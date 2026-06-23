Der Völkermord in Gaza sollte den Amerikanern, die sich auf zukünftige Krisenszenarien vorbereiten, eine neue Perspektive eröffnen. Er zeigt uns, dass keine Katastrophe, mit der unsere Gesellschaft konfrontiert werden mag, auch nur annähernd das Ausmaß des Leids erreichen wird, das die Menschen in Gaza in den letzten drei Jahren ertragen mussten.

Zweifellos strebt das Imperium danach, dieses Modell der Zerstörung von Zivilisationen auf weitere Regionen auszuweiten, und dies ist der Plan Washingtons für die nächste Generation. Der Krieg der Imperialisten zielt auf die Unterwerfung der gesamten Arbeiterklasse weltweit ab, und niemand ist sicher. Um unsere eigene Position im Kampf gegen dieses Vorhaben zu verstehen, müssen wir jedoch begreifen, wie extrem das tatsächliche Worst-Case-Szenario ist.

Abgesehen von einem Atomangriff gibt es keine schlimmere Situation, als auf einem schmalen Landstreifen eingekesselt zu sein und dann mitansehen zu müssen, wie ein Besatzer systematisch die Infrastruktur bombardiert und die eigene Gemeinschaft massakriert. Die Opfer dieser Verbrechen sind völlig hilflos. Die Wasser-, Lebensmittel- und Medikamentenversorgung Gazas wird von einer Regierung kontrolliert, die die Palästinenser loswerden will und ihnen nur aufgrund internationalen Drucks etwas zukommen lässt.

Sich dies immer wieder vor Augen zu führen, ist entscheidend für eine angemessene Reaktion auf die Stromausfälle, die der Wettlauf der großen Technologiekonzerne um KI in unseren eigenen Gemeinschaften verursachen wird, denn Gaza zeigt, wo der Hauptwiderspruch in unserem politischen Kampf liegt.

Gaza, Jemen, Libanon, Iran und die anderen Ziele der völkermörderischen Offensive Washingtons sind die ersten Opfer der globalen Katastrophe, die das Finanzkapital im 21. Jahrhundert auslösen wird. Da diese Zerstörung bis ins Herz des US-Imperiums vordringt, ist die Bezeichnung „imperialer Bumerang“ nicht ganz zutreffend, denn Bombardierungen gehen weit über einen bloßen Stromausfall hinaus. Wir werden aufgrund des Missbrauchs von KI durch das Kapital schwere Stromausfälle erleben, die verheerende Folgen für die Menschheit haben werden. Diese Folgen dürfen nicht unterschätzt werden, doch wir müssen den größeren Zusammenhang erkennen. Welche Krisen uns auch immer als Nächstes begegnen mögen, sie dürfen uns nicht von unserer Pflicht ablenken, die amerikanische Kriegsmaschinerie zu besiegen, die die Hauptursache weltweiter Katastrophen und das größte Hindernis für den Sturz des Systems hinter dem Zusammenbruch der KI ist.

Diese Realität will unsere herrschende Klasse uns genau verschweigen, während unsere Systeme versagen und die Parasiten an der Spitze der kapitalistischen Gesellschaft von deren Zerstörung profitieren. Eine heimtückische Denkweise gewinnt an Einfluss, der sogenannte „militärische Nihilismus“. Dieser behauptet, die Welt werde unweigerlich von Washingtons immer weiter ausdehnten Kriegskampagnen angegriffen. Er fordert uns auf, passiv zu akzeptieren, in einer Gesellschaft zu leben, die faktisch vom imperialistischen Militär beherrscht wird, denn wenn dies der natürliche Lauf der Dinge sei, müsse man den Imperialismus befürworten.

Es handelt sich um eine strategisch ausgeklügelte psychologische Operation, die sich an jene richtet, denen alle Chancen genommen wurden und die sich mit einem Leben in Isolation abgefunden haben. Logischerweise werden aber gerade diese Isolationstäter im Falle des Zusammenbruchs am schlechtesten gerüstet sein, um zu überleben. Wer nichts besitzt, dem ist mit der Kapitulation vor einem zusammenbrechenden System der Untergang gewiss. Unsere einzige Hoffnung, das kommende dunkle Zeitalter zu beenden, liegt darin, uns ein Beispiel an den Völkern zu nehmen, die zum Widerstand gezwungen wurden, und gemeinsam gegen die imperiale Todesmaschinerie anzukämpfen.

Wir müssen verstehen, dass diese Maschinerie ihre globalen Pläne auch dann fortsetzen kann, wenn der innere Zusammenbruch sich beschleunigt. Imperialistische Kriege basieren auf der Sparpolitik gegenüber der US-amerikanischen Arbeiterklasse; der bevorstehende Systemzusammenbruch ist lediglich eine verschärfte Form dieser Sparmaßnahmen. Die militärische nihilistische psychologische Operation ist so gefährlich, weil sie das Potenzial der von diesem System Entrechteten, sich Gehör zu verschaffen, im Keim erstickt. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Militär, sobald der Zusammenbruch deutlicher wird, unangefochten die Kontrolle übernimmt, da die Arbeiterklasse keine eigene Existenzgrundlage und politische Macht aufgebaut haben wird.

Dieses Ergebnis, bei dem die Massen in die Knie gezwungen werden, ist durchaus möglich, selbst wenn sich die Massen gegen den imperialistischen Staat radikalisieren. Solange ein Volk nicht die Mittel hat, sich zu verteidigen, können die Imperialisten ungestraft Massenmorde begehen – und genau das hat Gaza ihnen vor Augen geführt.

Damit der militärische Nihilismus die Oberhand gewinnt und die Massen am Widerstand hindert, muss unsere herrschende Klasse die gegenwärtige politische Stagnation aufrechterhalten. Sie muss die Bevölkerung lähmen und auf die nächsten Krisen mit dem Rückzug in ihre eigenen Bereiche reagieren. Es besteht die reale Gefahr, dass dies geschieht, und Teile der jüngeren amerikanischen Bevölkerung haben sich angesichts der Folgen des Iran-Krieges dieser Apathie zugewandt. Doch wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir eine Gegenstrategie entwickeln können.

Der Grund, warum der Militärnihilismus unter der „Generation Alpha“ so großen Anklang findet, liegt darin, dass die Geburt in einer Zeit der Depression die Ablehnung von Idealismus begünstigt. Diese Generation ist auf ihren unmittelbaren materiellen Nutzen bedacht; dies kann sich zwar in ein Arbeiterklassenbewusstsein verwandeln, aber nur, wenn eine klare Verbindung zur Arbeiterbewegung hergestellt wird.

Nur wenn der Begriff der Arbeiterklasse eine konkrete Bedeutung erhält. Ohne diese Klarheit kann es sich so anfühlen, als könne man sich genauso gut der Ideologie der herrschenden Klasse unterwerfen und sich mit seiner Rolle als eines derer abfinden, die den großen Technologiekonzernen geopfert werden. Die einzige Antwort auf eine solche Denkweise ist, die amerikanischen Massen in denselben Kampf einzubinden, den die globalen Opfer des Imperiums führen. Sie müssen an die amerikanische Front in diesem existenziellen Kampf gebracht werden.