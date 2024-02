Großangelegten Studie zeigt: Impfung von fast 38.000 Kindern (mit Hunderten von schweren Nebenwirkungen), verhindert eine Covid-Krankenhauseinweisung

Alex Berenson

Sie haben richtig gelesen. 38.000 zu 1, sagt eine neue britische Studie. Bestenfalls. Die Nebenwirkungen nicht eingerechnet. Dennoch setzt das Centers for Disease Control diese Impfstoffe weiterhin bei Kindern ein.

Um einen einzigen schweren Covid-Fall bei Kindern zwischen 5 und 15 Jahren zu verhindern, müssten etwa 38.000 Kinder mit mRNA-Covid-Impfstoffen geimpft werden, haben britische Forscher herausgefunden.

Dieser Bericht könnte das endgültige Todesurteil für die in den USA noch nicht aufgegebenen Bemühungen sein, junge Menschen mit mRNA-Impfstoffen zu impfen. Lässt man alle anderen Nebenwirkungen außer Acht, überwiegt allein die durch den Impfstoff verursachte Herzmuskelentzündung bei Kindern und Jugendlichen jeden möglichen Nutzen.

Bei den 16- bis 74-Jährigen sieht es kaum besser aus. Die Impfung war etwa 30 Prozent wirksam gegen Krankenhausaufenthalte oder Tod (nicht gegen Infektionen). Und etwa 15.000 Erwachsene hätten „vollständig geimpft“ sein müssen, um einen „schweren Fall“ zu verhindern.

Diese Ergebnisse stammen aus einer großangelegten Studie über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Großbritannien im Sommer 2022, die letzten Monat in The Lancet, einer führenden medizinischen Fachzeitschrift, veröffentlicht wurde.

Die Forscher, die die Impfung befürworten, haben ihre Ergebnisse auf ungewöhnliche Weise präsentiert, wahrscheinlich um zu verschleiern, wie unwirksam die Impfung bei Menschen unter 75 Jahren war. Bei genauerem Hinsehen offenbart die Studie jedoch die Wahrheit.

Die Seriosität der Studie kann nicht infrage gestellt werden, wohl aber die Art und Weise, wie sie ihre Ergebnisse präsentiert.

Finanziert wurde die Studie von Health Data Research UK, einer unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation, die „das nationale britische Institut für Gesundheitsdatenwissenschaft“ ist.

Die Forscher verglichen Daten über Impfungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle für fast alle Menschen ab 5 Jahren in England, Nordirland, Schottland und Wales – insgesamt fast 70 Millionen Menschen, darunter mehr als 9 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren.

Die Forscher verglichen dann die „schweren Fälle“ von Covid bei „vollständig geimpften“ und „nicht geimpften“ Kindern und Erwachsenen zwischen Juni und September 2022. Als nicht geimpft galten im Wesentlichen alle Erwachsenen unter 75 Jahren, die bis zum Beginn der Studie keine drei Covid-Impfungen erhalten hatten. (Bei Kindern waren die Regeln etwas komplizierter).

Nach Bereinigung um Risikofaktoren stellten die Forscher fest, dass diese „Unterimpfung“ im Sommer 2022 zu etwa 200 zusätzlichen Krankenhauseinweisungen bei Kindern zwischen 5 und 15 Jahren geführt hatte.

(Technisch gesehen schloss die Definition von „schwerem Fall“ den Tod ein. Todesfälle bei Kindern durch Covid sind in Großbritannien jedoch außergewöhnlich. Nach dem Bericht der britischen Regierung gab es in den ersten drei Jahren der Anwendung von Covid weniger als 100 Todesfälle. Bei den schweren Fällen bei Kindern handelte es sich im Wesentlichen um Krankenhausaufenthalte.)

Mit anderen Worten: Wären im Sommer 2022 alle Kinder in Großbritannien vollständig geimpft gewesen, hätte es etwa 480 Covid-bedingte Krankenhausaufenthalte in Großbritannien gegeben – statt der etwa 680, die es tatsächlich gab.

Aber im Sommer 2022 waren nur 20 Prozent der Kinder zwischen 5 und 15 Jahren in Großbritannien „vollständig geimpft“. Die anderen 80 Prozent, insgesamt 7,5 Millionen Kinder, waren es nicht. (Die Europäer waren viel zögerlicher als die Amerikaner, ihren Kindern den Covidimpfstoff zu verabreichen, trotz der endlosen Klagen der Medien über die „Anti-Vaxxer“ in den Vereinigten Staaten).

Um diese 200 Covid-Impfungen bei Kindern zu vermeiden – nicht Todesfälle oder Aufenthalte auf der Intensivstation, sondern Krankenhausaufenthalte – müssten also 7,5 Millionen Kinder geimpft werden.

(Im Jahr 2021 berichtete die Direktorin der Centers for Disease Control, Dr. Mandy Cohen, stolz, dass sie ihren Kindern eine nutzlose und potenziell gefährliche Dosis mRNA injiziert hat. Sie hoffte, Sie würden es auch tun).

Die Forscher führten eine ähnliche Berechnung für Erwachsene im Alter von 16 bis 74 Jahren durch und stellten fest, dass eine „vollständige“ Impfung zwischen Juni und September 2022 etwa 1 500 zusätzliche Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verhindert hätte.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch fast die Hälfte der Erwachsenen in Großbritannien – etwa 21 Millionen Menschen zwischen 16 und 74 Jahren – nicht geimpft.

Einundzwanzig Millionen geteilt durch 1.500 ergibt 14.000. Die Studie kommt daher zu dem Schluss, dass etwa 14.000 Menschen unter 75 Jahren mindestens einen zusätzlichen mRNA-Impfstoff benötigt hätten, um einen Krankenhausaufenthalt oder Todesfall zu vermeiden.

–

Schließlich führten die Forscher die gleiche Berechnung für Erwachsene über 75 Jahre durch – die natürlich ein viel höheres Risiko durch Covid haben.

In dieser Gruppe kamen sie zu einem ganz anderen Ergebnis. Obwohl die meisten älteren Menschen bereits „vollständig geimpft“ waren, waren es rund 1,8 Millionen nicht.

Eine Impfung dieser Menschen hätte etwa 5.400 Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle verhindert, so die Forscher. Anders ausgedrückt: Statt Zehntausender „vollständiger Impfungen“, um einen schweren Covid-Fall zu verhindern, waren bei den über 75-Jährigen nur 330 nötig.

(Die Wahrheit ist sogar noch komplexer, denn diese Zahl berücksichtigt nicht den Faktor der „gesunden Impfgegner“ unter den Hochbetagten. Einige sehr alte Menschen werden nicht geimpft, weil sie nur noch wenige Wochen oder Monate bis zum Tod haben und daher wahrscheinlich ohnehin nicht von einer Impfung profitieren. Wenn sie jedoch an Covid sterben, werden sie als ungeimpfte Covidtote gezählt).

Dennoch bestätigt das Ergebnis, was fast jeder, der nicht für die CDC arbeitet, schon wusste – im Omikron-Zeitalter sind die einzigen Menschen, die auch nur eine theoretische Chance haben, von Impfungen zu profitieren, die ganz Alten.

Und für Kinder sind sie alle nachteilig.

38.000 zu 1 Nachteil.