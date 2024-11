Die Unzufriedenheit wächst nicht nur unter den Bürgern in den Ländern der Union, sondern auch in einflussreichen Kreisen der europäischen politischen und wirtschaftlichen Eliten.

Eduardo Vasco

Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat der Europäischen Union kürzlich einen umfassenden Bericht vorgelegt, der aufzeigt, wie die Europäer in wichtigen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung hinter die Amerikaner – und sogar die Asiaten – zurückfallen.

Während 1990 das Pro-Kopf-BIP in den Vereinigten Staaten um 16 % höher war als in der Eurozone, ist dieser Abstand bis 2023 bereits auf mehr als 30 % angewachsen. Das bedeutet, dass die Amerikaner immer reicher sind als die Europäer.

Aber auch die Kluft zwischen den reichsten Männern in den Vereinigten Staaten und in Europa wird immer größer. Nur 10 % der Hightech-Unternehmer in den Top 30 und Top 500 der Marktkapitalisierungsrangliste sind Europäer. Im Vergleich dazu sind 73 % in der ersten und 56 % in der zweiten Reihe Amerikaner.

Diese neuen Zahlen verdeutlichen einmal mehr die wirtschaftliche Verwüstung Europas. Und die Ursprünge sind direkt mit der amerikanischen Macht verbunden.

In den 1930er Jahren hatten die Vereinigten Staaten alle Vorteile verloren, die sie am Ende des Ersten Weltkriegs gegenüber ihren europäischen Konkurrenten erlangt hatten. Europa war am Boden zerstört, und Washington hatte sich zur großen wirtschaftlichen Supermacht entwickelt. Die Krise von 1929 machte dieser Stärke jedoch ein Ende. Die Große Depression schien dem amerikanischen Traum ein Ende zu setzen.

So wie der Erste Weltkrieg eine Auseinandersetzung zwischen imperialistischen Mächten um den Weltmarkt war, musste der künftige Zweite Weltkrieg entfesselt werden, damit die Amerikaner die Kontrolle zurückgewinnen konnten, die sie im Zuge der Krise der 1930er Jahre teilweise an Deutschland und Japan verloren hatten. Franklin D. Roosevelt leitete die Umstrukturierung der amerikanischen Wirtschaft, indem er die Bundesausgaben enorm erhöhte und dank einer diktatorischen Zentralisierung der wirtschaftlichen Macht in den Händen eines kleinen Unternehmensmonopols große öffentliche Investitionen tätigte.

Das Ergebnis war ein unvorstellbarer Anstieg der Industrieproduktion, die fast ausschließlich auf den Krieg ausgerichtet war. Pearl Harbor kam dabei sehr gelegen: Es war der Vorwand, den das Regime brauchte, um den Widerstand gegen seinen Eintritt in den Konflikt zu beseitigen. Zwischen 1941 und 1944 hat sich die Kriegsproduktion der USA mehr als verdreifacht, und 1944 produzierten ihre Fabriken doppelt so viel wie Deutschland, Italien und Japan.

Die amerikanische Industrieproduktion diente zwei miteinander verflochtenen strategischen Zielen: Europa zu zerstören und es nach dem Vorbild der USA wieder aufzubauen. Die USA rüsteten Großbritannien mit den Waffen aus, die es brauchte, um Deutschland zu konfrontieren, und beide führten eine intensive Bombenkampagne mit der ausdrücklichen Absicht durch, die deutsche Wirtschaft, den industriellen Motor Europas, zu zerstören. Fast 2,7 Millionen Tonnen Bomben wurden auf Deutschland und die von den Nazis besetzten Gebiete anderer Länder abgeworfen, insbesondere auf Frankreich und Belgien (die das industrielle Kernland Europas bildeten). Amerikanische und britische Luftangriffe töteten 305.000 Deutsche, verletzten fast 800.000, zerstörten 5,5 Millionen Häuser ganz oder teilweise und ließen 20 Millionen ohne wesentliche öffentliche Dienstleistungen zurück.

Das war Völkermord. Zusammen mit der unmittelbaren Tötung von 330.000 Zivilisten in Japan durch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki kosteten die US-Bombardements 635.000 Menschen das Leben.

Die Zerstörung Europas durch die USA war eine große Sache, die den Vereinigten Staaten entscheidend dabei half, ihre totale Vormachtstellung in der neuen Nachkriegsweltordnung zu sichern. Das Defizit des Auslands belief sich 1946/47 auf mehr als 19 Milliarden Dollar. Die USA, die intakt waren, boten Kredite an, um den Wiederaufbau Europas als eine sanfte Form der Kolonisierung zu beginnen, während sie gleichzeitig diese Länder hart bestraften. In den Worten des ahnungslosen Establishment-Historikers Arthur S. Link: „Die amerikanische Regierung hatte selbst in den bitteren Tagen des Wiederaufbaus nie eine so schreckliche Rache an ehemaligen Feinden genommen.“ Das deutsche Volk und seine Institutionen wurden „nach dem Bild der Vereinigten Staaten“ reformiert.

Die Truman-Doktrin und vor allem der Marshall-Plan waren die Säulen der amerikanischen Kolonisierungspolitik in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg: erstere verwandelte ganz Westeuropa und einen Teil seines Südostens in eine riesige amerikanische Militärbasis, die über die NATO die Politik dieser Länder kontrollierte. Die zweite begann als Klientelpolitik mit der Gewährung von Almosen an die hungernden Europäer (11 Milliarden Dollar), die später mit Zinsen zurückgezahlt wurden, wodurch der Prozess der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Abhängigkeit von Europa begann. Zwischen 1948 und 1951 wurden weitere 12 Milliarden Dollar für diesen Zweck ausgegeben.

Die Bekämpfung der angeblichen Bedrohung durch die Sowjetunion war der Vorwand, den die amerikanische Regierung für die Eroberung Europas fand. „Die größte Nation der Welt“, erklärte der Republikaner Arthur Vandenberg vor dem Senat, “wird ihre Führungsrolle rechtfertigen oder aufgeben müssen.“ Auf diese Weise gelang es den Vereinigten Staaten von Amerika, eine Überproduktionskrise zu überwinden und ihre Waren und Waffen zu verkaufen, während sie gleichzeitig die Europäer als Geiseln ihrer angehäuften Schulden zurückließen. Amerikanische Produkte drangen in Europa ein, und die NATO begann, die nationalen Armeen zu kontrollieren.

Einerseits führte die Unterwerfung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem relativen Wohlstand für die Bevölkerung, was wiederum zu sozialer Stabilität führte. Nach der zweiten großen amerikanischen Kolonisierungsstrategie – der Deindustrialisierung mit der Durchsetzung neoliberaler Politiken in den 1980er und 1990er Jahren – wurde dieser Wohlfahrtsstaat jedoch demontiert, wodurch die Europäer vollständig in die Geiselhaft der Vereinigten Staaten gerieten.

In allen Ländern der Welt sind die Streitkräfte die Hauptverantwortlichen für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Die europäischen Streitkräfte sind jedoch durch die NATO zu Vasallen der Vereinigten Staaten geworden und ihre Kapazitäten wurden reduziert, um die der amerikanischen Streitkräfte auf dem Kontinent zu erhöhen. Der von der EU bei Draghi in Auftrag gegebene Bericht zeigt die schädlichen Folgen dieser Unterwerfung für Europa auf.

Dem Bericht zufolge geben die Europäer im Verhältnis zum BIP nur halb so viel für Forschung und Entwicklung aus wie die Amerikaner, und viele europäische Unternehmer ziehen es vor, in die Vereinigten Staaten abzuwandern, um diese Aktivitäten zu entwickeln. Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zum BIP sind in der Europäischen Union niedriger als in China, dem Vereinigten Königreich, Taiwan und Südkorea. Bei der Zahl der in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Artikel wurde die EU bereits von China überholt, und Japan und Indien sind ihr dicht auf den Fersen – während die USA weiterhin führend sind. Auch die wirtschaftliche Innovationsfähigkeit Europas bleibt hinter der der USA und Japans zurück. Bei der Entwicklung digitaler Technologien ist es bereits ins Hintertreffen geraten.

Draghi schlägt eine Reihe „drastischer Maßnahmen“ vor, um die wachsende Kluft zwischen den USA und Europa zu bekämpfen, wie Politico berichtet. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen werden, da die Politik der EU nach wie vor absolut auf die der Vereinigten Staaten von Amerika ausgerichtet (d. h. abhängig) ist und in letzter Zeit keine bedeutenden Maßnahmen ergriffen wurden, die einen anderen Weg als den der letzten Jahrzehnte aufzeigen.

Aus diesem Grund wächst die Unzufriedenheit nicht nur unter den Bürgern in den Ländern der Union, sondern auch in einflussreichen Kreisen der europäischen politischen und wirtschaftlichen Eliten. Das Erstarken der extremen Rechten in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Österreich sowie das Streben der Regierungen Ungarns und der Slowakei nach mehr Souveränität sind ein deutlicher Ausdruck dieses Trends.