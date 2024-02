Biden-Administration möchte, dass Amazon, Anti-Impfstoff-‚Propaganda‘ zensiert

Die Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden drängte den Einzelhandelsriesen Amazon, alle Informationen zu unterdrücken, die Skepsis gegenüber den COVID-19 mRNA-Impfstoffen ausdrückten.

Bidens Weißes Haus beeinflusste Amazon im März 2021, Bücher mit Anti-Vax-„Propaganda“ einzuschränken, wie aus E-Mails hervorgeht, die dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses vorliegen.

Den E-Mails zufolge korrespondierten Mitarbeiter von Amazon und des Weißen Hauses zwischen dem 2. und 12. März und trafen sich am 9. März.

Nach der Kritik des Weißen Hauses schränkte Amazon schließlich die Sichtbarkeit der Anti-Impf-Bücher ein, indem es keine Werbung dafür machte.

„Mit wem können wir über das hohe Maß an Propaganda, Fehlinformation und Desinformation [auf] Amazon sprechen?“, fragte Andy Slavitt, ehemaliger Chefberater des Weißen Hauses für die Covid-Reaktion, in einer E-Mail vom 2. März.

In einer weiteren E-Mail am selben Tag beklagte sich Slavitt darüber, dass die Suche nach „Impfstoffen“ unter Büchern auf Amazon „beunruhigende“ Ergebnisse liefere.

In einer ähnlichen E-Mail später am selben Tag stellte Slavitt fest, dass es für ein bestimmtes Buch über Impfstoffe keine „Warnung“ der Centers for Disease Control and Prevention gab.

Ein Mitarbeiter fragte sich, ob das Weiße Haus wolle, dass das Unternehmen bestimmte Bücher von der Amazon-Website entferne, oder ob das Weiße Haus wolle, dass sie aus den Suchergebnissen entfernt würden.

Wollen Joe Biden und die Demokraten sicherstellen, dass niemand über die schädlichen Auswirkungen von Impfstoffen Bescheid weiß?

„Verlangt die Administration [Biden] von uns, Bücher zu entfernen, oder sind sie eher an Suchergebnissen/Aufträgen interessiert (oder an beidem)?“, fragte der Mitarbeiter in einer E-Mail vom 9. März.

In einer E-Mail vom 2. März hieß es, Amazon habe mit der Entfernung der Bücher gewartet, weil es um die öffentliche Wahrnehmung besorgt gewesen sei.

In einer E-Mail vom 12. März heißt es jedoch, dass das Unternehmen „Druck aus dem Weißen Haus verspürt“.

In derselben E-Mail, in der vom Druck des Weißen Hauses die Rede war, überlegte das Unternehmen, wie es die „Sichtbarkeit“ der Anti-Impf-Bücher verringern könne.

Das Unternehmen entschied schließlich, „am 9. März die ‚Do Not Promote‘-Option für Anti-Impfbücher zu aktivieren, deren Hauptzweck darin besteht, die Leser davon zu überzeugen, dass Impfstoffe unsicher oder unwirksam sind, und wir werden mit Ihnen weitere Optionen für den Umgang mit diesen Büchern prüfen“, heißt es in einer weiteren E-Mail vom 12. März.

Dokumente, die zuvor vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Weiße Haus auch Druck auf YouTube ausübte, um Informationen über den Impfstoff COVID-19 im April 2021 zu entfernen.

Bidens ehemaliger Direktor für digitale Strategie, Robert Flaherty, sagte YouTube, er wolle koordinieren, was die Plattform unternehme, um Anti-Impf-Inhalte zu unterdrücken.

Ferner hat das Weiße Haus seinen Einfluss geltend gemacht, um Facebook zu einer Zensur derartiger Inhalte im Jahr 2021 zu bewegen, wie aus anderen E-Mails hervorgeht, die dem Ausschuss vorliegen.