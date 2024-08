The Corbett Report: Die intelligente Weltsimulation – Wie die Regierung die Zukunft vorhersagt

James Corbett

Haben Sie schon von der „Sentient World Simulation“ gehört? Wussten Sie, dass das US-Verteidigungsministerium vor zwei Jahrzehnten enthüllte, dass es an der Erstellung eines Echtzeitmodells der Erde und aller Menschen auf ihr arbeitete? Und wussten Sie, dass dieses Projekt praktisch unter den Teppich gekehrt und nie wieder erwähnt wurde? Nun, das werden Sie gleich erfahren! Machen Sie sich bereit für den faszinierenden Blick zurück in die Archive des „Corbett Report“.

Transkript

Das illegale Programm der NSA zum Abhören ohne richterliche Anordnung. Der Bau des riesigen NSA-Datenzentrums in Utah zur dauerhaften Speicherung von Kopien der gesamten digitalen Kommunikation in der ganzen Welt. Das „Communications Data Bill“ der britischen Regierung zur Überwachung von E-Mails, Sofortnachrichten und anderen persönlichen Informationen. Was vor etwas mehr als einem Jahrzehnt noch als verrückte Verschwörungstheorie abgetan wurde, ist in der Zeit nach dem 11. September zum allseits bekannten Stoff für Zeitungsüberschriften und Talkshow-Reportagen geworden.

Tatsächlich schien sich die Taktik der Geheimdienste vor etwa einem Jahrzehnt zu ändern. Anstatt ihre Aktivitäten geheim zu halten – die NSA beispielsweise als „No Such Agency“ zu bezeichnen oder die Existenz von „Echelon“ offiziell zu leugnen – begann die Regierung zunehmend, der Öffentlichkeit diese Informationen unter die Nase zu reiben.

GLENN GREENWALD: Das war die Denkweise, die die Bush-Regierung 2002 dazu veranlasste, John Poindexter wieder auszugraben, wo immer er auch war. Und er hat tatsächlich für Verteidigungsverträge gearbeitet und sie haben ihn ausgegraben. Er sollte das Programm starten, das sie das „Total Information Awareness Program“ nannten. Und das Logo – das ich mir in den letzten Wochen angesehen habe und das Sie sich ansehen sollten, weil Sie nicht glauben werden, wie gruselig es ist – zeigt eine Pyramide mit einem riesigen Auge, das darüber schwebt, dieses Auge, das das allsehende Auge sein sollte.



Das einzige Problem mit dem Programm zur totalen Informationsaufklärung war, dass sie ihm einen Namen gaben, der zu ehrlich war. Das machte allen Angst, und so mussten sie so tun, als würden sie es nicht weiterverfolgen. Aber natürlich haben sie schrittweise und auf eine sehr klare Art und Weise das gesamte Informationsaufklärungsprogramm unter einer ganzen Reihe von verschiedenen Gesetzesinitiativen neu geschaffen. Und diese Vorstellung, dass jede einzelne Form der technologischen Kommunikation per Gesetz so konstruiert sein muss, dass die Regierung sie durch die Hintertür abhören und überwachen kann, ist Ausdruck der Denkweise des Überwachungsstaates: dass es so etwas wie eine Privatsphäre vor der US-Regierung nicht geben kann. Diese Denkweise hat dazu geführt, dass der Überwachungsstaat zu einem ausufernden, riesigen, allgegenwärtigen und sich ständig ausweitenden Instrument geworden ist, das Staat und Unternehmen einsetzen, um ihre Macht zu sichern.



Quelle: Glenn Greenwald: Challenging the US Surveillance State

Das Beängstigende an so etwas wie dem Total Information Awareness Office ist vielleicht nicht nur, dass es überhaupt vorgeschlagen wurde, oder dass es eine so unverhohlen gruselige Orwellsche Symbolik enthielt, um sein wahres Wesen und seinen Zweck zu vermitteln, sondern dass, während wir hier zehn Jahre später sitzen und die Kernfunktionen des TIA-Büros jetzt offen von der NSA, dem DHS und anderen Regierungsbehörden ausgeführt werden, die Menschen jetzt aktiv Entschuldigungen für diesen alptraumhaften Polizeistaat vorbringen.

„Wenn du nichts zu verbergen hast, dann hast du auch nichts zu befürchten“ war schon immer die Parole für diejenigen, die zu viel Angst davor haben, die vermeintliche Autorität der Regierung in Frage zu stellen, um sich gegen den Überwachungsstaat und die damit einhergehende Schuldzuweisung auszusprechen. Mit gespielter Belustigung fragen diese moralischen Zwerge unweigerlich: „Was ist eigentlich so schlimm daran, dass die Regierung dich ausspioniert?“

Die Antwort ist natürlich, dass diese Frage impliziert, dass die Behörden, die mit der ständigen Überwachung durch Big Brother beauftragt sind, selbst über jeden Vorwurf erhaben wären, strahlende Lichter der moralischen Rechtschaffenheit, die diese unglaubliche Macht niemals für schändliche Zwecke missbrauchen würden. Für die Phantasielosen da draußen haben Hollywood-Filme wie „Enemy of the State“ fiktive Beispiele dafür geliefert, was schief gehen kann, wenn jemand irgendwo diese Informations- und Überwachungsmacht missbraucht, um eine unschuldige Person zur falschen Zeit am falschen Ort ins Visier zu nehmen.

Natürlich ist die Macht, die diese Technologien den Behörden oder korrupten Gruppen innerhalb dieser Behörden verleihen, um das Leben von Zielpersonen zu zerstören, selbst eine passende Antwort auf die Frage, warum uns die staatliche Überwachung beunruhigen sollte. Doch abgesehen davon, was in einem solchen Szenario mit bestimmten Personen geschehen kann, stellt sich eine viel größere Frage: Was wäre, wenn diese Daten, unsere E-Mails, unsere Telefonanrufe, unsere Kreditkartentransaktionen, unsere Beiträge in den sozialen Medien, unsere Handy-GPS-Protokolle und all die Hunderte von anderen Daten, die zugegebenermaßen jeden Tag über uns gesammelt werden, in eine Datenbank eingespeist würden, die so gigantisch ist, dass sie eine digitale Version jedes einzelnen Menschen auf dem Planeten enthält? Und was wäre, wenn diese Datenbank vom Verteidigungsministerium genutzt würde, um verschiedene Szenarien durchzuspielen, von den Reaktionen der Öffentlichkeit auf Naturkatastrophen bis hin zur Wahrscheinlichkeit ziviler Unruhen nach der Verhängung des Kriegsrechts?

Bemerkenswerterweise geschieht genau das gerade.

Das Programm nennt sich „Sentient World Simulation“. Ziel des Programms ist es nach Angaben seines Schöpfers, ein „kontinuierlich laufendes, ständig aktualisiertes Spiegelmodell der realen Welt zu sein, das zur Vorhersage und Bewertung künftiger Ereignisse und Handlungsweisen verwendet werden kann“. In der Praxis bedeutet dies eine Computersimulation des Planeten mit Milliarden von „Knotenpunkten“, die jeden Menschen auf der Erde repräsentieren.

Das Projekt ist an der Purdue University in Indiana im Labor für synthetische Umgebungen für Analysen und Simulationen angesiedelt. Geleitet wird es von Alok Chaturvedi, der nicht nur das Purdue-Labor leitet, sondern das Projekt auch über sein privates Unternehmen Simulex, Inc. kommerziell anbietet, das sich einer Reihe von Regierungskunden rühmen kann, darunter das Verteidigungs- und das Justizministerium, sowie Kunden aus dem Privatsektor wie „Eli Lilly“ und „Lockheed Martin“.

Chatruvedis Ziel ist es, zuverlässige Vorhersagen über künftige Weltereignisse auf der Grundlage von erdachten Szenarien zu erstellen. Um dies zu erreichen, „verschlingen die Simulationen aktuelle Nachrichten, Volkszählungsdaten, Wirtschaftsindikatoren und klimatische Ereignisse in der realen Welt, zusammen mit geschützten Informationen wie militärischen Geheimdienstinformationen“. Obwohl dies nicht explizit erwähnt wird, sind genau die Daten über digitale Kommunikation und Transaktionen, die jetzt von der NSA, dem DHS und anderen Regierungsbehörden verschlungen werden, ideale Daten für die Erstellung zuverlässiger Modelle der Gewohnheiten, Vorlieben und Verhaltensweisen jedes Einzelnen, die zur Feinabstimmung dieser Simulationen und für zuverlässigere Ergebnisse verwendet werden könnten. Mit Hilfe dieser Daten sind das SEAS-Labor und sein Ableger „Sentient World Simulation“ in der Lage, detaillierte, funktionsfähige Echtzeitsimulationen von mindestens 62 Ländern zu erstellen. „Die Computermodelle für den Irak und Afghanistan“, so ein Bericht des Registers über das Projekt aus dem Jahr 2007, „haben jeweils etwa fünf Millionen einzelne Knotenpunkte, die Dinge wie Krankenhäuser, Moscheen, Pipelines und Menschen darstellen.“

Zum Zeitpunkt der ersten Berichte über das Programm vor fünf Jahren gab es nur 62 Simulationen auf Länderebene, die vom US-Verteidigungsministerium durchgeführt wurden. Diese Simulationen gruppierten Menschen zu Kompositen, wobei 100 Individuen als ein einziger Knotenpunkt fungierten. Aber schon damals hatte die US-Armee die Systeme genutzt, um eine Eins-zu-eins-Simulation potenzieller Rekruten zu erstellen. Ziel ist es, genügend Daten über jeden einzelnen Menschen zu archivieren, um ein Computermodell aller Menschen auf der Erde zu erstellen, mit dem sich das Verhalten und die Reaktionen jedes einzelnen Menschen in verschiedenen Szenarien vorhersagen lassen.

Das Programm kann beispielsweise vorhersagen, was im Falle eines großen Tsunamis passieren würde oder wie die Menschen bei einem Bioterroranschlag reagieren würden. Unternehmen können mit Hilfe der Modelle vorhersagen, wie sich ein neues Produkt auf dem Markt behaupten würde, welche Art von Marketingplänen am effektivsten wäre oder wie sich die Organisation eines Unternehmens am besten rationalisieren ließe.

Das ursprüngliche Konzeptpapier für das Projekt wurde 2006 veröffentlicht, und im Jahr 2007 wurde berichtet, dass sowohl der Heimatschutz als auch das Verteidigungsministerium das System bereits nutzen, um die Reaktion der amerikanischen Öffentlichkeit auf verschiedene Krisen zu simulieren. In den dazwischen liegenden fünf Jahren wurde jedoch so gut wie gar nicht über die Sentient World Simulation oder ihre Fortschritte bei der Erstellung eines Erdmodells berichtet.

Es besteht eine sehr gute Chance, dass diese Art von Systemen zumindest im Moment reine Quacksalberei sind. Computer sind schließlich nur so wertvoll wie ihre Programmierung, und die Algorithmen, die erforderlich sind, um Reaktionen in chaotischen Systemen mit mehreren, kaum verstandenen Variablen genau vorherzusagen, liegen um Größenordnungen über dem, was derzeit möglich ist. Oder doch nicht? Eine der großen Ironien unserer Zeit ist, wie Glenn Greenwald in seiner Rede über den Überwachungsstaat hervorhebt, dass wir zwar in einer Zeit leben, in der es nebulösen Regierungsbehörden möglich ist, jedes Detail Ihres Lebens zu kennen – von dem, was Sie zum Frühstück gegessen haben, bis hin zu dem, wo Sie gestern Abend eingekauft haben, und wer Ihre Freunde sind -, wir aber auch in einem Zeitalter beispielloser Unwissenheit darüber leben, was unsere eigenen Regierungen tatsächlich tun.

GREENWALD: [Es gibt] noch einen weiteren Punkt, der es wert ist, darüber zu sprechen, wie dies funktioniert – darüber, wie der Überwachungsstaat funktioniert und wie durch ihn Macht ausgeübt wird, und dies ist meiner Meinung nach wahrscheinlich der schädlichste Teil – und ich bezeichne dies als den einseitigen Spiegel. Der einseitige Spiegel der Regierung. Genau zur gleichen Zeit – und das finde ich wirklich bemerkenswert – genau zur gleichen Zeit, in der die Regierung ihre Fähigkeit, alles zu wissen, was wir tun, massiv ausgeweitet hat, hat sie gleichzeitig eine Mauer der Geheimhaltung um sich herum errichtet, die uns daran hindert, irgendetwas von dem zu wissen, was sie tut.

Das ist der Kern der Sache. Irgendwie wird von uns erwartet, dass wir der Spitzfindigkeit „Wenn wir nichts zu verbergen haben, dann haben wir auch nichts zu befürchten“ zustimmen, doch gleichzeitig wird von uns verlangt, dass wir glauben, dass die Regierung alle möglichen Informationen vor der Öffentlichkeit geheim halten muss, um ihre Arbeit zum „Schutz“ dieser Öffentlichkeit auszuführen.

Wenn die Regierung nichts zu verbergen hat, warum gibt sie dann nicht die Notizen, Memoranden und Ergebnisse der 9/11-Kommission vollständig und ungeschwärzt frei?

Warum gibt sie die Aufzeichnungen über die Ermittlungen zum JFK-Attentat nicht frei, anstatt wie bisher zu argumentieren, dass diese Aufzeichnungen erneut von einer Überprüfung der Freigabe ausgenommen werden sollten, die 2013, 50 Jahre nach dem Attentat selbst, stattfinden soll?

Warum gibt sie nicht den vollständigen Prüfpfad darüber frei, welche Banken die TARP-Notfallmittel in welcher Höhe erhalten haben?

Liegt es daran, dass die Regierung doch etwas vor der Öffentlichkeit zu verbergen hat, die ihre angeblichen Herren sind? Liegt es daran, dass die alte Maxime „Wissen ist Macht“ wahrer ist, als wir je wissen könnten, und dass das einseitige Beharren der Regierung auf Transparenz für die Bürger und Undurchsichtigkeit für sich selbst ein Spiegelbild der Macht ist, die sie über uns hat?

Die „Sentient World Simulation“ ist nur ein Beispiel für ein Programm, das von einem Unternehmen für verschiedene Regierungs- und Fortune-500-Kunden durchgeführt wird. Aber es ist ein bezeichnender Blick hinter den Vorhang auf das, was diejenigen, die unsere Gesellschaft wirklich leiten, wollen: vollständige Kontrolle über jede Facette unseres Lebens, erreicht durch eine vollständige Invasion von allem, was einmal als „Privatsphäre“ bezeichnet wurde. Es wäre hoffnungslos naiv zu glauben, dass dies das einzige derartige Programm ist, das es gibt, oder dass wir auch nur annähernd wissen, auf welche Weise die SWS bereits eingesetzt wurde.

Was bedeutet das nun für die Öffentlichkeit, die in diesem Informationskrieg derart benachteiligt ist? Eine Öffentlichkeit, der praktisch gesagt wird, dass alles, was sie tut, sagt oder kauft, vom KI-Kontrollnetz katalogisiert werden kann und wird, auch wenn die Einzelheiten dieses Netzes vor ihr geheim gehalten werden sollen? Leider gibt es keinen einfachen Weg zurück von dem Abgrund, auf den wir mit der Schaffung des nationalen Sicherheitsstaates und der Verabschiedung des National Security Act von 1947 zugesteuert sind. Vielleicht haben wir diesen Abgrund bereits überschritten, und unter dem derzeitigen politischen Paradigma gibt es keinen Weg zurück. Dies sind Dinge, über die eine informierte, aufmerksame und sachkundige Bürgerschaft im Rahmen eines gesellschaftlichen Dialogs über das Wesen und die Bedeutung der „Privatsphäre“ entscheiden muss.