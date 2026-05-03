Trump muss zwischen ‚unmöglichem‘ Krieg oder ’schlechtem Deal‘ mit dem Iran wählen: IRGC-Botschaft an die USA

von Tyler Durden

Der Iran teilt Washington mit, dass dieser am Zug sei, während Präsident Trump am Wochenende bestätigt hat, dass er das jüngste, über pakistanische Vermittler eingereichte Friedensabkommen prüft. Teheran sagt weiter, dass es für die USA von schlecht zu schlechter komme, da sie nun zwischen einer „unmöglichen“ militärischen Operation oder einem „schlechten“ Deal wählen müssten.

Die Geheimdiensteinheit der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Irans hat laut Al Jazeera unter Berufung auf die offizielle Erklärung neu erklärt: „Trump muss sich zwischen einer unmöglichen militärischen Operation oder einem schlechten Deal mit der Islamischen Republik Iran entscheiden.“ Diese provokativen Worte, die das Dilemma umreißen, erfolgten kurz nach folgendem Truth-Social-Beitrag Trumps vom Samstag:

Ich werde in Kürze den Plan prüfen, den der Iran uns gerade geschickt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er akzeptabel wäre, da sie noch keinen ausreichend hohen Preis für das bezahlt haben, was sie der Menschheit und der Welt in den letzten 47 Jahren angetan haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Präsident DONALD J. TRUMP

Was die IRGC-Erklärung zu einer „unmöglichen“ militärischen Operation betrifft, deutete sie weiter an, dass Teheran dem US-Militär eine Frist gesetzt habe, um seine Blockade der iranischen Häfen zu beenden. Sie hob hervor, dass Europa, China und Russland zunehmend eine kritischere Haltung gegenüber Washingtons Krieg einnehmen.

„Der Entscheidungsspielraum der USA hat sich verengt“, so die IRGC-Geheimdiensteinheit weiter und betonte: „Es gibt nur eine Möglichkeit, dies zu lesen.“

Derzeit wurde der zweiwöchige Waffenstillstand, der am 8. April durch pakistanische Vermittlung verkündet wurde, von Trump einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert. Am Freitag, als der Konflikt 60 Tage erreichte, reichte Präsident Trump ein formelles Schreiben an den Kongress ein, in dem er betonte, dass die Operation Epic Fury aufgrund des Waffenstillstands bereits ‚beendet‘ worden sei.

Das Weiße Haus argumentiert, dass diese Gesetzeslücke – oder die Tatsache, dass es derzeit keinen Schusswechsel zwischen den US-amerikanischen und iranischen Seiten gibt – bedeute, dass die erforderliche Überprüfung und Genehmigung des Einsatzes amerikanischer Truppen durch den Kongress im Wesentlichen hinfällig sei. Unterdessen steigen die Benzinpreise an den Tankstellen für die Amerikaner stetig. Das Folgende ist die vollständige IRGC-Erklärung an die US-Seite:

Organisation der Geheimdienste der IRGC: Iran setzt dem Pentagon eine Frist für eine Blockade China, Russland, Europa ändern ihren Ton gegenüber Washington Trumps passive Nachricht an den Kongress. Annahme der Verhandlungsbedingungen Irans

IRGC Intelligence Organization:



🔺 Iran sets Pentagon a blockade deadline



🔺 China, Russia, Europe shift tone against Washington Trump's passive letter to Congress



🔺 Acceptance of Iran's negotiating terms pic.twitter.com/e5wIH4ZbHv — Press TV 🔻 (@PressTV) May 3, 2026

Der derzeit vom Iran vorgelegte Plan, der nun im Weißen Haus geprüft wird, enthält Berichten zufolge 14 Punkte. Ein russischer Korrespondent hat gesagt, dass „der Iran eine entscheidende und dauerhafte Beendigung des Konflikts mit den USA anstrebt, anstatt eines zuvor vorgeschlagenen zweimonatigen Waffenstillstands“ und dass es scheine, dass es ein Zeitfenster von einem Monat zur Beendung aller Feindseligkeiten gebe.

„Der Plan beinhaltet die Forderung, alle Probleme zu lösen und den Krieg innerhalb von 30 Tagen zu beenden“, sagte Saman Kojouri, Korrespondent von RT, und fügte hinzu: „Der Raum für Kompromisse zwischen Teheran und Washington wird enger.“ Erst am Ende der letzten Woche sagte Trump, er sei ’nicht zufrieden‘ mit dem, was er bisher gesehen habe.