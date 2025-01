Die bedauerliche Ethik einer vorzeitigen Begnadigung für Fauci

Von Alex Washburne

Anthony „Ich stehe für Wissenschaft“ Fauci kann nun in den Geschichtsbüchern neben Richard „Ich bin kein Betrüger“ Nixon stehen, als jemand, der die vergiftete Pille einer präventiven Begnadigung erhalten hat.

Während Nixon für bestimmte Anklagepunkte im Zusammenhang mit Watergate begnadigt wurde, sind die genauen Verbrechen, für die Fauci begnadigt wurde, nicht spezifiziert. In der Begnadigung heißt es vielmehr:

Unbegründete und politisch motivierte Ermittlungen können verheerende Auswirkungen auf das Leben, die Sicherheit und die finanzielle Absicherung der betroffenen Personen und ihrer Familien haben. Selbst wenn Personen nichts Falsches getan haben – und in der Tat das Richtige getan haben – und letztendlich entlastet werden, kann allein die Tatsache, dass gegen sie ermittelt und Anklage erhoben wird, ihren Ruf und ihre Finanzen irreparabel schädigen.

Mit anderen Worten: Die auslaufende Amtszeit der Biden-Regierung scheint Fauci für Verbrechen zu begnadigen, die er nicht begangen hat, was eine Begnadigung eigentlich null und nichtig machen würde. Die Begnadigung geht über die bloße Gewährung von Gnade für Verbrechen hinaus. Gnade mildert in der Regel die mit einem Verbrechen verbundene Strafe, aber hier versucht Biden, die Last der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu mildern, mit denen unser Justizsystem Verbrechen aufdeckt.

Es ist eine Sache, jemanden zu begnadigen, der einem fairen Prozess unterzogen und verurteilt wurde, und zu sagen, dass er seine Schuld bereits bezahlt hat. Gerald Ford gab bei seiner Begnadigung von Richard Nixon zu, dass Nixon bereits den hohen Preis für seinen Rücktritt vom höchsten Amt im Land gezahlt hatte. Nixons Rücktritt war das letzte Kapitel langwieriger Ermittlungen wegen seines illegalen und unpräsidialen Verhaltens während der Watergate-Affäre, und diese Ermittlungen lieferten uns die Wahrheit, die wir wissen mussten, dass Nixon ein Betrüger war, und die Gewissheit, dass sein schändlicher Ruf für alle Zeiten in Stein gemeißelt war.

Fauci hat sich unterdessen Ermittlungen zu weitaus schwerwiegenderen Angelegenheiten als Watergate entzogen. Im Jahr 2017 organisierte DARPA einen Fördermittelaufruf – den PREEMPT-Aufruf – mit dem Ziel, die Übertragung von Krankheitserregern von Wildtieren auf Menschen zu verhindern. Im Jahr 2018 schrieb eine neu gebildete Gruppe von Wissenschaftlern aus den USA, Singapur und Wuhan einen Fördermittelantrag – den DEFUSE-Antrag – und schlug vor, ein Fledermaus-Sarbecovirus in Wuhan auf eine sehr ungewöhnliche Weise zu modifizieren. Die DARPA finanzierte das Team nicht, weil ihre Arbeit für das Verteidigungsministerium zu riskant war, aber 2019 finanzierte Faucis NIAID genau diese Gruppe von Wissenschaftlern, die weder vorher noch danach jemals gemeinsam eine Arbeit verfasst haben. Ende 2019 tauchte SARS-CoV-2 in Wuhan mit genau den Modifikationen auf, die in dem bei PREEMPT eingereichten DEFUSE-Zuschuss vorgeschlagen wurden.

Es ist durchaus berechtigt, sich Sorgen zu machen, dass diese von Faucis NIAID finanzierte Forschungsrichtung die Pandemie verursacht haben könnte. Tatsächlich ist es bei genauer Betrachtung und ehrlicher Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich zweifelsfrei, dass SARS-CoV-2 als Folge der in DEFUSE vorgeschlagenen Forschung entstanden ist. Wir wissen jedoch nicht, ob die Forschung mit Beteiligung der USA durchgeführt wurde oder nicht.

Der Kongress nutzte seine verfassungsmäßig garantierten Untersuchungs- und Kontrollbefugnisse, um das NIAID zu untersuchen und zu überwachen und nach Antworten zu suchen. Im Verlauf dieser Untersuchungen stießen sie auf endlose Seiten von E-Mails mit ungerechtfertigten Schwärzungen, Beweise dafür, dass Faucis FOIA-Dame „E-Mails verschwinden lassen“ konnte, Faucis rechte Hand David Morens unterstützte die DEFUSE-Autoren bei der Bewältigung von Disziplinarmaßnahmen bei NIH und NIAID, und es gab erhebliche Bedenken, dass NIAID versuchte, Untersuchungen zu behindern und Bundesakten zu vernichten.

Solche obstruktiven Handlungen weckten kein Vertrauen in die Unschuld von Anthony Fauci oder der von ihm 2019 finanzierten US-Wissenschaftler. Im Gegenteil, Fauci sagte zweimal unter Eid aus, dass NIAID keine besorgniserregende Gain-of-Function-Forschung in Wuhan finanziert habe … aber dann entdeckten wir einen Fortschrittsbericht von 2018 über von NIAID finanzierte Forschung in Wuhan, aus dem hervorgeht, dass die von ihnen finanzierte Forschung die Übertragbarkeit eines SARS-ähnlichen Fledermaus-Coronavirus um das 10.000-fache gegenüber dem Wildvirus erhöht hatte. Das ist unbestreitbar eine besorgniserregende Funktionsgewinnforschung. Fauci hat also die amerikanische Öffentlichkeit belogen und in seiner Zeugenaussage vor dem Kongress einen Meineid geleistet, und Senator Rand Paul (R-KY) hat Faucis Meineid-Anklage an das Justizministerium weitergeleitet.

Was wollte das NIAID mit seiner Behinderung der Untersuchungen des Kongresses verhindern? Was versucht Biden mit seiner Begnadigung von Fauci zu verhindern? Warum haben wir nicht den NIAID-Fortschrittsbericht von 2019 von den Privatermittlern, die DEFUSE an PREEMPT übermittelt haben und später von NIAID finanziert wurden?

Es ist bedauerlich, dass Biden Fauci an seinem letzten Tag im Amt präventiv begnadigt, obwohl so wenig über die von NIAID im Jahr 2019 finanzierte Forschung bekannt ist und die Wähler so eindeutig begierig darauf sind, mehr zu erfahren. Bei Nixons präventiver Begnadigung war die Wahrheit über sein Fehlverhalten bekannt und alles, was noch übrig blieb, war die Bestrafung. Mit Faucis präventiver Begnadigung ist die Wahrheit noch nicht bekannt, NIAID-Beamte in Faucis Umfeld haben in ihrem Bemühen, die Wahrheit zu verbergen, gegen die Bundesgesetze über die Aktenführung verstoßen, und Biden hat Fauci nicht präventiv begnadigt, um Gnade zu gewähren und die Strafe zu mildern, sondern um Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu stoppen, die die Wahrheit ans Licht bringen könnten.

Ich bin kein Verfassungsrechtler, der bereit ist, die Rechtmäßigkeit dieses Manövers zu diskutieren, aber ich bin ein ethischer Mensch, ein Wissenschaftler, der einen weiteren Zuschuss zum PREEMPT-Aufruf beigesteuert hat, und ein Wissenschaftler, der dazu beigetragen hat, einige der Beweise aufzudecken, die mit einem Laborursprung übereinstimmen, und die Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs anhand der im DEFUSE-Zuschuss vorgeschlagenen Forschung zu quantifizieren. Jeder ethisch handelnde Mensch weiß, dass wir wissen müssen, was die Pandemie verursacht hat, und wenn wir den Bürgern solche Informationen aus offenen Untersuchungen der NIAID-Forschung im Jahr 2019 vorenthalten, berauben wir uns selbst wichtiger Informationen, die wir benötigen, um uns selbst zu regieren und Menschen zu wählen, die wissenschaftliche Risiken auf eine Weise managen, die wir für richtig halten. Als Wissenschaftler gibt es kritische Fragen zur Bioattribution, die getestet werden müssen, und die einzige Möglichkeit, unsere Hypothesen zu überprüfen, besteht darin, die redigierten und zurückgehaltenen Dokumente von Faucis NIAID aus dem Jahr 2019 offenzulegen.

Die letzte Amtshandlung der Biden-Regierung bestand darin, Anthony Fauci nicht für die Verurteilung wegen Verbrechen zu begnadigen, die er nicht begangen hat (?), sondern um Ermittlungen zu vermeiden, die eine rufschädigende und finanzielle Belastung für Anthony Fauci darstellen könnten. Eine Begnadigung, um einer Untersuchung zuvorzukommen, ist keine Begnadigung; es ist Behinderung. Die letzte Amtshandlung der Biden-Regierung besteht darin, unser Streben nach Wahrheit und Versöhnung über die letztendliche Ursache für den Tod von 1 Million Amerikanern zu behindern.

Um alle daran zu erinnern, was wir noch wissen müssen, hilft es, einen Blick durch das Guckloch dessen zu werfen, was wir bereits gefunden haben, um die Neugier auf das zu wecken, was wir noch finden würden, wenn das Guckloch nur vergrößert werden könnte. Unten finden Sie eine der wenigen wertvollen E-Mails, die investigative Journalisten, die FOIAs gegen NIAID verfolgen, aus der kritischen Zeit erhalten haben, in der SARS-CoV-2 vermutlich aufgetreten ist. Die E-Mail verbindet Peter Daszak (EcoHealth Alliance), Ralph Baric (UNC), Linfa Wang (Duke-NUS), Ben Hu (Wuhan Institute of Virology), Shi ZhengLi (Wuhan Institute of Virology) und andere von DEFUSE PI im Oktober 2019. Die Betreffzeile „NIAID SARS-CoV Call – 30./31. Oktober“ verbindet diese Autoren mit NIAID.

Es wird angenommen, dass SARS-CoV-2 in diesem Zeitraum – Oktober/November 2019 – in die menschliche Bevölkerung in Wuhan gelangt ist. Als SARS-CoV-2 auftauchte, war es unter den Sarbecoviren einzigartig, da es eine Furin-Spaltstelle aufwies, wie von diesen Autoren in ihrem DEFUSE-Zuschuss von 2019 vorgeschlagen. Von allen möglichen Stellen, an denen sich die Furin-Spaltstelle befinden könnte, befand sich die Furin-Spaltstelle von SARS-CoV-2 in der S1/S2-Verbindung des Spike-Proteins, genau wie von diesen Autoren vorgeschlagen.

Um eine Furin-Spaltungsstelle in ein SARS-CoV einzufügen, hätten die Forscher jedoch ein reverses genetisches System aufbauen müssen, d. h. eine DNA-Kopie des Virus. SARS-CoV-2 ist unter den Coronaviren einzigartig, da es genau den Fingerabdruck aufweist, den wir von reversen genetischen Systemen erwarten würden. Es gibt eine ungewöhnliche gleichmäßige Verteilung der Schnitt-/Einfügestellen für die Enzyme BsaI und BsmBI und einen anomalen Hotspot stiller Mutationen genau an diesen Stellen, genau wie es Forscher am Wuhan Institute of Virology für andere reverse genetische Systeme von Coronaviren getan haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein so extremes, synthetisch aussehendes Muster in der Natur vorkommt, liegt vorsichtig geschätzt bei etwa 1 zu 50 Milliarden.

Das Virus ist nicht in Bangkok, Hanoi, Bago, Kunming, Guangdong oder einem der unzähligen anderen Orte mit ähnlichen Tierhandelsnetzwerken und höheren Kontaktraten zwischen Menschen und Sarcovirus-Reservoiren aufgetreten. Nein. Das Virus ist in Wuhan aufgetreten, genau an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, den man von DEFUSE erwarten würde.

Da alle Beweise in Richtung NIAID deuten, ist es für die globale Gesundheitssicherheit unerlässlich, dass wir die vom NIAID im Jahr 2019 finanzierte Forschung weiter untersuchen. Für unsere konstitutionelle Demokratie und unsere Fähigkeit zur Selbstverwaltung ist es unerlässlich, dass wir die Wahrheit erfahren. Die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren, besteht darin, NIAID zu untersuchen, die Behörde, die Fauci 38 Jahre lang leitete, die Behörde, die besorgniserregende Gain-of-Function-Forschung finanzierte, die Behörde, die in dem Aufruf von DEFUSE PI’s vom Oktober 2019 genannt wurde, die Behörde, die genau diese Gruppe im Jahr 2019 finanzierte.

Eine präventive Begnadigung vor der Entdeckung der Wahrheit ist ein schöner Name für Behinderung der Justiz. Die letzten Atemzüge der Biden-Regierung müssen angefochten werden, und wir müssen dem Kongress und der neuen Regierung gestatten, die Möglichkeit zu untersuchen, dass die von der NIAID unterstützte Forschung von Anthony Fauci die Covid-19-Pandemie verursacht hat.