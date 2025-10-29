Einschätzung von Trump und Putin

Paul Craig Roberts

Fast ein Jahr nach Trumps dritter Wahl zum Präsidenten, wie fassen wir ihn zusammen?

Er hat gute Dinge getan. Er hat die Grenze geschlossen. Er versucht, einige der vielen Millionen illegaler Einwanderer abzuschieben, die die Demokraten in unser Land gebracht haben. Er befreite die Januar-6-Protestierenden, die von einem völlig korrupten Biden-Regime-„Justiz“-Ministerium und einer hörigen Medienlandschaft hereingelegt wurden. Er versucht, die DEI [„Diversity, Equity, Inclusion“]-Politik zu beseitigen, die Verdienst in der gesamten US-Gesellschaft, einschließlich des Militärs, ersetzt hat. Er hat Schritte unternommen, um den Anti-Amerikanismus der enormen Bundesbürokratie zu reduzieren und die Instrumentalisierung des Rechts gegen Amerikaner mit traditionellen amerikanischen Werten zu stoppen. Das sind enorme Errungenschaften, von denen keine von einem Demokraten-Regime geliefert worden wäre.

Angesichts dieser Errungenschaften ist es frustrierend, dass Trump in anderen wichtigen Bereichen katastrophal versagt. Er hat einen Völkermord mit amerikanischem Geld, Waffen und diplomatischer Deckung unterstützt. Er beging auf Drängen von Netanjahu eine Kriegshandlung gegen den Iran. Er hat sich auf Befehle an den Präsidenten Russlands verlassen, anstatt auf Diplomatie. Wenn seine Befehle nicht befolgt werden, verhängt er Strafen. Der aktuelle Befehl lautet auf einen Waffenstillstand in der Ukraine, ohne die zugrundeliegende Ursache des Konflikts anzusprechen. Die Strafe sind Befehle an Indien und China, den Kauf von russischem Öl einzustellen. Mit anderen Worten, wie der venezolanische Präsident Hugo Chavez über Präsident George W. Bush sagte: „Er spricht, als ob ihm die Welt gehöre.“ Trumps souveränitätsverleugnendes Verhalten ist das Gegenteil eines Friedensstifters. Er greift die Umwelt an und sichert sich so die Feindseligkeit eines großen Teils der gebildeten Klasse Amerikas, die Trumps Öffnung des unberührten Alaska-Wildschutzgebiets für Öl- und Gasbohrungen als Farce betrachtet. Klar kann das Gebiet nicht sowohl ein Schutzgebiet als auch ein Gebiet der Öl- und Gasförderung sein. Umweltschützer fragen sich, wie lange es dauern wird, bis eine bankrotte US-Regierung die Nationalwälder an Holzfirmen verkauft. In seinem Angriff auf Venezuela benutzt Trump die Behauptung eines Krieges gegen Drogen als Deckmantel für einen Krieg, um ein Land zu stürzen und die US-Ausbeutung seiner Ressourcen wieder aufzunehmen, genau wie George W. Bush den „Krieg gegen den Terror“ benutzte, um arabische Staaten für Israel zu stürzen. Was ist der Beweis dafür, dass kleine Boote in venezolanischen und internationalen Gewässern mit Drogen auf dem Weg in die USA beladen sind? Wie können überhaupt Beweise gefunden werden, wenn die Boote in die Luft gesprengt und zerstört werden, anstatt entert und inspiziert zu werden. Mit welcher Befugnis dürfen die USA Boote in venezolanischen und internationalen Gewässern entern? Trumps Politik ist es, das Fahrzeug und die Menschen darauf allein auf Verdacht hin ohne Beweise oder Befugnis zu zerstören. Wenn US-Polizisten in den USA so handeln würden, würden sie wegen Mordes verhaftet werden. Eine Regierung kann Menschen nicht gesetzlich hinrichten, ohne dass diese eines Kapitalverbrechens für schuldig befunden wurden. Wenn es venezolanische Drogenschmuggler gibt, was ist der Beweis dafür, dass sie mit der Regierung in Verbindung stehen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Venezuela, das seit Jahren auf der Zielliste Washingtons steht, Washington eine Drogenausrede liefern würde, um die Regierung zu stürzen und ein Regime nach eigenem Gusto einzusetzen?

Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass Trump Amerika in den Krieg mit Russland, dem Iran, Venezuela, China und all denen treiben wird, die sich weigern, seinen Befehlen zu gehorchen.

So sehr die Amerikaner Trumps Errungenschaften auch brauchten, seine Fehler sind ein hoher Preis, den man dafür zahlen muss. Amerika braucht einen starken Präsidenten, weil Führung Stärke erfordert. Führung erfordert aber auch moralische und gegenseitig akzeptable Lösungen, nicht durch Zwang auferlegte Befehle. Trump gehört die Welt nicht, und er kann Russland, dem Iran, Indien und China keine Diktate aufzwingen. Irgendetwas stimmt nicht, wenn das Trump-Regime nicht erkennen kann, dass dies eine erfolglose und gefährliche Politik ist.

Einschätzung von Putin

Unter westlichen außenpolitischen Kommentatoren scheint Verwirrung über Putins und Peskows Beharrlichkeit zu herrschen, dass Russland an der Alaska-Vereinbarung festhält. Was Putin und Peskov nach dem Alaska-Treffen als erreicht betrachten, ist Trumps Zustimmung, dass die Beendigung des Konflikts in der Ukraine mit der Lösung des Konflikts beginnen muss, den der Westen mit Russland gewählt hat. Was Putin mit der Ursache des Konflikts meint, ist die feindselige Haltung des Westens gegenüber Russland. Es ist diese feindselige Haltung, die die NATO mit US-Raketenstützpunkten an Russlands Grenze brachte, die russlandfreundliche ukrainische Regierung stürzte, die russische Bevölkerung des Donbass angriff und Russlands militärisches Eingreifen erzwang. Die meisten westlichen Kommentatoren lügen weiterhin dreist, dass Russland für den Beginn des Konflikts in der Ukraine verantwortlich sei, obwohl klar ist, dass der Westd das russische Eingreifen erzwungen hat. Das Erzwingen des russischen Eingreifens war der ganze Zweck der Maidan-Revolution 2014 und der anschließenden Täuschung Russlands durch das Minsker Abkommen, das sich als kein Abkommen herausstellte.

Beim Alaska-Treffen schloss Putin daraus, dass Trump zustimmte, dass die Ursache das Fehlen eines gegenseitigen Sicherheitsabkommens ist, das Putin vom Biden-Regime, der NATO und der EU im Januar 2022 verweigert wurde, was das russische Eingreifen in der Ukraine provozierte. Zuerst sollte die Ursache angegangen werden und dann der Waffenstillstand. Putin war nicht einverstanden mit einem Waffenstillstand, der dazu führen würde, dass die ukrainischen Streitkräfte wieder aufgebaut werden, während die Verhandlungen ins Leere laufen.

Wie John Helmer und ich darauf hinwiesen, steht das Alaska-Verständnis im Widerspruch zum außenpolitischen Ziel Washingtons nach Hegemonie und mit der Erwartung von Milliarden von Dollar an Provisionen für westliche Politiker aus den Verkäufen amerikanischer Waffen nach Europa zur Fortsetzung des Krieges in der Ukraine. Mit Trumps Erfolg, Europa dazu zu bringen, die Verteidigungshaushalte auf 5 % des BIP zu erhöhen, glänzen Provisionszahlungen in den Augen westlicher Regierungsbeamter.

Die bestimmenden Interessen im Westen liegen in der Fortsetzung des Konflikts. Trumps „Berater“ brachten ihm dies bei, und Trump sagte plötzlich sein Treffen mit Putin ab und änderte erneut seine Tonart. Jetzt ist seine Tonart wieder, dass die Tötungen zuerst mit einem Waffenstillstand aufhören müssen, und dann können die Verhandlungen beginnen. Dies dient natürlich keinen russischen Interessen, außer denen von Putins „Berater“ Kirill Dmitriev, einem Sprecher für russische Geschäftsinteressen, dessen Verbindungen im Westen und nicht mit den BRICS liegen. Dmitriev will, dass Putin aufgibt, ebenso wie Putins Zentralbankchefin, damit die amerikanisch-russischen Geschäftsinteressen repariert und die profitablen Verbindungen russischer Unternehmen mit dem Westen wiederhergestellt werden können.

Warum Putin auf den eigennützigen Kirill Dmitriev und die pro-amerikanische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina vertraut, die 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten so anlegte, dass sie eingefroren und nun möglicherweise genutzt werden, um die Fortsetzung des Krieges der Ukraine für weitere drei Jahre zu finanzieren, weiß ich nicht. Es kommt mir wie das denkbar schlechteste Urteil eines Führers vor, der versucht, einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden.

Warum Trump sich auf Witcoff und Kellogg verlässt, ist ebenso rätselhaft. Es ist außergewöhnlich, dass die beiden Führer, die, wie wir hoffen, daran arbeiten, einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden, sich auf „Berater“ verlassen, die gegen sie arbeiten.

Mein Fazit ist, dass Geld und US-Hegemonie wichtiger sind als die Vermeidung von Krieg. Es ist also wahrscheinlich, dass wir Krieg bekommen werden.

Wie John Helmer und ich steht Gilbert Doctorow außerhalb des offiziellen Narrativs. Das bedeutet, dass wir drei mit Beschimpfungen statt mit Auseinandersetzung mit unserer Analyse konfrontiert werden. Es ist in Ordnung für mich, wenn mir gezeigt werden kann, dass ich falsch liege – tatsächlich wäre ich froh darüber, da meine Schlussfolgerung deprimierend ist – und ich nehme an, Helmer und Doctorow fühlen sich ebenso. Die wenigen von uns, die außerhalb des Rahmens denken, können es sich nicht leisten, dünnhäutig zu sein.

Doctorow hat die Frage aufgeworfen, wie viel länger Putin an seinen Hoffnungen festhalten kann, dass Trump zum Alaska-Abkommen zwischen den beiden Weltführern zurückkehren wird und diesmal vielleicht dort bleibt. Die Beilegung des Konflikts ist eine weit bessere Lösung als ein großer Krieg, der sicherlich nuklear wird. Um klar zu sein, Doctorow, Helmer und ich bewundern Putin für seine Bemühungen, den Krieg zu vermeiden. Er ist eindeutig eine moralische und humane Person, anders als die Geldgeier im Westen, die ihre Profite über das Überleben der Menschheit stellen. Wenn Doctorow sagt, Putin zeige Feigheit, meint er vielleicht, dass dies die Art ist, wie Putin den USA, Großbritannien und Europa erscheint. Mit anderen Worten, Putins gute Absichten arbeiten gegen ihn.

Doctorow, der die staatlich kontrollierten russischen TV-Programme verfolgt, in denen über den Krieg und die Außenpolitik diskutiert wird, und der derzeit in Moskau ist und so gut er kann die sich entwickelnde Haltung zum Krieg untersucht, hat eine wachsende Ungeduld mit der Art und Weise bemerkt, wie Putin den Krieg seit fast vier Jahren führt. In außenpolitischen Kreisen, wenn nicht innerhalb von Putins eigenem Kreis, wird die Sinnlosigkeit erkannt, mit dem Westen und Washington zu verhandeln. Unter der russischen Bevölkerung wird ihr Leben zunehmend durch Langstrecken-Drohnenangriffe gestört, die den GPS-Betrieb, Flugreisen, Internetdienste beeinträchtigen und Unternehmen daran hindern, Verkaufstransaktionen abzuschließen, und es gibt die gelegentlichen zivilen Todesfälle fernab des Schlachtfelds.

Die zunehmende Kritik an Putins Kriegsführung in außenpolitischen Kreisen und in der Öffentlichkeit erreichte einen neuen Höhepunkt, berichtet Doctorow, als der Moderator des wichtigsten TV-Nachrichtenanalyseprogramms sagte, Verhandlungen seien gescheitert und es sei an der Zeit, „die Ukraine zu zerstören“ und den Krieg schnell zu beenden. Der stellvertretende russische Außenminister stimmte zu, ebenso scheinbar Lawrow, beide wurden vom Kremlsprecher Peskow widersprochen. Der Moderator der Sendung ist ein Schützling des Direktors des russischen Staatsfernsehens. Weder er noch der stellvertretende Ministerpräsident hätten es riskiert, solche Positionen zu beziehen, wenn nicht viel Unterstützung hinter ihnen stünde.

Warum der Widerspruch durch Peskov, wo der TV-Moderator und der stellvertretende Außenminister offensichtlich recht haben? Die Antwort scheint zu sein, dass Putin zu lange an Hoffnungen festhält. Ein Konflikt, der für Russland innerhalb weniger Wochen siegreich hätte abgeschlossen werden sollen, dauert nun fast 4 Jahre. Die vier langen Jahre sind von endlosen, unverteidigten roten Linien geprägt, die den Westen davon überzeugt haben, dass Putin klein beigeben kann. Infolgedessen hat sich der Krieg ständig ausgeweitet. Putins Fehleinschätzung verwandelt einen begrenzten Konflikt in einen Weltkrieg.

Hier werde ich die Ursache des Problems so klar formulieren, wie es für Amerikaner und Entscheidungsträger in Washington und Europa und für Russen und den Kreml formuliert werden kann. Krieg ist profitabel für den westlichen militärisch-industriellen Komplex. Konflikte zu beenden, schadet denen, die davon profitieren, wie Präsident Eisenhower die Amerikaner 1961 warnte. Die Doktrin der US-Hegemonie, ausgedrückt durch die Wolfowitz-Doktrin, als die Sowjetunion zusammenbrach und damit die einzige Einschränkung der US-Hegemonie entfernte, ist immer noch wirksam. Diese Doktrin, verbündet mit Geldinteressen, ist die Grundlage für Washingtons Feindseligkeit gegenüber Russland. Die Wolfowitz-Doktrin und die Kriegsgewinne sind die Hindernisse für die Beseitigung der Ursache des Konflikts.

USA entscheiden: Waffenverkäufe wichtiger als Frieden

MOSKAU (Sputnik) – Die Vereinigten Staaten unterstützen die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte durch die Europäische Union zum Kauf von US-amerikanischen Waffen für die Ukraine, berichtete Reuters am Samstag unter Berufung auf US-Beamte.

US-Beamte haben ihren europäischen Kollegen angeblich mitgeteilt, dass Washington die Nutzung russischer Vermögenswerte durch die EU zum Kauf von Waffen für die Ukraine unterstützt.

Die Trump-Administration habe auch interne Gespräche über die Nutzung russischer Staatsvermögen, die in US-Bankkonten blockiert bleiben, zur Unterstützung der ukrainischen Militärkampagne geführt, berichtete Reuters.

https://sputnikglobe.com/20251025/us-supports-eus-use-of-russian-assets-to-buy-us-weapons-for-ukraine—reports-1123014041.html

Ein weiterer Grund, warum Russland keinen Waffenstillstand will

Frankreich ist bereit, bereits nächstes Jahr Truppen im Rahmen von Sicherheitsgarantien zu entsenden, die von den westlichen Unterstützern der Ukraine vorgeschlagen wurden, falls ein Waffenstillstand im Konflikt mit Russland vereinbart wird, so der Armeestabschef Pierre Schill.

Frankreich bereit, nächstes Jahr Truppen in die Ukraine zu entsenden – Armeechef