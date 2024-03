Ein Monat vor der FDA-Zulassung der COVID-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren untersuchte Pfizer heimlich Myokarditis bei Kindern

Während die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Impfstoff COVID-19 als „sicher und wirksam“ für Kinder und Jugendliche anpriesen, untersuchte Pfizer laut einem DailyClout-Bericht über interne Pfizer-Dokumente, ob und wie stark er deren Herzen schädigt.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Pfizer in Europa eine „2/3 Phasen-Studie“ durchführte, bei der Kinder im Alter von 5 bis 11 und 12 bis 15 Jahren geimpft und Blutproben entnommen und auf Troponin I untersucht wurden.

Troponin I, ist ein Protein, das im Blutkreislauf freigesetzt wird, wenn das Herz geschädigt ist. Es ist ein Indikator für subklinische Myokarditis.

Im September 2021 begann Pfizer mit der Studie und zwar einen Monat bevor die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Pfizer die Notfallzulassung (EUA) für seinen Impfstoff COVID-19 für Kinder im Alter von 5-11 Jahren erteilte.

Die FDA begründete die EUA mit der „gründlichen und transparenten Bewertung der Daten“ durch die Behörde, die „keine schwerwiegenden Nebenwirkungen“ festgestellt habe.

Die laufende aktive Überwachung und Prüfung auf Troponin I durch Pfizer sei jedoch ein Eingeständnis des öffentlich nicht bekannt gegebenen Risikos einer durch den Impfstoff ausgelösten Myokarditis und Perikarditis, so Dr. Christopher Flowers, (Autor des Berichts über die Pfizer-Dokumente für DailyClout).

Weder Pfizer noch die FDA haben die Ergebnisse der Studie des Impfstoffherstellers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so Flowers gegenüber The Defender.

Flowers, ein pensionierter akademischer Radiologe mit mehr als 40 Jahren klinischer Erfahrung, hat die Dokumente gesichtet, die Pfizer der FDA in seinem EUA-Antrag zur Verfügung gestellt hat. Die FDA hat im Jahr 2022 damit begonnen, die Dokumente aufgrund eines Gerichtsbeschlusses freizugeben.

Er hat sich speziell auf die Hinweise auf Myokarditis bei jungen Menschen konzentriert.

Er sagte, es sei besonders besorgniserregend, dass Pfizer kleine Kinder auf Marker für subklinische Myokarditis testete, da sie nicht zu den typischen Risikogruppen für diese Erkrankung gehören.

„Wenn sie sich einerseits deshalb Sorgen machten und andrerseits allen sagten, die Impfung sei sicher in der Anwendung, dann machte die linke Hand etwas anderes als die rechte“, sagte er.

Flowers sagte, es sei extrem besorgniserregend, dass die Ergebnisse nicht veröffentlicht worden sind. Denn wenn kleine Kinder nach der Impfung höhere Troponin-I-Werte aufweisen, wäre dies ein weiterer Hinweis darauf, dass sie nicht geimpft werden sollten.

„Wir haben festgestellt, dass viele dieser Kinderstudien abgebrochen wurden. Auf der Website clinicaltrials.gov [wo klinische Studien registriert werden] sind einige der vorgeschlagenen Studien, die Pfizer der FDA angekündigt hatte, von der Website verschwunden, was bedeutet, dass sie nicht durchgeführt werden“, fügte er hinzu.

„Wir vermuten also, dass sie wussten, dass etwas nicht stimmte, aber wir haben die Daten nicht. Wir wollen die Wahrheit, wir wollen Transparenz. Das hat mich dazu gebracht, diesen Bericht zu schreiben.“

Der Bericht von Flowers ist Teil des DailyClout- und War Room-Projekts zur Analyse der 450.000 Seiten umfassenden Aufzeichnungen von Pfizer über seinen mRNA-Impfstoff COVID-19. Der Arzneimittelhersteller hatte erfolglos versucht, die Aufzeichnungen 75 Jahre lang unter Verschluss zu halten.

Flowers gehört zu der führenden Spitze des Projekts, in dem Tausende von freiwilligen Wissenschaftlern, Ärzten, Krankenschwestern, Anwälten und andere Mitarbeiter die Dokumente prüfen, entsprechende FOIA-Anträge (Freedom of Information Act) einreichen und Untersuchungsberichte erstellen.

Können Kinder eine informierte „Zustimmung“ abgeben?

Flowers‘ Bericht analysierte Pfizer-Dokumente, die im Oktober 2023 veröffentlicht wurden, einschließlich Studienprotokolle und Einverständniserklärungen, die den Eltern zur Verfügung gestellt wurden, zusammen mit informierten „Zustimmungs“ -Formularen für die Kinder, die die Studie in einer Sprache erklärten, die für kleine Kinder und Teenager geeignet sein sollte.

Die Einverständniserklärung für die jüngeren Kinder hatte die Form eines Comics. Kinder unterschreiben die Einverständniserklärungen, wenn sie alt genug sind, eine Unterschrift zu leisten.

Pfizer-Zustimmungsunterschrift für Kinder von 5-12 Jahren (Seite 8).

„Die Grausamkeit von Mitarbeitern eines Unternehmens Kindern Comics in die Hand drücken, um sich ihre Zustimmung zu einem Test mit möglicherweise lebensbedrohlichen Herzschäden zu sichern, muss nicht extra betont werden“, schrieb Flowers.

In dem Informationsdokument für die Eltern wurde darauf hingewiesen, dass Kinder, die an COVID-19 erkranken, auch vom „Multi-Inflammatory Syndrome-Children„, das ihren Organen schaden kann, betroffen sein könnten.

Außerdem wurden die Eltern darüber informiert, dass Myokarditis eine mögliche, aber unwahrscheinliche Nebenwirkung bei Kindern ist und dass sie einen Arzt aufsuchen sollten, wenn ihr Kind Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder das Gefühl hat, ein schnell schlagendes, flatterndes oder pochendes Herz zu haben.

Für die Studie wurden etwa 1 250 Kinder ausgewählt, die jeweils zwei Injektionen erhielten. Den Kindern wurde bei jedem Besuch ein Abstrich gemacht, vermutlich für COVID-19.

In der jüngeren Altersgruppe erhielt die Hälfte der Kinder ein Placebo, in der älteren Gruppe erhielten alle Kinder den aktiven Impfstoff. Die Kinder in der Placebogruppe der jüngeren Testpersonen wurden entblindet und erhielten nach sechs Monaten den Impfstoff.

Die Eltern sollten sieben Tage lang nach jeder Injektion alle, bei ihren Kindern beobachteten Symptome, in einem elektronischen Tagebuch festhalten. Beim ersten Besuch sollten Blutproben entnommen werden, und eine zweite Blutprobe zur Untersuchung auf Troponin sollte bei einem klinischen Besuch vier Tage nach der Impfung entnommen werden. Spätere Nachuntersuchungen sollten per Telefon durchgeführt werden.

Flowers wies darauf hin, dass die Behörde in einer Präsentation auf der Sitzung des FDA-Beratungsausschussesam 26. Oktober 2021 Sicherheitsbedenken in Bezug auf Myokarditis und Perikarditis bei 5- bis 11-Jährigen geäußert und eine Überwachung nach der Markteinführung für diese und andere Erkrankungen empfohlen hatte.

Er sagte, Pfizer wolle mit der Studie nachweisen, dass die durch den Impfstoff verursachten Herzmuskelschäden geringfügig und vorübergehend seien oder dass der Impfstoff keine Myokarditis verursache.

Da die Studie in Europa durchgeführt wurde, wurde nur die kommerzielle Version des Impfstoffs untersucht und nicht der in den USA zugelassene Impfstoff.

„Es stellt sich die Frage: Wurde eine Studie nur mit Comirnaty™ durchgeführt, um Informationen von der amerikanischen Öffentlichkeit fernzuhalten?“ Schrieb Flowers.

Was wussten die Gesundheitsbehörden und wann ?

Der Bericht ergänzt die umfangreichen und immer zahlreicher werdenden Belege dafür, dass Pfizer, die FDA und die CDC bereits vor der Zulassung der Impfstoffe von einem Zusammenhang zwischen den COVID-19-mRNA-Impfstoffen und Myokarditis wussten und dass diese Erkrankung auch heute noch Anlass zur Sorge gibt.

Doch obwohl sich die Beweise im Jahr 2021 verdichteten, trat die CDC-Direktorin Rochelle Walensky weiterhin in den Medien auf und erklärte, dass die Überwachungsdaten darauf hindeuteten, dass die Impfstoffe für Kinder sicher seien.

Auch heute noch empfiehlt die CDC die COVID-19-Impfung für alle Kinder ab 5 Jahren und sogar für Säuglinge ab 6 Monaten. Die CDC hat die COVID-Impfstoffe auch in den Impfplan für Kinder aufgenommen.

Die CDC und die FDA ignorierten die Warnungen des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), einer seit Anfang 2021 einsehbaren, von der Regierung geführten Datenbank.

In der Woche vom 19. Februar 2021 erhielt VAERS genügend Berichte über schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen, die aufzeigten, dass der Impfstoff COVID-19 bei jungen Männern zu Herzmuskelentzündungen führt, so die Wissenschaftler von Children’s Health Defense (CHD), Karl Jablonowski, Ph.D., und Brian Hooker, Ph.D.

Daten, die von der CDC im Februar 2023 nach einer FOIA-Anfrage von CHD zur Verfügung gestellt wurden, zeigten, dass das israelische Gesundheitsministerium am 28. Februar 2021 ebenfalls die CDC kontaktierte, um die Agentur auf das Sicherheitssignal aufmerksam zu machen und um eine Stellungnahme bat.

Flowers schrieb 2022 einen weiteren War Room/DailyClout-Bericht, aus dem hervorging, dass der beratende Ausschuss der FDA und der CDC im Frühjahr 2021 wahrscheinlich ebenfalls wusste, dass Impfstoffe mit Myokarditis in Verbindung gebracht werden konnten, da sie Informationen aus dem Pfizer Post-Marketing Experience 5.3.6Dokument erhalten hatten.

Das Weiße Haus und die CDC wussten im April 2021, dass der COVID-19 mRNA-Impfstoff von Pfizer mit Herzschäden, in einem für einen Impfstoff beispiellosen Ausmaß, in Verbindung gebracht wurde, aber sie verheimlichten dieses Wissen vor der Öffentlichkeit, und trieben gleichzeitig die Impfvorschriften, wie aus E-Mails hervorgeht, die DailyClout durch eine FOIA-Anfrage erhalten hat.

Die E-Mails zeigen, wie sich das Kommunikationsteam des Weißen Hauses bemühte, die öffentlichen Nachrichten so zu verfassen, dass der Zusammenhang zwischen COVID-19 mRNA-Impfstoffen und Myokarditis heruntergespielt wird.

Am 26. April 2021 bestritten die CDC und die FDA jedoch, dass es „Sicherheitssignale“ für Myokarditis nach COVID-19-Impfungen gebe.

Im Juni 2021 berichtete auch Israel über einen Zusammenhang zwischen der zweiten Impfung von Pfizer und Myokarditis bei Männern unter 30 Jahren.

Anstatt dieses bekannte Risiko in ihre Informationspolitik einzubeziehen, so Flowers, hätten die Gesundheitsbehörden zunächst gewarnt, dass eine COVID-19-Infektion zu Myokarditis führen könne und dann auf dieser Grundlage zur Impfung geraten.

Später, so Flowers, „bemühten sie sich der Öffentlichkeit gegenüber, die Gefahr dieses Risikos herunterzuspielen und die mögliche Ursache und Wirkung zu verschleiern.“

Diese Bemühungen reichten über die CDC hinaus, bis hin zur Biden-Administration selbst. Sie arbeiteten mit Unternehmen der sozialen Medien zusammen, um Informationen über Myokarditis und COVID-19 in den sozialen Medien zu zensieren oder einzuschränken. Dies wurde im Rahmen der „Twitter Files“ aufgedeckt.