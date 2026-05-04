Hormus: Wer zieht die Fäden? Der Funke, das Patt und die Meerenge: Den Krieg gegen den Iran entschlüsseln

Von Charlie Howden

Ich habe versucht, zu verstehen, was im Krieg gegen den Iran wirklich vor sich geht. Die USA sagen, sie blockieren die Straße von Hormus, um die iranische Wirtschaft zu zerstören, aber dabei riskieren sie, die Weltwirtschaft – einschließlich ihrer eigenen – zu zerstören. Also schauen wir uns das einmal an und sehen, ob wir einen Sinn darin erkennen können. Diskutiert es gerne in den Kommentaren.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Ende April 2026, und die Welt hält den Atem an angesichts des Pulverfasses im Persischen Golf. Nach einem Wirbel aus Luftangriffen, Marinekonfrontationen und schattenhaften Stellvertreterkämpfen hat sich die Lage zu einem fragilen Waffenstillstand entwickelt, doch die Luft knistert vor Explosionsgefahr. Was am 28. Februar als donnernder US-israelischer Angriff begann, ist nun ein hochriskantes Spiel des Kräftemessens, bei dem niemand blinzelt. Westliche Schlagzeilen schreien von der Zähmung eines „Schurkenregimes“, iranische Stimmen brüllen Trotz, und Mächte wie Russland, Indien und China schütteln den Kopf über das Chaos, das sich weltweit ausbreitet. Im Zentrum? Die Straße von Hormus, durch die derzeit nur etwa zehn Schiffe pro Tag fahren – weniger als ein Zehntel des normalen Verkehrs.

Und was genau ist Donald Trumps Strategie? Will er den Iran zerstören? Oder China? Schafft er eine neue Weltordnung unter US-Hegemonie? Oder gibt er globalistischen Eliten beim Weltwirtschaftsforum (WEF) und ihrer Agenda 2030 der UN eine goldene Gelegenheit, die Welt in die von ihnen gewünschte globale Regierungstyrannei umzubauen?

Gehen wir zurück zum Beginn. Der Krieg brach aus, als Trump – frisch von einem 60-tägigen Ultimatum an den Iran, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben und seine Verbündeten wie die Hisbollah und die Huthis fallen zu lassen – gemeinsame Angriffe mit Israel startete. Teheran wurde bombardiert, und der Oberste Führer Ali Khamenei wurde getötet. Trumps Strategie sei, so sagte er, glasklar gewesen: Regimewechsel, Zerschlagung der iranischen Raketen, Versenkung der Marine, Zerstörung der Luftwaffe, Ausschaltung des Terrornetzwerks und endgültiges Ende aller atomaren Ambitionen. Doch der Iran folgte nicht dem Drehbuch, schlug effektiv zurück und schloss – wie vorhersehbar – die Meerenge. Anfang April trat ein fragiler zweiwöchiger Waffenstillstand in Kraft, und am 7. April erleichterte der Iran den Tankerverkehr durch Hormus. Die USA pausierten ihre Angriffe, und Trump verlängerte dies am 21. April auf unbestimmte Zeit und prahlte, 75 % der Ziele seien zerstört. Und dann, nachdem er das iranische Regime wegen der Schließung der Meerenge als „Gangster“ bezeichnet hatte, verhängten die USA selbst eine Blockade, reduzierten den Verkehr massiv, befahlen rund 40 Schiffen zur Umkehr und beschossen mindestens eines davon. Dennoch ist kein großer Deal in Sicht. Der Iran weist die US-Forderungen nach strengen nuklearen Beschränkungen zurück, und Gespräche etwa in Islamabad sind gescheitert, nachdem Teheran eine Kapitulation verweigerte und Trump seinen Gesandten kurzfristig abzog.

Westliche Quellen zeichnen das Bild einer zähen Sackgasse. „Ein unbeholfenes Niemandsland von ‚kein Krieg, kein Frieden‘“, wie die New York Times schreibt, mit gescheiterter Diplomatie und beiden Seiten, die sich wie im modernen Somme eingraben. Der Guardian beschreibt eine „wachsende Blockade“, trotz hektischer Shuttle-Diplomatie in der Region. Trump hält die Telefonleitung nach Teheran offen – „Ruft an, wenn ihr reden wollt“ –, besteht aber auf einem absoluten Nuklearverzicht. Die Opferzahlen? Wie immer unklar, obwohl US-Militärs einräumen, dass der Iran noch über erhebliche Raketen- und Drohnenkapazitäten verfügt.

In Teheran wird die Geschichte als Kampfgeist und Ungerechtigkeit erzählt. PressTV und IRNA stellen den Krieg als brutalen US-israelischen Bulldozer dar, der souveränen Boden zerstört – am 25. April bereits Tag 57 der Invasion. Der Iran präsentiert „praktikable Rahmenbedingungen“ für Frieden, jedoch mit Bedingungen: Forderungen nach Kriegsreparationen von Golfstaaten für zerstörte Infrastruktur wie Brücken und Stromnetze, etwa die Verbindung Karaj-Teheran. Ihr 10-Punkte-Plan? Öffnung von Hormus, Aufhebung der US-Seeblockade – aber nur bei echten Sicherheitsgarantien des Westens. Keine weiteren Zugeständnisse im Atomprogramm ohne Gegenleistung. Und die Warnungen sind drastisch: Teheran droht mit Chaos gegen Israel und die USA, sollte der Waffenstillstand brechen, und kündigt „neue Überraschungen“ im Arsenal an. Selbst US-Senatoren nennen die Situation „katastrophal“, während Versuche scheitern, Trumps Kriegsbefugnisse einzuschränken.

Russlands Sicht, über RT und Sputnik, ist von Schadenfreude geprägt. Dieser Krieg offenbare Amerikas Achillesferse, zeige die Grenzen der US-Macht und beschleunige eine multipolare Weltordnung. Ob der Konflikt schnell endet oder alle in den Abgrund zieht – in jedem Fall profitieren Waffenhändler, während Europa durch Energiepreise schwer getroffen wird. Dmitri Medwedew bezeichnet den Waffenstillstand als „gesunden Menschenverstand“, merkt jedoch an, dass die USA sich übernommen haben. Die Golfstaaten? Sie halten sich zurück, zu sehr erschüttert von den wirtschaftlichen Folgen.

In Indien berichten The Hindu und Times of India ausgewogen. Trump kritisiert, dass Irans Fokus auf Hormus das Nuklearproblem umgeht. Teheran droht mit harter Rhetorik, während US-Schiffe verdächtige Schiffe verfolgen. Keine Atomwaffen laut Trump, aber viele Bomben, falls Gespräche scheitern. Die Vereinigten Arabischen Emirate geben zu: „Iran hat uns hart getroffen, aber wir haben nichts getan.“

China, vertreten durch Global Times und Xinhua, kritisiert die Situation als US-Überheblichkeit. Ein Monat Krieg, kein Ende in Sicht. Der Iran lehnt schwache Waffenstillstände ab und bietet eigene Lösungen an. Proteste richten sich gegen „imperiale“ Angriffe, während Widerstand anhält.

Doch im Fokus steht die Straße von Hormus. Normalerweise passieren dort täglich rund 20 Millionen Barrel Öl sowie LNG und Waren – etwa 120 bis 140 Schiffe täglich. Doch seit der iranischen Blockade, die nun durch die USA verstärkt wird, ist der Verkehr auf 3 bis 6 Schiffe täglich eingebrochen – ein Rückgang um 95 %. Die UN warnt vor massiven Folgen für den Welthandel, von Energie bis Düngemittel. Ölpreise steigen, die Ernährungssicherheit ist gefährdet.

Warum also diese US-Blockade? Offiziell, um Irans Wirtschaft zu zerstören. Doch sie trifft die gesamte Weltwirtschaft. Kritiker sprechen von Selbstsabotage: Statt gezielter Sanktionen wird ein globales Chaos ausgelöst. Ist das wirklich Strategie – oder geht es um etwas Größeres?

Trumps Ziel ist klar formuliert: militärische Zerstörung Irans. Doch das Ergebnis ist gemischt. Die iranische Führung hält sich, das Militär ist geschwächt, aber nicht besiegt. Diplomatie bleibt schwierig. Das Ergebnis: beschädigte Allianzen und ein beschleunigter Übergang zu einer multipolaren Welt.

Und nun zur spekulativen Frage: Unterstützt dieser Krieg unbeabsichtigt die Ziele des WEF und der UN-Agenda 2030? Steigende Energiepreise, Versorgungsengpässe und wirtschaftlicher Druck könnten genau die Veränderungen erzwingen, die diese Programme vorsehen – weniger Eigentum, mehr Kontrolle, stärkere Zentralisierung.

Am Ende steht die Welt an einem Scheideweg. Der Waffenstillstand ist fragil, ein Fehler könnte alles eskalieren lassen. Die US-Strategie zeigt Wirkung, doch die langfristigen Konsequenzen könnten eine neue globale Ordnung hervorbringen – mit weitreichenden Folgen für alle.