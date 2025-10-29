Werden westliche Medien China-freundlich?

Arnaud Bertrand

Etwas Bemerkenswertes geschieht: Stück für Stück scheinen westliche Medien ihre berüchtigte „China-böse“-redaktionelle Voreingenommenheit fallen zu lassen.

Dies basiert nicht nur auf einem Gefühl, wir haben empirische Daten dahinter. Ein chinesischer Analyst hat kürzlich eine Studie durchgeführt, die die Berichterstattung über China in großen westlichen Nachrichtenmedien zwischen 2019 und 2025 verglich: Im Jahr 2019 hatten fast 70 % der Geschichten über Chinas Wirtschaft, Technologie oder Umwelt einen negativen Ton, aber bis 2025 war der Anteil negativer Geschichten auf etwa 40 % gesunken, mit signifikanten Zunahmen neutraler und positiver Berichterstattung.

Sogar The Economist, das Aushängeschild der „China-böse“-Berichterstattung, das lustigerweise fast jedes Jahr seit drei Jahrzehnten Chinas Zusammenbruch vorhergesagt hat, betitelte seine neueste Ausgabe „Warum China den Handelskrieg gewinnt“ und erklärte im entsprechenden Artikel, China liege „an der Spitze“ und verändere die Welt. Eine ziemlich unglaubliche Umkehrung des Narrativs für jeden, der mit ihrer redaktionellen Linie vertraut ist.

Gleiches gilt für die BBC, ein Sender, der berüchtigt dafür war, einen grauen „Düster-Filter“ auf Bildern zu verwenden, die er von China zeigte, um es dystopischer wirken zu lassen.

Kürzlich postete dieselbe BBC auf ihrem chinesischsprachigen X-Account ein Video, das die Winterlandschaft Xinjiangs zeigte und sie als „großartig“ und „wie eine silber-weiße Welt“ beschrieb – ein ziemlicher Kontrast zur vorherigen negativen Darstellung der Region. Ein anderes Beispiel: Sie veröffentlichten kürzlich ein siebenminütiges Video mit dem Titel „DeepSeek, TikTok, Temu: Wie China die Führung in der Technologie übernimmt“, das Chinas rasante Technologieentwicklung lobte.

Warum geschieht dies? Ist dies eine vorübergehende Anomalie oder erleben wir einen längerfristigen Trend? Ich werde argumentieren, dass das, was diesen Wandel antreibt, einfach ist: die strukturelle Logik der Multipolarität. Und sie wird nicht verschwinden.

Multipolarität erzeugt strukturellen Druck

Wie viele Leser bereits wissen, lebte ich zwischen 2015 und 2023 in China, und es war mir sofort klar, dass die Kluft zwischen westlichem Narrativ und beobachtbarer Realität atemberaubend war.

Westliche Medien porträtierten China als ein dystopisches Regime, ein totalitäres Anachronismus, das die Nachricht vom Ende der Geschichte verpasst hatte und unweigerlich zusammenbrechen oder sich liberalisieren würde. Alles, was westliche Politiker scheinbar gegen China tun konnten, und das gilt erstaunlicherweise weitgehend bis heute, war performativer und herablassender Moralismus, der inländische Publiken befriedigte, während er Peking antagonisierte und genau nichts tat, um den im Gange befindlichen materiellen Machtverschiebung zu addressieren.

Noch schlimmer, er perpetuerte die selbsttäuschende Mythologie, die den Westen daran hinderte, den tiefgreifenden Wandel, der im Gange war, auf seine Kosten zu sehen. Ein Punkt, den ich oft gemacht habe – weil ich zutiefst glaube, dass er wahr ist – ist, dass Anti-China-Propaganda in vielerlei Hinsicht tatsächlich China hilft, indem sie ein fiktionales China in westlichen Köpfen konstruiert, das so weit vom realen entfernt ist, dass Politiker keine effektiven Antworten formulieren können – sie führen einen Schattenkampf gegen eine Karikatur, während das tatsächliche Land irreversible Vorteile in der materiellen Welt aufbaute.

Tatsächlich konnte die Realität, die ich vor Ort erlebte, nicht unterschiedlicher sein von dem, was ich in den Medien daheim las: Das China, das ich sah, durchlief eine echte Renaissance, ein Land, das atemberaubend schnell voranschritt und in kritischen Domänen progressiv den Westen überholte. Die Asymmetrie des Wissens war, was mich am meisten beeindruckte: Ich traf ständig chinesische Fachleute, die in Oxford, Stanford oder Sciences Po studiert hatten, die fließend Englisch oder Französisch sprachen, die den Westen intim verstanden. Aber während ausgedehnter Reisen durch China, selbst in großen Metropolen, vergingen Wochen, ohne einen anderen Westler zu sehen. Sie hatten investiert, uns zu verstehen. Wir hatten sie nicht für verständniswürdig erachtet.

Die Herablassung war atemberaubend. Ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, mit einer hundertmillionenstarken Mittelschicht, die Lebensstandards genoss, die mit denen in Europa vergleichbar oder manchmal höher waren, und unser Diskurs blieb im Orientalismus des 19. Jahrhunderts stecken – als ob wir immer noch exotische Stämme katalogisierten, die westlicher Betreuung bedurften. Ich betrat China in dem Glauben, seine Bürger seien von Staatspropaganda indoktriniert. Ich verließ es in der Gewissheit, dass wir weitaus propagandierter waren, unser suprematistisches und herablassendes Denken schirmte uns von der Realität ab. Wir begingen einen Kardinalsfehler: Wir glaubten, unsere eigenen moralischen Predigten konstituierten strategische Analyse.

All dies ist relativ harmlos in einer Welt, in der das Machtgefälle so ist, dass man andere eigentlich nicht verstehen muss: keine Notwendigkeit, das Denken oder die Sorgen von jemandem zu verstehen, wenn man ihn einfach seinem Willen beugen kann. Aber in einer multipolaren Welt, deren Definition genau ist, dass es mehrere Machtpole gibt, die sich nicht unterwerfen können, ändert sich die Gleichung dramatisch: Missverständnisse sind nicht mehr harmlos, sie sind selbstmörderisch.

Ein sehr konkretes Beispiel dafür sind die Aktionen der Biden-Administration gegen China. Ich war kürzlich von einem Post von Rush Doshi (unten kopiert) beeindruckt, der unter Biden im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses (NSC) als stellvertretender Senior Director für China und Taiwan diente und als solcher ein key Architekt vieler der Biden-Politiken zu China war, einschließlich der berüchtigten Exportkontrollen für fortschrittliche Halbleiter.

In diesem Post nennt Doshi Menschen, die die US-Exportkontrollen, die er architektoniert hat, kritisierten, „VR China-Bots“. Dies ist so charakteristisch für die Arroganz und Verachtung, die die Biden-Administration für Chinas Perspektive hatte (und nebenbei auch für Russlands), die den USA immensen Schaden zufügte. Wenn man so wenig Respekt vor seinem Gegner hat, dass man seine Bedenken und Rückmeldungen ohne weiteres als die von gedankenlosen „Bots“ abtut, sollte man nicht überrascht sein, wenn seine Politiken katastrophal nach hinten losgehen. Die Halbleiter-Exportkontrollen sind ein perfektes Beispiel dafür: Natürlich würde China immense Bedenken damit haben, natürlich würden sie dies als Versuch sehen, ihre Entwicklung zu ersticken, und natürlich würden sie alles daran setzen, dies zu vereiteln (was sie erfolgreich taten, auf Kosten der USA: Nvidia fiel von 95 % Marktanteil in China auf 0 %). Aber weil US-Politiker wie Doshi in einer Echokammer lebten, in der jedes chinesische Anliegen wertlos ist – nur gedankenlose „Bots“, die ihre Routinen durchlaufen – ignorierten sie all dies.

Ich fand es immer äußerst lehrreich, alte Texte von Jesuitenmissionaren in China zu lesen, wie Matteo Ricci, weil sie ein faszinierendes Fenster in die Art und Weise bieten, wie wir uns zwischen Zivilisationen engagierten, bevor das Machtgefälle so wurde, dass gegenseitiges Verständnis optional wurde.

Die Jesuiten kamen in einem China an, das wohlhabender, bevölkerungsreicher und technologisch mit Europa vergleichbar war. Diese Welt war, für alle Zwecke, multipolar und ohne überwältigende Machtasymmetrie mussten wir uns mit anderen „Polen“ auf terms ungefährer Gleichheit einlassen, was zu echtem intellektuellem Austausch führte. Die Missionare lernten Chinesisch, studierten konfuzianische Klassiker, passten katholische Theologie an lokale Kontexte an – nicht aus aufgeklärtem Multikulturalismus, sondern aus Notwendigkeit. Sie verstanden, was wir vergessen haben: dass, wenn man sein Framework nicht aufzwingen kann, man lernen muss, innerhalb eines anderen zu operieren.

Dies ist die Logik, die zu den internationalen Beziehungen zurückkehrt: eine Welt, in der dem Westen die überwältigende Macht fehlt, seine Präferenzen durchzusetzen, was eine Rückkehr zu den älteren diplomatischen Künsten der Akkommodation, Übersetzung und interessenbasierten statt wertebasierten Verhandlung erzwingt.

Ich glaube, dass dies im Kern die key strukturelle Dynamik unter diesem progressiven Tonwechsel in westlichen Medien zu China ist: Da Multipolarität unbestreitbar wird, müssen selbst die ideologisch committedsten Medien widerwillig ihre Berichterstattung anpassen, um mit der Realität verbunden zu bleiben. Nicht aus plötzlicher Erleuchtung, sondern aus Notwendigkeit – derselben Notwendigkeit, die Jesuitenmissionare Mandarin lernen ließ.

Es gibt auch die Tatsache, natürlich, dass Medieninstitutionen, trotz aller angeborenen Vorurteile, letztendlich von Glaubwürdigkeit abhängen. Wenn Ihre Leser chinesische KI-Durchbrüche, Hochgeschwindigkeitsbahnnetze und grüne Energie-Dominanz mit eigenen Augen sehen können – durch Reisen, durch TikTok, durch die Produkte, die sie kaufen – wird unerbittlich negative Berichterstattung selbst diskreditierend. Das Vertrauen in die Medien im Westen ist bereits auf einem Allzeittief und ihre Titulierung von Artikeln über China mit der inzwischen memetischen „…but at what cost?“-Formel – zuverlässig an jede positive Entwicklung angehängt – war so vorhersehbar geworden, dass sie online zu einem Running Gag wurde. Selbstparodie ist nicht gerade eine nachhaltige redaktionelle Strategie, wenn man als Medienunternehmen überleben will.

Das Ende der US-Finanzierung

Ein weiterer Faktor, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist der Abbau großer Teile des „Soft Power“-Apparats der USA durch die Trump-Administration, einschließlich USAID. Die Behörde hatte Schulungen und Unterstützung für 6.200 Journalisten in 707 Nachrichtenmedien finanziert und Hunderte Millionen speziell für diesen Zweck bereitgestellt. Über Nacht war diese Finanzierung verschwunden: Das muss einige Auswirkungen haben. Und in der Tat sagte Reporter ohne Grenzen, dieser Schritt „wirft Journalismus auf der ganzen Welt ins Chaos“.

Nun, natürlich, ich vermute, dass die meisten Medien, die USAID oder andere Arten von US-„Soft Power“-Finanzierung erhielten, keine direkten redaktionellen Anweisungen entgegennahmen (obwohl es einige Arten von US-Finanzierung gibt, bei denen das buchstäblich der Fall ist), aber es ist schmerzlich offensichtlich, dass die Zuschussstrukturen natürlicherweise bestimmte Arten der Berichterstattung incentivierten: Angesichts der US-China-Rivalität hatte man starke Anreize, positive China-Berichterstattung zu begrenzen, wenn man wollte, dass die US-Finanzierung erneuert wird.

Jedenfalls geht es nicht darum, ob dies gerechtfertigt war oder Propaganda – der Punkt ist, dass es existierte, es substantiell war und es jetzt weg ist. Und wenn die Anreizstruktur, die bestimmte Arten der China-Berichterstattung belohnte, kollabiert, ist es etwas logisch, dass sich Berichterstattungsmuster entsprechend verschieben würden, besonders da wir sehen, dass westliche Medien genau zu dem Zeitpunkt etwas „freundlicher“ zu China werden, als ihre größte Finanzierungsquelle für adversariale Berichterstattung verschwand. Korrelation ist nicht Kausalität, aber es ist erwähnenswert, wenn die Korrelationen so präzise übereinstimmen.

Der „TDS“-Effekt

Ein letzter, aber nicht weniger wichtiger Faktor, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist das sogenannte „Trump derangement syndrome“, das – wenn man realistisch ist – in traditionellen Mainstream-Medien, besonders liberalen, existiert.

Es ist schwer zu quantifizieren oder einzugrenzen, aber es ist logisch zu denken, dass es eine Rolle spielen muss, wie westliche Medien ihre Hierarchie der „Bedrohungen“ überdenken: Wenn Trump als die potenteste Bedrohung für liberale Werte gesehen wird, kalibriert es notwendigerweise neu, wie andere Akteure wahrgenommen werden. China beginnt viel vernünftiger und weniger bedrohlich im Vergleich auszusehen. Der Feind meines Feindes wird, wenn nicht ganz ein Freund, zumindest wert, wohlwollender behandelt zu werden.

Es sollte umso mehr der Fall sein, da China tatsächlich viel mehr mit einigen traditionellen liberalen Prioritäten übereinstimmt als Trump. Als Trump aus dem Pariser Klimaabkommen austrat, blieb China darin und positionierte sich als Klimaführer. Als Trump die Finanzierung der WHO zurückzog, erhöhte China seine Unterstützung. Als Trump chaotische Zölle verhängte und Verbündete mit Handelskriegen bedrohte, hielt China Reden in Davos über die Verteidigung des Freihandels und des Multilateralismus. Dies erzeugt eine ziemlich komische kognitive Dissonanz für liberale Medien, und irgendwann muss etwas nachgeben: Man kann nicht gleichzeitig aufrechterhalten, dass Trump Chaos und zivilisatorischen Niedergang repräsentiert, während man China – das viele seiner destabilisierendsten Züge ablehnt – als ebenso apokalyptische Bedrohung porträtiert. Die mentale Arithmetik funktioniert nicht.

Dies spielt zweifellos eine Rolle, in gewissem Ausmaß, wo China-Berichterstattung weniger existenziell dringlich wird, mehr bereit, Nuancen anzuerkennen, kontextueller in ihren Kritiken.

Ist dies ein langfristiger Trend?

Wo bringt uns das alles hin? Von den drei Faktoren, die ich skizziert habe, ist einer temporär und zwei sind strukturell – was Ihnen alles sagt, was Sie wissen müssen, ob dieser Wandel anhalten wird.

Trump Derangement Syndrome wird verblassen, schon weil der Mann 79 Jahre alt ist und auf die eine oder andere Weise sein Amt verlassen wird, aber die anderen beiden Faktoren? Die gehen nirgendwohin. Die multipolare Realität, die gegenseitiges Verständnis erzwingt, ist nicht reversibel – Chinas Aufstieg ist ein fait accompli, keine temporäre Fluktuation. Und der Abbau des amerikanischen Soft-Power-Apparats, obwohl theoretisch reversibel, zeigt keine Anzeichen des Wiederaufbaus: Er reflektiert eine tiefere amerikanische Erschöpfung mit globaler Führung und den Kosten, die sie mit sich bringt. Könnte eine zukünftige Administration den Kurs umkehren? Theoretisch. Aber die politische Ökonomie, die amerikanische Soft Power jahrzehntelang aufrechterhielt, hat sich fundamental geändert. Diese Welt kommt nicht zurück.

Tatsächlich wird der Wandel, den wir jetzt beobachten, sich wahrscheinlich vertiefen rather than umkehren. Die Kosten, China zu missverstehen – ihre Bedenken als „VR China-Bots“ abzutun, Schattenkämpfe gegen Karikaturen zu führen – sind prohibitiv hoch geworden. Der Westen lernt neu, was seine Jesuitenmissionare zu verstehen pflegten: Wenn man sein Framework nicht aufzwingen kann, muss man lernen, innerhalb eines anderen zu operieren. Nicht aus Tugend, sondern aus Notwendigkeit. Und Notwendigkeit, unlike politische Winde, ändert nicht die Richtung.