Ansarullah fordern Ägyptens Einhaltung der israelischen Hilfsbeschränkungen für den Gazastreifen heraus

Während viele arabische Regierungen, die über Hunderte von Panzern und Kampfflugzeugen verfügen, dem völkermörderischen Krieg Israels gegen den Gazastreifen passiv zusehen, hat die jemenitische Regierung in Sanaa – obwohl sie von acht Jahren Krieg und erdrückender Blockade erschöpft ist – die Führung übernommen und sich dem entgegengestellt.



Die jemenitischen Seestreitkräfte reagierten auf die verbrecherische Eskalation Israels im Gazastreifen mit einer parallelen Eskalation, die sich zunächst gegen die mit Israel verbundene Handelsschifffahrt und dann gegen die zu deren Schutz eingesetzten Kriegsschiffe der USA und des Vereinigten Königreichs richtete. Die Drohungen der beiden Länder und ihre wiederholten Luftangriffe auf Jemen, einschließlich der Hauptstadt, konnten weder die jemenitische Führung noch die Bevölkerung einschüchtern. Sie bewirkten das Gegenteil und führten zu einer Intensivierung der Angriffe auf Schiffe, die sich nicht an die Anweisungen im Roten Meer und im Arabischen Meer halten, sowie zu Raketenangriffen auf den von Israel gehaltenen Hafen Umm al-Rashrash (Eilat) am vergangenen Donnerstag.



Am Freitag hielt Abdelmalek al-Houthi, der geistige Führer der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, eine feurige Rede vor Millionen von Demonstranten, die jede Woche in den jemenitischen Städten auf die Straße gehen, um sich mit dem palästinensischen Volk und den Widerstandsgruppen im Gazastreifen und im Westjordanland zu solidarisieren. Er bekräftigte, dass die jemenitischen Marine- und Landstreitkräfte ihre Aktionen im Roten Meer verstärken und auch ihre U-Boot-Kräfte in den Konflikt einbringen würden. Er deutete an, dass es Pläne für künftige Aktionen und Überraschungsmanöver gebe, über die er jedoch nichts sagen könne.



Am Donnerstag hatte der jemenitische Militärsprecher Yahya Sarie drei weitere Operationen angekündigt: einen Raketenangriff auf ein britisches Frachtschiff im Golf von Aden, bei dem es in Brand geriet, den Beschuss eines US-Zerstörers und einen Raketen- und Drohnenbeschuss auf Eilat, der Tausende israelischer Siedler in die Flucht schlug.

Die Geschichte wird diesen jemenitischen Mut in einer Zeit des arabischen Schweigens und der geheimen Absprachen mit Ehrfurcht registrieren, und wie die Jemeniten es wagten, die röteste aller roten Linien zu überschreiten, indem sie gegen die Kriegsschiffe der beiden mächtigsten Imperien der Neuzeit vorgingen: Großbritannien, dessen Sonne untergegangen ist, das aber immer noch eine mächtige Macht ist, und die Supermacht USA, die über ein Arsenal von Tausenden von Atomwaffen verfügt.



Der nächste Schritt der jemenitischen Streitkräfte könnte darin bestehen, die westlichen Mächte zu “bestrafen”, die verschiedene regionale Akteure für die Unterstützung der Palästinenser “bestraft” haben. Dies könnte bedeuten, dass die Schlacht vom Roten und Arabischen Meer in die Küstengewässer des besetzten Palästina verlegt wird.

Dies deutete der führende Ansarullah-Vertreter Ali al-Houthi in seiner Antwort auf den Versuch des ägyptischen Sprechers Dia Rashwan an, Ägyptens Versäumnis zu rechtfertigen, die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zu erzwingen, um Tausende von Hilfslieferungen für die hungernden Kinder in Gaza durchzulassen. Rashwan hatte erklärt, dass Israel alle Lastwagen bombardieren würde, die ohne seine Erlaubnis in den Gazastreifen einfahren wollten.



Ali al-Houthi antwortete wortwörtlich: “Wir sind bereit, Leute zu schicken, um die Lastwagen und Transporter zu eskortieren, die Lebensmittel, humanitäre und medizinische Hilfe in den Gazastreifen bringen. Wir haben in dieser Hinsicht viel Erfahrung, die wir während des achtjährigen Krieges gesammelt haben, als die Hilfsgüter unter Bombardierung geliefert wurden.”



Es ist unwahrscheinlich, dass die ägyptischen Behörden auf diesen Vorschlag eingehen werden, der für sie äußerst peinlich ist und ihre Mitwirkung an Israels Politik des Aushungerns der mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens offenbart. Aber es hat zumindest dazu gedient, sie aufzurufen und ihre lahmen Ausreden für ihre Untätigkeit öffentlich in Frage zu stellen.



Die Furchtlosigkeit der Jemeniten ist legendär. Nachdem sie den Armadas der USA und des Vereinigten Königreichs getrotzt und Israel gedemütigt haben, indem sie den Bab al-Mandeb direkt für den Schiffsverkehr geschlossen haben, ohne dass es einen Gegenschlag gewagt hätte, würde es mich nicht überraschen, wenn sie ihre eigenen Hilfslieferungen in Richtung Gaza schicken und die ägyptischen Behörden auffordern, sie über Rafah einzulassen.



Die Jemeniten sind Meister der beeindruckenden Überraschung. Sie handeln, wie sie es sagen, und tun, was sie androhen. Ich rechne fest damit, dass sie es den Afghanen und Vietnamesen gleichtun werden, wenn es darum geht, den USA den Geschmack einer Niederlage zu verpassen, die der Anfang vom Ende ihrer militärischen Präsenz in der Region sein könnte.