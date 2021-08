Die Architekten des „Great Reset“ legen in Detroit den Grundstein für die „urbane Transformation“ des Hauptquartiers

Digitale Identität, Gesundheitsüberwachung unter den 10 wichtigsten Technologien, die die WEF-Agenda für den städtischen Wandel vorantreiben: Perspektive

Im Oktober 2021 wird das Weltwirtschaftsforum (WEF) sein globales Hauptquartier für den städtischen Wandel in Detroit eröffnen.

Die Urbanisierung ist nur eine von vielen Speichen im Rad der großen Reset-Agenda der Globalisten zur Neugestaltung von Gesellschaft und Wirtschaft.

„Ab und zu ärgere ich mich über die Tatsache, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, irgendwo aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird“ – WEF-Vorstellung des Jahres 2030

Detroits größtes Immobilienunternehmen, Bedrock, wird das neue Zentrum für urbane Transformation des WEF beherbergen, das laut der WEF-Agenda-Ankündigung „ein Testfeld zum Überdenken und Neudefinieren der Vorteile und Möglichkeiten des städtischen Lebens“ bieten wird.

Von dort aus werden „weitere Arbeiten von den Büros des Weltwirtschaftsforums in Peking, Genf, Mumbai, New York, San Francisco und Tokio aus geleitet werden“.

Mit dem offiziellen Start der „Great Reset“-Agenda im Juni 2020 hat das WEF eine enorme Strategie zur Umgestaltung aller Aspekte der Gesellschaft und der Weltwirtschaft vorgelegt.

Angetrieben von den Technologien der sogenannten vierten Industriellen Revolution ist „Städte und Urbanisierung“ eine der vielen Tentakel, die mit der „Great Reset“-Agenda verbunden sind, die sich stark auf neue Technologien zur Massenüberwachung und Datenerfassung stützt.

Great Reset “Cities and Urbanization.” Image source: The World Economic Forum

In die WEF-Agenda zur Neuausrichtung von Städten und Urbanisierung“ sind Themen eingeflochten, die sich auf Folgendes beziehen

Die vierte industrielle Revolution

Blockchain

Das Internet der Dinge

Die Zukunft der Mobilität

Datenwissenschaft

Die Rolle der Religion

Der Klimawandel

Grüne New Deals

Globales Regieren

Und vieles mehr

Alle Themen für Städte und Urbanisierung sind unter dem Banner der großen Reset-Agenda miteinander verknüpft.

Städte und Urbanisierung

Die 10 wichtigsten Technologien des WEF für den städtischen Wandel

Im April 2016 veröffentlichte das WEF einen Bericht mit dem Titel Inspiring Future Cities & Urban Services (Inspirierende Städte und städtische Dienstleistungen), in dem die 10 wichtigsten Technologien aufgeführt sind, die den städtischen Wandel vorantreiben.

Alle diese Technologien erfordern die Erfassung großer Mengen von Bürgerdaten, die in eine Citizen e-ID, auch „digitale Identität“ genannt, einfließen.

Mit dem Internet der Dinge, der Standort- und Zustandserfassung, der Erfassung durch mobile Geräte, der mobilen Gesundheitsüberwachung, offenen Daten in der Verwaltung usw. haben Sie eine Liste von Technologien, die sowohl zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden können.

Auf der Makroebene können diese Technologien enorme Erkenntnisse und Werkzeuge liefern, die die Städte auf sehr positive Weise umgestalten, z. B. durch effizientere Energienutzung, bessere Gesundheitsdienste und verbesserte Verkehrssysteme.

Auf einer persönlicheren Ebene können diese Technologien dazu verwendet werden, menschliches Verhalten zu überwachen, Anreize zu schaffen, zu erzwingen und zu manipulieren und dabei grundlegende Menschenrechte zu untergraben.

Vertrauen ist alles.

Auslöser und Befähiger für die urbane Transformation. Bildquelle: WEF Report: Inspiring Future Cities & Urban Services

Die Idee ist, dass diese aufkommenden Technologien wie „Auslöser“ wirken, die den städtischen Wandel „ermöglichen“.

Der Schlüssel zu dieser Form der massiven Datenerfassung und Überwachung ist die Verbindung jedes Bürgers mit einer digitalen Identität.

Die digitale Identität spielt eine entscheidende Rolle bei der urbanen Transformation, der großen Reset-Agenda

Die digitale Identität, auch bekannt als „Citizen e-ID“, ist laut WEF eine der zehn wichtigsten Technologien, die den städtischen Wandel vorantreiben.

Die globale digitale Identitätsagenda hat im Jahr 2020 an Fahrt aufgenommen, beginnend mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und weiterführend mit Immunitäts- und Impfpässen zur Überwachung und Kontrolle der Mobilität der Bürger zum Wohle der Allgemeinheit.

Durch die Verknüpfung aller Ihrer Online-/Offline-Interaktionen kann Ihre digitale Identität mit anderen verbunden werden:

Jeder Klick, jeder Kommentar und jede Freigabe, die Sie in den sozialen Medien tätigen

Jede finanzielle Transaktion, die Sie durchführen

Ihrem Standort und Ihren Reisezielen

Was Sie kaufen und verkaufen

Ihre persönlichen Gesundheitsdaten und medizinischen Aufzeichnungen

Die Websites, die Sie besuchen

Ihre Teilnahme an staatsbürgerlichen Funktionen (z. B. Wahlen, Steuern, Sozialleistungen usw.)

Wie viel Energie Sie verbrauchen

und vieles mehr

Image Source: World Economic Forum

In einem WEF-Bericht aus dem Jahr 2018 heißt es: „Unsere Identität ist im wahrsten Sinne des Wortes, wer wir sind, und mit dem Voranschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution ist unsere Identität zunehmend digital.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Die Daten, die von Mobiltelefonen, Smartwatches und anderen Geräten erfasst werden, sind die gleiche Art von Daten, die in digitale Identitätssysteme einfließen, die zur Bestimmung des Zugangs der Bürger zu Waren und Dienstleistungen verwendet werden können.

Der WEF-Bericht aus dem Jahr 2016 hebt Madrid als eine Stadt hervor, in der die gesammelten Daten genutzt wurden, um „einen umfassenden Überblick über die städtischen Dienstleistungen zu erhalten“, und zwar über eine Plattform, die „Daten von Bürgern mit Daten integriert, die über Sensoren, Kameras und Geräte des Internets der Dinge erfasst wurden“.

Daten sind die treibende Kraft hinter dem städtischen Wandel, und die Möglichkeiten, mit denen öffentliche und private Einrichtungen Informationen erfassen und verarbeiten können, werden immer vertraulicher, etwa bei der Gesundheitsüberwachung.

Gesundheitsüberwachung, das Internet der Körper und hackbare Menschen

Die mobile Gesundheitsüberwachung ist eine weitere Technologie auf der Top-10-Liste des WEF für die urbane Transformation – eine Technologie, die sich auf biometrische Daten stützt, die von medizinischen IoT-Geräten und anderen Sensoren gesammelt werden, die entweder getragen, verschluckt, tätowiert oder injiziert werden können.

Das Internet der Körper „könnte einen Durchbruch im medizinischen Wissen auslösen […] Oder es könnte einen Überwachungsstaat von noch nie dagewesener Eindringlichkeit und Konsequenz ermöglichen“ – Bericht der RAND Corporation

Zusammen bilden diese Geräte das Ökosystem Internet of Bodies (IoB), das laut RAND „bahnbrechende medizinische Erkenntnisse hervorbringen könnte“ oder „einen Überwachungsstaat mit beispiellosen Eingriffen und Konsequenzen ermöglichen könnte.“

Internet of Bodies Examples, RAND Corporation

Mit „einer noch nie dagewesenen Anzahl von Sensoren, die am menschlichen Körper angebracht, implantiert oder in ihn hineingesteckt werden, um den menschlichen Körper und sein Verhalten zu überwachen, zu analysieren und sogar zu verändern, könnte eine weit verbreitete „IoB-Nutzung das Risiko von körperlichen Schäden, Spionage und der Ausnutzung von Daten durch Gegner erhöhen.“

Die Architekten des großen Reset und der Vierten Industriellen Revolution stehen voll und ganz hinter der weit verbreiteten Einführung des IoB, sind sich aber dennoch bewusst, dass „Daten aus dem Internet der Körper dazu verwendet werden können, Vorhersagen und Rückschlüsse zu treffen, die den Zugang einer Person oder Gruppe zu Ressourcen wie Gesundheitsversorgung, Versicherung und Beschäftigung beeinträchtigen könnten.“

In vielen Städten werden Unternehmen gezwungen, die Papiere ihrer Kunden auf Impfnachweise zu überprüfen. Es ist offensichtlich, dass private Gesundheitsdaten auf immer totalitärere Weise genutzt werden, und Bürger auf der ganzen Welt erheben sich gegen autoritäre Impfpässe und wirtschaftsfeindliche Abriegelungen.

Am 4. Januar 2021 prangerte der ehemalige Kongressabgeordnete Ron Paul in seiner wöchentlichen Kolumne den großen Reset an: „Der große Reset wird den Überwachungsstaat durch Echtzeit-Tracking dramatisch ausweiten. Er wird auch vorschreiben, dass Menschen digitale Zertifikate erhalten, um zu reisen, und sogar Technologie in ihren Körper implantiert wird, um sie zu überwachen.

Die Technologie entwickelt sich in einem solchen Tempo, dass die Bürger jetzt nicht nur durch Daten von IoB-Geräten oder durch Gesichts- oder Stimmerkennung von Kameras und Mikrofonen überwacht werden können, sondern auch durch ihren Herzschlag, der von Infrarotlasern erfasst wird (siehe Video im Tweet unten).

Die HeartBeatID-Technologie der NASA beispielsweise ist „bereits zur Lizenzierung verfügbar, und Sicherheit ist nur eine mögliche Anwendung“, heißt es in der WEF-Agenda.

Eine andere Anwendung könnte die Identifizierung von Kunden sein, die sich dafür entschieden haben, ein Geschäft zu betreten, um ihren Besuch zu personalisieren.

This is how our lives could soon look.



Take a peak at the future: https://t.co/lOLgPc95VB pic.twitter.com/sR7l66C95C — World Economic Forum (@wef) August 17, 2021

„Wir sind keine geheimnisvollen Seelen mehr; wir sind jetzt hackbare Tiere“ – Yuval Harari, WEF 2020

Wenn genügend biometrische Daten und Rechenleistung vorhanden sind, haben Regierungen und Unternehmen die Macht, Menschen zu hacken, so der Historiker und Tech-Futurist Yuval Harari.

In seiner Rede auf dem WEF 2020 in Davos warnte Harari, dass die Gefahr, über große Mengen biometrischer Daten zu verfügen, ein potenzieller „Anstieg digitaler Diktaturen, die jeden Menschen die ganze Zeit überwachen“ sei.

„Diese Gefahr lässt sich in Form einer einfachen Gleichung ausdrücken, die meiner Meinung nach die entscheidende Gleichung für das Leben im 21. Jahrhundert sein könnte – B x C x D = AHH – was bedeutet, dass biologisches Wissen multipliziert mit Rechenleistung multipliziert mit Daten gleich der Fähigkeit ist, Menschen zu hacken.“

Wenn etwas gehackt werden kann, kann es umprogrammiert werden. Das gilt auch für den Menschen.

Wie Harari es so wortgewandt formulierte: „Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind; wir sind jetzt hackbare Tiere.“

Detroit begrüßt die Architekten des großen Reset

Die Architekten des großen Neubeginns legen in Detroit den Grundstein für ihre urbane Transformation – zur Freude der Behörden.

Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, lobte den Schritt, Detroit zu einer Drehscheibe für die Mission der nicht gewählten globalistischen Denkfabrik zu machen, die öffentlich-private Kooperationen fördert.

„Michigan ist seit Jahrzehnten führend bei der Zusammenführung des öffentlichen und des privaten Sektors zur kreativen Lösung von Problemen, die vom Verkehrswesen bis zur Förderung kleiner Unternehmen reichen, und Detroit ist der perfekte Ort, um diesen Ansatz zur Verbesserung des städtischen Lebens weltweit zu nutzen“ – Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan

Auch der Bürgermeister von Detroit, Mike Duggan, bemerkte: „Das Weltwirtschaftsforum hätte jede beliebige Stadt der Welt als Standort für sein globales Zentrum für urbane Transformation wählen können, und wir sind stolz darauf, dass sie sich für Detroit entschieden haben.“

Das Zentrum für urbane Transformation wird seine Aktivitäten im Bedrock-Portfolio in der Innenstadt von Detroit ansiedeln und beabsichtigt, sich den Plänen des Entwicklers für die Gratiot Site anzuschließen.

Autoritarismus ist in einer Welt der totalen Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit einfacher, während Demokratie sich als schwieriger erweisen könnte“ – WEF Global Risks Report 2019

Das WEF stellt sich eine Zukunft vor, in der wir, das Volk, nichts besitzen und wir alle in einem „bürgernahen Wohlfahrtsstaat“ leben, während Regierungen und „Interessenvertreter“ diktieren, wie die Welt von oben nach unten geführt wird.

Die vor über sechs Jahren konzipierte und im Juni 2020 offiziell gestartete „Great Reset“-Agenda verspricht uns eine „bessere Welt“ mit mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, wenn wir uns bereit erklären, „alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften, von der Bildung bis hin zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen, neu zu gestalten“.

Dazu gehört auch der Einsatz von Technologien, die jeden unserer Schritte verfolgen und nachverfolgen.

„Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser“, lautet eine vom WEF verfasste Schlagzeile in Forbes aus dem Jahr 2016.

Derselbe Artikel erschien jahrelang auf dem WEF-Blog, bevor er im Mai 2021 gelöscht wurde, und er fasste kurz und bündig zusammen, wie das Jahr 2030 aussehen könnte: