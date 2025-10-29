Wettermodifikation in der Schweiz

Vielleicht sollte der Bundesrat öfter in den Himmel schauen und nicht immer nur aufs Volk

Wettermodifikation in der Schweiz ist längst keine Randnotiz mehr. Doch während die USA jüngst eine Transparenzoffensive gestartet haben, herrscht in Bern Funkstille. Ausgerechnet bei einem Thema, das Souveränität, Umwelt, Energieversorgung und Gesundheit betrifft.

Vor kurzem verkündete die US-Regierung mit grosser Geste totale Transparenz zu Wettermodifikation, Kondensstreifen und Geoengineering. Ein US-Präsident, der behauptet, wirklich ALLES wissen zu wollen – ohne Ausnahme. Und die Behörden (EPA = U.S. Environmental Protection Agency) marschieren mit: Dokumente werden veröffentlicht, Websites aufgeschaltet, Daten freigegeben.