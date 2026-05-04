Plötzlicher enormer Anstieg der Säuglingssterblichkeit: Was passiert auf den Philippinen?

Mehr als zwanzig Jahre lang ging die Säuglingssterblichkeit auf den Philippinen zurück. Dann kam die Wende – abrupt, unerwartet und statistisch kaum zu übersehen.

Eine aktuelle Studie spricht von einem Anstieg um fast 37 Prozent innerhalb von nur vier Jahren. Ein Trendbruch, der selbst erfahrene Epidemiologen aufhorchen lässt.

Zwei Jahrzehnte Fortschritt – in kurzer Zeit ausgelöscht

Von 15,69 Todesfällen pro 1.000 Geburten im Jahr 2000 sank die Rate bis 2020 auf 11,05. Ein klassischer Erfolg moderner Gesundheitsprogramme.

Doch ab 2021 dreht sich die Kurve nach oben.

2024 liegt die Rate bei 15,11 – fast wieder auf dem Niveau von vor 25 Jahren.

Ein Rückfall, der nicht schleichend, sondern explosionsartig erfolgt.

41 Millionen Geburten – und ein Muster wird sichtbar

Die Analyse basiert auf offiziellen Daten:

über 41,7 Millionen Geburten und mehr als 546.000 Todesfälle.

Das Entscheidende:

Der Anstieg betrifft nicht einzelne Ursachen – sondern fast das gesamte Spektrum.

Infektionskrankheiten: +100 %

Atemwegserkrankungen: +112 %

neurologische Erkrankungen: +59 %

angeborene Fehlbildungen: +49 %

plötzlicher Kindstod: +40 %

Auffällige Korrelationen – und unbequeme Fragen

Besonders brisant:

Die Studie zeigt, dass Sterblichkeitsspitzen zeitlich mit Impfintervallen zusammenfallen.

Das betrifft vor allem die ersten Lebensmonate – genau dort, wo der Impfplan am dichtesten ist.

Mehrere Impfungen innerhalb weniger Wochen

steigende Sterblichkeit in genau diesen Zeitfenstern

Zufall – oder ein übersehener Zusammenhang?

Der Pneumokokken-Impfstoff im Fokus

Ein Punkt sticht heraus:

Die Pneumokokken-Impfung (PCV).

Seit 2015 stieg die Durchimpfung von rund 24 % auf über 76 %.

Parallel dazu nahm die Säuglingssterblichkeit wieder zu.

Die Studie spricht von einer „starken statistischen Korrelation“.

Kein Beweis – aber ein Signal, das kaum ignoriert werden kann.

COVID-Impfung: Ein weiterer zeitlicher Zusammenhang

Noch sensibler ist die zweite Hypothese:

Einführung der COVID-Impfung ab 2021

Empfehlung für Schwangere

gleichzeitig steigende Fehlbildungen und Todesfälle

Die betroffenen Geburtskohorten fallen exakt in diese Phase.

Korrelation ist kein Beweis –

aber das Muster wirft Fragen auf.

Impfkampagnen – gefolgt von Sterblichkeitsspitzen

Ein weiteres Detail:

Nach großen Impfkampagnen 2022 und 2023

stieg die Säuglingssterblichkeit jeweils unmittelbar danach an.

2024 – ohne vergleichbare Kampagne –

blieb dieser Effekt aus.

Ein zeitlicher Zusammenhang, der schwer zu übersehen ist.

Vergleich mit Malaysia: Gleiche Impfstoffe, anderes Ergebnis

Besonders aufschlussreich ist der Blick nach Malaysia:

ähnliche Impfstoffe

aber anderer Zeitplan

Ergebnis: Die Säuglingssterblichkeit ist dort mehr als doppelt so niedrig

Vor allem nach dem ersten Lebensmonat zeigt sich ein klarer Unterschied.

Fazit: Ein Warnsignal – keine endgültige Antwort

Die Studie liefert keine endgültigen Beweise.

Aber sie zeigt ein Muster, das nicht mehr ignoriert werden kann:

steigende Sterblichkeit

zeitliche Überschneidung mit Impfstrategien

systemische Veränderungen im Gesundheitsverlauf

Die Autoren fordern deshalb eine Neubewertung:

Impfungen direkt nach der Geburt

Mehrfachimpfungen in kurzer Zeit

Rolle neuer Impfstoffe

Der eigentliche Skandal

Nicht die Hypothese ist das Problem.

Sondern die Tatsache, dass diese Entwicklung bisher kaum öffentlich diskutiert wird.

Ein Land verliert innerhalb weniger Jahre den Fortschritt von zwei Jahrzehnten –

und die internationale Debatte bleibt erstaunlich leise.