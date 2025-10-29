Die USA planen einen verschärften Stellvertreter-Zermürbungskrieg gegen Russland

Andrew Korybko

Jeder Teil von Trumps mutmaßlicher neuer Drei-Phasen-Strategie gegen Russland hat seine Nachteile.

Trumps jüngste Eskalation gegen Russland bestand in der Verhängung schwerer Sanktionen gegen seine beiden größten Energieunternehmen, der Absage seines geplanten Treffens mit Putin und nun der Erklärung, dass sie sich nicht wieder treffen werden, es sei denn, es geht um den Abschluss eines Abkommens über die Ukraine. Das Wall Street Journal (WSJ) schrieb hier über die Implikationen seines Kurswechsels und deutete an, dass sie einen verschärften US-Stellvertreter-Zermürbungskrieg gegen Russland ankündigen. Der vorliegende Beitrag wird kurz untersuchen, welche Form dieser annehmen könnte und wie wahrscheinlich sein Erfolg ist.

Das WSJ stellt fest, dass „die Drohnen-Revolution…bedeutet, dass keine Seite wahrscheinlich bald größere territoriale Fortschritte machen wird“, aber ungesagt bleibt, dass dies auch an der fortgesetzten NATO-Unterstützung für die Ukraine liegt, einschließlich des Kaufs von US-Waffen zum Vollpreis durch das Bündnis zur Weitergabe dorthin gemäß dem neuen Schema vom letzten Sommer. Die Aufrechterhaltung dieses de-facto-Gleichgewichts aus Drohnen und konventionellen Streitkräften, das auf der unverzichtbaren Unterstützung der NATO für die Ukraine beruht, ist daher die oberste Priorität der USA, wenn sie Russlands Stärke mit der Zeit zermürben wollen.

Der zweite Teil von Trumps mutmaßlicher neuer Drei-Phasen-Strategie gegen Russland ist die strikte Durchsetzung der Einhaltung der jüngsten Sanktionen, insbesondere wenn es um Russlands indische und chinesische Partner geht, die zusammen den RIC-Kern der BRICS bilden, um Russlands ausländische Einnahmequellen erheblich zu reduzieren. Das Ziel ist, die Bühne für sozioökonomische Probleme in Russland zu bereiten und gleichzeitig seinen Großmachtstatus allmählich zu untergraben, falls Indien, China und andere anfangen, es auf Distanz zu halten, um vernichtende Strafzölle zu vermeiden.

Und schließlich zielt der letzte Teil darauf ab, Unruhen in Russland zu schüren, indem die oben genannten sozioökonomischen Probleme voraussichtlich durch Unterstützung weiterer ukrainischer Langstreckenangriffe auf Ölraffinerien und andere kritische Infrastruktur verschärft werden, in dem Glauben, dass rapide sinkende Lebensstandards die Bevölkerung gegen Putin aufbringen werden. Die Idee ist, dass politischer Druck von unten den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Druck von außen ergänzen würde, um ihn zu zwingen, die Front ohne jegliche Zugeständnisse der Ukraine einzufrieren.

Jeder Teil von Trumps neuer Drei-Phasen-Strategie gegen Russland hat seine Nachteile. Beginnend mit dem ersten: Die finanzielle Last für die Aufrechterhaltung des de-facto-Kräftegleichgewichts in diesem Stellvertreterkrieg lastet auf Europa, von dem einige Staaten es möglicherweise vorziehen, die Ausgaben für US-Waffen für die Ukraine zu reduzieren, um ihre eigenen Bestände aufzufüllen. Es gibt auch ein wachsendes Interesse, den europäischen militärisch-industriellen Komplex über den der USA zu priorisieren. Daher kann nicht als selbstverständlich angesehen werden, dass die Frontlinien auf unbestimmte Zeit halten.

Was den zweiten Teil betrifft, wurde hier erläutert, warum nicht erwartet wird, dass Indien und China vollständig aufhören werden, russische Energie zu importieren, nämlich weil der Preisanstieg ihr Wirtschaftswachstum mehr schädigen würde als US-Strafzölle. Keines von beiden will Russland auch aufgeben und riskieren, dass sein Rivale die Beziehungen zu ihm auf das, was dann ihre Kosten sein könnten, stärkt. Während Russlands ausländische Einnahmequellen sinken könnten, kann seine Kriegskasse den Konflikt noch mindestens einige Jahre weiter finanzieren, was die Auswirkungen der Sanktionen verzögert.

Schließlich blieb das russische Volk in viel schwierigeren Zeiten im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ruhiger, als was es durch großangelegte ukrainische Angriffe auf seine kritische Infrastruktur erfahren könnte, daher wird nicht erwartet, dass es zu ernsthaften Unruhen kommt. Die Sicherheitsdienste sind auch stark genug, um mit allem fertig zu werden, was sich in jedem Fall entfalten könnte. Aus diesen Gründen wird der verschärfte Stellvertreter-Zermürbungskrieg der USA gegen Russland wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, aber er könnte dennoch einige Schäden verursachen.