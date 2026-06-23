Reuters enthüllt: China baut für den schlimmsten Fall – Peking rechnet offenbar mit einem Großkonflikt

Die Satellitenbilder, die Reuters ausgewertet hat, zeigen nicht einfach nur neue Militäranlagen in der Gobi-Wüste. Sie zeigen ein Land, das sich auf einen Konflikt vorbereitet, den seine Führung inzwischen offenbar für denkbar hält.

Nach Angaben von Reuters entstehen in Westchina neue Startplätze für Interkontinentalraketen, unterirdische Bunkeranlagen, Kommandozentren, Kommunikationsknoten und stark befestigte Komplexe. Sicherheitsexperten sprechen von einer Infrastruktur, die selbst einen gegnerischen Erstschlag überstehen und anschließend einen chinesischen Gegenschlag ermöglichen soll.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob China aufrüstet. Das ist längst offensichtlich. Die eigentliche Frage lautet: Warum?

⚡Reuters: China is preparing for nuclear war and building a giant network of military facilities in the Gobi Desert



JAPAN TIMES: CHINESE NAVY TAKES CONTROL OF KEY SEA ROUTES



The agency claims that satellite images show that these are airports, dozens of silos for… pic.twitter.com/m5s2ibKWIU — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 19, 2026

Denn Staaten investieren keine Milliarden in unterirdische Bunker, gehärtete Kommandozentren und nukleare Zweitschlagskapazitäten, wenn sie ihre strategische Lage als sicher betrachten. Wer solche Anlagen errichtet, geht davon aus, dass ein großer militärischer Konflikt eines Tages möglich werden könnte.

Peking spricht offiziell von Abschreckung und nationaler Sicherheit. Doch die Geschwindigkeit des Ausbaus zeigt, dass die chinesische Führung die internationale Lage offenbar wesentlich pessimistischer beurteilt als noch vor wenigen Jahren.

Der Konflikt um Taiwan, die zunehmende militärische Präsenz der USA im Pazifik, neue amerikanische Bündnisse mit Japan, Australien und den Philippinen sowie die fortschreitende Eindämmung Chinas dürften in Peking längst als langfristige strategische Bedrohung wahrgenommen werden.

Aus chinesischer Sicht entsteht ein militärischer Ring aus amerikanischen Verbündeten entlang der eigenen Küstenregionen. Washington wiederum sieht in Chinas wachsender Macht eine Herausforderung der bestehenden Weltordnung.

Die Folge ist eine neue Phase des strategischen Wettrüstens.

Besonders bemerkenswert ist, dass selbst Reuters, eine große westliche Nachrichtenagentur, inzwischen offen über diese Entwicklung berichtet. Die Satellitenbilder und Analysen zeigen nicht nur neue Silofelder, sondern ein ganzes Netzwerk von Einrichtungen, die darauf ausgelegt sind, einen nuklearen Schlag zu überleben.

Das bedeutet nicht automatisch, dass China einen Atomkrieg plant.

Es bedeutet jedoch, dass die chinesische Führung einen solchen Konflikt inzwischen für möglich genug hält, um sich darauf vorzubereiten.

Damit verändert sich auch die strategische Lage weltweit. Jahrzehntelang verfolgte China eine vergleichsweise begrenzte nukleare Abschreckung. Nun scheint Peking auf eine deutlich größere und widerstandsfähigere Nuklearstreitmacht zu setzen.

Der eigentliche Alarm liegt deshalb nicht in den neuen Silos selbst.

Er liegt in der Erkenntnis, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt offenbar nicht mehr davon ausgeht, dass ein großer Konflikt mit den Vereinigten Staaten dauerhaft ausgeschlossen werden kann.

Wenn Staaten beginnen, für den schlimmsten Fall zu bauen, dann geschieht dies meist nicht aus Optimismus, sondern weil sie glauben, dass die Welt gefährlicher geworden ist.