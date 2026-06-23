Was wäre, wenn das Friedensmemorandum zwischen den USA und dem Iran eine Falle wäre?

Lorenzo Maria Pacini

Während Russland und China zusehen und die Achse des Widerstands auf dem Spiel steht, deutet Pezeshkians angespannte Unterschrift auf eine unausgesprochene Sorge hin: „Wir hoffen, dass wir das Richtige getan haben.“

Schatten zwischen Washington und Teheran

An allem, was derzeit geschieht, ist etwas Merkwürdiges. Die neue Ordnung im Nahen Osten scheint grundsätzlich zum Erfolg bestimmt zu sein, doch es bleiben noch zu viele unbeantwortete Fragen.

Eine Analyse der internen Dynamiken innerhalb der amerikanischen und iranischen Regierungen wirft einige beunruhigende Schatten.

Die Vereinigten Staaten haben dem Iran faktisch erlaubt, nahezu alles zu erhalten, was er wollte – und das zu seinen eigenen Bedingungen –, sodass das Abkommen bereits als Sieg für den Iran und Niederlage für die USA beschrieben wird. In einem Friedensabkommen – selbst in Form eines Memorandums – ist es technisch gesehen jedoch nicht angemessen, von „Gewinnern“ und „Verlierern“ zu sprechen, da Frieden das wertvollste Gut für die Völker ist und im Falle seines Erreichens beide Seiten gewinnen.

Lässt man diese technischen Details für Experten beiseite, bleibt unklar, weshalb ein Memorandum und kein dauerhaftes Abkommen geschlossen wurde. Diese Frage stellen sich viele Beobachter. Eine mögliche Antwort lautet: Das Memorandum ist eine Falle.

Die amerikanische Regierung möchte herausfinden, ob innerhalb des Iran jemand den Köder schluckt. Und wer ist dieser „Jemand“? Die Führungsriege der Revolutionsgarden (IRGC). Warum? Weil aus Sicht der Vereinigten Staaten – und im Einklang mit den wiederholten Aussagen des Präsidenten gegenüber der Presse – nicht der Iran selbst, nicht das iranische Volk und nicht einmal die Regierung das Problem darstellen, sondern die Revolutionsgarden.

Warum? Weil sie zu viel Macht besitzen, weil sie die Achse des Widerstands kontrollieren und weil sie – wie amerikanische Analysten behaupten – „terroristische Kriminelle“ seien. Daher, so die amerikanische Sichtweise, hätten die Vereinigten Staaten die Pflicht, den islamischen Terrorismus zu bekämpfen.

Unter Berücksichtigung dieses Szenarios – so unwahrscheinlich es manchen auch erscheinen mag – müssen die möglichen Folgen betrachtet werden. Wenn all dies zuträfe, würde sich die Situation folgendermaßen entwickeln:

Die USA warten darauf, dass die Revolutionsgarden in die Falle tappen und sich gegen den Frieden entscheiden – etwa indem sie erneut angreifen, die Straße von Hormus schließen oder die Bedingungen des Memorandums nicht erfüllen. An diesem Punkt könnten die Vereinigten Staaten mit einem ernsthaften militärischen Eingreifen reagieren.

Der Iran würde dadurch in die Defensive geraten – verbunden mit dem zusätzlichen Risiko eines Bürgerkriegs und eines weiteren israelischen Angriffs. Es wäre eine Katastrophe.

Was würden die anderen Beobachter in der Welt dann tun? Diese Frage richtet sich an Russland und China.

Beide Staaten haben die Regierung Pezeshkian und deren Bemühungen um eine friedliche Lösung unterstützt und sich für schnelle und sichere Lösungen ausgesprochen. Die Garantie einer neuen und ausgewogenen Ordnung im Nahen Osten stellt für beide Großmächte ein ideales Szenario dar.

Eine interne „Verschlechterung“ innerhalb des Iran würde das Vertrauen in den Friedensprozess untergraben und könnte für Russland und China bedeuten, den Vereinigten Staaten freie Hand zu lassen – was sie während der mehr als hundert Tage andauernden Konflikte im Wesentlichen bereits getan haben.

Es ist unklar, wie die tatsächliche Lage innerhalb des Iran aussieht. Bereits zuvor existierten interne Spannungen, und während der Monate des direkten Konflikts traten Widersprüche und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Revolutionsgarden und den regulären Streitkräften zutage.

Bekannt ist jedoch der Gesichtsausdruck von Präsident Masoud Pezeshkian bei der Unterzeichnung des Memorandums: ein angespannter und ernster Ausdruck. Eine Quelle, die bei den Verhandlungen anwesend war, berichtete, dass der Präsident dabei sagte:

„Wir hoffen, dass wir das Richtige für den Iran getan haben.“

Die regionalen Auswirkungen

Versuchen wir uns vorzustellen, was ein solches Szenario auf regionaler Ebene bedeuten würde.

Die Vereinigten Staaten sind bereits vor Ort präsent und könnten rasch gegen den Iran intervenieren – aber auch als Abschreckung gegen eine mögliche letzte Eskalation Israels.

Der Ausbruch einer weiteren Konfliktphase ist die größte Sorge aller Beobachter, die die Unterzeichnung des Abkommens in Genf aufmerksam verfolgen – nach der digitalen Unterzeichnung im Anschluss an das Abkommen von Islamabad.

Die meisten Beobachter betrachten das Ereignis weiterhin durch die Brille der Vergangenheit und gehen davon aus, dass sich frühere Dynamiken zwangsläufig wiederholen müssten. Doch reale Geopolitik funktioniert nicht durch Trägheit.

Wenn zwei strategische Gegner einen strukturierten Dialog beginnen, reichen die Auswirkungen weit über die Grenzen der beiden beteiligten Staaten hinaus: Sie betreffen den gesamten Nahen Osten, Europa, das kontinentale Asien und die empfindlichen Gleichgewichte der Weltwirtschaft.

Andere europäische Mächte versuchen bereits, sich zu positionieren, insbesondere Frankreich. Präsident Emmanuel Macron äußerte auf dem G7-Gipfel den Wunsch, einen Anteil an den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Wiederaufbaus zu erhalten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gerieten während der G7-Pressekonferenz direkt unter Beschuss durch Trump und müssen sich nun mit anderen regionalen Akteuren auseinandersetzen. Dadurch geraten sie künftig in eine ungünstigere Position, da der Iran ihnen bereits mit großem Misstrauen begegnet und gleichzeitig Spannungen mit Pakistan und Saudi-Arabien bestehen.

Israel wiederum steht im Zentrum heftiger Kontroversen und läuft Gefahr, einen der schwerwiegendsten Fehler seiner Geschichte zu begehen, indem es das Friedensabkommen boykottiert. Die Spannungen haben einen kritischen Punkt erreicht.

Was sich zumindest auf amerikanischer Seite deutlich abzeichnet, ist der Wunsch der Vereinigten Staaten, die Achse des Widerstands in ihrer heutigen Form nicht fortbestehen zu lassen. Dies wiederum wurde bislang von den Revolutionsgarden nicht akzeptiert.

Die Achse des Widerstands hat es ermöglicht, dem westlichen Imperialismus entgegenzutreten, und sie hat unmittelbar das Überleben nicht nur des Iran, sondern auch des Libanon, Palästinas, des Jemen, des Irak, Afghanistans und über lange Zeit sogar Syriens gesichert.

Die Forderung nach einer Zerschlagung der Achse kommt der Forderung gleich, die Hälfte des Herzens der iranischen Revolution herauszureißen.

Dennoch können die Vereinigten Staaten – und mit ihnen die übrigen westlichen Mächte – im Nahen Osten nicht zur Ruhe kommen, solange die Achse des Widerstands kampfbereit bleibt. Deshalb wird ihre Zerstörung gefordert.

Aber ist all dies für die iranische Führung tatsächlich akzeptabel?

Ist dieses Friedensabkommen einen derart radikalen Wandel wirklich wert?

Diese Frage bleibt vorerst weiterhin offen.