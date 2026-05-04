60 % der Wähler glauben, dass Frankreich eine „Ersetzung der französischen Bevölkerung durch nichteuropäische Bevölkerungen“ erlebt

Marion Maréchal warnt vor der Führung aufeinanderfolgender französischer Regierungen, die tatenlos zusehen, wie Frankreich sich selbst zerstört

Eine neue Umfrage des renommierten Meinungsforschungsinstituts IFOP zeigt, dass eine große Mehrheit der französischen Bürger an einen zentralen Grundsatz des „Großen Austauschs“ glaubt.

Konkret sagten 60 Prozent der Franzosen IFOP, dass sie glauben, wir würden „eine Ersetzung der französischen Bevölkerung durch nichteuropäische Bevölkerungen, hauptsächlich vom afrikanischen Kontinent“ erleben.

Die Umfrage ergab außerdem, dass 66 Prozent dies als eine schlechte Entwicklung ansehen, verglichen mit 9 Prozent, die es als etwas Gutes betrachten.

Vor zwei Wochen veröffentlichte Marion Maréchal, Vorsitzende von Identité Libertés, auf X: „60 % der Franzosen denken, dass wir eine ‚Ersetzung der französischen Bevölkerung durch nichteuropäische Bevölkerungen hauptsächlich aus Afrika‘ erleben, laut @IfopOpinion. Zu unserem größten Unglück gehören unsere Herrscher zu den 40 %.“

Der Analyst Paul Cébille vom Hexagone Observatory veröffentlichte dieselbe Aussage.

Schockierende Zahl unbemerkt – 60% der Franzosen glauben, dass wir einem „Ersatz der französischen Bevölkerung durch nicht-europäische Bevölkerungen, hauptsächlich aus dem afrikanischen Kontinent stammend“ beiwohnen. Und 66% sehen darin etwas Schlechtes, gegenüber 9% etwas Gutes. IFOP, 2026

💥📊 Chiffre choc passé inaperçu⤵️



🔸60% des Français pensent que l'on assiste à "un remplacement de la population française par des populations non-européennes principalement issues du continent africain."



🔸Et 66% y voient une mauvaise chose, contre 9% une bonne.



IFOP, 2026 pic.twitter.com/61AZT0XfUS — Paul Cébille (@Ellibec) April 16, 2026

Laut den Daten von IFOP sind 7 Prozent unentschlossen.

Laut der französischen Generaldirektion für Ausländer (DGEF) erreichte die Zahl gültiger französischer Aufenthaltstitel im Jahr 2025 mit 4,5 Millionen ein beispielloses Niveau, ein Anstieg von etwa 3 Prozent, der hauptsächlich durch mehrjährige Genehmigungen und langfristige Aufenthaltskarten getrieben wurde, schreibt Le Journal du Dimanche.

Für 2025 wurde jeder dritte Titel aus familiären Gründen ausgestellt (1,5 Millionen), während jeder fünfte eine automatische Verlängerung war. Neue Genehmigungen stiegen ebenfalls auf 384.000, ein Anstieg von 11 Prozent, der teilweise durch einen Anstieg der Aufnahmen aus humanitären Gründen um 65 Prozent getrieben wurde.

Ausländer mit legalem Status machen nun 8,1 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Frankreichs aus, mit einer hohen Konzentration von Nationalitäten aus dem Maghreb. Gleichzeitig sind Regularisierungen zurückgegangen (−10 %, auf 28.610), während Abschiebungen deutlich gestiegen sind (+15,7 %, auf 24.985) und damit den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht haben, stellt JDD fest.

Maréchal veröffentlichte kürzlich ein aufschlussreiches Video über die Zahl der illegalen Migranten, die in die EU kommen, und griff die französischen Führer für ihre anhaltende Haltung an: „Vor allem nichts tun!“

Die illegale Einwanderung in der EU von 2008 bis 2024. Jeder Punkt repräsentiert 100 illegale Einwanderer. Reaktion der aufeinanderfolgenden französischen Regierungen angesichts dessen: „Hauptsache, wir tun gar nichts!“.

L’immigration illégale dans l’UE de 2008 à 2024. Chaque point représente 100 clandestins.

Réaction des gouvernements français successifs en voyant cela : « surtout ne faisons rien ! ». pic.twitter.com/0G78rKLeIy — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 23, 2026

Maréchal war auch eine lautstarke Kritikerin des spanischen sozialistischen Premierministers Pedro Sánchez wegen seiner „unverantwortlichen Regularisierung von 500.000 nicht dokumentierten Migranten“, eine Zahl, die laut einigen wahrscheinlich auf über 1,5 Millionen ansteigen wird.

„Die Schließung von Schengen an der spanischen Grenze ist ein lebenswichtiger Akt, um die Franzosen und Europäer abzuschrecken und zu schützen“, schrieb sie. Auch Jordan Bardella vom Rassemblement National hat Alarm geschlagen angesichts dessen, was viele als unmittelbare Bedrohung für Frankreich betrachten. Bardella hat deutlich gemacht, dass er der Meinung ist, dass die EU die aktuellen Regeln ändern muss, um die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums für Inhaber eines Aufenthaltstitels zu unterbinden.