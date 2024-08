Die Astana-Erklärung – eine Kampfansage an die US-Weltmacht

Der 24. Gipfel der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) endete am 4. Juli 2024 in Astana, Kasachstan. In der Pressemitteilung wurde die Entschlossenheit der Gruppe betont, ihre Rolle bei der Beeinflussung des Weltgeschehens auszubauen, eine unmissverständliche Herausforderung für die weltweite Führungsrolle der USA.

Die SCO ist ein bedeutender Weltzusammenschluss. Sie wurde im Juni 2001 in Shanghai mit sechs Gründern gegründet – China, Kasachstan, Russland, Tadschikistan, der Kirgisischen Republik und Usbekistan. Mit der Aufnahme von Indien, Iran und Pakistan hat sie nun neun Mitglieder plus drei Beobachter – Afghanistan, Weißrussland und die Mongolei – sowie 14 Dialogpartner, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Türkei.

In seinen Mitgliedern lebt 40 Prozent der Weltbevölkerung, die gemeinsam 23 Billionen US-Dollar zum globalen Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Am Gipfel in Astana nahmen 16 Staats- und Regierungschefs teil, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin, der pakistanische Präsident Shehbaz Sharif, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und der UN-Generalsekretär António Guterres. Indien wurde von seinem Außenminister Subrahmanyan In Jayshankar vertreten. Während des Gipfels wurde Weißrussland als Vollmitglied aufgenommen und China übernahm den jährlich wechselnden Vorsitz der Gruppe.

Die Erklärung von Astana enthält die üblichen Grundsätze: die Verpflichtung, eine repräsentativere, demokratischere, gerechtere und multipolarere Welt aufzubauen, die Achtung der territorialen Integrität ihrer Mitglieder, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitglieder (China betrachtet seinen Anspruch auf Taiwan strikt als eine innere Angelegenheit) und das Recht der SCO-Mitglieder, unabhängig ihren politischen und wirtschaftlichen Weg zu wählen. Die Mitglieder sind außerdem entschlossen, den internationalen Einfluss der Gruppe zu stärken, und bezeichnen sich selbst als wichtige Organisation in der multipolaren Welt.

„Multipolar“ ist interessant. In westlichen Hauptstädten glaubt man, China befinde sich in einem bipolaren Wettstreit mit den USA. Wenn es einen weiteren Pol gibt, dann deutet das auf Russland hin.

Ähnliche Ansichten wie in der Astana-Erklärung, insbesondere die Notwendigkeit des Friedens, finden sich in den Kommuniqués fast aller Versammlungen, an denen die Vereinigten Staaten teilnahmen, einschließlich ihrer Treffen mit ASEAN bei Ostasiengipfeln. Die Kommuniqués betonen üblicherweise den Frieden und unterstützen die territoriale Integrität sowie das Recht der Mitglieder und assoziierten Länder, unabhängig ihren eigenen politischen und sozioökonomischen Weg zu wählen.

Zur Stärkung dieser Prinzipien müssen alle Staaten, die an ASEAN-Treffen teilnehmen, den Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit (TAC) von 1976 ratifizieren. Die Vereinigten Staaten sind eine der 51 Hohen Vertragsparteien, die dies getan haben. Der TAC wurde 1987, 1998 und 2010 geändert, aber sein Kernprinzip der friedlichen Koexistenz und freundschaftlichen Zusammenarbeit bleibt unverändert. Die Androhung oder Anwendung von Gewalt zwischen den Parteien ist wie in der UN-Charta verboten, wird aber wiederholt ignoriert.

Ein weiteres Problem, das die USA bei der Einhaltung des TAC-Abkommens untergräbt, ist das Netz von Militärstützpunkten in Nordostasien (Guam, Japan, Südkorea), mit denen sie ihre Dominanz in dieser Region und darüber hinaus durchsetzen wollen.

Was Südostasien betrifft, so feiern die USA nach der Räumung ihrer Stützpunkte in Thailand und den Philippinen am Ende des Vietnamkriegs ein Comeback. Sie haben mit den Philippinen ein Abkommen über eine verstärkte Verteidigungskooperation ausgehandelt und verfügen nun über einen neuen Luftwaffenstützpunkt in Basa in Pampanga. Weitere Stützpunkte sind Fort Magsaysay in Nueva Ecija, Palawan, Cebu und Cagayan de Oro. In Thailand und anderen ASEAN-Ländern gibt es noch keinen Stützpunkt, obwohl einige von ihnen, vor allem Singapur, regelmäßig Soldaten und Piloten zur Ausbildung in die USA schicken.

Unterdessen werden die Überwachungsanlagen des US-Militärs weiter ausgebaut. Die US-Raumfahrtbehörde plant, von ihrem Stützpunkt Grand Forks in North Dakota aus weitere 250 militärische Überwachungssatelliten ins All zu schicken. Diese sollen die militärischen Aktivitäten Chinas und Russlands rund um den Globus genauer überwachen als je zuvor.

Bei der vielbeachteten Quad handelt es sich angeblich um eine Beratungsvereinbarung zwischen den USA, Japan, Australien und Indien, die erörtern soll, was gegen Chinas wachsenden regionalen Einfluss zu tun ist. Doch Indien ist ein eher zwiespältiger Partner, wie seine Mitgliedschaft in der SCO zeigt: Entweder hat es in beiden Lagern einen Fuß oder gar keinen. Die Türkei weist eine ähnliche Zwiespältigkeit auf, da sie sowohl Mitglied der NATO als auch der SCO ist.

Die Welt verändert sich, insbesondere in unserer Region, und Australien sollte sich mit ihr verändern. Die Regierung Chifley sah die kurze Nachkriegszeit als Gelegenheit, sich Indien, Indonesien und anderen neuen unabhängigen Staaten in ihrem Streben nach Blockfreiheit anzuschließen. Doch unter Menzies verzichteten wir auf jede Gelegenheit, unsere Präsenz oder Interessen bei den blockfreien Treffen der Nachkriegsstaaten geltend zu machen, angefangen mit der Bandung-Konferenz 1955. Und dann ging es weiter, als Australien sich an Kriegen gegen die „Kommunisten“ in Malaysia, Indonesien und Vietnam beteiligte.

Nach einer Übergangszeit, in der Australien zu unserem beiderseitigen Vorteil mit seinen asiatischen Nachbarn zusammenarbeitete, sind beide Seiten der Politik von Amerikas China-Phobie verführt worden. Die Einführung von AUKUS, insbesondere die Möglichkeit, von den USA zu enormen Kosten atomgetriebene U-Boote zu erwerben, verschärft unseren Mangel an Handlungsfreiheit in der Außenpolitik und bei Verteidigungsentscheidungen. In einer sich schnell verändernden Welt mit schwindender US-Macht sind wir auf dem falschen Fuß erwischt worden und haben nicht die Entscheidungsfreiheit, uns an wechselnde Allianzen anzupassen.