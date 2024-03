Die Rand Corporation plant die Folgen und beschwört einen atomaren Konflikt zwischen Russland, China und den Vereinigten Staaten herauf.

Nichts Gutes von der Westfront. Alle Beziehungen zu Russland sind gekappt, und auch die Beziehungen zu China müssen neu überdacht werden. Die Krise zwischen der Ukraine und Russland führt auch zu negativen Projektionen im asiatischen Quadranten.

Im Falle einer weiteren Verschärfung der Spannungen mit Russland und China sollten die Vereinigten Staaten dann eine Strategie verfolgen, die auf die Überlegenheit der Atomwaffen setzt. Die Vereinigten Staaten sollten daher in der Lage sein, eine militärische Haltung einzunehmen, die es ihnen erlaubt, einen Präventivangriff zu starten, um einen großen Teil der Infrastruktur Russlands und Chinas zu zerstören und dabei die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren, um den Schaden auf dem Territorium so gering wie möglich zu halten. national. In Washington gibt es bereits Stimmen, die sich mit der Nachkriegszeit in der Ukraine befassen. Das soeben beschriebene Szenario – definiert als “Hardline Approach” – ist eine der Optionen, die die Rand Corporation für die nahe Zukunft skizziert.

Die Rand Corporation ist eine der einflussreichsten Denkfabriken im atlantischen Raum. Sie wurde 1946 mit finanzieller Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Forscher an Standorten in Santa Monica, Washington und Pittsburgh. Seit 1992 ist sie über ihre Tochtergesellschaft RAND Europe auch in Europa tätig. Zu den wichtigsten Erfolgen der RAND Corporation gehören die Anwendung der Spieltheorie für die Entscheidung über verschiedene Optionen sowie Methoden zur Vorwegnahme möglicher künftiger Entwicklungen durch die Simulation geostrategischer Szenarien.

Der von der Rand Corporation veröffentlichte Bericht trägt den Titel “Planning for the Aftermath” und wurde von Samuel Charap (Professor an der Universität Oxford und Experte für Russland und Eurasien) und Miranda Priebe (Direktorin des Center for Analysis of U.S. Grand Strategy und Forscherin am Massachusetts Institute of Technology und der Princeton University) erstellt.

Die Rand Corporation plant einen nuklearen Schlagabtausch zwischen Russland, China und den Vereinigten Staaten

Samuel Charap, Miranda Priebe

Die Prämisse der Forscher spiegelt den Wettbewerbsgeist wider, mit dem die Vereinigten Staaten Russland und der multipolaren Welt von nun an entgegentreten wollen. Es gibt zwei Hauptelemente: die Aufrechterhaltung einer hohen militärischen Kontrolle über Westeuropa und die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland:

“Die Nachkriegspolitik der USA gegenüber Russland könnte erhebliche langfristige Auswirkungen auf die Interessen der USA in Europa und darüber hinaus haben. Washington könnte sich letztendlich dafür entscheiden, viele Elemente seiner Kriegspolitik beizubehalten, wie z.B. hohe Truppenstärken in Europa und Sanktionen gegen Russland.”

Darüber hinaus müssen die Rand-Forscher zugeben, dass die geopolitische Dynamik der letzten Jahre ein mittlerweile unauflösliches Band zwischen Russland und China geschaffen hat:

“Die engeren Beziehungen zwischen Russland und China sind möglicherweise unumkehrbar. Vor dem Krieg waren die Beziehungen zwischen Peking und Moskau von der gemeinsamen Sorge um die Macht und Außenpolitik der USA geprägt; während des Krieges haben sich die Beziehungen weiter vertieft. In der Nachkriegszeit könnte eine harte US-Politik gegenüber Russland mehr Anreize für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Russland und China schaffen. Ein moderat weniger harter Ansatz, wie der, den wir in Erwägung ziehen, würde solche zusätzlichen Anreize vermeiden; aber es wäre unwahrscheinlich, dass er das zugrundeliegende Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten, das die Beziehung aufrechterhält, ändern würde”.

Um auf die Analyse der Nachkriegsentwicklung in der Ukraine zurückzukommen, skizzieren die Forscher der Rand Corporation zunächst zwei Szenarien, wie der Streit ausgehen könnte. Die erste Vision sagt einen für den Westen ungünstigen Ausgang des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine voraus. Und genau das ist auch der Fall. Der von Rand skizzierte Kontext sieht “einen langen Zermürbungskrieg vor, der noch mindestens eine lange Zeit andauern wird”. In dieser Zeit beschließt China, Russland mit der tödlichen militärischen Unterstützung zu versorgen, die es bisher vermieden hat, einschließlich erheblicher Mengen an Munition und fortschrittlichen Waffensystemen. Mit diesen zusätzlichen Fähigkeiten und mehr Zeit zur Bewältigung der Probleme, die seine Streitkräfte plagen, macht das russische Militär einige Gebietsgewinne in der Ukraine und kontrolliert die meisten – aber nicht alle – der fünf Regionen, die es angeblich annektiert hat. Als Reaktion auf die Hilfe Pekings für Moskau verhängen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten begrenzte Sanktionen gegen China, die sich gegen Unternehmen richten, die an der Lieferung von Waffen beteiligt sind. Wenn die russische Militäroffensive endgültig vorbei zu sein scheint und die ukrainische Armee nicht mehr in der Lage ist, einen wirksamen Gegenangriff zu starten, wird es zu einer Pattsituation kommen. Kiew und Moskau werden Gespräche aufnehmen, und schließlich könnte ein brüchiger Waffenstillstand erreicht werden, eine Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe ohne ausgefeilte Deeskalationsmechanismen, die das Risiko eines erneuten Konflikts unberührt lässt.

Es ist ein Szenario, das an die Balkanisierung des Konflikts erinnert. Dem Bericht der Rand Corporation zufolge würde das soeben beschriebene Szenario zu einer völligen Zerstörung der Wirtschaft der verbliebenen Ukraine führen, die zu einem Zombie-Staat degradiert würde, der völlig von der wirtschaftlichen Unterstützung des Westens abhängig wäre. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China wären dann nur noch einen Schritt vom totalen Zusammenbruch entfernt.

Das zweite von den Forschern der Rand Corporation entworfene Szenario sieht für den Westen günstigere Ergebnisse auf dem ukrainischen Schlachtfeld vor. Die Beziehungen zwischen dem Westen und China bleiben im Wesentlichen unverändert, während das Verhältnis zu Russland angespannt bleibt, wobei die Sanktionen aufgrund der zunehmenden Integration Moskaus in die westliche Welt allmählich abgebaut werden. Bislang scheint diese Hypothese jedoch wirklich weit von dem entfernt zu sein, was uns die Realität Tag für Tag zeigt.

Nach Ansicht von Forschern der Rand Corporation “braucht die NATO selbst dann, wenn Russland nicht anzugreifen gedenkt, Streitkräfte und einen Plan, um für die Möglichkeit eines Konflikts mit Moskau gerüstet zu sein”. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion und später Russland haben eine lange Geschichte der Bewältigung und Kontrolle der Risiken einer nuklearen Eskalation. Der gegenwärtige Krieg hat jedoch die bilateralen Beziehungen zerrüttet und den Spielraum für künftige rechtsverbindliche Verträge eingeengt”, so Rand. Kurz gesagt, wir müssen mit dem Risiko eines nuklearen Konflikts in naher Zukunft leben. Aus Rands Analyse ergibt sich eine Anregung für die amerikanische Außenpolitik, eine harte Linie gegenüber Russland zu vermeiden:

“Unsere Einschätzung des mit der Hardline-Strategie verbundenen Konfliktrisikos beruht auf zwei Kernannahmen über das russische Verhalten: dass Moskau von einem opportunistischen Angriff auf die NATO abgeschreckt wird, aber auf eine US-Hardline-Strategie selbstbewusst reagieren wird, anstatt sie unwidersprochen zu akzeptieren. Diese selbstbewussten Reaktionen könnten das Risiko eines Konflikts zwischen den USA und Russland auf anderen Wegen als durch opportunistische Angriffe erhöhen. Wir gehen davon aus, dass die Strategie der harten Linie in Zukunft wenig zusätzlichen Nutzen bringen wird, da die NATO, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bereits über eine starke Abschreckung gegen einen opportunistischen russischen Angriff verfügen. Diese Einschätzung beruht auf der Annahme, dass die Risikotoleranz Russlands – insbesondere seine Bereitschaft, einen Krieg mit den Vereinigten Staaten und seinen NATO-Verbündeten zu riskieren – relativ ähnlich sein wird wie zum jetzigen Zeitpunkt. Mit anderen Worten: Russland ist nicht geneigt, einen opportunistischen Angriffskrieg gegen die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten zu führen. Selbst zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts hat Russland davon Abstand genommen, obwohl es ein klares Motiv hatte, die NATO anzugreifen, um den Zustrom von Waffen in die Ukraine zu stoppen”.