Die Billionen-Dollar-Kriegsmaschine

Eine verstörende Einführung in den militärisch-industriellen Komplex

William Astore

Nachdruck aus Bracing Views mit Genehmigung des Autors.

Wow. Einfach wow. Das war meine Reaktion nach der Lektüre von „The Trillion Dollar War Machine“ von Bill Hartung und Ben Freeman. Der Untertitel des Buches bringt dieses „Wow“ treffend auf den Punkt: „Wie außer Kontrolle geratene Militärausgaben Amerika in Auslandskriege treiben und uns zu Hause bankrott machen.“ Und nun will Präsident Trump natürlich noch mehr Geld für diese außer Kontrolle geratene Kriegsmaschine: fast unvorstellbare zusätzliche 500 Milliarden Dollar für das Haushaltsjahr 2027. Um Himmels willen! Wie konnten Amerikas sogenannte Eliten Krieg und Waffen so vorbehaltlos, so leidenschaftlich, so gierig umarmen?

Viele Antworten auf diese Frage liefern Hartung und Freeman. Sie zitieren und analysieren die berühmte Warnung von Präsident Dwight D. Eisenhower aus dem Jahr 1961 vor dem aufkommenden militärisch-industriellen Komplex. Sie erklären, wie der Kongress sich mitschuldig macht an der wachsenden Macht (und den Gefahren) dieses MIC, indem er endlose Kriege im Ausland sowie explodierende Ausgaben für (oft überteuerte und weitgehend ineffektive) Waffensysteme wie den F-35-Kampfjet und das Littoral Combat Ship (umgangssprachlich als „kleine beschissene Schiffe“ bekannt) finanziert. Korruption, so zeigen sie, ist fest in das System eingebaut: die Korruption der Drehtür, die sich mühelos zwischen Militär, Thinktanks, Regierung und Waffenherstellern wie Boeing und Lockheed Martin dreht. Das alles ist ebenso schockierend wie deprimierend.

Hartung und Freeman, beide erfahrene Forscher, kennen den MIC gut. Sie wissen auch, dass es mehr ist als nur der MIC: Es ist eher der MICIMATTSHG – der militärisch-industriell-kongressional-nachrichtendienstlich-medial-akademisch-thinktank-sport-Hollywood-Gaming-Komplex –, so vollständig hat die Profiterzielung durch Militarismus und Krieg die amerikanische Kultur und Gesellschaft durchdrungen. Militär- und Waffenfinanzierung ist so gigantisch, dass sie scheinbar überall ist, während sie unaufhaltsam zur US-Verschuldung beiträgt und militärische Abenteuer fördert, die diese Schulden weiter vertiefen. Kein Wunder also, dass unsere nationale Schuldenuhr sich rasch der Marke von 39 Billionen Dollar nähert. Es ist eine goldene Kuppel aus Schulden!

Die Lektüre dieses Buches ließ mich an einen weiteren klassischen Bericht über den MIC und seine vielen Torheiten denken: James Fallows’ „National Defense“. Dieses Buch erschien 1981, genau zu Beginn des „Verteidigungs“-Aufrüstungsprogramms unter Präsident Ronald Reagan. So zeitgemäß dieses Buch auch war, das Pentagon und seine zahlreichen Gefolgsleute wurden damals wie heute nur selten zum Rückzug gezwungen, wenn sie mit vernünftigen und logischen Analysen konfrontiert wurden. Ich fürchte, dass auch dieser neueste, so dringend notwendige Versuch von Hartung und Freeman ähnlich ignoriert werden wird – von einem kurzsichtigen Pentagon, das stets nach Macht strebt, ungeachtet der Kosten.

Das wäre wirklich schade, nicht nur für die Amerikaner insgesamt, sondern auch für das Pentagon selbst. Hartung und Freeman sind nicht antimilitärisch: Sie sind für Verteidigung, wenn Verteidigung klug, effektiv, sparsam und auf die Wahrung der US-Verfassung ausgerichtet ist. Jeder in Uniform – ja, jeder ohne Uniform – sollte dieses Buch lesen. Sie sollten wirklich wissen, wohin so viele Ihrer Steuergelder fließen – und wie viel davon durch ein System verschwendet wird, das nicht nur Ihr Geld verbrennt, sondern Amerika als Demokratie schwächt. (Wenn es um Geld geht, ist das Pentagon vielleicht die ultimative Brandgrube.)

Kaufen Sie es, studieren Sie es, nehmen Sie es in sich auf. Wie Sun Tzu sagte: Es ist klug, seinen Gegner zu kennen. Allzu oft ist der militärisch-industrielle Komplex genau das.

*

William J. Astore ist ein pensionierter Oberstleutnant (USAF), Geschichtsprofessor und Senior Fellow beim Eisenhower Media Network (EMN), einer Organisation kritischer Veteranen aus Militär- und nationalen Sicherheitskreisen. Sein persönlicher Substack heißt Bracing Views.