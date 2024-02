Die Bedeutung der digitalen Identität

DrKat

Die digitale Identität ist definiert als eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen einer Person und ihrer digitalen Präsenz, die aus mehreren Konten, Zertifikaten und Berechtigungen bestehen kann, die mit dieser Person verbunden sind. Sie repräsentiert, wer man online ist.

Die digitale Identität wird dem Verbraucher als sichere und bequeme Möglichkeit verkauft, seine Identität online für Arbeit, Ausbildung und private Zwecke nachzuweisen. ABER es gibt ein massives und reales Missbrauchspotential durch Überwachung (Impfpass, CBDC, Carbon Tracking, etc.), das erkannt und letztlich angegangen werden muss.

Im Juni 2023 starteten die WHO und die Europäische Kommission eine bahnbrechende Initiative zur digitalen Gesundheit, um die globale Gesundheitssicherheit zu stärken. Die WHO hat das digitale Zertifizierungssystem Covid-19 der Europäischen Union übernommen, um ein globales System zu schaffen, das „die globale Mobilität erleichtert und die Bürger vor aktuellen und künftigen Gesundheitsbedrohungen schützt“. Laut WHO ist dies der erste Baustein des Global Digital Health Certification Network.

Das Global Digital Health Certification Network (GDHCN) der WHO ist „eine Open-Source-Plattform, die den ersten Baustein einer digitalen Infrastruktur für die öffentliche Gesundheit bildet, um eine breite Palette digitaler Produkte zur Stärkung der Pandemievorsorge und für eine bessere Gesundheit für alle zu entwickeln“.

„Aufbauend auf dem äußerst erfolgreichen digitalen Zertifizierungsnetzwerk der EU möchte die WHO allen WHO-Mitgliedstaaten den Zugang zu einem Open-Source-Instrument für digitale Gesundheit ermöglichen, das auf den Grundsätzen Gerechtigkeit, Innovation, Transparenz, Datenschutz und Schutz der Privatsphäre beruht“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros.

Viele Regierungen sind dabei, Gesetze für digitale Ausweise einzuführen, die durch die Regeln für digitale Ausweise geregelt werden. Schätzungen und Prognosen zufolge wird es bis Ende 2024 weltweit 5 Millionen digitale Ausweise geben. Derzeit gibt es acht Länder mit den innovativsten digitalen ID-Systemen: Estland, Singapur, Indien, Schweden, Belgien, Dänemark, Niederlande und Nigeria.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Nachhaltigkeitsziel 16.9 der Vereinten Nationen („Legale Identität für alle, einschließlich der Registrierung von Geburtsurkunden bis 2030“) der Schlüssel zum Fortschritt der Agenda 2030 ist. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Weltbank und die Vereinten Nationen am 18. Mai 2018 ein Strategisches Partnerschaftsrahmenprogramm (SPR) unterzeichnet haben, um ihr gemeinsames Engagement zur Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Ländern bei der Erreichung und Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu festigen. Derzeit nehmen 130 Länder, die 98 Prozent des globalen BIP ausmachen, am CBDC teil.

Wir müssen erkennen, dass die digitale Identität ein massives Missbrauchspotenzial birgt. Digitale Identitäten sind Teil eines größeren Systems der Überwachung, Biometrie, Datensammlung und -weitergabe und letztlich der Kontrolle. Digitale Identitäten fungieren als riesige Datenbanken, die sensible Informationen über eine Person und ihre Handlungen sammeln, speichern und verfolgen. Regierungen und private Organisationen werden in der Lage sein, digitale IDs zu nutzen, um unser Verhalten zu identifizieren, zu verfolgen und zu korrigieren. Sie werden in der Lage sein, uns den Zugang zu wichtigen Aktivitäten des täglichen Lebens zu erlauben oder zu verweigern.

Manchmal ist das Schöne und Neue nicht immer das Beste. Unsere Antwort darauf muss ein klares Nein sein, und schließlich sollten wir uns die Agenturen ansehen, die dies vorantreiben, und uns fragen, warum. Die WHO sagt, es geht um die Verbesserung der Weltgesundheit, die UNO sagt, es geht um die Erreichung der 2030-Ziele, um „die Beendigung von Armut und Hunger, die Verwirklichung der Menschenrechte für alle, die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung aller Frauen und Mädchen, den nachhaltigen Schutz des Planeten und seiner natürlichen Ressourcen“.

Das sind alles nur Lippenbekenntnisse. Sie wollen die Kontrolle und versuchen sie mit der digitalen ID, dem CBDC und anderen beunruhigenden Initiativen zu erreichen. Die Antwort ist einfach. Wir müssen Gesetze einführen, um die UNO und die WHO abzuschaffen und schließlich aus beiden auszutreten.