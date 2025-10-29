Der Anfang vom Ende der Lügen und Täuschungen

Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch, ausgewiesener Experte und Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin sowie Virologie und Infektions-Epidemiologie, hat die Corona-P(l)andemie aufmerksam verfolgt und von Anfang an seine kritische Stimme erhoben. In einem Video blickt er auf die Ereignisse zurück und analysiert ihre katastrophalen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, die Medizin selbst, die Menschheit und das gesellschaftliche Leben, das von totalitären Zuständen bedroht wird. Er ist sich sicher, dass eine gerechte Aufarbeitung kommen wird. Nachfolgend mein Transkript seines Videos. (hl)

Der Youtube-Kanal Prof. Haditschs hat 67.200 Follower, an die er sich zunächst wendet und die wissen, dass er alle seine Behauptungen wissenschaftlich belegen kann. Unter sein Video hat er folgende Einführung gesetzt:

„Lange genug hat man uns belogen und betrogen. Nun werden zunehmend belastende Fakten bekannt, lassen sich nicht mehr leugnen und auch Versuche der Zensur haben keinen Erfolg mehr. Pseudoargumente haben ausgedient, der Gesundheitsfaschismus ist entlarvt. Zunehmend schaffen