realitätsverzerrende Sophistik zu entschlüsseln.

Phase eins: Untersuchen Sie die Behauptung, dass die Hamas einen „strategischen Sieg” errungen hat, nachdem Israel mehr als 60.000 Palästinenser ausgerottet, die direkte Kontrolle über die Hälfte des Gazastreifens übernommen, die Führungsspitze der Hamas und der Hisbollah ermordet und dank des plötzlichen, zufälligen Sturzes von Assad in Syrien einen Angriff auf den Iran durchführen konnte. (Fairerweise muss man sagen, dass Israel anschließend durch eine Flut von strengen Ermahnungen seitens der internationalen Gemeinschaft dezimiert wurde.)

Untersuchen Sie die Behauptung, dass die Hamas einen „strategischen Sieg” errungen hat, nachdem Israel mehr als 60.000 Palästinenser ausgerottet, die direkte Kontrolle über die Hälfte des Gazastreifens übernommen, die Führungsspitze der Hamas und der Hisbollah ermordet und dank des plötzlichen, zufälligen Sturzes von Assad in Syrien einen Angriff auf den Iran durchführen konnte. (Fairerweise muss man sagen, dass Israel anschließend durch eine Flut von strengen Ermahnungen seitens der internationalen Gemeinschaft dezimiert wurde.) Phase 2: Untersuchen Sie, wie diese wahnwitzige Behauptung Ritters umfangreiches Repertoire an verstörenden Internetkommentaren ergänzt.

Untersuchen Sie, wie diese wahnwitzige Behauptung Ritters umfangreiches Repertoire an verstörenden Internetkommentaren ergänzt. Phase 3: Deinstallieren Sie das Internet, zerschlagen Sie alle Bildschirme mit einem Hammer, verschwinden Sie in den Bergen, werden Sie zum Yeti und terrorisieren Sie Wanderer und Picknicker, bis eine in China hergestellte Drohne eine Granate auf mich wirft, während ich in meiner Yeti-Höhle schlafe.

Beginnen wir mit Stufe eins, die zugegebenermaßen völlig unnötig ist, da jeder außer Scott Ritter und The Judge sehr wohl versteht, dass es unter den gegenwärtigen Umständen ein Akt extremer Gewalt gegen die grundlegende menschliche Anständigkeit ist, von einem „palästinensischen Sieg” zu sprechen.

Nichtsdestotrotz.

Ritter scheint zu glauben, dass die Hamas einen Sieg für sich beanspruchen kann, weil:

Es gab einen Gefangenenaustausch. Die IDF hat sich aus dem Gazastreifen „zurückgezogen”. Trumps Plan schließt die Möglichkeit eines palästinensischen Staates nicht aus.

Vergleichen wir diese drei strategischen Erfolge mit Ritters früherer Beschreibung der Ziele der Hamas, die er in einem Artikel erstmals am 20. November 2023 veröffentlicht hat:

Das Marine Corps definiert einen Überfall als „eine Operation, in der Regel in kleinem Umfang, bei der feindliches Gebiet schnell durchdrungen wird, um Informationen zu beschaffen, den Feind zu verwirren oder seine Einrichtungen zu zerstören. Sie endet mit einem geplanten Rückzug nach Erfüllung der zugewiesenen Mission.“ Genau das hat die Hamas am 7. Oktober getan. Was waren die Ziele dieses Überfalls? Laut Hamas hatte der Überfall vom 7. Oktober drei Ziele. Erstens, das Recht des palästinensischen Volkes auf eine Heimat, die nicht durch die Abraham-Abkommen definiert ist, erneut zu bekräftigen. Zweitens, die mehr als 10.000 Palästinenser freizulassen, die von Israel gefangen gehalten werden, die meisten ohne Anklage und ohne jegliche Vorstellung von einem fairen Verfahren. Drittens, die Heiligkeit der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, der drittheiligsten Stätte des Islam, wiederherzustellen, die in den letzten Jahren wiederholt von israelischen Sicherheitskräften geschändet worden war.

Israel hat Berichten zufolge 2.000 Gefangene im Austausch für die verbleibenden Geiseln freigelassen, die die Hamas vor zwei Jahren gefangen genommen hatte.

Aber die Hamas forderte ursprünglich die Freilassung von 10.000 Gefangenen – selbst Ritter räumt diese Tatsache ein. Mit anderen Worten: Die Hamas hat ein Fünftel eines ihrer erklärten Ziele erreicht.

Was ist mit den anderen Zielen, wie dem Schutz der Heiligkeit der Al-Aqsa-Moschee?

Komisch, dass Sie das fragen. Die Juden graben wieder Tunnel – diesmal unter der Al-Aqsa-Moschee als Teil der laufenden „Ausgrabungsarbeiten”. Einige sagen nun, dass diese heilige Stätte von einem teilweisen Einsturz bedroht ist. Nein, ich mache Ihnen keinen Spaß.

Hier ist ein Nachrichtenbericht vom 23. Oktober 2025:

Selbst nachdem Trump Frieden in den Nahen Osten gebracht und einen klaren Weg zur palästinensischen Staatlichkeit geebnet hat, gehen die üblichen Machenschaften weiter:

Was ist mit dem „Rückzug“ der IDF aus dem Gazastreifen und dem angeblichen Fahrplan zur palästinensischen Staatlichkeit im Rahmen von Trumps 20-Punkte-Plan? Sicherlich verdient die Hamas Anerkennung für diese Erfolge?

Wie alle Dinge ist auch „Rückzug“ eine Frage der Perspektive.

Die IDF beendete 2005 ihre Besatzung des Gazastreifens mit Bodentruppen und entschied sich stattdessen dafür, die Palästinenser mit regelmäßigen Luftangriffen, Razzien, Übergriffen und einer mörderischen Wirtschaftsblockade zu terrorisieren. Der Gazastreifen war ein Freiluftgefängnis, in dem die Wachen meist in ihren Türmen blieben und sich nur alle paar Jahre für ein schnelles Massaker in den Gefängnishof wagten. All dies änderte sich nach dem 7. Oktober 2023, als die IDF beschloss, die Palästinenser weiterhin zu vernichten und gleichzeitig große Teile des Gazastreifens zu besetzen.

Vor dem Waffenstillstand kontrollierte die IDF 70-75 % des Gazastreifens. Nach ihrem „Rückzug” besetzt die IDF mehr als die Hälfte des Gazastreifens. Vor Beginn des „Krieges” im Oktober 2023 unterhielt die IDF eine dauerhafte militärische Präsenz vor Ort in etwa 0 % von Gaza. Dies ist der „Rückzug”, auf den sich Ritter bezieht, wenn er den „strategischen Sieg” der Hamas erklärt.

Gemäß Trumps 20-Punkte-Plan verspricht die IDF, nach Erfüllung von 15 Bedingungen, die niemals erfüllt werden können, die Möglichkeit einer schrittweisen Rückgabe ihrer Gebietsgewinne im Gazastreifen in Betracht zu ziehen, was theoretisch den Weg für einen palästinensischen Staat ebnen würde.

Man muss schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass dies jemals auch nur annähernd geschehen könnte.

Aber im Ernst: Vertrauen Sie dem Plan. Wie Ritter erklärte, hat die Hamas einen strategischen Sieg errungen, und die Staatsgründung steht kurz bevor. Das einzige Hindernis für ein freies Palästina ist die Tatsache, dass die Hälfte des Gazastreifens derzeit von der IDF besetzt ist. Aber die Israelis sind einfach nur stur. Da sie sich nicht geschlagen geben können, errichtet die IDF derzeit ein Netz von Barrikaden, das den Gazastreifen in zwei Teile teilt. Dies ist der erste Schritt hin zu einem vereinigten, souveränen palästinensischen Staat.

Warum verlassen wir uns überhaupt auf Ritter, um zu erfahren, was die Hamas mit ihrem Überfall vom 7. Oktober erreichen wollte? Lassen wir die Hamas selbst zu Wort kommen. Im Februar 2024 erklärte Khalil al-Hayya, Mitglied des Politbüros der Hamas, die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Geiseln freigelassen werden können:

Die Rückkehr der [israelischen] Besatzungsgefangenen hat drei Preise. Der erste ist die Erleichterung für unser Volk und dessen Rückkehr zu einem normalen Leben. Der zweite ist die Beendigung der Aggression, und der dritte ist ein echter Gefangenenaustausch, der unsere 10.000 Gefangenen in israelischen Gefängnissen befreit.

Nach meinen Berechnungen hat die Hamas bis zum 24. Oktober 2025 0,2 von 3 Zielen erreicht.

Das ist besser als 0 von 3, aber man muss auch den Preis dieses „strategischen Sieges” bedenken: Eine zweijährige Vernichtungskampagne, die zu Zehntausenden ermordeten, verstümmelten und vertriebenen Palästinensern geführt hat. Ganz zu schweigen davon, dass Israel die Hamas und die Hisbollah enthauptet hat.

Und das Gemetzel und der Terror dauern bis heute an, selbst nach dem „Waffenstillstand”.

Ich denke, Sie verstehen, was ich sagen möchte. Wahrscheinlich haben Sie es verstanden, ohne dass ich etwas sagen musste. So offensichtlich war die erste Phase. Kommen wir also zur zweiten Phase.

Wie passt der „strategische Sieg“ der Hamas in Ritters beeindruckendes journalistisches Werk über den 7. Oktober und den darauf folgenden „Krieg“ (zweijähriges Gemetzel)? Ich war daran interessiert zu erfahren, ob Ritter diesen „Sieg!“ spontan aus dem Hut gezaubert hatte oder ob es Anzeichen dafür gab, dass er unter chronischen Halluzinationen über Israels überwältigend erfolgreiche ethnische Säuberungsaktion im Gazastreifen litt.

Meine Erkenntnisse bestätigten meinen Verdacht.

„Alle Ziele werden gerade erreicht … was den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober zum erfolgreichsten Militärangriff dieses Jahrhunderts macht”, schrieb Ritter am 20. November 2023. (Er veröffentlichte denselben Artikel am 7. Oktober 2025 erneut und verkündete stolz, dass seine Analyse „den Test der Zeit bestanden” habe. Was?)

Yikes

Tatsächlich hat Ritter seinen Lesern in den letzten zwei Jahren wiederholt versichert, dass Israels industrielles Gemetzel in Gaza in Wirklichkeit ein großer „Sieg“ für die Achse des Widerstands sei.

„Israel bricht aus eigenem Antrieb zusammen“, stellte Ritter am 15. November 2024 fest.

Ritter ist ein so unglaublicher Analyst, dass er schon Monate vor Trumps gefälschtem Waffenstillstandsabkommen wusste, dass die Hamas den Krieg gewonnen hatte. So verkündete beispielsweise ein prophetischer Telegram-Beitrag vom Januar 2025:

Drei Monate später erklärte Ritter (in GROSSBUCHSTABEN): „HAMAS HAT GEWONNEN, ISRAEL HAT VERLOREN”.

Ritter hatte offensichtlich verstanden, dass Israel an allen Fronten besiegt wurde, nicht nur in Gaza. Er sorgte für die dringend benötigte Klarheit, als Al-Qaida Ende November 2024 Aleppo angriff und damit unter Internetbeobachtern ungerechtfertigte Panik auslöste:

Erdogan hat Russland erneut verraten. Und seine Unterstützung für Palästina hat sich in jeder Hinsicht als betrügerisch erwiesen. Russland und der Iran werden Syrien stabilisieren. Dies wird Monate dauern. Syrien und seine Verbündeten werden die islamistische Hochburg in Idlib zerstören. Das wird Jahre dauern. Die Versorgungslinie zwischen Iran und Hisbollah wird wiederhergestellt/aufrechterhalten werden. Israel wird besiegt werden. Und die USA werden sich aus Syrien zurückziehen, wahrscheinlich Mitte 2025. Und die Türkei wird weiterhin alle verraten, mit denen sie Geschäfte macht, denn Erdogan steht nur für die Türkei.

Nun ja… wir alle wissen, wie das ausgegangen ist.

Aber hier wird es noch seltsamer.

Scott Ritter weiß, dass die Hamas keinen „strategischen Sieg“ errungen hat. Er weiß, dass Israel mehr als 60.000 Palästinenser völlig straffrei ausgerottet hat. Und er ist sich sehr wohl bewusst, dass der „Widerstand“ in den letzten zwei Jahren eine Reihe sehr schwerwiegender – man könnte sogar sagen potenziell fataler – Rückschläge erlitten hat.

Wir wissen, dass er all dies weiß, weil er es öffentlich gesagt hat. Im Mai 2025 enthüllte Ritter die „unbequeme Wahrheit“ über die Ereignisse in Gaza:

Die Hamas spekulierte darauf, dass Israels Vorgehen sie vom Rest der Welt isolieren und eine Gegenreaktion in den USA und Europa auslösen würde, die Israel isolieren und letztendlich zu seinem Untergang führen würde. Die Hamas wusste, dass die Bevölkerung von Gaza dabei geopfert werden würde. Der Schachzug der Hamas hätte fast funktioniert. Fünfzehn Monate lang wandte sich ein Großteil der Welt aufgrund der Völkermordaktionen Israels gegen das Land. Die Hamas wurde in ihren Aktionen von der Achse des Widerstands – Hisbollah, Syrien, Iran und Jemen – unterstützt. Aber die Achse des Widerstands brach zusammen. […] Diejenigen von uns, die die Aktionen der Hamas am 7. Oktober unterstützt haben, die eine freie und unabhängige Palästina fordern, müssen unseren gerechten Anteil an der Verantwortung für die Tragödie übernehmen, die sich heute in Gaza abspielt. Wir haben ebenfalls dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist.

Das ist ein ziemliches Eingeständnis. Aber warum prahlt Ritter seitdem wieder mit dem „Sieg“ der Hamas?

Wenn Ritter versteht, dass die Ereignisse der letzten zwei Jahre nur zu gewaltiger Zerstörung und Tragödie geführt haben, warum hat er dann Anfang dieses Monats einen Artikel erneut veröffentlicht, in dem der Angriff der Hamas vom 7. Oktober als „der erfolgreichste Militärangriff des Jahrhunderts“ gepriesen wird?

Was ist hier los? Das ist völlig unverständlich.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2025, fast fünf Monate nachdem Ritter gesagt hatte, dass die Handlungen der Hamas zu Scheitern und Tragödien geführt hätten. https://t.me/ScottRitter/4533

Hat die Hamas in Gaza einen „strategischen Sieg“ errungen, oder hat sie nichts erreicht außer der Ermordung von Zehntausenden Palästinensern und der Auslöschung der Führung des Widerstands? Ritter behauptet beides, was sehr verwirrend ist.

Wie kann Ritter in die Kamera schauen und mit ernstem Gesicht sagen: „Dies ist ein Sieg der Hamas“, nachdem er öffentlich anerkannt hat, dass der „Krieg“ in Gaza ein einseitiges Gemetzel war, das für das palästinensische Volk nichts gebracht hat?

Ich weiß nicht einmal, was jemanden dazu motivieren könnte, etwas so Unglaubliches zu tun.

Ehrlich gesagt ist das beste Szenario hier, dass Ritter Angst hat, seinen Zuschauern, die einen Non-Stop-Sieg rund um die Uhr erwarten und nichts weniger tolerieren, „die Wahrheit zu sagen“.

Wenn Ritter seinem Publikum nicht sagt, dass sie gewinnen, geben sie ihre köstliche Fiat-Währung und ihre Silberbarren einfach jemandem, der ihnen das sagen wird.

Deshalb ist Scott Ritter ein erfolgreicher Vordenker. Er versteht, wie wichtig es ist, seine Gedanken sorgfältig zu formulieren, damit sie ein möglichst breites Publikum erreichen.

Unter Berufung auf Scott Ritter berichteten russische Staatsmedien im Dezember 2024 über den bevorstehenden Zusammenbruch des ukrainischen Militärs. RIA Novosti dokumentiert fast alles, was Scott Ritter sagt. Es gibt mehr als hundert Artikel, in denen seine tiefgründigen Gedanken detailliert beschrieben werden. Der Macht die Wahrheit sagen!

Das ist zwar etwas abseits vom Thema, aber ich habe gerade noch einmal Iain Davis‘ hervorragende Serie über die unbequemen Wahrheiten rund um den Anschlag vom 7. Oktober gelesen (Teil I, Teil II, Teil III).

Ich erinnere mich, dass ich mir dachte: „Das ist alles sehr interessant, aber Iain muss einige Dinge überdenken, wenn er erwartet, dass RIA Novosti seine Gedanken veröffentlicht, was für einen unabhängigen Journalisten die größte Ehre ist.“

Phase drei: