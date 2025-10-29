Wird Trump die Scheindemokratie beenden?

von James Bovard

Die Trump-Regierung hat die Bundesausgaben zur Förderung der Demokratie auf der ganzen Welt gekürzt. Diese Rücknahme der US-Einmischung ist vielleicht die positivste außenpolitische Reform der Trump-Präsidentschaft.

Seit 1946 hat sich die US-Regierung in mehr als hundert ausländische Wahlen eingemischt, um ihren bevorzugten Kandidaten oder ihre bevorzugte Partei zu unterstützen. Demokratie ist so wichtig, dass die US-Regierung sich weigert, untätig zuzusehen, wenn ausländische Wähler in die Irre gehen. Doch statt politisches Heil zu bringen, führen US-Interventionen im Ausland meist zu einem „unverschuldeten Blutbad“ – niemand in Washington wird jemals zur Verantwortung gezogen.

1983 gründete der Kongress das National Endowment for Democracy (NED). 1984 erklärte der Abgeordnete Hank Brown (R-CO) mit einem Satz, der das Daseinsrecht des NED hätte beenden sollen:

„Es ist ein Widerspruch, freie Wahlen fördern zu wollen, indem man sich in sie einmischt.“

In einem Artikel von 1985 für die Oakland Tribune lobte ich das NED als „eine der neuesten, prestigeträchtigsten Schwindeleien am Potomac“. Schon früh gab es viele Spötter: „Das NED wurde als vieles bezeichnet – als internationales politisches Aktionskomitee, als staatlich finanzierter Wahlfonds für das Ausland und als Schmiergeldkasse für politische Schreiberlinge, die bei kaltem Wetter gerne in warme Gefilde reisen. In weniger als zwei Jahren hat das NED all diese Bezeichnungen voll erfüllt.“

Mein Artikel schloss:

„Je früher das NED abgeschafft wird, desto sauberer wird unsere Außenpolitik sein.“

Doch das ist ein schwaches Argument im Vergleich zu „Jobs für die Jungen“ – also ständigen staatlichen Subventionen für Washingtoner Gauner.

Guatemala

Die US-Bemühungen zur Förderung der Demokratie in Lateinamerika erinnern an ein Märchen – oder an einen schlechten LSD-Trip.

In den 1980er Jahren finanzierte die Agency for International Development ein Programm, „um die Menschen in Guatemala zur Teilnahme an Wahlen zu motivieren“. Das begleitende Material versprach:

„Alle Guatemalteken sind gleich und frei.“

Eine Broschüre mit dem Titel Wie Staat und Regierung organisiert sind, um unser Leben zu schützen und für die Entwicklung und das Wohl aller zu arbeiten, wurde verteilt.

Thomas Carothers vom Carnegie-Institut bemerkte, die Programmtitel wirkten, „als seien sie einer chinesischen Umerziehungskampagne der 1960er Jahre entnommen“.

Das demokratische Marketing war schwer zu verkaufen – denn die guatemaltekische Regierung hatte gerade einen Völkermord hinter sich, bei dem Hunderttausende Maya-Indianer und mutmaßliche Linke getötet wurden.

Haiti

In keinem Land hat die US-Regierung im vergangenen Jahrhundert mehr „Demokratieförderung“ betrieben als in Haiti.

In den frühen 1990er Jahren wurde der gewählte Herrscher Jean-Bertrand Aristide zunehmend despotisch und ermutigte seine Anhänger, Gegner zu töten, indem man ihnen brennende Autoreifen um den Hals hing.

Die CIA unterstützte eine Clique haitianischer Generäle, die Aristide im August 1991 stürzten.

Die USA und die UN reagierten mit einem Embargo, das die Armut verschärfte und Tausende Haitianer zwang, in Booten nach Florida zu fliehen.

1994 marschierte Präsident Bill Clinton in Haiti ein – Operation Uphold Democracy – und entsandte 20.000 Soldaten, um Aristide wieder einzusetzen.

Clinton lobte:

„Sie helfen dem haitianischen Volk, seinen Kampf für Freiheit und Demokratie zu gewinnen.“

Aristide blieb jedoch brutal, gewann wieder Wahlen – bis 2004, als US-finanzierte Organisationen einen weiteren Putsch unterstützten, bei dem 100 Menschen starben.

US-Botschafter Brian Dean Curran warnte damals, dass das International Republican Institute das Risiko berge, „uns der Destabilisierung zu bezichtigen“.

Ukraine

2004 setzten die USA alles daran, ihren favorisierten Kandidaten in der Ukraine zu installieren.

In den zwei Jahren vor der Wahl gaben die USA über 65 Millionen Dollar aus, um politische Organisationen zu unterstützen – insbesondere Viktor Juschtschenko, den man zu US-Führern einlud und durch Umfragen stärkte.

Kongressabgeordneter Ron Paul beklagte, dass ein Großteil dieser Gelder Juschtschenko zugutekam.

Trotzdem verkündete Präsident George W. Bush scheinheilig:

„Jede [ukrainische] Wahl sollte frei von jeglichem ausländischen Einfluss sein.“

2014 griffen die USA erneut ein, um die ukrainische Politik zu manipulieren – und legten damit den Grundstein für den russisch-ukrainischen Krieg, der 2022 begann.

Afghanistan

In seiner Antrittsrede 2005 versprach Bush, die USA würden

„das Wachstum demokratischer Bewegungen und Institutionen in jeder Nation und Kultur unterstützen – mit dem Ziel, die Tyrannei zu beenden.“

Doch während Bush Tyrannen unterstützte, die am „Krieg gegen den Terror“ teilnahmen, blieben seine Demokratieparolen hohl.

2009 verkündete Präsident Barack Obama in West Point, mehr Truppen nach Afghanistan zu schicken, um „die Demokratie zu retten“.

General Stanley McChrystal versprach:

„Wir haben eine Regierung in einer Schachtel, bereit zum Einmarsch.“

Diese „Regierung“ bestand aus dem Rückkehrer Abdul Zahir, der später als Mörder seines Stiefsohns entlarvt wurde.

Trotzdem meinten US-Beamte: „Das untergräbt nicht sein Regierungsvermögen.“

Er wurde im folgenden Jahr ermordet.

Libyen

2011 ordnete Obama die Bombardierung Libyens an – als „Triumph demokratischer Werte“.

Nach dem Tod Muammar al-Gaddafis erklärte Obama:

„Die Libyer haben nun die Möglichkeit, ihr Schicksal in einem neuen demokratischen Libyen selbst zu bestimmen.“

Doch das Land versank im Chaos – Tausende starben, darunter vier Amerikaner in Benghazi (2012).

Ähnlich rechtfertigte Washington seine Unterstützung bewaffneter Gruppen in Syrien – mit verheerenden Folgen.

Ägypten

Nachdem die Proteste Hosni Mubarak stürzten, versprach Obama, Ägypten beim „Übergang zur Demokratie“ zu helfen.

Doch die USA lehnten den gewählten Präsidenten Mohamed Morsi ab.

Als das Militär ihn 2013 stürzte, lobte Außenminister John Kerry das Vorgehen als „Wiederherstellung der Demokratie“.

2015 nannte Obama Äthiopiens Regime „demokratisch gewählt“ – trotz Repression, Folter und Scheinswahlen.

Philippinen

Auf den Philippinen legitimierten Wahlen Massenmorde:

Präsident Rodrigo Duterte ließ über 7.000 mutmaßliche Drogenhändler töten.

2017 gratulierte Trump ihm telefonisch:

„Ich wollte Ihnen nur gratulieren zu der unglaublichen Arbeit, die Sie bei der Bekämpfung des Drogenproblems leisten.“

Demokratie vs. Freiheit

Die Wahl von Führern durch Stimmzettel statt durch Kugeln verhindert keine Unterdrückung.

Friedrich Hayek schrieb 1960:

„Vielleicht hat unsere Generation erkannt, dass die Wahl einer Regierung nicht notwendigerweise Freiheit sichert.“

James Madison betonte in den Federalist Papers, dass Regierungen nicht nur das Volk, sondern sich selbst kontrollieren müssen.

Doch Demokratie wurde überschätzt: Politiker sind leichter zu wählen als zu kontrollieren.

Wie Senator John Taylor 1821 warnte:

„Die Selbstverwaltung wird geschmeichelt, um die Selbstverwaltung zu zerstören.“

Heute sind viele Demokratien rechtsfreie Demokratien – Despotismus mit Volksfassade.

Eine gefälschte Wahl ist schlimmer als keine Wahl.

Schlussfolgerung

Wahlen stürzen heute weniger Tyrannen, als dass sie sie stärken.

Überall erkennen Menschen, dass es nichts ändert, wenn korrupte Politiker einfach rotieren.

Doch das schwindende Vertrauen in die Demokratie bedeutet nicht mehr politische Vernunft – nur neue Formen der Leichtgläubigkeit.

Wenn die USA weiterhin Scheindemokratien fördern, sollten Amerikaner sich fragen, ob ihre eigenen Wahlen nicht ebenso manipuliert sind.