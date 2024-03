Die Auflösung von Illusionen über die Sicherheit von Impfstoffen

Von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die Impfstoffindustrie täuscht uns absichtlich über die Risiken und Vorteile von Impfstoffen, um Profit zu machen, ohne Rücksicht auf menschliches Leid und die Zerstörung der öffentlichen Gesundheit im Laufe der Zeit

Einer der Gründe, warum der Polio-Impfstoff nicht funktioniert, ist, dass Polio nicht durch ein ansteckendes Virus verursacht wird. Sie wird durch Toxine verursacht. Das Poliovirus ist ein Kommensalvirus, das völlig harmlos ist, wenn es nicht mit Toxinen angegriffen wird

Die Änderung von Definitionen ist Teil des Drehbuchs der Impfstoffindustrie. Die Definition eines „Impfstoffs“ wurde radikal geändert, um den Einsatz der experimentellen modifizierten RNA-Gentherapie zu ermöglichen

Ein weiterer Teil des Betrugs ist die Verwendung eines anderen Impfstoffs als Kontrolle anstelle eines echten Placebos. Man kann einfach nicht beweisen, dass ein Impfstoff sicher ist, indem man ihn mit einem anderen, höchstwahrscheinlich unsicheren Impfstoff vergleicht

Laut Dr. Suzanne Humphries gibt es keine sinnvollen Impfstoffe, nicht einmal gegen Pocken oder Tetanus. Tetanus kann erfolgreich mit hochdosiertem intravenösem Vitamin C und anderen wichtigen Nährstoffen behandelt werden

Vitamin C wirkt, weil Tetanus eine bakterielle Erkrankung ist, die durch eine obligate Anaerobie verursacht wird, die in Gegenwart von Sauerstoff nicht überleben kann. Andere oxidative Therapien, die eingesetzt werden können, wenn die Infektion mit einer Wunde zusammenhängt, sind Wasserstoffperoxid und Ozontherapie

In diesem Interview spricht Dr. Suzanne Humphries über die jüngste Aktualisierung ihres klassischen Buches „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History“, das 2013 veröffentlicht wurde. „Dissolving Illusions“ ist eines meiner Lieblingsbücher über Impfstoffe, daher war es mir eine Ehre, das Vorwort für diese Ausgabe zum 10. Jubiläum zu schreiben.

Die Erzählung von der „sicheren und wirksamen“ Impfung ist eine sorgfältig fabrizierte Illusion

Das Wort „Illusionen“ ist sehr treffend, denn der Impfstoffindustrie geht es wirklich nur darum, Illusionen zu fördern. Sie täuscht uns absichtlich über die Risiken und den Nutzen von Impfstoffen, um Profit zu machen, ohne Rücksicht auf das menschliche Leid.

„Was ich in den 15 Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, gelernt habe, ist, dass es immer und immer wieder die gleiche alte Geschichte ist“, sagt Humphries. „Manchmal fragen mich die Leute: ‚Was ist der Antrieb? Warum tun sie das?‘ Meine Antwort ist, dass ich das Warum nicht vollständig beantworten kann. Sicherlich spielt die Gier eine Rolle, vor allem heutzutage, aber ich denke, dass wahrscheinlich noch viel schlimmere Dinge im Spiel sind. Was wir sagen können, ist, dass sich seit 225 Jahren immer wieder dieselbe Geschichte wiederholt, nämlich dass Impfstoffe auf den Markt kommen und frühere Krankheiten, die nicht wirklich problematisch waren, verschlimmern. Die Impfstoffe verursachen Probleme. Die Sterblichkeitsrate ist bei jeder Krankheit gesunken, bevor es überhaupt eine Therapie gab, sei es ein Antibiotikum oder ein Impfstoff … Der Versuch, den Menschen zu helfen, besser und länger zu leben, ihren Körper und ihre Widerstandskraft zu stärken, war schon immer der Schlüssel. Doch gleichzeitig wurde die Menschheit mit tierischen Produkten und Krankheiten, Viren und Sporen und Dingen, die man sich nicht einmal vorstellen kann, kontaminiert. Früher nannte man den Pockenimpfstoff „reine Lymphe“, aber es war Eiter. Es ist eine Horrorgeschichte. Es war schon immer eine Horrorgeschichte. Für mich war COVID also ein ganz normaler Tag im Büro.“

Böswillige Handlungen

In dem Interview erzählt Humphries, wie es zu diesem Buch kam. Sie wurde zum ersten Mal darauf aufmerksam, dass Impfstoffe problematisch sein könnten, als sie als Nephrologin im Norden von Maine arbeitete.

Nach einem dreijährigen Kampf mit der Krankenhausverwaltung, die sich weigerte, sich ihre Bedenken anzuhören, stieg sie schließlich aus, zahlte ihre Studienkredite ab und zog in ein Wohnmobil auf der Farm eines Freundes in Virginia, wo sie zusammen mit Roman Bystrianyk, der seit 1998 die Geschichte von Krankheiten und Impfstoffen erforscht, die erste Ausgabe von „Dissolving Illusions“ schrieb.

Die nächsten sieben Jahre verbrachte sie damit, Vorträge in der ganzen Welt zu halten, und erhielt dabei jede Menge Morddrohungen. Die Bremsleitung ihres Autos wurde sabotiert, jemand schoss einen Armbrustpfeil vor ihrer Haustür in den Boden, und ein offensichtlich Verrückter beschrieb, wie er sie auf grausame Weise foltern und töten wollte. Und das alles nur, weil sie die Gefahren von Impfstoffen und die Lügen, mit denen die Impfstoffindustrie arbeitet, anprangert.

„Ich denke, das liegt daran, dass es eine große Bedrohung ist, wenn jemand, der Glaubwürdigkeit genießt – ich galt als eine der besten Ärztinnen in Maine, als Nephrologin -, herauskommt und sagt, was ich gesagt habe. Es geht nicht unbedingt darum, dass ich eine wichtige Person war, aber es ging darum, woher ich kam„, sagt sie.

CDC verheimlicht seit Jahren Impfstoff-Verletzungen

Humphries berichtet auch, wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Impfstoffverletzungen verheimlicht haben, indem sie die eingereichten Berichte gelöscht haben.

„Ich fing an, diese Impfstoffverletzungen der CDC zu melden. Ich habe sie gemeldet, weil meine Kollegen um mich herum das nicht taten. Aber dann fingen sie an, sie zu mir zu bringen und sagten: ‚Hier ist noch eine, Suzanne. Hier ist noch eine.‘ Jedes Mal, wenn ich einen Fall meldete, erhielt ich einen Anruf von der CDC, in dem es hieß: ‚OK, jemand anderes wird Sie anrufen‘, und dann bekam ich einen weiteren Anruf. Es war einfach eine unheimliche, seltsame Sache. Dann, nach sechs Monaten, rief mich der Hauptvertreter der CDC an, ein Arzt, und wir stritten uns regelrecht am Telefon. Er sagte zu mir: „Was ist mit Ihnen passiert, dass Sie glauben, dass all diese Impfstoffe so viele Probleme verursachen? Ich sagte: „Was mir passiert ist, ist, dass ich es beobachtet habe, und dann geben Sie Kindern diesen Lebendimpfstoff gegen Grippe, obwohl in der Packungsbeilage genau angegeben ist, welche Symptome sie bekommen werden, nämlich die Grippe. Er sagte: ‚Nun, das ist mein Fachgebiet, und so etwas kommt absolut nicht vor.‘ Ich sagte: ‚Nun, ich glaube, da müssen wir uns wohl darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Er legte auf, und das war das letzte Mal, dass ich von ihm hörte. Und wissen Sie was? Sie wurden nie in die VAERS-Datenbank aufgenommen. Sie wurden gelöscht. Ich hatte die tatsächlichen Nummern der Impfstoffchargen. In diesen Berichten wurde alles genauestens dokumentiert.“

Was steht in der Aktualisierung „Illusionen auflösen“?

Einer der Silberstreifen an der COVID-Massenspritzenkampagne ist, dass sie viele zu der Einsicht gebracht hat, dass Impfstoffe nicht alles sind, was sie zu sein versprechen. Die COVID-Impfungen sind so giftig, dass die Verletzungen zwar wie nie zuvor unter den Teppich gekehrt werden, aber es sind einfach so viele, dass sich das Blutbad nicht verbergen lässt. Und weil die Regierung und die Gesundheitsbehörden sich weigern, das Problem anzuerkennen, stellen viele jetzt alle Impfstoffe in Frage, nicht nur die COVID-Spritze.

„Es ist eine dunkle Nacht für die Seele, wenn man aufwacht“, sagt Humphries. „Die ganze Welt gerät aus den Fugen, weil man merkt, dass das gesamte medizinische System korrupt und rückständig ist und dass es wahrscheinlich für fast alles bessere Wege gibt. Und wissen Sie was? Seit 225 Jahren sagen das die Ärzte, und seit 225 Jahren werden diese Ärzte ignoriert. Das ist einer der Gründe, warum wir das zweite Buch geschrieben haben, das „Dissolving Illusions Companion Book“ (Das Begleitbuch zur Auflösung von Illusionen). Es ist ein weiteres umfangreiches Buch, etwa 600 Seiten, mit 230 Ärzten, die verschiedene Zitate darüber geben, was sie vor Ort gesehen haben, von den Pockenimpfstoffen über die Toxoidimpfstoffe bis hin zu Scharlach und Typhus und der Verschlimmerung aller Krankheiten, die nach der Verabreichung von Impfstoffen auftraten. Einige von ihnen sagen: „Der gesamte Beruf des Mediziners ist eine völlige Zeitverschwendung. [Sie fügen der Menschheit Schaden zu. Es wäre besser, wenn alle Ärzte einfach von der Erde verschwinden würden und die Menschheit nichts mehr tun würde. Was wir in den letzten 10 Jahren getan haben, ist, dass ich auf meinen Reisen mehr Forschung betreiben musste, um verschiedene Krankheiten zu präsentieren. Wenn ich an einen Ort komme, sagen sie: ‚Wir wollen etwas über Tetanus hören‘, oder sie wollen mehr über Keuchhusten hören. Es ist auch mehr medizinische Literatur erschienen. Wir haben also im Grunde ein weiteres Buch zu ‚Dissolving Illusions‘ hinzugefügt. Wir haben es um 200 Seiten erweitert. Wir haben ein Kapitel über Tuberkulose hinzugefügt, das als Weiße Pest bezeichnet wurde. Das Kapitel über die Pocken wurde ebenfalls erweitert. Dem Kapitel über Keuchhusten habe ich etwa 20 oder 30 neue Seiten hinzugefügt. Es gibt ein Kapitel über tödliche Medizin, die Praktiken von den frühen 1800er bis zu den 1940er Jahren, die nachweislich viel Schaden anrichteten. Roman hat weitere Diagramme erstellt. Es gibt eine Fortsetzung des Polio-Kapitels. Dr. Jacob Puliyel, der in Indien lebt, schrieb die Abhandlungen über die oralen Polio-Impfstoffe und darüber, wie sie Lähmungen bei Kindern verursachten. Wir haben diese Folgedokumente sowie eine Menge anderer Daten hinzugefügt, die wir im ursprünglichen Kapitel aus Platzgründen weggelassen haben, die aber so wichtig sind, dass sie unbedingt veröffentlicht werden müssen.“

Die Polio-Illusion

Auf der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse ist Humphries davon überzeugt, dass einer der Gründe, warum der Polio-Impfstoff nicht funktioniert, darin liegt, dass Polio nicht durch ein infektiöses Virus verursacht wird. Sie wird durch Toxine verursacht. Das Poliovirus ist ein Kommensalvirus, das völlig harmlos ist, wenn es nicht toxisch angegriffen wird.

„Wir müssen zwischen Poliovirus und Poliomyelitis unterscheiden“, erklärt Humphries. „Bei der Poliomyelitis wird ein bestimmter Teil des Rückenmarks oder des Hirnstamms in der grauen Substanz geschädigt, was zu Lähmungen in einer oder mehreren Muskelgruppen führt. Sie kann zu Lähmungen der Nerven führen, die das Zwerchfell versorgen, weshalb die eiserne Lunge eingesetzt wurde. Das ist wirklich interessant, wenn man bedenkt, dass die ersten Forscher versuchten, Affen mit dem Poliovirus zu infizieren, und sie konnten sie nicht anstecken. Sie steckten es ihnen in die Nase. Sie injizierten es ihnen in den Körper. Sie konnten bei diesen Affen keine Lähmung hervorrufen, bis sie ihnen Material von anderen gelähmten Menschen oder Tieren ins Gehirn injizierten. Das war nötig, um sie tatsächlich zu lähmen. Es ist ein Kommensalvirus. Polio ist ein Kommensalvirus, das seit Urzeiten existiert. Als Forscher in den brasilianischen Regenwald zu den Xavante-Indianern gingen und sie überredeten, ihnen Blut- und Kotproben zu geben, stellten sie fest, dass fast 100 % dieser Eingeborenen mit Polio kolonisiert waren, und es gab keine Geschichte von Lähmungen in den Stämmen. Niemand sprach von Menschen, die nicht atmen konnten. Sie waren strahlend gesund. Dasselbe geschah auf den Philippinen. Wenn man sich die Menschen ansieht, die nahe an der Erde leben und ein gesundes Leben führen, und dann kommen die … [westlichen] Lebensgewohnheiten mit Zucker, Tabak, quecksilber-, blei- und arsenhaltigen Medikamenten und Impfungen, die Syphilis verbreiten. Von latenter Syphilis bekommt man Poliomyelitis. Blei kann Poliomyelitis auslösen. Arsen ist wahrscheinlich am interessantesten, weil es nicht nur klinisch genau das gleiche Szenario wie Poliomyelitis hervorruft, sondern auch im Rückenmark genau das Gleiche bewirkt. Das ist bewiesen. Ich bin kein Virusleugner. Es gibt tatsächlich Viren, die kommensal sind.“

Sind Viren real?

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich die Theorie gehört, dass es keine Viren gibt. Dass das gesamte Gebiet der Virologie ein Schwindel ist und dass das, was wir als Viren wahrnehmen, lediglich eine Art von Zelltrümmern ist, die der Körper bei seinen Entgiftungsversuchen ausscheidet. Nachdem er sich eingehend mit der Wissenschaft der Infektionskrankheiten befasst hat, ist Humphries mit dieser Theorie nicht einverstanden. Viren gibt es tatsächlich. Die Frage ist nur, ob sie so gefährlich sind, wie sie dargestellt werden. Humphries kommentiert:

„Wenn man einmal Windpocken hat, ist man für immer immun gegen sie. Man kann ihr immer wieder ausgesetzt sein und bekommt sie nicht. Wenn es eine Entgiftung ist, wie man sagt, warum geht es dann nicht weiter? Ich bin immer noch so verseucht wie wahrscheinlich vor 10 Jahren. Ich bekomme nicht immer wieder die Windpocken. Ich habe sie nur einmal bekommen. Warum bekommen diese Kinder, die nicht immun sind, sie? … Wenn man es so betrachtet, dann heißt es: ‚Kommt schon, Leute. Diese Viren sind alle unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Erscheinungsformen.‘ Das Influenzavirus ist ein völlig anderes Wesen. Das Masernvirus hat sich im Laufe der Jahre genetisch nicht sehr stark verändert. Das natürliche Virus hat sich nicht verändert. Was es wirklich verändert hat, sind die Impfstoffe. Wenn man anfängt, den Menschen das Virus zu injizieren und es auf unnatürliche Weise in den Körper zu bringen, so dass es keine vollständige Immunreaktion gibt, dann führt das zu Mutationen in den Viren, weil sie in der Lage sind, den Impfstoff zu umgehen. Bei den Masern geschah dies sehr langsam. Bei den Keuchhustenbakterien geschah es sehr schnell, weil der Impfstoff, der dafür entwickelt wurde, sehr ineffizient war. Die Grippeimpfung funktioniert überhaupt nicht. Selbst Anthony Fauci veröffentlichte 2023 ein Papier, das fast schon ein Geständnis war, wie schlecht diese Virusimpfstoffe und Grippeimpfungen sind, und dass sie, wenn man sie mit allen anderen Impfstoffen vergleicht, nicht einmal auf dem Markt zugelassen werden würden. Er sagte, die COVID-Impfstoffe hätten das gleiche Problem. Das liegt daran, dass sie nicht dort Immunität erzeugen, wo sie benötigt wird, nämlich in der Lunge und auf den Schleimhäuten. Wie verrückt ist es, einen Impfstoff in einen Muskel zu injizieren und zu glauben, dass man damit eine solide Immunität auf den Schleimhäuten der Nase und der oberen Atemwege erreichen kann. Absoluter Irrsinn. Dasselbe gilt für den Polio-Impfstoff … Salk kam daher und entwickelte diesen injizierbaren Impfstoff. Sie mussten die Daten so sehr manipulieren. Sie mussten die Definition dessen, was sie als Polio betrachteten, ändern. Das ist es, was wir dem Kapitel [Polio] hinzugefügt haben. Wir zeigen die Diagramme und wie sie in ihrer reinen Form aussehen würden, ohne Änderung der Definitionen. Die Polio-Raten sind nach der Einführung des Impfstoffs tatsächlich enorm gestiegen. Es hat also nie einen Impfstoff gegeben, der sich wirklich lohnt.“

Die Änderung von Definitionen ist Teil der Illusion

Das Ändern von Definitionen ist Teil des Drehbuchs der Impfstoffindustrie. Das musste sie auch bei der COVID-Pandemie tun. Es wurde nicht nur die Definition von „Pandemie“ geändert, sondern auch die Definition eines „Impfstoffs“, um die Verwendung einer experimentellen modifizierten RNA-Gentherapie zu ermöglichen.

„Sie haben das Gleiche getan wie mit dem Salk-Impfstoff“, sagt Humphries. „Sehen Sie, die Geschichte wiederholt sich einfach. Der erste Impfstoff, der herauskam, der Salk-Impfstoff, enthielt Merthiolat [Thimerosal], eine Quecksilberverbindung, um ungewollte Kinder abzutöten, aber Salk war mit den Feldversuchen – den Ergebnissen der Antikörperreaktion dieser Kinder – nicht zufrieden, also nahmen sie das Merthiolat heraus. Wir hatten also einen Impfstoff, der für die Tests verwendet wurde, und einen anderen, der an die Öffentlichkeit abgegeben wurde. Dasselbe geschah mit dem COVID-Impfstoff. Die mRNA-Technologie ist nicht die Art, wie die ursprünglichen Impfstoffe verabreicht wurden. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in Denver einen Vortrag gehalten, in dem ich ausführlich darauf eingegangen bin, dass der Impfstoff, der für die Versuche verwendet wurde, völlig anders war als der, der der Öffentlichkeit verabreicht wurde. Er war zum Beispiel viel reiner … Es war ein ganz anderer Impfstoff, der in der Bevölkerung eingesetzt wurde. Dann hat sich dieser Impfstoff natürlich verändert. Die verschiedenen Unternehmen hatten also unterschiedliche Herstellungsmethoden.“

Ein weiterer Teil des Betrugs ist die Verwendung eines anderen Impfstoffs als Kontrolle anstelle eines echten Placebos. Man kann einfach nicht beweisen, dass ein Impfstoff sicher ist, indem man ihn mit einem anderen, höchstwahrscheinlich unsicheren, Impfstoff vergleicht.

Doch genau so wird es gemacht. Durch die Verwendung einer toxischen „Kontrolle“ werden viele der unerwünschten Wirkungen automatisch verschleiert, da die Menschen in der Kontrollgruppe am Ende ähnliche unerwünschte Ereignisse erleiden, und zwar in ähnlichem Maße. Diese Taktik wurde auch bei einigen der COVID-Impfversuche angewandt.

Warum Sie keine Tetanusimpfung brauchen

Laut Humphries gibt es keine sinnvollen Impfstoffe, nicht einmal gegen Pocken oder Tetanus, und schon gar nicht gegen Polio. In den letzten fünf Jahren hat sie mehrere Tetanusfälle behandelt, darunter auch mindestens einen vollständig geimpften Patienten, und zwar mit hochdosiertem intravenösem Vitamin C und anderen wichtigen Nährstoffen.

Einer der Gründe, warum dies funktioniert, ist, dass Tetanus keine Viruserkrankung ist. Es handelt sich um eine bakterielle Krankheit, die durch das Bakterium Clostridium tetani verursacht wird, ein obligater Anaerobier. Es kann in Böden vorkommen, aber auch in Ihrem Darm, wo es keinen Sauerstoff gibt.

Sauerstoff ist für ihn giftig. Wenn man diesen Organismus Sauerstoff aussetzt, wie es bei Vitamin C der Fall ist (denn der Metabolit von Vitamin C ist Wasserstoffperoxid), wird er sofort abgetötet. Die Ozontherapie wäre aus diesem Grund wahrscheinlich noch wirksamer.

Wenn Sie also durch eine Wunde an Tetanus erkranken, brauchen Sie weder eine Tetanusspritze noch Tetanus-Antikörper. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ozon auf die Wunde aufzutragen. Das wird die Bakterien sofort vernichten. Die Anwendung von Wasserstoffperoxid würde ebenfalls funktionieren. Wie Humphries erklärt, neutralisiert Vitamin C auch Giftstoffe, was ein weiterer Grund für seine Wirkung ist.

Tetanus ist eine Spore, die sich unter anaeroben Bedingungen in einen toxinproduzierenden Organismus verwandelt. Wenn man das Toxin neutralisieren und die Mikrobe abtöten kann, hat man die Schlacht gewonnen. Hundertprozentig, wir haben die Schlacht gewonnen. Humphries kommentiert:

„In Studien mit Kaninchen wurden Tetanussporen und gemahlenes Glas unter die Haut von Kaninchen gebracht und zugenäht. Wenn man den Kaninchen zu diesem Zeitpunkt Vitamin C gab, überlebten 100 % von ihnen. Wenn sie es danach erhielten, überlebte die Mehrheit von ihnen. Wenn sie bereits einen hohen Vitamin-C-Gehalt hatten, überlebten alle von ihnen. Die Kaninchenstudie hat uns also gezeigt, dass Tetanus nicht nur vermeidbar, sondern auch behandelbar ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass man durch die [Injektion] eines Toxoids eine Reaktion erzielt … Es gibt so viele Fallberichte von Menschen mit paralytischem Tetanus nach fünf Impfungen … Es ist mir egal, welche Wunde ich habe. Auf keinen Fall wird mir ein Tetanus-Impfstoff oder ein Tetanus-Immunglobulin, das ein menschliches Blutprodukt ist, verabreicht … [Die Tetanusspritze] verändert tatsächlich das Verhältnis von T-3 zu T-4. Das ist alles dokumentiert. Ich habe es nicht in das Buch aufgenommen, aber ich habe ein Video aus meiner Zeit in Finnland, das zeigt, dass es definitiv die Funktionsweise des Immunsystems verändert. Das tun alle Impfstoffe.“

Mehr Informationen

Die Menschen müssen erkennen, dass die Schemata, mit denen die COVID-Impfungen beworben werden, nicht neu sind. „Es ist so ziemlich genau dasselbe wie seit 225 Jahren, wobei die Empfänger nicht die Nutznießer dieser Technologie sind und die Menschheit dadurch keineswegs gesünder wird“, sagt Humphries.

Um den Modus Operandi der Impfstoffindustrie wirklich zu verstehen, sollten Sie sich unbedingt Humphries‘ Jubiläumsausgabe „Dissolving Illusions“ zum 10. Sie erscheint in zwei Formen: als Standardausgabe und als Sonderausgabe für den Kaffeetisch. Die gedruckte Standardausgabe wurde in 10 Sprachen übersetzt, weitere werden folgen. Kindle- und Hörbuchformate sind ebenfalls erhältlich.

Sie sollten sich auch ein Exemplar des Buches „The Dissolving Illusion’s Companion“ zulegen, das Zitate von Hunderten von Ärzten, Geschichten von Impftragödien, eine Zeitleiste der Impfstoffe, seltene Dokumente, die aus dem Internet entfernt wurden, eine Liste mit Leseempfehlungen und vieles mehr enthält. Weitere Informationen und kostenlose Probekapitel finden Sie unter dissolvingillusions.com. Abschließend kommentiert Humphries:

„Das ist ein wirklich wichtiger Punkt: Es geht nicht nur darum, nicht zu impfen. Wenn Sie Ihre Kinder mit Müll füttern und keinen gesunden Lebensstil pflegen wollen, sage ich: Impfen Sie, denn wenn Sie krank werden und ins Krankenhaus müssen, werden Sie missbraucht werden. Aber wenn die Leute Ihre Empfehlungen befolgen – Sie sind wie der Unterton von ‚Dissolving Illusions‘, Sie sind die Lösung, wie man gesund bleibt, so dass der vermeintliche Bedarf an diesen Impfstoffen nicht besteht … Historisch gesehen ging es beim [Überleben] nicht um Impfstoffe. Es ging nicht um Medikamente, es ging nicht um Antibiotika. Es ging immer um sanitäre Anlagen, Ernährung, frische Luft, Vitamin D, Lebensstil und darum, Gifte aus unserem Körper fernzuhalten. Darum ging es schon immer, wenn es ums Überleben ging. Heißt das, dass wir nie krank werden? Nein, das heißt es nicht. Aber ich persönlich glaube, dass es gut ist, ab und zu krank zu werden und etwas von den Ausscheidungen aus der Lunge und der Nase zu bekommen. Ich glaube, das tut uns ab und zu ganz gut.“

