Wie die deutsche Regierung zusammenbrach und was jetzt passieren wird

Von Eugyppius

Die deutsche Ampelkoalition – benannt nach den roten Sozialdemokraten (SPD), den gelben marktliberalen Freien Demokraten (FDP) und den grünen Grünen – ist Geschichte. Sie zerbrach vor drei Tagen, am späten Abend des 6. November, als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Finanzminister Christian Lindner, der auch Vorsitzender der FDP ist, entließ. Die Freien Demokraten verließen die Regierung und ließen SPD und Grüne bis zu Neuwahlen vor sich hin dümpeln. Wann diese stattfinden werden, weiß niemand so genau.

Scholz sagte, die FDP habe „die notwendigen Kompromisse zu oft mit öffentlich inszenierten Streitigkeiten und lauten ideologischen Forderungen niedergeschrien“. Er sagte, Lindner habe insbesondere „sein Vertrauen gebrochen“, indem er „zu oft Gesetze aus den falschen Gründen blockiert“ und „sich auf kleinkarierte parteipolitische Taktiken eingelassen“ habe.

Lindner antwortete, Scholz selbst habe die Krise inszeniert, und plädierte dafür, dass die von Scholz geforderten Zugeständnisse beim Haushalt gegen seinen Amtseid verstoßen hätten.

Damit geht die unbeliebteste, ineffektivste und lächerlichste Regierung, die die Bundesrepublik Deutschland je beschämt hat, ihrem schmachvollen Ende entgegen. Ich würde gerne sagen, dass dies aufgrund der Wahl von Donald Trump, des Scheiterns der Energiewende oder der Migrationskrise geschehen ist. Das würde diesen Beitrag spannender machen. Diese Dinge haben zwar nicht geholfen, aber was diese inkompetenten Clowns am Ende zerschlagen hat, war etwas viel Alltäglicheres: Ihnen ging das Geld aus.

Die Ampel war von Anfang an ein dysfunktionales Monstrum. Sie ist ein Sinnbild für die deutsche Politik nach Merkel, in der sich die Mitte-Rechts-Christdemokraten (CDU) ihren Weg nach links gebahnt haben und einen großen Teil ihrer konservativen Wählerschaft im Regen stehen lassen. Die Alternative für Deutschland ist gewachsen, um das Vakuum zu füllen, aber da sich die etablierten Parteien weigern, mit ihr zusammenzuarbeiten, sind parlamentarische Mehrheiten zu einem immer knapperen Gut geworden. Solange der Cordon sanitaire besteht, wird es in Deutschland eine Regierung nach der anderen geben, wie bei einer Ampel, bei der Politiker mit diametral entgegengesetzten politischen Philosophien Koalitionen bilden, nur um dem Pöbel seine politische Stimme zu verweigern.

Die SPD gewann die Wahlen 2021 knapp, als auch die Grünen auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren. Diese beiden linken Parteien waren logische Partner, aber sie verfügten nicht über eine Mehrheit. Also mussten sie an die Tür der FDP klopfen – die einzige andere willige Partei mit genügend Sitzen, um die Rechnung aufgehen zu lassen. Während die FDP die Interessen der Steuerkonservativen vertritt, lieben die Grünen und die Sozialdemokraten Steuern und Schulden, denn nur durch die Besteuerung der Menschen und die Aufnahme von Schulden können sie Geld ausgeben. Sie hatten ehrgeizige Pläne für eine beschleunigte Energiewende und die Erhöhung der Sozialleistungen. Sie wollten 400.000 weitere Wohnungen bauen. Sie wollten eine Fülle von Industriesubventionen ausspucken, die der deutschen Industrie den Übergang in ihre glorreiche postkarbone Phase erleichtern sollten.

Um die Quadratur des Kreises zu erreichen und die FDP für diese Fantasien zu gewinnen, heckten sie einen Plan aus, der nur einen Tick zu clever war: Die Steuern sollten so bleiben, wie sie sind, und es sollte keine neuen Defizitausgaben geben. Stattdessen würden die Grünen und die SPD ihre Projekte durch die Wiederverwendung ungenutzter Kreditermächtigungen aus der Corona-Ära finanzieren, die unter der Merkel-Regierung gesichert wurden.

Auf diese Weise hofften sie, die strenge Schuldenbremse Deutschlands zu umgehen. Seit 2009 besagt unser Grundgesetz, dass Haushaltsdefizite 0,35 % des BIP nicht überschreiten dürfen, es sei denn, es liegt ein realer oder vermeintlicher Notfall wie die Covid-Superkälte vor. Die Wiederverwendung von Covid-Notfallkreditermächtigungen für nicht notfallbedingte erneuerbare Energien und Subventionen war rechtlich immer zweifelhaft, und die CDU (seit 2021 in die Opposition verbannt) klagte. Im vergangenen Jahr erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ihre Haushaltstrickserei für verfassungswidrig. Damit wurde der Koalition nicht nur ihr Geld, sondern auch ihr gesamter Zweck und Daseinsgrund entzogen.

Seit diesem Urteil im November 2023 ist die Ampel auf Rot geschaltet. Sie mussten zusehen, wie die Energiepreise in die Höhe schossen, und ohnmächtig mitansehen, wie sie zur meistgehassten Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik wurden. Sie mussten ihre Ablehnung bei den Europawahlen und dann ihre totale Demütigung bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ertragen.

Die Grünen und die SPD wollten das Blutvergießen stoppen, indem sie einen neuen Notstand ausriefen, um die Schuldenbremse zu umgehen, damit sie wieder Geld ausgeben konnten. Der Krieg in der Ukraine war der perfekte Anlass. Die FDP war jedoch nicht einverstanden. Christian Lindner bestand darauf, dass Richter diesen Vorwand niemals schlucken würden und dass er verfassungswidrig sei. Wahrscheinlich konnte er dem Defizitfinanzierungsprogramm nicht mehr zustimmen, selbst wenn er es gewollt hätte. So schlecht die Ampel für die Grünen und die Sozialdemokraten auch gewesen war, sie hatte die FDP fast zerstört, und der interne Druck auf ihn war immens.

Um sich selbst zu retten und seiner Partei wieder zu Bedeutung zu verhelfen, legte Lindner seinen Koalitionspartnern letzte Woche ein 18-seitiges Manifest zur Erreichung einer „wirtschaftlichen Wende“ in Deutschland vor. Es war ein regelrechter Angriff auf das gesamte politische Programm von SPD und Grünen. Er forderte Steuersenkungen, ein Ende der grünen Industriesubventionen und Verzögerungen bei den Plänen zur grünen Energiewende.

Dies waren Forderungen, denen SPD und Grüne nicht zustimmen konnten. Öffentlich versuchte Lindner, einen Rückzieher zu machen, und bestand darauf, dass sein Papier nur der Ausgangspunkt für Verhandlungen sei. Hinter den Kulissen schlug er jedoch einen härteren Kurs ein und forderte erhebliche Zugeständnisse von seinen linken Partnern. Schließlich hatte Kanzler Scholz genug. Er forderte, dass Lindner als sein Finanzminister sein Notfallkonzept zur Umgehung der Schuldenbremse absegnen solle. Als Lindner sich weigerte, entließ Scholz ihn, und die Regierung, die im Geiste bereits tot war, starb schließlich auch körperlich.

Wie gesagt, es wird Neuwahlen geben, spätestens im März. Olaf Scholz, der die Regierung auflösen und Neuwahlen auslösen muss, indem er eine Vertrauensabstimmung einbringt (und scheitert), spielt auf Zeit. Unter anderem beteuern seine Wahlbeamten, dass sie viele Monate brauchen werden, um die erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Das ist kein Scherz.

CDU, FDP und Alternative für Deutschland könnten dieser Farce ein Ende bereiten und Kanzler Scholz mit einem eigenen konstruktiven Misstrauensvotum stürzen. Die CDU weigert sich jedoch, diesen logischen Schritt zu gehen, weil dies bedeuten würde, den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz mit Hilfe von AfD-Stimmen zum Interimskanzler zu ernennen, und das ist durch die Absurditäten des Cordon sanitaire verboten. Wie immer stärkt die Entschlossenheit der CDU, die AfD an den Rand zu drängen, lediglich die Macht der verhassten und diskreditierten deutschen Linken.

Friedrich Merz, der zukünftige Kanzler Deutschlands

Wenn wir endlich genug Papier für Neuwahlen finden, wird die CDU sicherlich als Sieger hervorgehen und Merz wird sehr wahrscheinlich der neue Kanzler sein. Alles andere ist ungewiss und hängt von zwei großen Unbekannten ab:

Die erste ist, ob die FDP überhaupt die 5%-Hürde schaffen wird, um im Bundestag vertreten zu sein. Im Jahr 2021 gewann die FDP 11,4% der Stimmen, aber die Ampel hat sie zu Staub zermahlen, und die neuesten Umfragen sehen sie bei 3–4%. Die zweite Unbekannte ist, ob die SPD stark genug sein wird, um der CDU allein eine Mehrheit zu verschaffen. Wenn heute Wahlen wären, würden CDU und SPD zusammen wohl um die 50 %-Marke oder knapp darunter liegen.

Wenn die FDP wahrscheinlich aus dem Bundestag gewählt wird und die SPD zu schwach ist, muss die CDU auch mit den Grünen regieren und eine gefürchtete „Kenia-Koalition“ bilden. Ja, das ist richtig: Die Grünen und die SPD würden nach all der Zerstörung, die sie angerichtet haben, wieder an die Macht kommen, und nur die FDP würde für die Torheiten der letzten drei Jahre bestraft werden. Auch dies ist dem Cordon sanitaire zu verdanken, der ausschließlich dazu dient, die Rückkehr des Faschismus zu verhindern, und absolut nichts damit zu tun hat, die deutsche Politik entgegen dem Willen aller entschlossen auf einem links-grünen Kurs zu halten.

Einige Leute haben mir gesagt, dass eine Regierung Merz dennoch eine wichtige Korrektur in Richtung Mitte-Rechts darstellen würde. Abschließend möchte ich Ihnen daher erlauben, Ihre Hoffnungen an den gnadenlosen Riffen der Realität zerschellen zu lassen.

Die CDU hat monatelang die AfD nachgeäfft und gegen die Massenmigration gewettert. Sie hat sogar einen Gesetzesentwurf vorgelegt, „um den illegalen Zustrom von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland zu begrenzen“. Eine der letzten Amtshandlungen der FDP vor dem Regierungszusammenbruch bestand darin, dieses Gesetz im Ausschuss zu Fall zu bringen. Jetzt ist die FDP jedoch in der Opposition, und plötzlich gibt es eine theoretische Mehrheit für dieses Gesetz – wenn nur die FDP sich der CDU, der AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) anschließt und es unterstützt. Die Begrenzung der Migration ist wichtig, oder? Merkwürdigerweise hat die CDU jedoch eine seltsame Angst davor entwickelt, bis zu den Wahlen Gesetze einzuführen, weil sie nichts mit den Stimmen der AfD oder der migrationsskeptischen BSW verabschieden wollen. Die CDU ist also gerne gegen Migration, solange ihre Opposition keine Chance hat, echte, greifbare Gesetze zu verabschieden, die in der realen Welt etwas gegen die Migration ausrichten.

Vielleicht tut die CDU aber wenigstens etwas gegen den Klimatismus? Vielleicht macht sie den ganzen grünen Wahnsinn, den wir seit 2021 ertragen müssen, wieder rückgängig, wie die Gebäudeheizungsverordnungen? Auch hier wäre es sehr töricht, zu hoffen. Die CDU hat nun klargestellt, dass sie die grüne Politik in diesem Bereich für „unumkehrbar“ hält. Sie führen seit Monaten Geheimgespräche mit den Grünen und haben sogar einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem sie ihre Unterstützung für grüne Klimaziele bekräftigen. Sie hoffen lediglich, den Schwerpunkt von grünen Industriesubventionen und spezifischen Technologieanforderungen auf CO2-Preise und Emissionshandel zu verlagern. Sie werden sicherlich auch darauf verweisen, dass einige der schlimmsten Vorhaben – wie das bevorstehende Verbot von Verbrennungsmotoren – auf EU-Ebene beschlossen wurden und nicht in ihren Händen liegen.

Sie haben vielleicht bemerkt, dass es eine sehr lange Liste von Dingen gibt, die die CDU nicht tun kann. Es gibt Dinge, die sie nicht tun können, weil sie dafür die Stimmen der AfD bräuchten, es gibt Dinge, die sie nicht tun können, weil sie die Grünen für ihre parlamentarische Mehrheit brauchen, und es gibt Dinge, die sie nicht tun können, wegen der Europäischen Union und der NATO und Gott weiß was noch. Deutschland hat sich hier in eine höchst verderbliche Falle begeben, die es selbst gestellt hat, und es wird eine glücklose Regierung nach der anderen in die Kreissäge geraten, bis unsere Politiker wieder herausfinden, wie man regiert, oder durch buchstäblich jeden ersetzt werden, der über ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit verfügt.